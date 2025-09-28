Cum a devenit o postare a Guvernului „cadrul” pentru plângeri și critici la adresa lui Bolojan
Premierul Ilie Bolojan a efectuat sâmbătă, 27 septembrie, o vizită la compania Transavia. Ulterior, pe pagina de Facebook a Guvernului a fost publicat un comunicat de presă și fotografii din timpul vizitei. La postare au comentat mai multe persoane care s-au plâns de prețurile mari de la noi din țară, au cerut demisia sau chiar
Nicolae Păun, deputat din partea minorităţii rome, a fost reclamat la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) după ce a susţinut, într-o postare pe social media, că organizaţii neguvernamentale „otrăvesc tineri romi" pe care îi „încurajează spre păcat, spre Satana", Păun susţinând că nimeni nu îl „poate obliga să stea la masă" cu minorităţile sexuale.
VIDEO Transportul public din București va deveni alternativa firească la mașina personală – Stelian Bujduveanu # PSNews.ro
Primarul interimar Stelian Bujduveanu promite că investițiile în infrastructură și vehicule moderne vor transforma transportul public într-o alternativă mai rapidă și mai comodă decât mașina personală. Modernizarea transportului public, prioritate pentru Capitală Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a explicat, la Puterea Știrilor cu Marinela Angheluș, că modernizarea transportului public reprezintă soluția esențială
Congresman american: Incursiunile dronelor în spaţiul aerian al României sunt o ameninţare clară la adresa NATO # PSNews.ro
Recentele provocări ale Rusiei – de la incursiunile dronelor în spaţiul aerian al Poloniei şi României până la încălcările aeriene din Estonia comise de avioane de vânătoare – reprezintă „o ameninţare clară şi prezentă la adresa NATO şi a stabilităţii regiunii", a declarat congresmanul american Michael Turner, pe pagina sa oficială, notează Agerpres. Turner a
Alegeri în R. Moldova. Prezență record la vot în diaspora moldovenească, cu aglomerație în mai multe capitale europene # PSNews.ro
Autoritățile de la Chișinău raportează o mobilizare fără precedent a alegătorilor moldoveni din străinătate, în cadrul alegerilor parlamentare ce au loc azi. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță cozi considerabile în fața mai multor secții de vot din marile orașe europene, inclusiv la București, Roma, Atena, Praga, Nürnberg și Lisabona. Imaginile publicate de instituție surprind o
Vremea va fi răcoroasă, exceptând regiunile vestice şi cele din extremitatea sudică, unde valorile termice diurne vor fi apropiate de normalul termic al perioadei. Pe parcursul zilei cerul va avea înnorări temporare şi izolat va ploua slab în Banat, Crişana, Oltenia, vestul Transilvaniei şi al Munteniei, precum şi la munte. Vântul va sufla slab şi
Norvegia anunță, sâmbătă, că investighează o posibilă apariție a unor drone deasupra instalațiilor sale militare, conform EFE, citată, de Agerpres. „Putem confirma că am primit informaţii despre o posibilă activitate a dronelor observată în zona din jurul bazei aeriene de la Orland, unde se află avioane de luptă", a declarat un purtător de cuvânt al
C. Alexe, şeful CJ Iaşi, despre demiterea managerului spitalului de copii: Situaţia o vom analiza luni la prima oră # PSNews.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a declarat că situaţia conducerii spitalului de copii din Iaşi va fi analizată luni dimineaţă, el sugerând că va proceda la înlocuirea actualului manager al unităţii, medicul Cătălina Ionescu. Costel Alexe a declarat sâmbătă, după o şedinţă care a avut loc la spitalul de copii din Iaşi, la care
Alarmă în toată Ucraina, rușii au atacat masiv, cu rachete și bombardiere strategice. Polonia a ridicat avioane # PSNews.ro
