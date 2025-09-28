Cum a încercat un bărbat să scape de o infracțiune, dar s-a mai trezit cu una în dosarul penal?
Newsweek.ro, 28 septembrie 2025 16:00
Cum a încercat un bărbat să scape de o infracțiune, dar s-a mai trezit cu una în dosarul penal? Ce a...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 10 minute
16:10
Alegeri Moldova. Alarme cu bombă la secții de votare din mai multe țări, inclusiv România # Newsweek.ro
Asaltul Rusiei la Alegerile parlamentare din Moldova. Autoritățile moldovene anunță că s-au înregist...
Acum 30 minute
16:00
Cum a încercat un bărbat să scape de o infracțiune, dar s-a mai trezit cu una în dosarul penal? # Newsweek.ro
Cum a încercat un bărbat să scape de o infracțiune, dar s-a mai trezit cu una în dosarul penal? Ce a...
Acum o oră
15:40
Nuntă mare în muzică. Selena Gomez s-a căsătorit cu producătorul muzical Benny Blanco. Cum au arătat...
15:40
Italia și România intră în criza pensiilor. Sunt prea mulți pensionari. Lipsesc 2.000.000.000€ # Newsweek.ro
Anunț sumbru pentru milioane de pensionari. Italia și România intră în criza pensiilor. Sunt prea mu...
Acum 2 ore
15:10
Doi tineri din Republica Moldova au mers la vot chiar în ziua nunții lor. Cum au reacționat oamenii? # Newsweek.ro
Doi tineri din Republica Moldova au mers la vot chiar în ziua nunții lor. Cum au reacționat oamenii?...
15:00
Nou incident cu drone neidentificate. Țara deasupra căruia au ajuns dronele. Ce spun autoritățile și...
14:20
Descinderi în Capitală la mai multe persoane suspectate de trafic de droguri. Ce au descoperit poliț...
Acum 4 ore
13:50
METEO. Un val de aer polar ajunge în România. Precipitații abundente și temperaturi scăzute # Newsweek.ro
METEO. Un val de aer polar ajunge în România. Meteorologii anunță temperaturi sub normalul perioadei...
13:30
Alegeri Moldova. Recean anunţă tentative de atac cibernetic. 4000 de site-uri nu funcţionează # Newsweek.ro
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a anunţat că aproximativ 4000 de site-uri nu funcţioneaz...
13:00
Alegeri Moldova. Mai mulți alegători ar fi fost transportați organizat din Rusia spre Belarus # Newsweek.ro
Astăzi au loc alegeri parlamentare în Republica Moldova. Poliția a fost sesizată despre transportare...
12:40
Poliţia din judeţul Neamţ a deschis o anchetă după ce peste 20 de vaci din rasa Black Angus au fost ...
12:20
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei. Sute de drone și rachete au fost lansate. Sunt cel puţin zece ...
Acum 6 ore
12:10
Platformele guvernamentale din Moldova, ținta hackerilor. 14.000.000 tentative de atac cibernetic # Newsweek.ro
Platformele guvernamentale au fost țintele atacurilor cibernetice cu o seară înainte de deschiderea ...
12:00
Nicușor Dan, despre reforme: „Sper să nu însemne taxe”. Ce spune despre rectificare și concedieri? # Newsweek.ro
Nicușor Dan a comentat situația legată de măsurile luate de guvern și tensiunile din coaliție. Șeful...
12:00
Băutura favorită a românilor care te scapă de durerea de cap fără să iei pastile. Cât să consumi? # Newsweek.ro
Iată cum cea bai consumată băutură a românilor este cea care te scapă de durerea de cap fără să iei ...
11:20
Grindeanu, îndemn pentru basarabeni: Votul vostru este vital pentru protejarea suveranității # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a transmis basarabenilor să meargă la vot, amintindu-le că de ei depinde suveranitat...
