„Te bucuri că nu joci cu Sinner?” Replica picantă oferită de Alcaraz, la Tokyo
Sport.ro, 28 septembrie 2025 16:00
Carlos Alcaraz, mesaj indirect spre Jannik Sinner.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 15 minute
16:00
Carlos Alcaraz, mesaj indirect spre Jannik Sinner.
Acum o oră
15:40
Gazzetta dello Sport a analizat Interul lui Chivu și a tras o concluzie clară: "Are ceva din Inzaghi, dar nu lua 5 de la PSG" # Sport.ro
Inter Milano, sub comanda lui Cristi Chivu, a legat a doua victorie consecutivă în campionat, iar presa din Italia a început deja să observe transformarea echipei.
15:40
Un caz incredibil a ajuns în prim-planul fotbalului internațional, după ce 25 de jucători au semnat o scrisoare prin care și-au anunțat refuzul de a disputa o partidă la nivel continental.
15:20
Emma Răducanu și Carlos Alcaraz, din nou împreună pe terenul de tenis: decizia anunțată de cei doi # Sport.ro
Emma Răducanu și Carlos Alcaraz au anunțat o nouă participare comună la un turneu de tenis.
Acum 2 ore
15:10
A venit nota de plată pentru Bîrligea! Suma virată de Gigi Becali în contul rivalei CFR Cluj # Sport.ro
Gigi Becali a fost bun de plată la un an după transferul lui Daniel Bîrligea (25 de ani) de la CFR Cluj.
14:50
Andrei Nicolescu, replică neașteptată după scandalul din Bănie: "Și jucătorul nostru putea fi sancționat!" # Sport.ro
Finalul incandescent al derby-ului dintre Universitatea Craiova și Dinamo, încheiat 2-2, continuă să producă ecouri, iar Andrei Nicolescu, președintele executiv al "câinilor", a oferit o reacție care pune paie pe foc.
14:50
Cel mai tare campionat din lume, transmis în exclusivitate de VOYO, tocmai a stabilit un record spectaculos.
14:30
Ultimele trei echipe pregătite de tehnicianul român au ceva în comun: toate au fost din Arabia Saudită. În această țară, fostul selecționer a lăsat mereu o impresie bună. Confirmarea o avem acum.
14:20
Ion Țiriac, mărturisire tulburătoare despre femeia care și-a sacrificat viața pentru el: "A trăit doar pentru mine" # Sport.ro
Ion Țiriac (86 de ani) este unul dintre cei mai bogați și cunoscuți români, dar în spatele succesului său uriaș se ascunde o poveste emoționantă de devotament.
Acum 4 ore
14:00
Premier League, duminică de vis: Aston Villa – Fulham și Newcastle – Arsenal, live pe VOYO # Sport.ro
Etapa a 6-a continuă, astăzi, cu încă două partide în care spectacolul e garantat.
13:30
Tavi Popescu, prinde contur un eșec monumental: oferta refuzată de Becali, dezvăluită în premieră # Sport.ro
După cinci ani, la FCSB, aripa stângă, un jucător de la care așteptările erau foarte mari, a devenit un „client“ al băncii de rezerve.
13:30
Marius Șumudică a răbufnit după Petrolul - Rapid: "Execrabil! Cel mai slab meci pe care l-am văzut" # Sport.ro
Marius Șumudică, 54 de ani, n-a ratat derby-ul dintre Petrolul și fosta sa echipă, Rapid, încheiat cu victoria la limită a giuleștenilor, scor 1-0.
13:20
Mesajul subtil al Maiei Sandu în ziua votului. Detaliul din ținuta sa care indică viitorul Moldovei # Sport.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o apariție remarcabilă la secția de votare în ziua alegerilor parlamentare, iar ținuta aleasă de aceasta a transmis un mesaj la fel de puternic precum discursul său.
13:00
13:00
Internaționalul român a ratat un transfer important în vară despre care abia acum s-au aflat detalii suplimentare.
12:50
Coșmar fără sfârșit pentru Blănuță la Kiev! Mesajul dur afișat de ultrași la ultimul meci # Sport.ro
Vladislav Blănuță (23 de ani) trăiește momente tensionate la noua sa echipă, Dinamo Kiev.