Sirenele au sunat, duminică dimineaţă, în toată Ucraina, după ce Rusia a dezlănţuit, în special asupra Kievului, unul dintre cele mai mari atacuri de la începutul războiului. Armata Moscovei a lansat drone şi rachete către capitala Ucrainei. Tirurile antiaeriene au răsunat toată noaptea, iar polonezii au închis o parte din spațiul lor aerian, în sud-estul
VIDEO Maia Sandu, mesaj în ziua votului pentru moldovenii din diasporă: Vă rog să ținem Moldova dreaptă și pașnică # PSNews.ro
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat un mesaj moldovenilor din diasporă, rugându-i să protejeze țara, care riscă să fie pierdută, și subliniind că Rusia nu este un prieten al ei. ,,Vă rog să ținem Moldova dreaptă și pașnică, pentru că riscăm să o pierdem. Știu că ați auzit multe sperietori de-a lungul vremii, dar
Alegeri în R. Moldova. „Europa ar fi o șansă”. Speranțele localnicilor din al doilea oraș ca mărime din Basarabia # PSNews.ro
Atmosferă relaxată cu ocazia alegerilor parlamentare, la Bălți, cel de-al doilea oraș ca populație al Republicii Moldova. Localnicii, mulți dintre ei vorbitori de limbă rusă, speră ca rezultatul alegerilor să aducă o schimbare radicală în viața lor. Unii nu exclud nici drumul european. Municipiul Bălți este cel de-al doilea mare centru urban din Republica Moldova,
Alegeri în R. Moldova. O familie de moldoveni din China a parcurs 2.000 de kilometri pentru a vota # PSNews.ro
O familie de moldoveni care locuiesc în China a parcurs aproape 2.000 de kilometri pentru a-și exercita dreptul de vot la alegerile parlamentare. Despre acest gest a anunțat Ambasada Republicii Moldova în China. Este vorba despre familia Vitalie și Irina, care, împreună cu fiul lor, au călătorit din Hong Kong până la Beijing pentru a
Ștefăniță Radu, colonel în rezervă și doctor în Istorie Contemporană, a prezentat pe rețelele de socializare ce s-ar întâmpla cu România, dacă partidele pro-ruse ar câștiga alegerile parlamentare din Republica Moldova de duminică, 28 septembrie. În mare parte, acesta a susținut că Rusia ar avea o influență tot mai mare în politica românească, menționând chiar o posibilă
Fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, aruncă bomba: Ei pregătesc un scenariu ca în România, anularea alegerilor # PSNews.ro
Igor Dodon, fostul președinte al Republicii Moldova, spune că actualul regim, condus de Maia Sandu, e „gata să anuleze alegerile". La secția de vot, Dodon dă exemplul României. „Maia Sandu a dat de înțeles astăzi că este gata să anuleze alegerile. Asta înseamnă că ei pregătesc, posibil, un scenariu ca în România. Știm ce a
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a transmis un mesaj ferm în ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova, subliniind importanța scrutinului pentru direcția democratică și europeană a țării. „Astăzi, Republica Moldova trece printr-un test decisiv pentru propria democrație și pentru viitorul său european. Doar o majoritate pro-europeană poate garanta caracterul ireversibil al procesului de aderare și
METEO Cea mai rece dimineață din septembrie. Au fost minus 6,4 grade Celsius la Miercurea-Ciuc # PSNews.ro
Staţia meteo Miercurea-Ciuc a înregistrat, duminică dimineaţa, o minimă de minus 6,4 grade Celsius, aceasta fiind cea mai scăzută temperatură înregistrată la nivel naţional. Potrivit informaţiilor furnizate Agerpres de meteorologul de serviciu Raul Cioc, de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania-Sud Sibiu, şi în alte localităţi din Harghita s-au consemnat valori negative, respectiv minus 3,8 grade
Alegeri cruciale în R. Moldova. Prezenţa la vot la ora 13.00, 26%. Au mers la urne trei sfeturi de milion de oameni # PSNews.ro
La ora 13.00, prezenţa la vot la alegerile parlamentare din R. Moldova a ajuns la 26,2 la sută. Au mers la urne 748.149 moldoveni. În România, au ajuns la urne 12.336 de oameni, iar la Chişinău au votat 173.929 persoane.
