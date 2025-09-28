Alegeri în Republica Moldova: Premierul Recean semnalează atac cibernetic, 4.000 de site-uri indisponibile
MainNews.ro, 28 septembrie 2025 14:20
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a declarat că aproximativ 4.000 de site-uri sunt indisponibile, ca urmare a măsurilor luate de Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică (STISC), instituţie aflată subordonată Guvernului, care a fost nevoită să blocheze o platformă după un atac cibernetic de amploare. Oficialul a precizat că ținta atacului a fost infrastructura legată
• • •
Alegeri în R. Moldova – Nicuşor Dan: E o zi decisivă pentru Republica Moldova. Şi îi îndemn pe toţi basarabenii din România să meargă la vot. E chiar foarte, foarte important. E o zi chiar, aş spune, istorică pentru Republica Moldova
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat duminică, referindu-se la alegerile parlamentare din Republica Moldova, că e o zi decisivă pentru Republica Moldova şi i-a îndemnat pe toţi basarabenii din România să meargă la vot. "E chiar foarte, foarte important. E o zi chiar, aş spune, istorică pentru Republica Moldova", a adăugat preşedintele. "De obicei, politicienii zic
Alegeri în R. Moldova – Mesajul preşedintei Maia Sandu pentru Europa: Rusia prezintă un pericol pentru democraţiile noastre. Democraţia noastră este tânără şi fragilă, dar asta nu înseamnă că statele cu democraţii mai îndelungate nu sunt în pericol
Preşedintele Republicii Moldova Maia Sandu a declarat duminică, după ce a votat la alegerile parlamentare, că Rusia prezintă un pericol pentru democraţie. "Democraţia noastră este tânără şi fragilă, dar asta nu înseamnă că statele cu democraţii mai îndelungate nu sunt în pericol", a avertizat Maia Sandu. "Mesajul meu pentru Europa a fost despre pericolul pe
Alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova atrag atenția internațională, deoarece soarta acestei mici țări este considerată crucială pentru viitorul Europei și simbolică în confruntarea dintre Occident și ambițiile Moscovei. În total, cetățenii vor alege cei 101 deputați ai Parlamentului, singurul organ legislativ al țării. Scrutinul va fi valid dacă la vot se prezintă cel
Percheziții DIICOT în București, Ilfov și Olt: 50 de persoane vizate într-un dosar de droguri și corupție
Procurorii DIICOT, alături de poliţişti de trupele speciale şi de la combaterea criminalităţii organizate, participă, duminică, la zeci de descinderi în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Olt, într-un dosar care vizează activitatea unui grup infracţional profilat pe trafic de droguri. Ancheta vizează de asemenea infracţiuni de luare de mită şi divulgare de informaţii
Grindeanu către alegătorii din Republica Moldova: Votul vostru este esențial pentru suveranitate și parcursul european al țării
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj alegătorilor din Republica Moldova cu ocazia scrutinului parlamentar de duminică, subliniind importanța votului pentru menținerea suveranității țării și susținerea parcursului european. Grindeanu avertizează că există forțe care încearcă să blocheze evoluția democratică a Republicii Moldova, vizând polarizarea societății, slăbirea instituțiilor și menținerea unui nivel scăzut
Medicul Adrian Marinescu: Aceste infecţii nosocomiale există oriunde în lume. Nu există spital de pe mapamond unde să fie la zero aceste infecţii. Ce e important este să pot să previn
Medicul Adrian Marinescu a declarat, sâmbătă, după tragedia de la Spitalul de Copii din Iaşi, unde 6 bebeluşi au murit la Terapie Intensivă, că aceste infecţii nosocomiale există oriunde în lume şi nu există spital de pe mapamond unde să fie la zero aceste infecţii dar ceea ce e important este să pot să previn.
