Danemarca va interzice săptămâna viitoare toate zborurile de drone civile pentru a asigura securitatea summitului european
StirileProtv.ro, 28 septembrie 2025 16:00
Danemarca va interzice zborurile de drone civile pe întreg teritoriul său, săptămâna viitoare, pentru a asigura securitatea summitului liderilor UE de la Copenhaga.
Acum 15 minute
16:00
Acum o oră
15:40
Oana Ţoiu, în intervenţia României la Adunarea Generală a ONU: Semnal de alarmă ferm privind situaţia din Republica Moldova # StirileProtv.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a transmis în intervenţia României la Adunarea Generală a ONU un semnal de alarmă ferm privind situaţia din Republica Moldova, unde azi au loc alegeri parlamentare.
15:30
Ministerul Apărării din Rusia precizează că a lovit instalaţii militare din Ucraina în atacul de noaptea trecută # StirileProtv.ro
Ministerul Apărării din Rusia a afirmat duminică că a lovit instalaţii militare din Ucraina în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce Kievul a denunţat un atac masiv cu sute de drone şi zeci de rachete, informează EFE.
15:20
Val de alerte cu bombă în timpul alegerilor din Moldova. Autoritățile acuză Rusia de ”asalt asupra procesului electoral” # StirileProtv.ro
Mai multe alerte cu bombă au fost lansate duminică, în timpul procesului de votare pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe.
15:20
Lola Young a leșinat pe scenă la un concert din New York. Care este starea cântăreței. VIDEO # StirileProtv.ro
Cântăreaţa britanică Lola Young a anunţat că se simte „OK" după ce a leşinat pe scenă în cadrul unui festival organizat la New York, transmite duminică DPA.
Acum 2 ore
15:10
Prințul Harry: „Zvonurile despre întâlnirea tensionată cu Regele vin de la persoane rău intenționate” # StirileProtv.ro
Prinţul Harry a sugerat că există persoane care încearcă să saboteze reconcilierea lui cu regele Charles, respingând relatările din presă despre recenta lor întâlnire drept „invenţii alimentate” de surse răuvoitoare, conform The Guardian.
14:50
Drone survolează din nou, a doua zi la rând, baze militare în Danemarca, după ce NATO anunţă o consolidare a vigilenţei # StirileProtv.ro
Alte drone au fost observate deasupra unor instalaţii militare în Danemarca, în noaptea de sâmbătă spre duminică - a doua zi consecutiv -, anunţă duminică armata daneză, relatează AFP.
14:40
Un cuplu din Republica Moldova a mers la urne chiar în ziua nunții. Cum au reacționat oamenii. FOTO # StirileProtv.ro
Un cuplu din Ialoveni, R. Moldova a mers la vot chiar în ziua nunții lor.
14:30
Submarin rusesc cu ”probleme tehnice grave”, în largul Gibraltarului. S-a declarat pericol de explozie # StirileProtv.ro
Un submarin rusesc se confruntă cu probleme tehnice grave, pe care echipajul nu este capabil să le rezolve, în largul Groenlandei, scrie presa franceză.
Acum 4 ore
14:10
Masacru pe un vapor din SUA. Cel puțin trei oameni au murit, după ce un bărbat a deschis focul de armă. VIDEO # StirileProtv.ro
Cel puțin trei persoane au fost ucise, iar opt rănite într-un atac armat la Southport, North Carolina, după ce un bărbat a deschis focul de pe un vapor asupra unui bar, potrivit autorităților locale.
14:00
Nicușor Dan, despre pensiile magistraților: Dreptul nu e o știință exactă. Decizia CCR nu afectează legitimitatea Guvernului # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că, în opinia sa, decizia pe care urmează să o ia Curtea Constituţională cu privire la proiectul privind pensiile magistraţilor nu are legătură cu legitimitatea Guvernului condus de Ilie Bolojan.
14:00
Maia Sandu, apel către cetățenii moldoveni din diaspora: Vă rog să nu lăsaţi pe alţii să ne fure viitorul, să păziţi Moldova # StirileProtv.ro
Președinta Maia Sandu le-a cerut duminică moldovenilor din diasporă să iasă la vot la alegerile parlamentare pentru a „păzi Moldova” și a nu lăsa „pe alții să fure viitorul țării”.