Alegerile din Moldova, urmărite atent de presa internațională. Miza viitorului țării între pro-europeni și pro-ruși # PSNews.ro
Presa internațională consideră alegerile din Moldova drept o „bătălie" pentru viitorul țării și scrie despre tensiunile dintre forțele pro-europene și cele pro-ruse, dar și despre riscurile de influență externă. Mai multe ziare internaționale au acoperit subiectul alegerilor în această dimineață, când scrutinul a început. Astăzi, cetățenii Moldovei își aleg noul Parlament, într-un scrutin electoral considerat de mulți
Nicușor Dan: Rectificarea bugetară va aduce 25 de miliarde lei în plus pentru funcționarea statului # PSNews.ro
Președintele Românei, Nicușor Dan, a declarat duminică faptul că rectificarea bugetară, care urmează să fie stabilită până la finalul săptămânii viitoare, va aduce 25 de miliarde lei în plus pentru funcționarea statului în mod normal. „România a plecat în februarie-martie cu un deficit pe hârtie de 7% din PIB. Tot asta a însemnat că și-a
Mobilizare totală a oamenilor lui Șor în ziua scrutinului: instrucțiuni din Rusia pentru raportarea prezenței la urne # PSNews.ro
Oamenii lui Ilan Șor trebuie să raporteze prezența la vot a membrilor Blocului Victorie, conform unui ordin înaintat de coordonatorii lor de la Kremlin, potrivit unor mesaje audio ajunse în posesia presei de la Chișinău. De exemplu, membrii filialei Blocului Victoria din raionul Briceni, situat în nordul Republicii Moldova, au primit mesaje în care sunt
Un avion privat de mici dimensiuni s-a prăbușit sâmbătă după-amiază în incinta unei unități militare din Iași, după ce motorul ar fi cedat la scurt timp de la decolare. La bord se aflau două persoane: Marian Jan Chiriță, consilier local AUR, care pilota aeronava, și un pasager. Aparatul de zbor a luat foc și a
Site-uri guvernamentale ale Republicii Moldova au fost vizate de un mega-atac cibernetic, cu peste 14 milioane de tentative de acces în noaptea de dinaintea alegerilor parlamentare, potrivit agenției de presă IPN. Surse din cadrul Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) au declarat pentru IPN că toate aceste încercări au fost detectate și blocate cu succes
Alegeri în R. Moldova. Grindeanu: Vot vital. Sunt forţe care încearcă să deturneze ţara de la parcursul său european # PSNews.ro
Preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu le transmite alegătorilor din Republica Moldova că trebuie să fie conştienţi că sunt forţe care încearcă să ţină captivă Republica Moldova şi să o deturneze de la parcursul său european!, ţinta fiind polarizarea societăţii, subminarea instituţiilor democratice şi menţinerea unui nivel scăzut de trai, motiv pentru care votul lor
Spor de tăcere pentru anumiți bugetari: Cine ia bani publici să nu divulge secretele de la serviciu # PSNews.ro
În plină reformă fiscală și sub presiunea reducerii cheltuielilor bugetare, statul român continuă să plătească sporuri consistente unui număr mare de angajați publici. Ne referim de data aceasta la sporul pentru confidențialitate, care se oferă inclusiv celor care nu lucrează efectiv cu informații sensibile, bani pentru discreție la locul de muncă, practic. Gândite inițial pentru
Alegeri în R. Moldova. Recean: Au fost tentative de organizare a cetățenilor din Transnistria să meargă în România # PSNews.ro
Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a declarat după ce și-a exprimat sufragiul că „puterea este în votrul nostru cinstit, în puterea Moldovei". Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean: Modul cinstit este puterea cetățenilor, puterea moldovenilor. Și, astăzi, trebuie să votăm masiv, om cu om, vot cu vot, protejăm Pacea, dar și suveranitatea Republicii Moldova. Nimeni oricât de
Cursă perfectă: 8+1 mixt aduce României aurul la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai # PSNews.ro
Echipajul de 8+1 mixt a câştigat medalia de aur la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai. Barca tricoloră a condus cursa de la un capăt la altul, potrivit Comitetului Olimpic Român. Echipajul format din Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroşanu, Florin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosă, Ştefan Berariu, Simona Radiş şi Victoria Petreanu a
Este o zi decisivă, este o zi istorică pentru Republica Moldova, a declarat Nicușor Dan, prezent la un eveniment împreună cu fiica sa. „E
Alegeri în R. Moldova: Eugen Tomac a votat pentru ca „Moldova să vină în UE alături de România” # PSNews.ro
Europarlamentarul Eugen Tomac a votat duminică, pentru alegerile legislative din Republica Moldova, la secţia organizată la Ambasada de la Bucureşti. „În luna mai a acestui an am votat de două ori pentru ca România să rămână în Uniunea Europeană. Astăzi am votat pentru ca cel de-al doilea stat românesc, R. Moldova, să vină în Uniunea […] Articolul Alegeri în R. Moldova: Eugen Tomac a votat pentru ca „Moldova să vină în UE alături de România” apare prima dată în PS News.
Nicușor Dan: Mai e loc de reforme, sper să nu însemne taxe. Important e să dăm un semnal de seriozitate investitorilor # PSNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a comentat, duminică, situația actuală din Coaliția de guvernare și nemulțumirile apărute în interiorul acesteia, insistând că, în ciuda diferențelor dintre partide, Guvernul își îndeplinește obiectivele și transmite un semnal de stabilitate către partenerii externi și piețele financiare. „Să discutăm mai puțin despre demisii. Ce se întâmplă este că acest guvern […] Articolul Nicușor Dan: Mai e loc de reforme, sper să nu însemne taxe. Important e să dăm un semnal de seriozitate investitorilor apare prima dată în PS News.