Alexandru Rogobete: Discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor. S-a reacţionat mult prea târziu. Solicit schimbarea din funcţie a managerului spitalului, voi demite „fără nicio explicaţie şi fără nicio discuţie" conducerea DSP Iaşi
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, după ce a vizitat Spitalul de Copii "Sfânta Maria" că discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor, el arătând că s-a reacţionat mult prea târziu. Ministrul a anunţat că solicită schimbarea din funcţie a managerului unităţii sanitare şi va demite fără nicio explicaţie conducerea DSP Iaşi. Ministrul
Datoria globală atinge un nivel fără precedent, depășind de peste trei ori valoarea PIB-ului mondial
Datoria globală a urcat la un nivel record de 337.700 de miliarde de dolari la sfârșitul celui de-al doilea trimestru, susținută de condiții financiare mai favorabile, deprecierea dolarului și relaxarea politicilor monetare ale principalelor bănci centrale, conform unui raport trimestrial citat de Reuters. Institutul de Finanțe Internaționale (IIF), organizație reprezentativă pentru sectorul financiar global, a
Tragedia continuă la Spitalul „Sf. Maria" din Iași: Un nou-născut a murit după infectarea cu altă bacterie
Un nou-născut a decedat în luna iunie la Spitalul „Sf. Maria" din Iași, după ce a contractat o altă bacterie, iar familia acuză unitatea medicală de neglijență. Incidentul survine după tragedia în care șase copii au murit din cauza unei infecții severe în secția ATI. Anchetele continuă, iar Corpul de Control al premierului efectuează verificări.
Alegeri în Republica Moldova: măsuri speciale contra atacurilor cibernetice, violenței și fraudelor electorale
În ajunul alegerilor parlamentare de duminică, autoritățile de la Chișinău anunță că au pregătit măsuri speciale pentru a contracara o gamă largă de riscuri, de la pene de curent și alarme false cu bombă până la atacuri informatice, acte de vandalism și posibile violențe. „Scopul unic al tuturor instituţiilor este de NU admite ca furtul
Florin Manole: Muncitorii asiatici din România nu ne afectează, la fel cum munca mamei mele în Spania nu a creat probleme
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că nu are nicio problemă cu prezența muncitorilor asiatici în România, însă atrage atenția că statul trebuie să sprijine mai activ tinerii români și persoanele aflate de mult timp în șomaj pentru a-și găsi mai ușor un loc de muncă. Într-un interviu la Insider Politic, Manole a povestit că
Viitorul politic al Moldovei după alegerile parlamentare de duminică: posibile scenarii
Experții Asociației ADEPT din Republica Moldova au realizat o evaluare a posibilelor evoluții politice după alegerile parlamentare programate pentru 28 septembrie. Analiza se bazează pe datele recente ale sondajelor de opinie, deși analiștii avertizează că rezultatele acestora ar putea să nu reflecte cu exactitate realitatea. Totuși, ADEPT a luat în calcul toate combinațiile posibile între
Avertisment ISW: Rusia ar putea planifica proteste violente după alegerile din Moldova pentru a o înlătura pe Maia Sandu de la putere
Kremlinul creează condiţii pentru a genera posibile proteste violente cu scopul de a o înlătura de la putere pe preşedinta Republicii Moldovei, Maia Sandu, după alegerile parlamentare din 28 septembrie, avertiza, într-o analiză publicată la 25 septembrie, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), un think-tank cu sediul la Washington. Sondajele recente din Moldova sugerează că Partidul
Reuters: Alegeri decisive în Republica Moldova: scrutin parlamentar cu miza integrării europene
Republica Moldova se pregătește duminică pentru alegeri parlamentare cu o miză semnificativă, care ar putea influența parcursul țării către Uniunea Europeană, pe fondul unor acuzații privind intervenția Rusiei în scrutin, menționează Reuters. Oficialii moldoveni avertizează că Moscova încearcă să submineze votul și să frâneze orientarea proeuropeană a guvernului. Cu o populație de aproximativ 2,4 milioane,
