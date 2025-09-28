Ministrul Sănătăţii, după vizita la spitalul din Iaşi unde au murit şase copii: Un haos mai mare administrativ şi procedural eu nu am văzut de mult într-un spital
News.ro, 28 septembrie 2025 16:00
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă, în urma controlului făcut la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, unde şase copii au murit după ce au fost infectaţi cu o bacterie, că „un haos mai mare administrativ şi procedural nu a văzut de mult într-un spital”. Ministrul precizează că nu se poate pune problem subfinanţării unităţii medicale ieşene, Rogobete arătând că Spitalul Sfânta Maria are dotări de ultimă generaţie, pe care nu le-a văzut în alte spitale, iar verificările au arătat că nu există probleme în asigurarea materialelor sanitare şi a medicamentelor necesare desfăşurării activităţii medicale.
• • •
Maia Sandu: Mergeţi la vot în Franţa, în Spania, în Irlanda, în România, în toate ţările în care vă găsiţi astăzi. Moldova e ţara noastră, nu a grupării criminale Şor. Haideţi să demonstrăm că suntem mai puternici decât banii lor murdari! - VIDEO # News.ro
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, face un apel, duminică, către cetăţenii moldoveni, să meargă la vot în Franţa, în Spania, în Irlanda, în România, în toate ţările în care se găsesc astăzi, arătând că Moldova este ţara lor, nu a grupării criminale Şor. ”Haideţi să demonstrăm că noi suntem mai puternici decât banii lor murdari!”, spune Maia Sandu, care arată că au rapoarte despre transportarea ilegală a alegătorilor la secţii de votare din afara ţării, contra unor sume de bani, şi situaţii de alertă falsă cu bombă, în mai multe ţări dar şi cazuri de aşa zis carusel, când se încearcă scoatea buletinului de vot curat, din secţia de vot, pentru ca ulterior să fie introdus deja, cu ştampila pusă. În plus, spune Maia Sandu, sunt multe cazuri când oameni din reţeaua Şor încearcă să împiedice procesul de vot, mai ales în secţiile unde prezenţa este mare.
Alexandru Rogobete: Echipa mea a luat peste 40 de probe microbiologice noi, din toată secţia ATI din spitalul din Iaşi, pentru a verifica dacă rezultatele pe care DSP Iaşi le-a realizat în trecut sunt valide sau nu # News.ro
Ministrul Sănătăţii anunţă că specialiştii ministerului prezenţi al Spitalul Sfânta Maria din Iaşi au prelevat zeci de probe din secţia de anestezie-terapie intensivă, pentru a verifica dacă analizele făcute de Direcţia de Sănătate Publică Iaşi pe probele ridicate din secţia unde mai mulţi copii au fost infectaţi cu o bacterie sunt corecte.
Oana Ţoiu, în intervenţia României la Adunarea Generală a ONU: Semnal de alarmă ferm privind situaţia din Republica Moldova, unde azi au loc alegeri parlamentare, sprijin neclintit pentru suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a transmis în intervenţia României la Adunarea Generală a ONU un semnal de alarmă ferm privind situaţia din Republica Moldova, unde azi au loc alegeri parlamentare şi sprijin neclintit pentru suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei, precum şi angajamentul nostru pentru drepturile omului, lupta împotriva schimbărilor climatice şi dezvoltarea durabilă.
Naţionala Italiei a câştigat duminică, la Manila, al cincilea trofeu mondial, după ce a învins reprezentativa Bulgariei, scor 3-1. Bulgaria a jucat într-o finală mondială după 55 de ani. România, revenită la CM după 43 de ani, s-a clasat pe locul 29 din 32 de participante.
Serie A: Sassuolo a învins Udinese, scor 3-1. Portarul Răzvan Sava a fost integralist la oaspeţi # News.ro
Formaţia Sassuolo a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Udinese, în etapa a cincea a campionatului Italiei.
Danemarca ”închide spaţiul aerian tuturor zborurilor dronelor civile” săptămâna viitoare pentru a asigura securitatea unui summit UE, anunţă Ministerul Transporturilor # News.ro
Danemarca urmează să interzică zborul tuturor dronelor civile săptămâna viitoare, pe teritoriul danez, pentru a asigura securitatea unui summit al Uniunii Europene (UE) care reuneşte şefi de stat şi de guverne la Copenhaga, anunţă duminică Ministerul danez al Transporturilor, relatează AFP.