11:10
Nicușor Dan: Este o zi decisivă pentru Moldova. Îi îndemn pe toți basarabenii din România să voteze # Newsweek.ro
Președintele Republicii Moldova, Nicușor Dan, a declarat că azi este o zi istorică pentru Republica ...
10:50
Aur istoric pentru România la Campionatul Mondial de Canotaj. Este o nouă probă introdusă în concurs # Newsweek.ro
Echipajul de 8+1 mixt a câştigat medalia de aur la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai. Ba...
10:40
Igor Grosu, liderul Partidului Acţiune şi Solidaritate, candidat la alegerile parlamentare, a mers l...
10:30
Țara unde infecțiile nosocomiale sunt raportate imediat. Medic: nu mă tem că îmi iau o amendă # Newsweek.ro
Infecțiile nosocomiale au ucis mai mulți copii într-un spital din România. Ministrul Sănătății a dat...
10:20
Un avion s-a prăbușit la Iași. Pilotului i-au fost amputate picioarele. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit sâmbătă, 27 septembrie 2025, la Iași, în zona unei unități ...
Acum 8 ore
10:10
VIDEO Ați auzit de ARO „Ciemme 4x4”? Nu s-a vândut în România. Motor VW, că cel de Dacia era prost # Newsweek.ro
La începutul anilor 1980, când a apărut, ARO 10 era un model vizionar. Se poate spune că a fost prin...
09:50
Marc Marquez a câștigat pentru 7-a oară titlul de campion mondial la MotoGP, egalându-l pe Valentino...
09:30
VIDEO Maia Sandu, la vot: Moldova e în primejdie. „Să nu le permitem hoților să ne vândă viitorul” # Newsweek.ro
Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a votat în cadrul alegerilor parlamentare cruciale pent...
09:20
O moldoveancă a mers 1.400 km, împreună cu cei doi copii, pentru a vota pentru viitorul Moldovei # Newsweek.ro
O moldoveancă stabilită în China a mers 1.400 km, împreună cu cei doi copii, pentru a vota la aleger...
09:00
Băsescu, despre alegerile din Moldova: „Este ora! Îi va administra o bătaie umilitoare lui Putin” # Newsweek.ro
În contextul în care astăzi Republica Moldova alege între parcursul european și întoarcerea către Ru...
08:40
VIDEO Italianul cu buletin românesc Simone Tempestini al 10-lea titlu de campion național de raliuri # Newsweek.ro
Pilotul Simone Tempestini și-a trecut în parmares un rezultat istoric pentru motorsportul din Români...
Acum 12 ore
08:10
Cum scapi de pofta de dulce care îți distruge sănătatea? Trucul pe care nutriționiștii îl recomandă # Newsweek.ro
Cum să scapi de pofta de dulce care îți distruge sănătatea este întrebarea la care nutriționiștii au...
07:50
Donarea de sânge salvează vieți, dar vine și cu beneficii directe pentru donatori. De la tichete val...
07:40
Zi crucială pentru Republica Moldova. Aproximativ 3.300.000 de moldoveni sunt așteptați să îi aleagă...
07:30
Canalul Dunăre-Marea Neagră, o afacere Dej-Stalin. Zeci de mii de deținuți politici morți pe șantier # Newsweek.ro
Canalul Dunăre-Marea Neagră a fost plănuit la o întâlnire între Dej și Stalin de la Kremlin. Deși i...
07:20
Horoscop 29 septembrie. Luna în Capricorn aduce o zi romantică Vărsătorilor. Săgetătorii sunt noroco # Newsweek.ro
Horoscop 29 septembrie. Luna în Capricorn aduce o zi romantică Vărsătorilor. Săgetătorii sunt noroco...
07:10
Pensia suplimentară este un beneficiu pe care legislația din România îl oferă românilor care îndepli...
Acum 24 ore
21:10
Spitalele, obligate să publice periodic informaţii despre activitatea medicală și cheltuieli # Newsweek.ro
Spitalele din sistemul public din România vor fi obligate să publice periodic mai multe informaţii d...