12:50
Newcastle - Arsenal, de la 18:30, LIVE pe VOYO. Echipe probabile + cel mai pariat scor la casele din Anglia. Analiza lui Dan Chilom # Sport.ro
Premier League, EXCLUSIV pe VOYO.
12:40
La doar 18 ani, puștiul-minune ale Barcelonei a dat de faimă și de mulți bani. Adică, de „rețeta eșecului“, dacă n-ai capul pe umeri.
12:40
Barcelona este un club legendar, cu o istorie impresionantă și jucători care au scris pagini uriașe în fotbal.
12:20
La doar 44 de ani, românului i s-a dat pe mână o echipă uriașă. Unde presiunea e pe măsura reputației clubului. De aceea, Chivu e apăsat de o responsabilitate imensă.
Acum 6 ore
12:10
Scenariu negru pentru Lucescu! Titularul din atacul naționalei a părăsit terenul în lacrimi. Incert pentru meciul cu Austria # Sport.ro
Mircea Lucescu are motive serioase de îngrijorare înaintea partidelor cu Moldova și Austria.
11:50
Dennis Man l-a cucerit pe antrenorul lui PSV! Ce a spus Peter Bosz după pasa decisivă a românului # Sport.ro
Dennis Man (27 de ani) a avut nevoie de doar două minute pe teren pentru a deveni eroul lui PSV în victoria chinuită cu Excelsior, scor 2-1.
11:20
Legendarul Laurent Blanc, care a făcut-o pe Al-Ittihad Jeddah campioana, nu mai departe de luna mai, tocmai a fost pus pe liber, după o decizie șocantă.
11:20
Zi de foc în Ligue 1! Lyon atacă podiumul la Lille, derby pentru Europa și dueluri crâncene la retrogradare # Sport.ro
Duminică, 28 septembrie 2025, aduce o nouă rundă de meciuri spectaculoase în prima ligă din Franța.
10:40
La 30 de ani, Alexandru Mitriță avea șansa de a juca la un Mondial cu România. A dat însă cu piciorul la această oportunitate, anunțându-și retragerea de la prima reprezentativă.
10:40
FCSB - Oțelul Galați, ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro! Campioana tremură înaintea duelului cu moldovenii # Sport.ro
FCSB și Oțelul Galați se înfruntă duminică seară, de la 20:30, într-un meci care găsește campioana României într-una dintre cele mai negre perioade din istoria recentă.
10:40
Delegația tricoloră și-a întregit bilanțul, în China, cu o performanță fantastică, obținută duminică.
10:30
Farul Constanța - Unirea Slobozia, ora 17:30, LIVE TEXT pe Sport.ro! Duelul extremelor în Superliga # Sport.ro
Farul Constanța și revelația Unirea Slobozia se înfruntă astăzi, de la ora 17:30, într-un meci care opune spectacolul ofensiv al gazdelor cu pragmatismul letal arătat de oaspeți.
10:20
Cristi Pulhac, poveste cu Florin Marin din cantonament: ”Găsise o soluție prin care să ne prindă că ne uităm la TV. Fix așa făcea” # Sport.ro
Cristian Pulhac (41 de ani) a colaborat cu regretatul Florin Marin atât la naționala României, cât și la Dinamo.
Acum 8 ore
10:10
Un fost star de la Liverpool dezvăluie strategia riscantă pusă la cale de club: "Nu vor fi înlocuiți la indigo!" # Sport.ro
Liverpool domină startul de sezon din Premier League, dar în spatele succesului se ascunde un plan de viitor riscant.
09:50
Reghecampf, curg veștile proaste: dezvăluirea arabilor arată situația sa deosebit de gravă # Sport.ro
La nici două luni după ce a preluat Al-Hilal Omdurman (Sudan), tehnicianul de 50 de ani joacă, astăzi (ora 19.00), un meci care îi poate aduce demiterea!
09:20
A luat 80 de milioane de lire ca să plece de la echipă! Fostul șef poate reveni anul viitor # Sport.ro
Epoca Christian Horner la Red Bull s-a încheiat oficial.
