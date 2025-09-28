Moment de împlinire pentru Parohia „Adormirea Maicii Domnului”-Pipera
Ziarul Lumina, 28 septembrie 2025 16:00
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, s-a aflat duminică, 28 septembrie, în mijlocul credincioșilor Parohiei „Adormirea Maicii Domnului”-Pipera, din orașul Voluntari, județul
Acum 30 minute
16:00
Acum o oră
15:40
La Catedrala Patriarhală din București, Sfânta Liturghie a fost săvârșită duminică, 28 septembrie, de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei, înconjurat de un sobor de preoți și
Acum 2 ore
15:00
În Duminica a 18-a după Rusalii, 28 septembrie, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a săvârșit slujba de târnosire a Bisericii „Sfântul Proroc Ilie
14:50
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, a poposit duminică, 28 septembrie, în mijlocul credincioșilor Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”-Dudu din localitatea Chiajna,
Acum 4 ore
13:40
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de învățătură, în Duminica a 18-a după Rusalii, la finalul Sfintei Liturghii săvârșite în Paraclisul istoric
Acum 24 ore
21:10
Sfântul Maxim Mărturisitorul, Epistole, Partea Întâi, Ep. 2, în Părinți și Scriitori Bisericești (1990), vol. 81, pp. 27-29„Fiindcă nimic nu e atât de mult în chipul dumnezeiesc ca dumnezeiasca iubire,
21:00
Sf. Cuv. Hariton Mărturisitorul; Sf. Proroc Baruh; Sf. Cuv. Neofit Zăvorâtul din Cipru # Ziarul Lumina
Sfântul Cuvios Hariton Mărturisitorul s-a născut în cetatea Iconiei, din Asia Mică, unde a crescut în dreapta credinţă, fiind unul dintre cei mai râvnitori creştini. A fost prins în timpul împăratului
21:00
Fraților, cel ce seamănă cu zgârcenie, cu zgârcenie va și secera, iar cel ce seamănă cu dărnicie, cu dărnicie va și secera. Fiecare să dea cum socotește cu inima sa, nu cu părere de rău, sau din silă,
19:40
Trecem adesea în grabă pe lângă biserici și lăcașuri mărețe, care ascund înăuntrul lor istorii rămase necunoscute. Această lipsă de cunoaștere îi privește doar pe oameni, întrucât Dumnezeu nu uită
Ieri
13:30
Galerie foto în curs de actualizare...
26 septembrie 2025
22:10
„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Adevărat grăiesc vouă că nu va trece neamul acesta până ce nu vor fi toate acestea. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Iar de ziua și de ceasul
22:10
Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, Mitropolitul Ţării Româneşti; Sf. Mc. Calistrat şi Epiharia # Ziarul Lumina
Sfântul Antim s-a născut în Iviria (Georgia) pe la anul 1650, din părinţi dreptcredincioşi, Ioan şi Maria, primind la Botez numele Andrei. Crescut în duhul tradiţiei ortodoxe, tânărul Andrei a primit de la
22:10
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia LXIV, V, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, pp. 745-746„... dacă te vei uita la cei ce-au săvârșit virtutea, vei strânge lângă tine
18:30
Biserică pentru Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități din Dragomirești # Ziarul Lumina
Joi, 25 septembrie 2025, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a săvârșit Sfânta Liturghie în Parohia Dragomirești, satul Vad, județul Neamț. Evenimentul a adunat numeroși
18:30
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, joi, 25 septembrie 2025, la Paraclisul „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla și Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou”
18:30
Protopopiatul Huși implementează în perioada 26‑28 septembrie proiectul „Cultură și spiritualitate pentru tinerii hușeni”, cofinanțat de Consiliul Județean Vaslui.Acest proiect, derulat cu
18:20
La Biserica Parohiei „Sfântul Ioan”-Moși din București va fi adusă luni, 29 septembrie, Icoana Maicii Domnului cu Pruncul de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, pictată de preotul Luca din Iclod în
18:20
Beneficiarii Complexului de servicii sociale „Casa Soarelui” din Târgoviște au primit joi, 25 septembrie, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific
18:00
Programul liturgic al proclamării locale a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae # Ziarul Lumina
În data de 4 octombrie 2025, va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Cu acest prilej, în perioada 3‑4 octombrie, va avea loc un amplu program liturgic la Mănăstirea Cernica, județul Ilfov, pentru a marca acest eveniment deosebit.