20:50
Unul dintre cei mai căutați infractori români a fost prins. Era pe lista ”Most Wanted” din 2023 # Newsweek.ro
Unul dintre cei mai căutați infractori români a fost prins. Era pe lista ”Most Wanted” din 2023. Pen...
20:30
Românii folosiți de traficanți în Germania pentru obținerea de beneficii financiare. Ce pățesc? # Newsweek.ro
Românii folosiți de traficanți în Germania pentru obținerea de beneficii financiare. Ce pățesc? Ce s...
20:10
Care sunt joburile care vor dispărea din cauza Inteligenței artificiale? Ce spun specialiștii? # Newsweek.ro
Care sunt joburile care vor dispărea din cauza Inteligenței artificiale? Ce spun specialiștii? Care ...
19:50
Inundațiile de la Broșteni au scos la iveală un proiectil din Primul Război Mondial. A fost detonat # Newsweek.ro
Inundațiile de la Broșteni au scos la iveală un proiectil din Primul Război Mondial. A fost detonat....
19:50
Zelenski: Putin va ataca o nouă țară din Europa. România, Polonia și Danemarca au fost încercate # Newsweek.ro
Președintele Zelenski a anunțat că Putin va ataca încă o țară diun Euiropa. Zelenski a susținut că R...
19:40
Toată lumea își dorește un abdomen plat, cu "pătrățele" însă pentru aceasta nu sunt îndeajuns doar e...
19:30
Avion prăbușit la Iași, lângă o unitate militară. Două persoane se aflau la bord. Care este cauza ac...
19:00
Ministrul Sănătății demite conducerea DSP Iași și cere schimbarea directorului Spitalului Sf. Maria # Newsweek.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, demite conducerea DSP Iași și cere schimbarea directorului ...
18:40
Donald Trump dispune desecretizarea informaţiilor despre dispariţia celebrei Amelia Earhart # Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, dispune desecretizarea informaţiilor despre dispariţia aviatoarei Am...
18:20
Patronii Dinamo Kiev, fraţii Surkis, îl protejează cât pot pe Vladislav Blănuţă. Ce a făcut acesta? # Newsweek.ro
Patronii Dinamo Kiev, fraţii Igor şi Grigori Surkis, îl protejează cât pot pe românul Vladislav Blăn...
17:50
Sunt 3.000 de observatori naționali și internaționali la alegerile din Republica Moldova # Newsweek.ro
Sunt peste 3.000 de observatori naționali și internaționali acreditaţi, care vor supraveghea buna de...
17:30
Iașul, peste Amsterdam, Copenhaga sau Budapesta, în topul orașelor cu cea mai rapidă creștere # Newsweek.ro
Iașul, peste Amsterdam, Copenhaga sau Budapesta. Suntem în topul orașelor cu cea mai rapidă creștere...
17:30
Voci din Iaşi. „Moldova are nevoie să fie salvată, să se trezească. Nu există alternativă” # Newsweek.ro
„Moldova are nevoie să fie salvată, să se trezească. Nu există alternativă”. Vocile puternice ale ba...
17:20
Nature: Alcoolul și carnea procesată cresc riscul de cancer de colon. Laptele și cerelale protejează # Newsweek.ro
Prestigioasa revistă Nature dezvăluie că alcoolul și carnea procesată cresc riscul de cancer de colo...
17:00
Poliția a descins când cânta Adrian Minune la un celebru club de manele. Patronul fura curent # Newsweek.ro
Poliția a descins în flagrant la un cunoscut club de manele în timp de cânta Adrian Minune. Patronul...
16:40
Cât costă biletele la concertul Iron Maiden din București. Au fost puse deja în vânzare # Newsweek.ro
Concertul de la București este programat pentru 28 mai 2026, la Arena Națională iar biletele au fost...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.