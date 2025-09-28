Oana Ţoiu, a transmis la Adunarea Generală a ONU un semnal de alarmă ferm privind situaţia din Republica Moldova
Bursa, 28 septembrie 2025 16:00
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a transmis în intervenţia României la Adunarea Generală a ONU un semnal de alarmă ferm privind situaţia din Republica Moldova, unde azi au loc alegeri parlamentare şi sprijin neclintit pentru suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei, precum şi angajamentul nostru pentru drepturile omului, lupta împotriva schimbărilor climatice şi dezvoltarea durabilă.
Acum 5 minute
16:10
George Simion, liderul AUR, a îndemnat alegătorii din Republica Moldova să voteze pentru partidul Democraţia Acasă, condus de Vasile Costiuc.
16:10
În municipiul Chişinău au votat peste 250.000 de persoane, adică aproximativ 37% din totalul alegătorilor înscrişi pe liste.
Acum 15 minute
16:00
Acum o oră
15:20
Alte drone au fost observate deasupra unor instalaţii militare în Danemarca, în noaptea de sâmbătă spre duminică - a doua zi consecutiv -, anunţă duminică armata daneză
15:20
Peste 33% din electorat a votat până acum în cadrul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, astfel că scrutinul poate fi considerat valabil din acest punct de vedere, relatează NewsMaker.md.
Acum 2 ore
14:50
Votul a fost suspendat temporar într-o secţie de vot din Roma, Italia, din cauza unei ameninţări cu bombă
14:40
Preşedintele Parlamentului Igor Grosu şi-a exprimat la rândul său votul. Acesta a spus, la ieşirea din secţia de votare, că Rusia nu a respectat niciodată interesele Republicii Moldova. A subliniat că e important ca partidele pro-europene să obţină majoritate parlamentară.
14:40
Peste 894.000 de moldoveni (30,95%) au votat, până la ora 14:00, la alegerile parlamentare de astăzi din Republica Moldova. Raportat la această oră, numărul este mai mare cu aproape 50.000 faţă de alegerile parlamentare trecute, din 2021, însă mai mic faţă de turul doi al alegerilor prezidenţiale din 2024
14:30
14:20
Haaretz: Hamas va elibera toţi ostaticii (vii sau morţi) după care se va dezarma şi va părăsi Palestina # Bursa
14:20
Ucraina acuză duminică Rusia de lansarea, în noaptea de sâmbătă spre duminică, a unui atac masiv cu sute de drone şi de rachete, soldat cu cel puţin patru morţi - inclusiv o fată în vârstă de 12 ani - şi aproximativ 20 de răniţi, în timp ce Polonia vecină a mobilizat aviaţia pentru a-şi securiza spaţiul aerian
14:20
În plină desfăşurare a alegerilor parlamentare din Republica Moldova, preşedinta Maia Sandu face un apel către cetăţenii ţării plecaţi peste hotare: and #8222;Păziţi Moldova and #8221;.
Acum 4 ore
14:10
Preşedintele Nicuşor a declarat dumninică, referindu-se la disputele din coaliţie pe tema reformei administraţiei locale, că acest guvern are trei luni, a luat nişte măsuri prin consens. and #8221;Ăsta este lucrul important. Bineînţeles că există nemulţumiri, tot timpul când sunt oameni foarte diferiţi and #8221;, a punctat preşedintele.
14:10
Un submarin rusesc din Flota de la Marea Neagră, Novorossiisk, în dificultate în largul Gibraltarului, către Oceanul Atlantic # Bursa
Un submarin rus de clasa Kilo potrivit nomenclaturii NATO, Novorossiisk, care face parte din Flota rusă la Marea Neagră, dat în folosinţă în 2014, se confruntă cu and #8221;probleme tehnice grave and #8221; în largul Gibraltarului, un teritoriu britanic situat în sudul Spaniei, în drum către Oceanul Atlantic, iar and #8221;echipajul este incapabil să rezolve problema and #8221;, potrivit unui canal Telegram al opoziţiei, Ceka-OGPU (nume ale poliţiei sovietice),
13:40
13:30
Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, şi-a exercitat dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Recean a venit la secţia de votare însoţit de soţia sa.
13:30
Premierul Dorin Recean anunţă tentative de atac cibernetic. Aproximativ 4000 de site-uri nu funcţionează # Bursa
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a anunţat că aproximativ 4000 de site-uri nu funcţionează. Potrivit oficialului, situaţia a apărut după ce Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică (STISC), instituţie subordonată Guvernului, a fost nevoit să blocheze o platformă în urma unui atac cibernetic masiv. Recean a precizat că atacul vizează infrastructura aferentă procesului electoral destinat alegerii Parlamentului.