17:20
Nu știu dacă există o comoară mai de preț decât cea pe care a avut-o Lucia, eminenta profesoară și formatoare a elevilor bucureșteni în asprii ani ai regimului comunist.Unii ar numi drept moștenire de
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
Agenția de știri BASILICA a Patriarhiei Române, în colaborare cu Mănăstirea Cernica din județul Ilfov, organizează o expoziție de fotografie în aer liber intitulată „CERnica - între pământ și
12:10
Eparhia Dunării de Jos a fost ridicată la rangul de Arhiepiscopie şi Înaltpreasfinţitului Părinte Casian la slujirea de Arhiepiscop în data de 27 septembrie 2009. În acest context, a avut loc o serie de
11:50
11:30
În prezența Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, în Catedrala Arhiepiscopală Madona Dudu, Sala „Catacomba Madona din Dud”, a avut loc joi, 25 septembrie, consfătuirea județeană a
11:20
București, 25 septembrie 2025 Membrilor Sfântului Sinod alBisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică Preasfințiile Voastre, Am primit cu întristare vestea trecerii din
10:50
În Sala „Europa” a Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Hunedoara a avut loc miercuri, 24 septembrie, întâlnirea de lucru semestrială a profesorilor de religie din județul Hunedoara, în prezența
10:50
La Grădina Botanică „Vasile Fati” din Jibou s‑a desfășurat Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Sălaj, organizată de Episcopia Sălajului împreună cu Asociația Tinerilor Ortodocși Sălăjeni
10:40
În ziua pomenirii Sfântului Cuvios Siluan Athonitul, miercuri, 24 septembrie, Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și
00:40
Fraților, în Iisus Hristos, prin sângele Lui, avem răscumpărarea și iertarea păcatelor, după bogăția harului Său, pe care l-a făcut să prisosească în noi, întru toată înțelepciunea și priceperea,
00:30
Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan a fost unul dintre cei 12 Apostoli, singurul ucenic prezent la răstignirea Domnului nostru Iisus Hristos, moment în care a primit în grijă pe Fecioara Maria. După Înălţarea Domnului la cer, Sfântul Apostol Ioan era unul dintre stâlpii Bisericii lui Hristos, împreună cu Sfântul Apostol Petru şi Sfântul Apostol Iacov, ruda Domnului. Sfânta Tradiţie ne spune că după Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Ioan a predicat cuvântul Domnului Hristos în Asia şi în Efes. A fost surghiunit de împăratul Domiţian (81-96) în insula Patmos. Acolo a scris Evanghelia sa, cele trei epistole care îi poartă numele şi Apocalipsa. S-a mutat la Domnul în jurul anului 100, în Efes, unde aşezase în timpul vieţii sale episcopi şi preoţi.
00:30
„În vremea aceea, fiind iarăși mulțime mare de oameni și neavând ce să mănânce, Iisus a chemat la Sine pe ucenicii Săi și le-a zis: Milă Îmi este de mulțime, că sunt trei zile de când așteaptă
00:30
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia XLV, II, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, p. 534„Hristos este fratele tău și împreună-moștenitor. Fă-L și aici pe pământ
00:10
În primăvara anului 2023, Consiliul eparhial al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, la inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Serafim, hotăra tipărirea în
00:10
Primele şase secole din istoria Bisericii Siriene constituie o perioadă a contrastelor. Pe de o parte, creştinismul din graniţele Imperiului Roman se bucura de proaspăta libertate creditată de Sfântul Constantin
00:10
Părintele Ștefan Zară este consilier eparhial în cadrul Sectorului cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Bucureștilor, profesor la Seminarul Teologic Ortodox din București, asistent asociat la
25 septembrie 2025
23:40
La Bruxelles a avut loc, în această săptămână, reuniunea Consiliului Agricultură şi Pescuit - AgriFish, unde s-a discutat propunerea Comisiei Europene de a cupla Politica Agricolă Comună (PAC) cu Politica de
23:40
Introducerea unui sprijin cuplat de 200 de euro/ha ar transforma cultura orzului de bere într-una profitabilă, cu efecte pozitive pentru fermieri şi procesatori, consideră Asociaţia Berarii României, care arată c
23:40
Seceta înregistrată în acest an în Dolj a dus la creşterea preţului terenurilor irigabile sau compacte, deși volumul tranzacţiilor a fost mai scăzut în primele luni, susţin agenţii imobiliari. Statisticile ar
23:40
Direcţia Silvică Gorj nu a avut posibilitatea de a recolta fructe de pădure anul acesta din cauza secetei persistente. „Fructele de pădure au fost compromise, nu s-au putut dezvolta din cauza secetei şi nu avem po
23:40
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a deschis ieri sesiunea de primire a cererilor pentru submăsura 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor şi a plantelor”, din PNDR 2014-2020.
23:30
Academia Naţională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca a intrat în posesia noului său sediu, după patru ani cât au durat lucrările de construcţie, şi include săli de curs şi de studiu individual, st
23:30
Universitatea Transilvania din Braşov (UniTBv) îşi deschide astăzi porţile publicului larg, în cadrul unei noi ediţii a evenimentului „Noaptea Cercetătorilor” şi în care vizitatorii pot descoperi viitorul
23:10
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) a făcut un apel la întreaga comunitate de studenţi să participle la protestul de luni, 29 septembrie, începând cu ora 16:00, din Piaţa
22:40
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB) şi Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti au încheiat un parteneriat care are ca obiectiv principal implementarea unui program
21:50
În spațiile dedicate artei contemporane din București și din alte 16 orașe din țară se va desfășura, în perioada 3-5 octombrie, a 19-a ediție a evenimentului cultural Noaptea Albă a Galeriilor. Publicul va pu
21:50
Cele două turle gotice ale Catedralei Notre Dame din Paris au fost redeschise recent pentru turişti, la nouă luni după restaurarea bisericii în urma incendiului devastator din aprilie 2019, transmite dpa. Deși au
21:40
La Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București are loc azi, 26 septembrie, conferința omagială „Dimitrie Gusti, fondatorul sociologiei și promotor al culturii naționale”. Evenimentul este de
17:50
15:30