13:50
Descinderi în Capitală și alte două județe. Zeci de suspecți sunt vizați într-un dosar de trafic de droguri. VIDEO # StirileProtv.ro
Procurorii DIICOT și polițiștii de la trupele speciale fac zeci de descinderi duminică, în București și în județele Ilfov și Olt, într-un dosar ce vizează un grup infracțional „specializat” în traficul de droguri.
13:50
Prezență masivă la vot a diasporei din Moldova. S-au format cozi în capitalele europene | FOTO # StirileProtv.ro
Moldovenii din diasporă înregistrează o prezență masivă la vot, iar la secții de votare din capitalele europene s-au format cozi, informează MAE de la Chișinău. Peste 840.000 de moldoveni au votat până la ora 13.30, cu o prezență la vot de 30%.
13:30
Litoralul românesc, în presa de la Moscova: Toată lumea vorbește rusește, românii îi iubesc pe ruși # StirileProtv.ro
Toată lumea vorbește rusește pe litoralul românec, iar românii îi iubesc pe ruși, este concluzia unui blogger rus după un sejur în Constanța și preluată de presa de la Moscova.
13:00
Nicușor Dan: ”Coaliția de guvernare funcționează”. Ce a spus președintele despre o nouă creștere a TVA # StirileProtv.ro
Coaliţia de guvernare funcţionează în momentul acesta, a declarat, duminică, preşedintele Nicuşor Dan, care a precizat că, în trei luni de mandat, Executivul a luat măsuri care au fost adoptate prin consens.
13:00
Igor Dodon amenință cu proteste și îndeamnă cetățenii să iasă în stradă: „Să fim gata mâine să apărăm victoria” # StirileProtv.ro
Igor Dodon, fost președinte al Republicii Moldova și copreședinte al Blocului electoral al Stângii, anunță un protest luni, în fața Parlamentului, împotriva unei presupuse intenții a guvernului de a anula alegerile parlamentare.
12:40
Mai mulți pro-ruși din Transnistria voiau să vină în România pentru a vota la alegerile din Moldova # StirileProtv.ro
Mai mulți locuitori pro-ruși din Transnistria se organizau să vină în România pentru a vota la alegerile parlamentare din România, a declarat premierul Dorin Recean, cu privire la incidentele la vot documentate de autorități.
Acum 6 ore
12:10
A încercat să scape de dosarul penal, dar s-a mai ales cu o infracțiune. Ce a pățit un bărbat din județul Dâmbovița # StirileProtv.ro
Un bărbat în vârstă de 59 de ani, din comuna Valea Mare, județul Dâmbovița, este cercetat pentru comiterea infracțiunii de dare de mită, după ce a încercat să dea bani polițiștilor pentru a scăpa de răspunderea penală, a transmis Poliția.
12:10
Selena Gomez s-a căsătorit cu producătorul muzical Benny Blanco. Primele imagini de la ceremonia de poveste | GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Cântăreața Selena Gomez s-a căsătorit cu producătorul muzical Benny Blanco, iar vedeta a publicat pe Instagram mai multe fotografii de la ceremonie, relatează DPA.
12:10
Nicușor Dan i-a îndemnat pe basarabeni să iasă la vot: E o chestiune foarte serioasă. Zi decisivă pentru Republica Moldova # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan i-a îndemnat, duminică, pe basarabenii din România să meargă la vot la alegerile parlamentare, adăugând că este o zi "decisivă", "istorică" pentru Republica Moldova.
11:50
Zeci de vaci Black Angus, furate de pe un câmp din Neamț. Prețul unui astfel de exemplar este uriaș # StirileProtv.ro
Poliţia din judeţul Neamţ a deschis o anchetă după ce peste 20 de vaci din rasa Black Angus au fost furate, sâmbătă, de pe un câmp din comuna Borleşti. Potrivit site-urilor de specialitate, o singură vacă Black Angus poate costa și peste 10.000 de euro.
11:50
Compania Meta, interesată de investiții într-o țară de lângă România, în următorii ani. Ce ar putea construi # StirileProtv.ro
Meta, compania care deține Facebook, Instagram și WhatsApp, este interesată să investească în Bulgaria după 2028, a declarat premierul Rosen Zhelyazkov, potrivit Novinite.
11:20
Maia Sandu: Rusia dă lecții de democrație, dar președintele și partidul de guvernare nu se mai schimbă de decenii # StirileProtv.ro
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat duminică dimineaţă că Rusia încearcă să dea lecţii de democraţie, deşi este o ţară în care preşedintele şi partidul de guvernare nu se schimbă de decenii.
