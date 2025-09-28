Moment de împlinire pentru Parohia „Adormirea Maicii Domnului”-Pipera

00:30

Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan a fost unul dintre cei 12 Apostoli, singurul ucenic prezent la răstignirea Domnului nostru Iisus Hristos, moment în care a primit în grijă pe Fecioara Maria. După Înălţarea Domnului la cer, Sfântul Apostol Ioan era unul dintre stâlpii Bisericii lui Hristos, împreună cu Sfântul Apostol Petru şi Sfântul Apostol Iacov, ruda Domnului. Sfânta Tradiţie ne spune că după Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Ioan a predicat cuvântul Domnului Hristos în Asia şi în Efes. A fost surghiunit de împăratul Domiţian (81-96) în insula Patmos. Acolo a scris Evanghelia sa, cele trei epistole care îi poartă numele şi Apocalipsa. S-a mutat la Domnul în jurul anului 100, în Efes, unde aşezase în timpul vieţii sale episcopi şi preoţi.