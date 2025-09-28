Congresul Partidului Laburist: Contestat intern, Starmer se bazează pe oprirea avansului populistului Farage

12:20

Prețul mediu al smartphone-urilor urcă de la un an la altul, pe măsură ce tot mai mulți oameni aleg modele premium. Dacă în 2024 un telefon costa, în medie, 357 de dolari, în 2025 valoarea urmează să ajungă la 370 de dolari, iar până în 2029 se estimează că va atinge 412 dolari, arată un studiu de la Counterpoint Research.