Înlocuit în minutul 59 în timpul înfrângerii formaţiei Real Madrid în meciul cu Atlético (5-2), sâmbătă, Dani Carvajal suferă de o leziune la muşchiul solear al piciorului drept.
Zeci de mii de manifestanţi cer la Berlin sfârşitul Războiului din Fâşia Gaza. ”Majoritatea se opune politicii Israelului şi genocidului” # News.ro
Aproximativ 60.000 de de manifestanţi potrivit poliţiei - 100.000 potrivit organizatorilor - au defilat în acest weekend la Berlin pentru a cere Israelului să-şi oprească ofensiva militară în Fâşia Gaza, agitând steaguri palestiniene şi pancarte proclamând că ”hrana şi apa sunt drepturi ale omului”, relatează AFP.
Alegeri în R. Moldova - A fost depăşit pragul de prezenţă la vot necesar validării scrutinului # News.ro
Peste 33% din electorat a votat până acum în cadrul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, astfel că scrutinul poate fi considerat valabil din acest punct de vedere, relatează NewsMaker.md.
Alegeri în R. Moldova - MAE de la Chişinău - Alerte cu bombă la Roma, Genova, Bucureşti, Ashville, Alicante si Bruxelles, parte a asaltului Federaţiei Ruse asupra procesului electoral # News.ro
Ministerul de Externe de la Chişinău anunţă că, în contextul alegerilor parlamentare de duminică, din Republica Moldova, au fost înregistrate alerte cu bombă la Roma, Genova, Bucureşti, Ashville, Alicante si Bruxelles.
Drone survolează din nou, a doua zi la rând, instalaţii militare în Danemarca, după ce NATO anunţă o consolidare a vigilenţei la Marea Baltică şi înaintea unui summit UE la Copenhaga miercuri şi joi # News.ro
Alte drone au fost observate deasupra unor instalaţii militare în Danemarca, în noaptea de sâmbătă spre duminică - a doua zi consecutiv -, anunţă duminică armata daneză, relatează AFP.
Formaţia Ceahlăul Piatra Neamţ a încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul susţinut, duminică, pe teren propriu, în compania echipei Chindia Târgovişte, în etapa a opta a Ligii a II-a.
Reclamaţie la CNCD împotriva deputatului Nicolae Păun, acuzat de „derapaj homofob”, după ce acesta a susţinut, în social media, că unele ONG-uri „încurajează tinerii romi spre Satana” # News.ro
Nicolae Păun, deputat din partea minorităţii rome, a fost reclamat la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) după ce a susţinut, într-o postare pe social media, că organizaţii neguvernamentale „otrăvesc tineri romi” pe care îi „încurajează spre păcat, spre Satana”, Păun susţinând că nimeni nu îl „poate obliga să stea la masă” cu minorităţile sexuale. Reprezentanţii asociaţiei MozaiQ, care au depus reclamaţia la CNCD, consideră că susţinerile parlamentarului sunt „revoltătoare” şi incompatibile cu mandatul de preşedinte al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale.
Un submarin rusesc din Flota de la Marea Neagră, Novorossiisk, în dificultate în largul Gibraltarului, către Oceanul Atlantic # News.ro
Un submarin rus de clasa Kilo potrivit nomenclaturii NATO, Novorossiisk, care face parte din Flota rusă la Marea Neagră, dat în folosinţă în 2014, se confruntă cu ”probleme tehnice grave” în largul Gibraltarului, un teritoriu britanic situat în sudul Spaniei, în drum către Oceanul Atlantic, iar ”echipajul este incapabil să rezolve problema”, potrivit unui canal Telegram al opoziţiei, Ceka-OGPU (nume ale poliţiei sovietice), scrie Le Figaro.
Premier League le-a oferit fanilor săi un spectacol rar sâmbătă. În primul rând, deoarece, cu 24 de goluri marcate în 7 meciuri, s-a înregistrat o medie de 3,5 goluri pe meci. Dar mai ales pentru că, dintre aceste 24 de goluri, opt, adică o treime, au fost marcate în prelungiri.
Manchester United a pierdut din nou, dar Ruben Amorim nu este îngrijorat pentru postul său # News.ro
Postul lui Ruben Amorim este în pericol mai mult ca niciodată. Dar, antrenorul echipei Manchester United a declarat că nu este niciodată „îngrijorat în legătură cu postul său”.