09:00
Din păcate pentru campioana României, deplasarea din Olanda cu Go Ahead Eagles (1-0) a creat o situație nedorită în lot.
09:00
Într-un fotbal unde statisticile devin adesea sentințe, situația de la FCSB capătă contururile unei drame.
08:50
În pofida unui lot evaluat la zeci de milioane de euro și a unei dominări teritoriale în majoritatea partidelor, FCSB se confruntă cu o criză de eficiență ce capătă proporții alarmante.
08:40
Președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor a enumerat cauzele care au contribuit la o criză fără precedent, mai ales în campionat, unde echipa ocupă un loc de play-out după o treime din sezonul regulat.
08:30
Inter a obținut o nouă victorie în campionat, 2-0 pe terenul celor de la Cagliari, după golurile marcate de Lautaro Martinez și Dimarco, continuând parcursul solid sub comanda lui Cristi Chivu.
Acum 24 ore
23:50
"Crucial!" Reacția olandezilor după ce Dennis Man a fost eroul lui PSV Eindhoven la două minute după intrarea pe teren # Sport.ro
Dennis Man (27 de ani) a avut un impact imediat în duelul Excelsior - PSV Eindhoven, câștigat de campioana Olandei cu 2-1, în etapa a șaptea din Eredivisie.
23:40
Eugen Neagoe a luat foc după eșecul cu Rapid: ”Chemați-mă la comisie, e inventat / Dacă e henț, eu sunt Președintele României / Prea șmecher el!” # Sport.ro
Petrolul Ploiești a pierdut cu Rapid, scor 0-1, în etapa #11 din sezonul regulat al Superligii României.
23:40
Alex Dobre, dezvăluiri după scandalul din Giulești: "Am fost înjurat și scuipat. Sunt și eu om!" # Sport.ro
Alex Dobre, fotbalistul devenit liderul celor de la Rapid, a vorbit din nou despre conflictul cu fanii echipei apărut la meciul din runda trecută, cu FC Hermannstadt (1-2).
23:10
Dulce împăcare! Alex Dobre a rămas singur cu fanii lui Rapid la finalul meciului de la Ploiești: ce a făcut fotbalistul # Sport.ro
Rapid a învins-o cu 1-0 pe Petrolul Ploiești în ”Primvs Derby”.
23:10
Rapid a câștigat derby-ul cu Petrolul, de la Ploiești, scor 1-0, iar giuleștenii au revenit pe locul 2 în Superliga după 11 etape.
23:10
Rapid rămâne pe podium indiferent ce se mai întâmplă în această etapă! Agerpres: ”lovitură liberă acordată eronat de Bîrsan” # Sport.ro
Giuleștenii au câștigat cu 1-0 la Petrolul Ploiești.
23:00
Paul Papp l-a luat în colimator pe Marcel Bîrsan după Petrolul - Rapid: ”Băi, oameni buni, cum să faci așa ceva? Doamne, ce arogant!” # Sport.ro
Petrolul Ploiești - Rapid s-a încheiat 0-1, grație reușitei lui Alex Pașcanu din minutul 23.
22:50
Dennis Man (27 de ani) și-a trecut în cont prima contribuție notabilă după transferul la PSV Eindhoven, sâmbătă, în meciul din Eredivisie de pe terenul lui Excelsior.
22:50
Încă un meci complicat pentru formația antrenată de fostul internațional român.
22:30
Banner cu venin în Petrolul - Rapid. Alex Dobre, luat la țintă: ”În Giulești mereu e presiune, că...” # Sport.ro
Petrolul Ploiești - Rapid, LIVE TEXT - AICI.
22:30
Scenografie spectaculoasă pe Parc des Princes după ce Ousmane Dembele a cucerit Balonul de Aur: "Prințul orașului a devenit regele lumii" # Sport.ro
Paris Saint-Germain joacă primul meci pe Parc des Princes după ce Ousmane Dembele a cucerit Balonul de Aur.
22:20
Spectacol în toată regula pe Borussia-Park.
22:20
Banner cu venin în Petrolul - Rapid. Alex Dobre, în prim-plan: ”În Giulești mereu e presiune, că...” # Sport.ro
Petrolul Ploiești - Rapid, LIVE TEXT - AICI.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.