CEC a anulat înregistrarea Partidului Politic „MOLDOVA MARE" la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis astăzi să anuleze înregistrarea concurentului electoral Partidul Politic „MOLDOVA MARE", precum și a listei de candidați ai formațiunii la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate programate pe 28 septembrie 2025. Decizia a fost luată după examinarea mai multor sesizări depuse de către Partidul Social
Ilie Bolojan, după tragedia de la Iaşi: Nu voi avea nicio ezitare să sancţionez acolo unde va fi cazul / Reforma va continua în sistemul sanitar cu şi mai multă energie
Premierul Ilie Bolojan a transmis, vineri seară, condoleanţe familiilor celor şase copii care au murit la Spitalul Sf. Maria din Iaşi şi a anunţat că vor fi luate toate măsurile care se impun pentru ca astfel de tragedii să nu se mai producă. În plus, afirmă că reforma în sistemul sanitar va continua energic. "Transmit
Zelenski acuză Ungaria de survolarea Ucrainei cu drone de spionaj, pe fondul unor tensiuni preexistente
Ucraina suspectează Ungaria de faptul că a desfăşurat zboruri de drone de recunoaştere în spaţiul aerian ucrainean, acuză vineri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP. "Forţele ucrainene au înregistrat încălcări ale spaţiului nostru aerian de către drone de recunoaştere, care sunt probabil ungare", anunţă pe reţele de socializare preşedintele ucrainean. "Forţele ucrainene au înregistrat încălcări
Rusia ar fi început să transfere expertiză militară și tehnologie de luptă către China, pentru a sprijini pregătirea unităților aeropurtate chineze în eventualitatea unei operațiuni împotriva Taiwanului, relatează The Washington Post, citat de Meduza. Potrivit publicației americane, informațiile provin dintr-o arhivă de aproximativ 800 de pagini obținută de grupul de hackeri „Black Moon" și verificată

Preşedintele Nicuşor Dan a reacţionat vineri la tragedia de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, unde şase pacienţi minori au decedat, subliniind că este vorba despre ”o dramă inacceptabilă şi se impune de urgenţă o anchetă, pentru a stabili dacă s-au ascuns informaţii sau au existat responsabilităţi individuale”. El a cerut Ministerului Sănătăţii … Articolul Nicuşor Dan: Sunt profund îndurerat de tragedia petrecută la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi. O dramă inacceptabilă, se impune de urgenţă o anchetă / Toleranţă zero faţă de erori care ucid copiii este un principiu de la care nu putem abdica apare prima dată în Main News.
Sorin Grindeanu a anunțat vineri pe pagina sa de Facebook că Ministerul Mediului a dat undă verde pentru hidrocentrala de la Pașcani, proiect pe care PSD îl consideră strategic pentru securitatea energetică a României. „Era singura decizie rațională și de bun-simț. Mă bucur că ministrul Mediului a luat, într-un final, decizia corectă! Românii au nevoie … Articolul Sorin Grindeanu a salutat anunțul aprobării hidrocentralei de la Pașcani apare prima dată în Main News.
Tânărul de 17 ani suspectat că a trimis e-mailuri de ameninţare cu atacuri armate, transferat din arest la Spitalul de Psihiatrie „Obregia” pentru tratament – surse # MainNews.ro
Adolescentul de 17 ani suspectat că a transmis e-mailurile de ameninţare care au vizat şcoli, spitale şi alte instituţii publice din România a fost transferat din arest la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Al Obregia” pentru tratament de specialitate, fiind permanent supravegheat de poliţişti, potrivit unor surse judiciare. Tânărul a fost reţinut joi seară de poliţişti … Articolul Tânărul de 17 ani suspectat că a trimis e-mailuri de ameninţare cu atacuri armate, transferat din arest la Spitalul de Psihiatrie „Obregia” pentru tratament – surse apare prima dată în Main News.
Ministrul Sănătății anunță trimiterea Corpului de control la Iași după decesele cauzate de o bacterie # MainNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat trimiterea Corpului de control la Spitalul de copii „Sfânta Maria” din Iași după decesul a șase copii cu vârsta sub un an și care au fost infectați cu bacteria Serratia Marcescens. „Din datele pe care le am, prima infecție a apărut în data de 13 septembrie, însă aceasta a … Articolul Ministrul Sănătății anunță trimiterea Corpului de control la Iași după decesele cauzate de o bacterie apare prima dată în Main News.
