Constanța fărădelegilor: șoferi beți, minori la volan și permise suspendate

Un bărbat de 30 de ani, din Medgidia, a ajuns după gratii pentru 30 de zile, după ce polițiștii au descoperit că acesta a pus la cale o înșelătorie de amploare, prezentând spre închiriere un apartament… care nu exista. Potrivit Poliției Municipiului Constanța, Secția 3, investigațiile au vizat 7 dosare penale […]