Alegeri în R. Moldova - Premierul Dorin Recean anunţă tentative de atac cibernetic. Aproximativ 4000 de site-uri nu funcţionează # News.ro
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a anunţat că aproximativ 4000 de site-uri nu funcţionează. Potrivit oficialului, situaţia a apărut după ce Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică (STISC), instituţie subordonată Guvernului, a fost nevoit să blocheze o platformă în urma unui atac cibernetic masiv. Recean a precizat că atacul vizează infrastructura aferentă procesului electoral destinat alegerii Parlamentului.
Un bărbat deschide focul dintr-un vapor în North Carolina, omoară cel puţin trei persoane şi răneşte alte opt pe terasa unui bar la malul mării, la Southport. Un suspect arestat # News.ro
Cel puţin trei persoane au fost ucise, iar alte opt au fost rănite într-un atac armat, la Southport, în statul american North Carolina (est), de către un atacator care a deschis focul asupra terasei unui bar aflat la malul mării de la bordul unui vapor, anunţă autorităţile locale, scrie presa americană
Nicuşor Dan: O să fie o rectificare care să asigure funcţionarea statului în mod normal şi asta înseamnă o trecere de la 7 sau 7,1 deficit, cât era, la 8,4 şi asta înseamnă un plus de 25 de miliarde de lei la cheltuieli # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că rectificarea bugetară aşteptată săptămâna viitoare va fi o rectificare care să asigure funcţionarea statului în mod normal. ”Asta înseamnă o trecere de la 7 sau 7,1 deficit, cât era, la 8,4 şi asta înseamnă un plus de 25 de miliarde de lei la cheltuieli”, a explicat preşedintele, adăugând că înţelegerea este perfectată în linii mari şi că ”e o chestiune fină de anumite sume relativ mici, într-o parte sau în alta”.
Cel puţin patru morţi şi 27 de răniţi la Kiev într-un nou atac masiv în Ucraina de 12 ore. Aproximativ 40 de persoane rănite în Zaporojie, Odesa, Sumî, Cerkasî şi Mîkolaiv. Polonia mobilizează aviaţia # News.ro
Ucraina acuză duminică Rusia de lansarea, în noaptea de sâmbătă spre duminică, a unui atac masiv cu sute de drone şi de rachete, soldat cu cel puţin patru morţi - inclusiv o fată în vârstă de 12 ani - şi aproximativ 20 de răniţi, în timp ce Polonia vecină a mobilizat aviaţia pentru a-şi securiza spaţiul aerian, relatează AFP.
Nicuşor Dan: Acest guvern are trei luni, a luat nişte măsuri care au fost luate prin consens. Ăsta este lucrul important. Bineînţeles că există nemulţumiri, tot timpul când sunt oameni foarte diferiţi # News.ro
Preşedintele Nicuşor a declarat dumninică, referindu-se la disputele din coaliţie pe tema reformei administraţiei locale, că acest guvern are trei luni, a luat nişte măsuri prin consens. ”Ăsta este lucrul important. Bineînţeles că există nemulţumiri, tot timpul când sunt oameni foarte diferiţi”, a punctat preşedintele.
Alegeri în R. Moldova - Nicuşor Dan: E o zi decisivă pentru Republica Moldova. Şi îi îndemn pe toţi basarabenii din România să meargă la vot. E chiar foarte, foarte important. E o zi chiar, aş spune, istorică pentru Republica Moldova # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat duminică, referindu-se la alegerile parlamentare din Republica Moldova, că e o zi decisivă pentru Republica Moldova şi i-a îndemnat pe toţi basarabenii din România să meargă la vot. ”E chiar foarte, foarte important. E o zi chiar, aş spune, istorică pentru Republica Moldova”, a adăugat preşedintele.
Echipa de rugby masculin a statului Chile s-a calificat, sâmbătă, pentru Cupa Mondială de rugby din 2027 din Australia, graţie victoriei împotriva naţionalei din Samoa, a doua calificare din istoria sa după Cupa Mondială din 2023 din Franţa.
Acţiune de amploare a procurorilor DIICOT, în Bucureşti, Ilfov şi Olt, într-un dosar de trafic de droguri, luare de mită şi divulgare de informaţii nepublice - 43 de percheziţii şi 50 de persoane care urmează să fie duse la audieri - FOTO, VIDEO # News.ro
Procurorii DIICOT, alături de poliţişti de trupele speciale şi de la combaterea criminalităţii organizate, participă, duminică, la zeci de descinderi în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Olt, într-un dosar care vizează activitatea unui grup infracţional profilat pe trafic de droguri. Ancheta vizează de asemenea infracţiuni de luare de mită şi divulgare de informaţii nepublice. Pe numele a peste 50 de persoane au fost emise mandate pentru a fi ridicate şi duse la audieri.