Alegeri în R. Moldova. Igor Grosu: „Ne batem pentru o majoritate parlamentară proeuropeană”. Incidentele semnalate # PSNews.ro
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a subliniat, duminică, după ce a votat la alegerile parlamentare, că nu sunt alegeri simple și că nu există cale de mijloc, Republica Moldova având nevoie de o majoritate pro-europeană. „Nu sunt alegeri simple, vor marca cum vom trăi mulți, mulți ani înainte. Am votat pentru pace, stabilitate și […] Articolul Alegeri în R. Moldova. Igor Grosu: „Ne batem pentru o majoritate parlamentară proeuropeană”. Incidentele semnalate apare prima dată în PS News.
Copiii sunt așteptați astăzi, de la 16.30, în Colțul de Poveste din Orășelul Copiilor, la Atelierul de Caligrafie susținut de Cătălina Chiricheș. Cunoscută pentru zâmbetul ei molipsitor, Cătălina a adus de fiecare dată creativitate și bucurie, transformând literele și semnele grafice în adevărate povești vizuale. Atelierul de caligrafie nu este doar un exercițiu estetic, ci […] Articolul Scrisul devine artă: Cătălina Chiricheș aduce caligrafia în Orășelul Copiilor apare prima dată în PS News.
Alegeri în R. Moldova. O moldoveancă stabilită în China a parcurs 1400 de km împreună cu cei doi copii, pentru a vota # PSNews.ro
O moldoveancă stabilită de 10 ani în China a parcurs 1400 de km împreună cu cei doi copii, pentru a vota la alegerile parlamentare, la secţia organizată de Ambasada Republicii Moldova, la Beijing, anunţă Ministerul de Externe de la Chişinău. ”Distanţa nu opreşte dorinţa de a face auzită vocea cetăţenilor noştri! Ana, stabilită în China de […] Articolul Alegeri în R. Moldova. O moldoveancă stabilită în China a parcurs 1400 de km împreună cu cei doi copii, pentru a vota apare prima dată în PS News.
Președintele Colegiului Medicilor din România: Amenzile DSP nu rezolvă tragedia de la Iași # PSNews.ro
Președintele Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, a criticat reacția Direcției de Sănătate Publică după moartea celor șase copii internați la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, infectați cu bacteria Serratia Marcescens. „Am înțeles că DSP a dat amenzi, dar sancțiunile nu rezolvă problema de fond. Trebuie analizat modul în care a fost gestionată criza, din […] Articolul Președintele Colegiului Medicilor din România: Amenzile DSP nu rezolvă tragedia de la Iași apare prima dată în PS News.
Liderii politici pregătesc și un al treilea pachet de măsuri pentru reglarea economiei, care ar putea conține din nou propuneri diverse, de la reducerea perioadei de șomaj până la reducerea aparatului de stat. Experții punctează însă că, dincolo de propunerile ideale prezentate pentru toate pachetele, măsurile trebuie să ducă la scăderea deficitului, iar ultimele măsuri […] Articolul Pachetul 3 de măsuri fiscale. Ce pregătește Guvernul şi de ce se tem economiștii apare prima dată în PS News.
Alegeri în R. Moldova. Au ajuns până acum la urne peste un sfert de milion de oameni. Câţi au votat în România # PSNews.ro
Peste un sfert de milion de cetăţeni ai Republicii Moldova au votat până la ora 10.00 la alegerile parlamentare de peste Prut. Au ajuns la urne 252.672 persoane, adică 9,11 la sută din totalul alegătorilor. La Chişinău, au ajuns la urne 54.673 persoane. În România, s-a ajuns la aproape 4.000: au votat 3.922 persoane. Articolul Alegeri în R. Moldova. Au ajuns până acum la urne peste un sfert de milion de oameni. Câţi au votat în România apare prima dată în PS News.
Echipajul feminin de 8+1 al României a cucerit medaliile de argint la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Shanghai, cu un timp de 06:10.83. Echipajul feminin de 8+1 al României a obținut sâmbătă medaliile de argint la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai. Sportivele tricolore au încheiat cursa cu un timp de 06:10.83. Din […] Articolul Argint mondial pentru echipajul feminin de 8+1 al României la Shanghai apare prima dată în PS News.