Ministerul Afacerilor Externe recrutează aproape 300 de angajați în plină perioadă de austeritate/ Explicația oficială # MainNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) organizează în perioada următoare concursuri pentru ocuparea a 287 de posturi vacante, ca urmare a unui „deficit de personal care se acutizează an de an”. Mai mult de o treime dintre aceste locuri sunt destinate economiștilor, secretarelor, administratorilor și juriștilor, restul fiind posturi pentru agenți consulari și atașați diplomatici. Pentru unele … Articolul Ministerul Afacerilor Externe recrutează aproape 300 de angajați în plină perioadă de austeritate/ Explicația oficială apare prima dată în Main News.
Recep Tayyip Erdoğan anunță că a ajuns la o înțelegere cu Donald Trump cu privire la un armistițiu în Fâșia Gaza # MainNews.ro
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a anunțat că a ajuns la o înțelegere cu omologul său din SUA, Donald Trump, cu privire la modalitatea de încheiere a unui armistițiu și la instaurarea păcii în Fâșia Gaza, relatează Reuters. „Întâlnirea noastră a fost foarte importantă în ceea ce privește manifestarea voinței de a pune capăt masacrelor … Articolul Recep Tayyip Erdoğan anunță că a ajuns la o înțelegere cu Donald Trump cu privire la un armistițiu în Fâșia Gaza apare prima dată în Main News.
Diana Buzoianu aprobat acordul de mediu pentru hidrocentrala Pașcani. AUR a acuzat-o că blochează finalizarea șantierului # MainNews.ro
Ministra mediului, Diana Buzoianu, a anunțat aprobarea acordului de mediu pentru hidrocentrala Pașcani. În cadrul moțiunii simple depusă de AUR împotriva sa, ea a fost acuzată că a blocat finalizarea șantierelor pentru această hidrocentrală și altele începute înainte de 1989 și aflate într-un stadiu avansat. „Pe 16 Septembrie (acum 10 zile) a venit analiza Apele … Articolul Diana Buzoianu aprobat acordul de mediu pentru hidrocentrala Pașcani. AUR a acuzat-o că blochează finalizarea șantierului apare prima dată în Main News.
AUR se retrage din alegerile parlamentare din Republica Moldova: „Nu vrem să fragmentăm votul” # MainNews.ro
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat retragerea sa din competiția electorală din Republica Moldova, programată pentru 28 septembrie, invocând dorința de a nu fragmenta votul și de a evita dezorientarea publicului. Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a confirmat vineri, 26 septembrie, ieșirea sa din competiția electorală din Republica Moldova, cu doar două … Articolul AUR se retrage din alegerile parlamentare din Republica Moldova: „Nu vrem să fragmentăm votul” apare prima dată în Main News.
O investigație recentă a Reuters detaliază presupusa implicare a preoților și clericilor din Republica Moldova în promovarea unor mesaje anti-UE, înaintea alegerilor parlamentare cruciale pentru parcursul european al țării. Republica Moldova se pregătește pentru alegeri parlamentare decisive duminică, 28 septembrie, scrutin care va contura viitorul său european. În acest context, o investigație Reuters a scos … Articolul Reuters: Rusia ar fi plătit preoți moldoveni pentru a influența alegerile din Moldova apare prima dată în Main News.
Anchetă DSP la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași: Cinci copii ar fi murit în urma unei infecții bacteriene # MainNews.ro
Direcția de Sănătate Publică Iași a demarat o anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, în urma suspiciunilor privind un focar de infecții. Investigația vine după ce o publicație locală a semnalat decesul a cinci copii și infectarea altora cu bacteria Serratia Marcescens, ducând la închiderea secției de Terapie Intensivă. Direcția de … Articolul Anchetă DSP la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași: Cinci copii ar fi murit în urma unei infecții bacteriene apare prima dată în Main News.
Iranul susține că acordul cu AIEA depinde de lipsa unor acțiuni ostile, inclusiv reintroducerea sancțiunilor # MainNews.ro
Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araqchi, a declarat vineri că țara sa va renunța la acordul care permite Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) să inspecteze amplasamentele sale nucleare dacă puterile occidentale vor reinstaura sancțiunile Organizației Națiunilor Unite (ONU), relatează Reuters. Măsurile restrictive ale ONU împotriva Iranului urmează să fie reimpuse sâmbătă la ora … Articolul Iranul susține că acordul cu AIEA depinde de lipsa unor acțiuni ostile, inclusiv reintroducerea sancțiunilor apare prima dată în Main News.