13:10
AFP: Cel puţin patru morţi şi 27 de răniţi la Kiev într-un nou atac masiv în Ucraina de 12 ore # Bursa
13:10
Nicuşor Dan: Acest guvern are trei luni, a luat nişte măsuri care au fost luate prin consens # Bursa
13:00
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat duminică, referindu-se la alegerile parlamentare din Republica Moldova, că e o zi decisivă pentru Republica Moldova şi i-a îndemnat pe toţi basarabenii din România să meargă la vot. and #8221;E chiar foarte, foarte important. E o zi chiar, aş spune, istorică pentru Republica Moldova and #8221;, a adăugat preşedintele.
12:30
Haaretz: Hamas va elibera toţi ostaticii, vii şi morţi, după care se va dezarma şi va părăsi Palestina # Bursa
Acum 6 ore
11:50
Grindeanu: Trebuie să fiţi conştienţi că sunt forţe care încearcă să ţină captivă R. Moldova şi să o deturneze de la parcursul său european # Bursa
Preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu le transmite alegătorilor din Republica Moldova că trebuie să fie conştienţi că sunt forţe care încearcă să ţină captivă Republica Moldova şi să o deturneze de la parcursul său european!, ţinta fiind polarizarea societăţii, subminarea instituţiilor democratice şi menţinerea unui nivel scăzut de trai, motiv pentru care votul lor la alegerile parlamentare de duminică este vital pentru protejarea suveranităţii.
11:50
Rialul, se depreciază la cel mai scăzut nivel istoric faţă de dolar, după restabilirea sancţiunilor ONU # Bursa
Moneda naţională iraniană, rialul, a atins duminică dimineaţa un minim istoric în faţa dolarului, după restabilirea sancţiunilor ONU, potrivit mai multor site-uri care urmăresc cursul valutar
11:40
Iranul condamnă duminică restabilirea sancţiunilor care i-au fost impuse de către ONU, la zece ani după ridicarea acestora, în plin dezacord cu Occidentul pe tema programului său nuclear
11:40
Partidul Laburist (Labour) britanic se reuneşte începând de duminică într-un Congres anual foarte riscant pentru premierul Keir Starmer - tot mai contestat în propria tabără, în contextul în care unii se îndoiesc de capacitatea sa de a rezista ascensiunii extremei drepte
11:00
Preşedintele Parlamentului Igor Grosu şi-a exprimat la rândul său votul. Acesta a spus, la ieşirea din secţia de votare, că Rusia nu a respectat niciodată interesele Republicii Moldova. A subliniat că e important ca partidele pro-europene să obţină majoritate parlamentară.
10:50
Alexandr Stoianoglo, fostul candidat la alegerile prezidenţiale, s-a prezentat la secţia de votare # Bursa
Alexandr Stoianoglo, lider al Blocului and #8222;Alternativa and #8221; şi fost candidat la alegerile prezidenţiale, s-a prezentat la secţia de votare la ora 09:30, alături de soţie şi cele două fiice.
Acum 8 ore
10:10
La Buenos Aires, manifestanţii cer dreptate în cazul unui triplu and #8222;narco-femicid and #8221;, după ce corpurile a trei tinere femei au fost descoperite îngropate # Bursa
Câteva mii de persoane au manifestat sâmbătă la Buenos Aires pentru a cere dreptate, după asasinarea, în această săptămână, a trei tinere, o crimă care ar fi legată de traficul de droguri şi care zguduie ţara de câteva zile
10:10
Alarme create de Honeywell ar putea preveni coliziunile pe aeroporturi: and #8221;Fiecare secundă contează and #8221; # Bursa
Honeywell testează un nou sistem de avertizare pentru cabinele de pilotaj, menit să reducă riscul coliziunilor pe aeroporturi, într-un moment în care incidentele de tipul pătrunderilor neautorizate pe pistă ating niveluri alarmante
10:10
India: Cel puţin 36 de morţi şi peste 50 de răniţi în urma unei busculade la mitingul actorului devenit politician Vijay # Bursa
Cel puţin 36 de persoane au murit şi peste 50 au fost rănite sâmbătă într-o busculadă la un miting organizat de actorul Vijay, aflat în campanie electorală, a declarat ministrul-şef al statului Tamil Nadu
10:00
The Guardian: Sancţiunile ONU asupra Iranului reintră în vigoare după eşecul negocierilor nucleare # Bursa
10:00
NATO anunţă că îşi va intensifica prezenţa în zona Baltică după incidentele cu drone din Danemarca # Bursa
NATO a anunţat sâmbătă că îşi intensifică prezenţa în Marea Baltică, cu o fregată de apărare aeriană şi alte mijloace, ca răspuns la incidentele cu drone din Danemarca
10:00
Forţele venezuelene au desfăşurat noi exerciţii militare cu sisteme antiaeriene pe coasta Caraibelor, au raportat, sâmbătă, autorităţile, în timp ce Statele Unite au trimis nave în mare pentru a combate traficul de droguri
09:40