Nazare, despre rectificarea bugetară: „Nu putem asigura 80 de miliarde, dar păstrăm 150 de miliarde pentru investiții” # PSNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că, la rectificarea bugetară, ordonatorii de credite nu vor primi toate cele 80 de miliarde de lei solicitate, însă resursele necesare pentru funcționarea instituțiilor vor fi asigurate. În schimb, Guvernul menține 150 de miliarde de lei destinate investițiilor. „Am obținut o țintă de deficit de 8,4%, ceea ce ne […] Articolul Nazare, despre rectificarea bugetară: „Nu putem asigura 80 de miliarde, dar păstrăm 150 de miliarde pentru investiții” apare prima dată în PS News.
VIDEO Alegeri în R. Moldova. Maia Sandu a votat: „Să arătăm lumii că suntem oameni demni, care nu-și vând țara” # PSNews.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a votat duminică, la ora 9:00, pentru alegerile parlamentare de peste Prut. După vot, președinta a oferit declarații presei. Ea a vorbit despre „primejdia” în care se află Moldova și despre parcursul pro-european al țării pe care o conduce. În declarațiile sale de după vot, Maia Sandu a subliniat de […] Articolul VIDEO Alegeri în R. Moldova. Maia Sandu a votat: „Să arătăm lumii că suntem oameni demni, care nu-și vând țara” apare prima dată în PS News.
Florin Manole: „Nu susțin creșterea vârstei de pensionare peste 65 de ani, nu poți munci până în ultimul moment” # PSNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat, în cadrul unei emisiuni la Prima Tv, că nu susține creșterea vârstei de pensionare peste 65 de ani. Acesta consideră însă necesară opțiunea legală pentru cei care vor să muncească și după această vârstă. Ministrul Muncii respinge ideea creșterii vârstei de pensionare peste 65 de ani Ministrul Muncii, Petre […] Articolul Florin Manole: „Nu susțin creșterea vârstei de pensionare peste 65 de ani, nu poți munci până în ultimul moment” apare prima dată în PS News.
Alegeri Parlamentare, R. Moldova: Românii de peste Prut decid azi dacă se îndreaptă spre UE sau Rusia. Prezența la vot # PSNews.ro
Republica Moldova organizează duminică, 28 septembrie, alegeri parlamentare pe care președintele Maia Sandu le-a numit „cele mai importante din istoria micii țări”. Rezultatul va decide dacă Moldova, un stat de 2,4 milioane de locuitori, își continuă parcursul european sau riscă să revină în sfera de influență a Rusiei. „Europa nu-și poate permite să piardă și […] Articolul Alegeri Parlamentare, R. Moldova: Românii de peste Prut decid azi dacă se îndreaptă spre UE sau Rusia. Prezența la vot apare prima dată în PS News.
Accident aviatic la Iași: avion mic prăbușit cu un consilier AUR la bord, amândoi răniți grav # PSNews.ro
Cine era pasagerul: consilier local AUR și un însoțitor Cum s-a petrecut prăbușirea și reacții oficiale Starea celor două victime și intervenția salvatorilor Cauzele mecanice suspectate și investigații inițiate Cine era pasagerul: consilier local AUR și un însoțitor Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit sâmbătă după-amiază în județul Iași, provocând panică în comunitatea locală. […] Articolul Accident aviatic la Iași: avion mic prăbușit cu un consilier AUR la bord, amândoi răniți grav apare prima dată în PS News.
Ministrul Muncii dă asigurări că există bani pentru plata pensiilor și salariilor: Întotdeauna au fost și vor fi # PSNews.ro
Ministrul Muncii dă asigurări că nu există probleme în plata pensiilor și salariilor pentru români. Florin Manole susține că ministerul Muncii va primi sume de bani în plus la rectificarea bugetară, care va avea loc, cel mai probabil, săptămâna viiitoare. „Întotdeauna au fost, întotdeauna vor fi. Pentru că se fac rectificări, dar rectificările sunt parte […] Articolul Ministrul Muncii dă asigurări că există bani pentru plata pensiilor și salariilor: Întotdeauna au fost și vor fi apare prima dată în PS News.
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a organizat 301 de secții de votare în diaspora, pentru alegerile parlamentare de mâine din Republica Moldova. Lista tuturor secțiilor de votare pentru diaspora moldovenească este pe site-ul MAE al Republicii Moldova. În România sunt 23 de secții. Iată unde pot vota duminică cetățenii moldoveni din România: –5 secții […] Articolul Alegeri parlamentare în Moldova. Unde pot vota mâine cetățenii moldoveni în România apare prima dată în PS News.