11:20
Sorin Grindeanu, mesaj pentru cetățenii Republicii Moldova în ziua alegerilor: „Sunt forțe care vor să țină captivă țara” # StirileProtv.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj de susținere pentru cetățenii Republicii Moldova, cu ocazia alegerilor parlamentare ce au loc duminică.
11:10
Selena Gomez s-a căsătorit cu Benny Blanco. Cum arată rochia de mireasă Ralph Lauren, creată special pentru ea # StirileProtv.ro
Selena Gomez și Benny Blanco s-au căsătorit în weekend, la Santa Barbara, și au avut parte de o nuntă ca-n povești. Dar toate privirile au fost pe Selena și pe rochia ei de mireasă, o spectaculoasă creație marca Ralph Lauren.
11:00
Scandal într-un local din Centrul Vechi al Capitalei. Patru persoane ar fi fost agresate de agenții de pază. VIDEO # StirileProtv.ro
Scandal într-un local din Capitală. Patru tineri ar fi fost agresați de agenții de pază după un conflict izbucnit în interiorul clubului.
11:00
Peste 70 de incidente electorale în primele ore de vot la alegerile din Moldova. Caz semnalat în Iași # StirileProtv.ro
Misiunea de Observare Promo-LEX a alegerilor parlamentare constată că, până la ora 8.40, echipa centrală a prelucrat 73 de cazuri cu statut de incident de la deschiderea secțiilor de voatre.
10:50
Mâncatul sănătos nu trebuie să fie scump. Cum transformi fasolea, cartofii sau lactatele în mese nutritive și echilibrate # StirileProtv.ro
Avem impresia că o alimentație echilibrată este accesibilă doar celor cu posibilități financiare sau cunoștințe nutriționale. Credem că mâncarea sănătoasă nu poate fi la îndemâna oricui, este scumpă sau greu de procurat.
10:40
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 28 septembrie 2025
10:30
De la copilul neastâmpărat la adultul epuizat. Cum se manifestă ADHD-ul la persoanele adulte # StirileProtv.ro
„Nu putem sta locului!”, „Ne agităm tot timpul și avem realizări la serviciu, uneori mai mari decât ale colegilor”. Dar ne consumă toată energia vitală și ajungem la epuizare ori la depresie.
10:30
Cât de periculoasă poate fi sarea în exces pentru pentru rinichi, inimă și tensiunea arterială # StirileProtv.ro
Toate produsele ambalate conțin sare adăugată. Ce să cumpărăm ca să fie sigure? Medicii nefrologi au o recomandare: ne uităm pe eticheta nutrițională și vedem ce procent de sodiu are produsul alimentar.
10:20
Pilotul avionului de mici dimensiuni prăbușit la Iași a rămas fără ambele picioare. Care este starea copilotului # StirileProtv.ro
Medicii i-au amputat ambele picioare pilotului rănit grav în urma prăbuşirii avionului său de mici dimensiuni, sâmbătă, în zona unei unităţi militare din Iaşi. Starea bărbatului se menţine gravă.
10:20
Un român și-a răpit propria fiică în Spania după ce a amenințat-o pe mama copilei cu arma. Individul a fost prins în Germania # StirileProtv.ro
O fetiță a fost răpită în plină stradă la Ferrol, în Spania, de propriul tată și un complice, care au amenințat-o pe mama copilei și au tras focuri de armă în aer înainte de a fugi cu minora.
10:20
Tensiunea arterială și conexiunea inimă-creier. Cum ne poate influența sănătatea pe termen lung # StirileProtv.ro
În mijlocul creierului, acolo unde se fac schimburile de informații pentru orice acțiune a noastră, hipertensiunea face ravagii.
10:20
Cum să cureți vinetele corect. Metode eficiente să decojești vinetele coapte fără efort # StirileProtv.ro
Vinetele coapte sunt ingredientul pentru multe preparate gustoase, iar curățarea lor corectă face diferența între o textură fină și una neplăcută. Există metode simple și eficiente prin care pielița se îndepărtează rapid, păstrând savoarea legumei.
10:20
Coenzima Q10, cunoscută și sub denumirea de ubiquinonă, este o substanță naturală produsă de organismul uman, fiind prezentă și în compoziția anumitor alimente.