Dâmboviţa: Bărbat cercetat penal, după ce, prins la volan beat şi fără permis de conducere, a încercat să îi mituiască pe poliţişti # News.ro
Un dâmboviţean este cercetat pentru două infracţiuni la regimul rutier, dar şi pentru dare de mită, după ce, prins la volan cu o alcoolemie foarte mare şi cu permisul de conducere anulat, a încercat să îi mituiască pe poliţişti pentru ca aceştia să nu deschidă anchetă penală.
Moneda naţională iraniană, rialul, se depreciază la cel mai scăzut nivel istoric faţă de dolar, după restabilirea sancţiunilor ONU # News.ro
Moneda naţională iraniană, rialul, a atins duminică dimineaţa un minim istoric în faţa dolarului, după restabilirea sancţiunilor ONU, potrivit mai multor site-uri care urmăresc cursul valutar, relatează AFP.
Partidul Laburist (Labour) britanic se reuneşte începând de duminică într-un Congres anual foarte riscant pentru premierul Keir Starmer - tot mai contestat în propria tabără, în contextul în care unii se îndoiesc de capacitatea sa de a rezista ascensiunii extremei drepte, relatează AFP.
Neamţ: Anchetă a Poliţiei, după ce zeci de vaci din rasa Black Angus au fost furate de pe un câmp # News.ro
Poliţia din judeţul Neamţ a deschis o anchetă după ce peste 20 de vaci din rasa Black Angus au fost furate, sâmbătă, de pe un câmp din zona comunei Borleşti. Pe o pagină de Facebook prezentată ca fiind administrată de reprezentanţii primăriei comunei, persoanele care pot furniza date cu privire la furt sunt rugate să ajute, fiind promisă şi recompensă.
Bătaie într-un local din sectorul 3 al Capitalei, scandalul a continuat în stradă, între clienţi şi agenţii de pază, fiind aplanat în urma intervenţiei Poliţiei # News.ro
Un scandal a izbucnit, duminică dimineaţă, într-un local din Centrul Vechi al Capitalei. Mai mulţi clienţi s-au luat la ceartă şi au fost scoşi afară de către agenţii de pază ai localului, scandalul continuând în stradă. Poliţiştii care au intervenit pentru a aplana conflictul i-au dus la secţie pe cei implicaţi pentru a stabili, în urma audierilor, ce anume a generat bătaia.
Fosta iubită a lui Lamine Yamal, Fati Vazquez, a făcut numeroase dezvăluiri despre viaţa intimă a tânărului jucător de la FC Barcelona.
Alegeri în R. Moldova - Grindeanu, mesaj pentru alegătorii moldoveni: Trebuie să fiţi conştienţi că sunt forţe care încearcă să ţină captivă R. Moldova şi să o deturneze de la parcursul său european!/ Votul vostru e vital pentru protejarea suveranităţii # News.ro
Preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu le transmite alegătorilor din Republica Moldova că trebuie să fie conştienţi că sunt forţe care încearcă să ţină captivă Republica Moldova şi să o deturneze de la parcursul său european!, ţinta fiind polarizarea societăţii, subminarea instituţiilor democratice şi menţinerea unui nivel scăzut de trai, motiv pentru care votul lor la alegerile parlamentare de duminică este vital pentru protejarea suveranităţii.
După înfrângerea cu 0-2 împotriva echipei Al-Nassr, Al-Ittihad a anunţat, sâmbătă seară, că a reziliat contractul antrenorului Laurent Blanc, care ocupa această funcţie din vara anului 2024.
Iranul condamnă duminică restabilirea sancţiunilor care i-au fost impuse de către ONU, la zece ani după ridicarea acestora, în plin dezacord cu Occidentul pe tema programului său nuclear, relatează AFP.
Alegeri în R. Moldova - Mesajul preşedintei Maia Sandu pentru Europa: Rusia prezintă un pericol pentru democraţiile noastre. Democraţia noastră este tânără şi fragilă, dar asta nu înseamnă că statele cu democraţii mai îndelungate nu sunt în pericol # News.ro
Preşedintele Republicii Moldova Maia Sandu a declarat duminică, după ce a votat la alegerile parlamentare, că Rusia prezintă un pericol pentru democraţie. ”Democraţia noastră este tânără şi fragilă, dar asta nu înseamnă că statele cu democraţii mai îndelungate nu sunt în pericol”, a avertizat Maia Sandu.
