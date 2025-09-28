De ce se tem bancherii? Florin Dănescu, preşedinte ARB: Mi-e frică că în continuare se vor lua decizii pe termen scurt, politice şi populiste VIDEO

17:30

Puma Gen-E marchează o etapă esenţială pentru industria auto locală: este primul automobil electric produs în România, inclusiv cu o baterie asamblată local, care nu mizează pe spectaculos, ci pe echilibru. Cu o baterie compactă, o platformă adaptată şi o direcţie precisă, Gen-E nu încearcă să reinventeze SUV-ul urban electric, ci să le ofere clienţilor Puma o tranziţie spre electromobilitate, fără a le altera experienţa de condus.