10:20
Palmierul Kentia este o plantă de interior elegantă, rezistentă și ușor de întreținut, ideală pentru a aduce un plus de verdeață și rafinament în apartament sau birou.
10:20
Poluarea din marile orașe provoacă inflamație a mucoasei respiratorii. Explicațiile medicilor # StirileProtv.ro
Hipertensiunea afectează și nervii urechilor. Simptomele pe o singură parte reprezintă urgență medicală. De exemplu, un nerv de care depinde auzul și care a suferit poate fi revitalizat doar prin tratament rapid.
Acum 8 ore
10:00
Rezultate Loto 6/49, 5/40 și Joker, duminică, 28 septembrie 2025. Premiu de peste 6,8 milioane de euro la 6/49 # StirileProtv.ro
Reportul la Loto 6/49, categoria I, a depășit 34,98 milioane de lei (peste 6,89 milioane de euro), iar la Joker, tot la prima categorie, suma acumulată este de 33,27 milioane de lei (peste 6,55 milioane de euro), anunță Loteria Română.
10:00
Cum se votează în București pentru alegerile parlamentare din R. Moldova. ”Procesul electoral este monitorizat video” # StirileProtv.ro
Și cetățenii care locuiesc în afara Republicii Moldova sunt așteptați la urne. În diaspora, în total, sunt deschise 301 secții de votare, dintre care 23 în România.
09:30
O moldoveancă din China a parcurs 1.400 km cu copiii pentru a vota la alegerile parlamentare: „Distanța nu oprește dorința” # StirileProtv.ro
O moldoveancă stabilită de 10 ani în China a parcurs 1.400 de kilometri împreună cu cei doi copii pentru a vota la alegerile parlamentare, la secția organizată de Ambasada Republicii Moldova, la Beijing, anunță Ministerul de Externe de la Chișinău.
09:30
Preşedintele Republicii Moldova Maia Sandu a declarat duminică, după ce şi-a exercitat dreptul de vot la alegerile parlamentare, că a votat pentru a păstra pacea. ”Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie”, a spus Maia Sandu.
09:20
Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei, cu sute de drone și rachete. Zece răniți în Kiev. FOTO # StirileProtv.ro
Rusia a lansat în noaptea de sâmbătă spre duminică un atac masiv cu sute de drone și rachete asupra Ucrainei, potrivit Kievului, provocând cel puțin zece răniți în capitală și în Zaporojie, informează AFP.
09:00
Parada pisicilor de rasă, la Craiova. Iubitorii de feline au putut admira cele mai spectaculoase exemplare # StirileProtv.ro
Iubitorii de pisici și-au dat întâlnire sâmbătă la Craiova, unde au putut fi admirate exemplare din cele mai spectaculoase rase. Conștiente parcă de frumusețea lor, felinele s-au lăsat fotografiate ca niște vedete.
08:50
Clan din Bihor, reținut după ce a vandalizat locuința și mașinile unor rivali. Suspecții, implicați în rețele de droguri # StirileProtv.ro
Mai mulți membri ai unui clan din Bihor, care controlează rețele de cămătărie, prostituție și droguri, sunt cercetați de polițiști, în urma unei răfuieli cu o altă grupare.
08:50
Prezență masivă la vot dincolo de Prut. Peste 100.000 de moldoveni au votat în mai puțin de 2 ore de la deschiderea urnelor # StirileProtv.ro
Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova a lansat panoul interactiv la care poate fi urmărită prezența la vot, în timp real.
08:50
Traian Băsescu: 28 Septembrie 2025, ziua în care Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin # StirileProtv.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a scris pe Facebook că alegerile din Republica Moldova vor fi ziua în care o țară mică îl va înfrânge pe Vladimir Putin și aliații săi.
08:40
„Le interzicem mașinile puternice șoferilor începători?” Ce spune un deputat USR și care e părerea expertului # StirileProtv.ro
Deputatul USR Cezar Drăgoescu vrea ca șoferii începători să nu mai poată conduce mașini puternice. Scopul: să scadă riscul ca aceștia să provoace accidente grave.
08:30
Vremea de azi, 28 septembrie. Soare și vânt domol în mare parte din țară. Maximele ajung la 23 de grade # StirileProtv.ro
Duminică avem o zi însorită în estul și în sud-estul României, dar în celelalte zone se adună norii și vin câțiva stropi de ploaie, pe spații mici.