Au intrat în istorie. Prima medalie de aur pentru un echipaj de 8+1 mixt la Campionatul Mondial de Canotaj a fost obţinută de România # News.ro
Echipajul de 8+1 mixt a câştigat medalia de aur la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai. Barca tricoloră a condus cursa de la un capăt la altul.
Avion de mici dimensiuni prăbuşit la Iaşi: Pilotului i-au fost amputate ambele picioare. Starea lui se menţine gravă # News.ro
Medicii i-au amputat ambele picioare pilotului rănit grav în urma prăbuşirii avionului său de mici dimensiuni sâmbătă, în zona unei unităţi militare din Iaşi. Starea bărbatului se menţine gravă.
Forţele venezuelene au desfăşurat noi exerciţii militare cu sisteme antiaeriene pe coasta Caraibelor, au raportat, sâmbătă, autorităţile, în timp ce Statele Unite au trimis nave în mare pentru a combate traficul de droguri, relatează AFP.
Marc Marquez a intrat în legendă. Pilotul spaniol de 32 de ani a câştigat al şaptelea titlu mondial la MotoGP - VIDEO # News.ro
Pilotul spaniol, Marc Marquez (Ducati) a câştigat, duminică, titlul mondial, al şaptelea din cariera sa în MotoGP, după ce a terminat pe locul 2 în Marele Premiu al Japoniei, în spatele coechipierului său Francesco Bagnaia.
Alegeri în R. Moldova - Preşedintele Maia Sandu: Am votat să păstrăm pacea / Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie - FOTO, VIDEO # News.ro
Preşedintele Republicii Moldova Maia Sandu a declarat duminică, după ce şi-a exercitat dreptul de vot la alegerile parlamentare, că a votat pentru a păstra pacea. ”Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie”, a spus Maia Sandu.
Canotaj: Mihai Chiruţă, locul 1 în Finala B şi la locul 7 la general, la CM de la Shanghai # News.ro
Mihai Chiruţă s-a clasat pe locul 1 în Finala B la schif simplu (M1x), la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai.
Stellantis recheamă peste 123.000 de vehicule în SUA din cauza riscului de desprindere a unor elemente de caroserie # News.ro
Stellantis va rechema 123.396 de vehicule în Statele Unite după ce Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului pe Autostrăzi (NHTSA) a avertizat că anumite piese decorative de pe geamurile şoferului şi pasagerului ar putea să nu fie fixate corespunzător şi să se desprindă în mers, creând pericol pentru alţi participanţi la trafic, transmite Reuters.
Rusia a lansat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un atac „masiv” asupra Ucrainei, anunţă autorităţile de la Kiev, subliniind că sute de drone şi rachete au provocat cel puţin zece răniţi în capitală şi în oraşul Zaporijjie, relatează AFP.
Toate zonele populate din Ungaria vor avea acces la internetul gigabit şi conectivitatea mobilă 5G, prin programul "Gigabit Ungaria", în valoare de 85 de miliarde de forinţi (217,2 de milioane de euro), a anunţat sâmbătă secretarul de stat pentru infocomunicaţii din cadrul Ministerului Energiei (EM), relatează MTI
Alegeri în R. Moldova - O moldoveancă stabilită de 10 ani în China a parcurs 1400 de km împreună cu cei doi copii, pentru a vota - FOTO # News.ro
O moldoveancă stabilită de 10 ani în China a parcurs 1400 de km împreună cu cei doi copii, pentru a vota la alegerile parlamentare, la secţia organizată de Ambasada Republicii Moldova, la Beijing, anunţă Ministerul de Externe de la Chişinău.
Alarme create de Honeywell ar putea preveni coliziunile pe aeroporturi: ”Fiecare secundă contează” # News.ro
Honeywell testează un nou sistem de avertizare pentru cabinele de pilotaj, menit să reducă riscul coliziunilor pe aeroporturi, într-un moment în care incidentele de tipul pătrunderilor neautorizate pe pistă ating niveluri alarmante, transmite CNBC.
Echipajele româneşti au reuşit două calificări în finalele probelor mixte, introduse în premieră în programul Campionatului Mondial de Canotaj de la Shanghai.
Alegeri în R. Moldova - Traian Băsescu: Este ora! Tricolorul la catarg! 28 Septembrie 2025 va fi ziua în care o ţară mică precum Republica Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin şi supuşilor lui de la Kremlin # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a postat pe pagina sa Facebook un mesaj cu ocazia alegerilor parlamentare de duminică, din Republca Moldova, afirmând că ”va fi ziua în care o ţară mică precum Republica Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin şi supuşilor lui de la Kremlin”.