Diana Șoșoacă anunță că se va prezenta la Parchet: Mă duc oriunde sunt chemată, dar când pot eu, nu când vor ei, # MainNews.ro
Europarlamentarul Diana Șoșoacă a reacționat vehement după ce Parchetul General a solicitat ridicarea imunității sale, fiind suspectată în 11 dosare penale, inclusiv pentru propagandă legionară și promovarea cultului criminalilor de război. Europarlamentarul Diana Șoșoacă a răspuns solicitării Parchetului General de ridicare a imunității sale parlamentare, exprimându-și nemulțumirea față de acuzațiile aduse și ironizând posibilitatea de … Articolul Diana Șoșoacă anunță că se va prezenta la Parchet: Mă duc oriunde sunt chemată, dar când pot eu, nu când vor ei, apare prima dată în Main News.
INS: Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata a crescut în primele şapte luni ale anului # MainNews.ro
Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata din România a înregistrat o creștere de 1,1% în primele șapte luni ale anului 2025, conform seriei brute, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, în timp ce seria ajustată a indicat o ușoară scădere de 0,1%. Luna iulie 2025 a marcat o creștere semnificativă față de luna precedentă … Articolul INS: Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata a crescut în primele şapte luni ale anului apare prima dată în Main News.
Președintele american Donald Trump a declarat că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania ocupată. Au existat temeri că liderul de la Casa Albă va recunoaște controlul Israelului asupra regiunii drept represalii la recunoașterea Palestinei de către Franța, Marea Britanie, Canada, Australia și alte state, relatează The Guardian. Liderul SUA a respins în acest fel … Articolul Donald Trump anunță că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania apare prima dată în Main News.
Netanyahu, declarat persona non grata în Slovenia, pe fondul anchetei pentru crime de război # MainNews.ro
Slovenia l-a declarat joi persona non grata pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, invocând proceduri în curs la Curtea Internațională de Justiție pentru crime de război și împotriva umanității. Guvernul sloven a decis joi, în unanimitate, să-i interzică intrarea pe teritoriul său premierului israelian Benjamin Netanyahu, declarându-l persona non grata. Măsura vine în contextul unor proceduri … Articolul Netanyahu, declarat persona non grata în Slovenia, pe fondul anchetei pentru crime de război apare prima dată în Main News.
The Guardian: De ce sunt atât de importante alegerile parlamentare din Moldova de duminică? # MainNews.ro
Moldova va vota duminică în cadrul alegerilor parlamentare pe care preşedintele său le-a descris drept cele mai importante din istoria acestei mici ţări. Rezultatele vor confirma dacă Moldova, o fostă republică sovietică care şi-a câştigat independenţa în 1991, va continua pe calea integrării occidentale sau se va întoarce în orbita Rusiei, scrie The Guardian. Viitorul … Articolul The Guardian: De ce sunt atât de importante alegerile parlamentare din Moldova de duminică? apare prima dată în Main News.
Președintele Nicușor Dan a exclus în acest moment formarea unei alianțe între PSD și AUR. Șeful statului a pus procentul de 40% din sondaje pentru formațiunea condusă de către George Simion pe seama neîncrederii cetățenilor față de partidele care au guvernat sau care guvernează România. Într-o emisiune la Digi24 președintele a transmis că nu se … Articolul Nicușor Dan exclude în acest moment o alianță între PSD și AUR apare prima dată în Main News.
Nicușor Dan și-a justificat absența de la Adunarea Generală a ONU. Ce motiv a oferit președintele # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan și-a justificat absența de la reuniunea la nivel înalt din cadrul celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. Șeful statului a transmis că a fost mai important să rămână în țară, prezentând evenimentele la care a luat parte în această săptămână. În cadrul unei emisiuni la Digi24, Nicușor Dan a … Articolul Nicușor Dan și-a justificat absența de la Adunarea Generală a ONU. Ce motiv a oferit președintele apare prima dată în Main News.