Toate zonele populate din Ungaria vor avea acces la internetul gigabit şi conectivitatea mobilă 5G, prin programul 'Gigabit Ungaria', în valoare de 85 de miliarde de forinţi (217,2 de milioane de euro), a anunţat sâmbătă secretarul de stat pentru infocomunicaţii din cadrul Ministerului Energiei (EM)
09:40
Stellantis recheamă peste 123.000 de vehicule în SUA din cauza riscului de desprindere a unor elemente de caroserie # Bursa
Stellantis va rechema 123.396 de vehicule în Statele Unite după ce Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului pe Autostrăzi (NHTSA) a avertizat că anumite piese decorative de pe geamurile şoferului şi pasagerului ar putea să nu fie fixate corespunzător şi să se desprindă în mers, creând pericol pentru alţi participanţi la trafic
09:40
09:40
09:30
Este în desfăşurare procesul de votare în cadrul secţiilor de votare din 31 de ţări ale lumii. În cazul celor patru secţii deschise pentru votul prin corespondenţă plicurile cu opţiunile de vot au fost deja recepţionate, a precizat CEC
09:30
Traian Băsescu: Este ora! Tricolorul la catarg!Va fi ziua în care o ţară mică precum Republica Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin şi supuşilor lui de la Kremlin # Bursa
Fostul preşedinte Traian Băsescu a postat pe pagina sa Facebook un mesaj cu ocazia alegerilor parlamentare de duminică, din Republca Moldova, afirmând că and #8221;va fi ziua în care o ţară mică precum Republica Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin şi supuşilor lui de la Kremlin and #8221;.
09:30
Rusia a lansat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un atac and #8222;masiv and #8221; asupra Ucrainei, anunţă autorităţile de la Kiev, subliniind că sute de drone şi rachete au provocat cel puţin zece răniţi în capitală şi în oraşul Zaporijjie
09:30
Preşedintele Maia Sandu: Am votat să păstrăm pacea. Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie # Bursa
Preşedintele Republicii Moldova Maia Sandu a declarat duminică, după ce şi-a exercitat dreptul de vot la alegerile parlamentare, că a votat pentru a păstra pacea. and #8221;Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie and #8221;, a spus Maia Sandu.
09:20
09:20
În România, cetăţenii moldoveni vor avea organizate 23 de secţii de votare, un număr record. Având ca referinţă scrutinul anterior, ambasadorul Victor Chirilă a estimat recent că aproximativ 30.000 de concetăţeni ai săi vor lua parte la alegerile din România.
Acum 24 ore
20:30
Aproape 3,3 milioane de cetăţeni cu drept de vot din Republica Moldova sunt aşteptaţi, duminică, la urne, pentru a-şi desemna noul parlament, care are un mandat de patru ani.
20:00
Bolojan: Potenţialul agricol al României poate fi pus în valoare prin firmele dezvoltate în aceşti ani # Bursa
Premierul Ilie Bolojan spune că potenţialul agricol al României poate fi pus în valoare prin firmele care s-au dezvoltat în aceşti ani, punctând că astfel vom avea mai multe produse româneşti în magazine.
18:30
Ucraina a primit de la Israel un sistem de tip PATRIOT, un sistem de armament american costisitor şi esenţial în respingerea atacurilor ruse cu rachetă, anunţă sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP.
18:00
Presa străină: CIA ştia totul despre and #8221;operaţiunea specială and #8221; rusă înaintea invaziei Ucrainei # Bursa
Agenţia Centrală americană de Informaţii (CIA) a pregătit Kievul înainte de invazia rusă din februarie 2022, dezvăluie într-o carte-anchetă un jurnalist de investigaţie de la cotidianul american The New York Times (NYT), scrie cotidianul francez Le Figaro, citat de site-ul 20minutes.fr.
17:30
Ucraina acuză sâmbătă Rusia de deconectarea Centralei Nucleare Zaporojie de la reţeaua electrică ucraineană de patru zile şi de faptul că încearcă astfel să o and #8221;fure and #8221; prin legarea acesteia la reţeaua electrică aflată sub control rusesc, în pofida unor riscuri de securitate, relatează AFP.
17:30
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, susţine că a avut un dialog deschis cu sindicaliştii din Finanţe, care au protestat sâmbătă în faţa ministerului de resort, şi afirmă că fiecare solicitare va fi analizată temeinic, pentru a vedea câte dintre aspecte pot fi puse în practică.
17:20
Statele Unite au cerut Iranului să le predea and #8221;tot and #8221; uraniul îmbogăţit iranian, în schimbul unei prelungiri cu trei luni a unei suspendări a sancţiunilor impuse Teheranului, dezvăluie sâmbătă preşedintele iranian Massoud Pezeshkian, care respinge această cerere drept and #8221;inacceptabilă and #8221;, relatează AFP.