O maşină cu o barcă aflată pe peridoc a căzut sâmbătă în Dunăre, în zona debarcaderului de pe Faleză, iar echipaje ale ISU Brăila intervin la faţa locului pentru scoaterea autoturismului şi a ambarcaţiunii. Incidentul s-a produs în jurul orei 12:40, iar potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Brăila nu au fost înregistrate victime. Pentru […] Articolul O maşină a căzut în Dunăre cu tot cu barca pe care o tracta apare prima dată în PS News.
Lege nouă cu impact pentru toți jucătorii la pariuri, poker sau păcănele: Amenzi dure și chiar închisoare # PSNews.ro
Despre noile obligații și împuterniciri ale Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), despre măsurile de arbitraj tehnic, posibilitatea de blocare a accesului la platforme nelicențiate, aplicarea amenzilor, atragerea răspunderii penale și pedeapsa cu închisoarea și cum se impozitează corect câștigurile din jocurile de noroc, ne povestește dr Radu Pavel, avocat coordonator al societății de […] Articolul Lege nouă cu impact pentru toți jucătorii la pariuri, poker sau păcănele: Amenzi dure și chiar închisoare apare prima dată în PS News.
VIDEO Bujduveanu: „Nu mai vorbim despre ce vom face. Invit bucureștenii să vadă faptele” # PSNews.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat joi, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, că administrația municipală pune accent pe fapte concrete, nu doar pe promisiuni, și i-a îndemnat pe bucureșteni să observe schimbările deja vizibile în oraș. „Pentru prima dată, nu vreau să mai vorbim despre ce vom face, ci îi invit pe […] Articolul VIDEO Bujduveanu: „Nu mai vorbim despre ce vom face. Invit bucureștenii să vadă faptele” apare prima dată în PS News.
Razie în Germania la un „focar de criminalitate” denumit „Micul Bucureşti”. Acuze de fraude cu ajutoare sociale # PSNews.ro
Poliţia din Germania a descins, vineri, la mai multe adrese din ţară, în cadrul unei anchete în care mai multe persoane sunt bănuite de fraude cu ajutoare sociale. Au fost verificate peste 150 de case, în care locuiesc în principal persoane din sud-estul Europei. Doar în Hagen trăiesc peste 7.000 de imigranți din România și […] Articolul Razie în Germania la un „focar de criminalitate” denumit „Micul Bucureşti”. Acuze de fraude cu ajutoare sociale apare prima dată în PS News.
Premierul Bolojan, la Blaj, la căpătâiul Arhiepiscopului Major al Bisericii Greco-Catolice din România # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan se află, sâmbătă la Blaj, unde este depus trupul neînsufleţit al Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureşan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice din România. Funeraliile cardinalului vor avea loc luni, la ceremonii urmând să participe preşedintele Nicuşor Dan. Prim-ministrul Ilie Bolojan se află, sâmbătă, în judeţul Alba, la Blaj, unde este depus trupul […] Articolul Premierul Bolojan, la Blaj, la căpătâiul Arhiepiscopului Major al Bisericii Greco-Catolice din România apare prima dată în PS News.
Ministrul Sănătății demite conducerea DSP Iași și cere schimbarea managerului spitalului unde au murit şase copii # PSNews.ro
Ministrul Sănătății a anunțat demiterea din funcție a conducerii Direcției Publice Sanitare din județul Iași și solicită schimbarea din funcție a actualui manager al Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria”. Deciziile vin în contextul în care ministrul Alexandru Rogobete a venit în vizită la spitalul unde și-au pierdut viața șase copii în urma […] Articolul Ministrul Sănătății demite conducerea DSP Iași și cere schimbarea managerului spitalului unde au murit şase copii apare prima dată în PS News.
Bază militară din Danemarca, survolată de drone. Este cel mai recent incident după cele din Polonia, România și Estonia # PSNews.ro
Mai multe drone au fost văzute în apropierea celei mai mari baze militare din Danemarca, cel mai recent dintr-o serie de incidente care au provocat perturbări ale traficului aerian la începutul acestei săptămâni. Dronele au fost observate deasupra bazei aeriene Karup din Danemarca, forțând o închidere a spațiului aerian pentru traficul comercial. Autoritățile daneze au […] Articolul Bază militară din Danemarca, survolată de drone. Este cel mai recent incident după cele din Polonia, România și Estonia apare prima dată în PS News.