Nicuşor Dan, întrebat de ce nu s-a dus la Adunarea Generală a ONU: România a fost prezentă, a avut o delegaţie condusă de doamna ministru de Externe. Am considerat că e mai util să fiu prezent aici în perioada asta # MainNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, referindu-se la absenţa sa de la Adunarea Generală a ONU la care au participat lideri mondiali importanţi, că a considerat mai util să rămână în ţară. El a spus că România a fost reprezentată de ministrul de Externe, Oana Ţoiu, şi că s-a consultat cu aceasta înainte să plece la … Articolul Nicuşor Dan, întrebat de ce nu s-a dus la Adunarea Generală a ONU: România a fost prezentă, a avut o delegaţie condusă de doamna ministru de Externe. Am considerat că e mai util să fiu prezent aici în perioada asta apare prima dată în Main News.
Adolescentul acuzat că a trimis mailuri de ameninţare cu atacuri armate, reţinut pentru terorism / Ar fi acţionat alături de o fată de 14 ani pentru a răspândi panică # MainNews.ro
Un adolescent de 17 ani a fost reținut de polițiști și procurori DIICOT, fiind suspectat că ar fi trimis e-mailuri cu amenințări de atacuri armate la școli, spitale și alte instituții din România. Tânărul ar fi colaborat cu o fată de 14 ani, iar scopul acestora a fost “de a crea panică şi a intimida … Articolul Adolescentul acuzat că a trimis mailuri de ameninţare cu atacuri armate, reţinut pentru terorism / Ar fi acţionat alături de o fată de 14 ani pentru a răspândi panică apare prima dată în Main News.
Nicuşor Dan: Călin Georgescu nu a fost un călăreţ singuratic care a avut aşa, o viziune. A avut în spate o reţea din care au făcut parte nişte români cu bani # MainNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan susţine că ştie ”nişte lucruri” despre reţeaua concepută pentru a-l susţine pe Călin Georgescu în alegerile prezidenţiale din toamna trecută, el precizând că Georgescu a fost ajutat de oameni potenţi financiar din România. Întrebat, joi seară, la Digi 24, dacă aceşti oameni au fost legaţi de un proiect care a avut aceeaşi … Articolul Nicuşor Dan: Călin Georgescu nu a fost un călăreţ singuratic care a avut aşa, o viziune. A avut în spate o reţea din care au făcut parte nişte români cu bani apare prima dată în Main News.
Pistol (CNAIR): Anul viitor se va circula pe autostradă de la Bucureşti la Paşcani, pe o distanţă de 390 de kilometri # MainNews.ro
Stadiul fizic al lucrărilor pe lotul Domneşti Târg – Răcăciuni al Autostrăzii Focşani – Bacău a depăşit 80%, afirmă Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit acestuia, constructorul român lucrează pe toate cele 3 loturi ale tronsonului de autostradă Focşani – Bacău (95,9 km) cu aproximativ 4.000 de … Articolul Pistol (CNAIR): Anul viitor se va circula pe autostradă de la Bucureşti la Paşcani, pe o distanţă de 390 de kilometri apare prima dată în Main News.
Român arestat în urma unor fraude internaţionale cu criptomonede: prejudiciu de 103 milioane de euro și percheziţii în Capitală # MainNews.ro
Procurorii DIICOT au efectuat percheziţii în locuinţa unui român din Bucureşti, suspectat de implicare într-o reţea internaţională de fraude informatice, care ar fi cauzat pierderi totale de aproximativ 103 milioane de euro unor cetăţeni europeni, prin înşelăciuni cu criptomonede pe platforme online. Ancheta arată că o parte semnificativă a fondurilor investite a fost transferată în … Articolul Român arestat în urma unor fraude internaţionale cu criptomonede: prejudiciu de 103 milioane de euro și percheziţii în Capitală apare prima dată în Main News.
Donald Trump l-a sunat pe Viktor Orbán pentru a discuta despre importurile de gaz din Rusia # MainNews.ro
Președintele american Donald Trump l-a sunat pe premierul maghiar Viktor Orbán pentru a discuta despre importurile de gaz ale Ungariei din Rusia. Liderul guvernului de la Budapesta i-a subliniat importanța menținerii importurilor pentru a împiedica majorarea prețurilor, relatează Euronews. Informația cu privire la convorbirea purtată de către cei doi lideri a fost confirmată de către … Articolul Donald Trump l-a sunat pe Viktor Orbán pentru a discuta despre importurile de gaz din Rusia apare prima dată în Main News.
Daniel Băluță: Încep lucrările de extindere a parcului Tudor Arghezi cu patru hectare, majoritatea dedicate spațiilor verzi – FOTO # MainNews.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat joi începerea lucrărilor de extindere a parcului Tudor Arghezi cu patru hectare. Conform edilului, aproximativ trei sferturi din suprafața suplimentară vor fi amenajate exclusiv cu spații verzi, incluzând iarbă, flori, arbuști și peste o mie de pomi, iar restul va fi dedicat a trei locuri de joacă moderne … Articolul Daniel Băluță: Încep lucrările de extindere a parcului Tudor Arghezi cu patru hectare, majoritatea dedicate spațiilor verzi – FOTO apare prima dată în Main News.
Noi reglementări privind doborârea dronelor care violează spațiul aerian al României. Ce a decis CSAT # MainNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a anunţat joi, după şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), că a fost completat cadrul legal privind apărarea obiectivelor împotriva dronelor, prin aprobarea unor metodologii care stabilesc lista acestora. Documentul are caracter flexibil şi se actualizează în funcţie de realităţi, putând include şi obiective temporare, precum locaţii unde se … Articolul Noi reglementări privind doborârea dronelor care violează spațiul aerian al României. Ce a decis CSAT apare prima dată în Main News.
Republica Moldova va construi prima cale ferată electrificată cu ecartament european, pe segmentul Chișinău–Ungheni # MainNews.ro
Autoritățile din Republica Moldova pregătesc realizarea unei căi ferate electrificate cu ecartament european între Ungheni și Chișinău. Realizarea proiectului ar duce la stimularea comerțului și a conectivității transfrontaliere, prin facilitarea transportului de mărfuri către Uniunea Europeană, relatează Radio Chișinău. „Este vorba de călătorii mai rapide și mai sigure pentru pasageri, în condiții moderne de confort; … Articolul Republica Moldova va construi prima cale ferată electrificată cu ecartament european, pe segmentul Chișinău–Ungheni apare prima dată în Main News.
Avertisment DNSC: Hackerii se dau drept OLX România și epantofi.ro pentru a vă fura datele – VIDEO # MainNews.ro
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a emis, joi, un avertisment privind intensificarea atacurilor cibernetice prin care infractorii se dau drept platforme cunoscute, precum OLX România sau ePantofi, și folosesc imagini cu persoane publice pentru a promova așa-numite „oportunități de câștiguri”. Conform specialiștilor, atacatorii creează site-uri false, trimit mesaje sau link-uri care par autentice și … Articolul Avertisment DNSC: Hackerii se dau drept OLX România și epantofi.ro pentru a vă fura datele – VIDEO apare prima dată în Main News.
Zelenski, pregătit să renunțe la funcție după război: Obiectivul meu este să termin războiul și nu să continui să candidez la alt mandat # MainNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat recent că este pregătit să renunțe la funcție după încheierea războiului cu Rusia, prioritizând pacea în detrimentul continuării mandatului său. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „The Axios Show”, într-o înregistrare video publicată joi, în contextul participării sale la Adunarea Generală a ONU de la New York. „Obiectivul … Articolul Zelenski, pregătit să renunțe la funcție după război: Obiectivul meu este să termin războiul și nu să continui să candidez la alt mandat apare prima dată în Main News.
CTP: „Rușii bombardează Republica Moldova cu sute de milioane de dolari pentru a ocupa țara după alegeri” # MainNews.ro
Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu avertizează, într-o postare publicată joi pe Facebook, că Rusia ar desfășura o amplă operațiune subversivă în Republica Moldova, cu scopul de a prelua controlul după alegerile de duminică și de a transforma țara într-o bază militară împotriva Ucrainei și României. Sub titlul „Operație pe cord deschis”, CTP scrie că … Articolul CTP: „Rușii bombardează Republica Moldova cu sute de milioane de dolari pentru a ocupa țara după alegeri” apare prima dată în Main News.
