Primanews.ro, 28 septembrie 2025 16:00
Acum 30 minute
16:00
UPDATE. VIDEO. Republica Moldova votează azi între Europa şi Rusia. Prezenţa la urne - Peste 1 milion de oameni au votat până la ora 15.000 / Au fost anunţate alerte cu bombă / Mesajul Maiei Sandu
Acum 6 ore
11:30
VIDEO. Republica Moldova votează azi între Europa şi Rusia. Prezenţa la urne - Doar 14,4% dintre alegători au votat până la ora 11:00 / Mesajul Maiei Sandu
Acum 24 ore
17:30
Prognoza ANM: Vreme rece, ploi şi chiar ninsori la munte, toată săptămâna viitoare
17:20
VIDEO. Ministrul Muncii: Sunt de acord cu ideea premierului de a reduce şomajul de la 1 an la 6 luni pentru că suntem o coaliţie, deşi nu cred că este cea mai bună idee
16:50
Alegeri cruciale în Republica Moldova pe 28 septembrie: între integrarea în UE şi influenţa Moscovei
16:40
Ministrul Sănătăţii anunţă demiteri la DSP Iaşi şi cere schimbarea conducerii Spitalului de Copii „Sfânta Maria” după moartea a şase copii
Ieri
13:00
VIDEO. Ministrul Muncii, Florin Manole: Există fraude în domeniul ajutoarelor sociale: „ştampile scrise greşit, «spihiatru», adică şi o fraudă proastă”. Vom face verificări
00:30
VIDEO. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, despre tragedia de la Spitalul ”Sfânta Maria” din Iaşi: "Spitalul nu a luat măsurile necesare la timp". Cine plăteşte pentru această greşeală?
26 septembrie 2025
23:40
Nicuşor Dan, după tragedia de la Iaşi: România are nevoie urgentă de un plan naţional pentru combaterea infecţiilor nosocomiale
23:30
Zelenski acuză Ungaria de zboruri de recunoaştere cu drone în spaţiul aerian ucrainean. Budapesta neagă acuzaţiile
23:30
VIDEO. AUR Moldova contrazice anunţul partidului lui Simion şi refuză să se retragă din alegerile de duminică: „Nu suntem o filială a AUR România”
16:30
Sergio Busquets a anunţat că se va retrage din fotbal la sfârşitul sezonului
16:30
Macron: Trump este mai aproape ca oricând de Ucraina şi de europeni
16:20
Sute de oameni fără contracte de muncă la o firmă de curierat din Bucureşti
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
Rusia vrea să crească TVA-ul pentru a finanţa Războiul din Ucraina
16:00
Croaţia susţine că poate asigura integral nevoile de ţiţei ale Ungariei şi Slovaciei, astfel încât acestea să nu mai importe din Rusia
14:30
Vânzarea Napolact către cel mai bogat om din Ungaria, un apropiat al lui Viktor Orban, pe masa Consiliului Concurenţei
14:20
Ministrul Mediului: Lucrările de la hidrocentrala Paşcani au primit astăzi acordul de mediu, după analiza celor de la Apele Române
14:20
AUR anunţă ieşirea din competiţia electorală din R. Moldova: Nu vrem să fim acuzaţi că ne-am implicat în afacerile unui alt stat
14:10
Fostul director al FBI James Comey, pus sub acuzare
14:00
Datoria mondială atinge un nou maxim istoric
14:00
Anchetă epidemiologică a DSP la Spitalul ”Sfânta Maria” din Iaşi, privind un posibil focar de infecţii. Cinci copii au murit în ultimele zile, secţia de Terapie Intensivă fiind închisă
11:50
Germania cumpără rachete de 1,23 miliarde de dolari din SUA
11:40
Preşedintele Trump semnează un decret privind trecerea TikTok sub controlul unor investitori americani
11:40
Guvernul britanic va introduce cartea de identitate digitală obligatorie
08:00
Trump îl primeşte pe Erdogan la Casa Albă şi sugerează ridicarea sancţiunilor: „Dar să nu mai cumpăraţi petrol rusesc”
00:00
Debut cu victorie pentru FCSB în grupele Europa League: 1-0 cu Go Ahead Eagles
25 septembrie 2025
23:50
VIDEO. Victor Negrescu: În Republica Moldova se vorbeşte de 1% din PIB-ul ţării, folosit de Federaţia Rusă, milioane de euro cheltuiţi pentru a influenţa alegerile
23:30
Nicuşor Dan: „Călin Georgescu nu a fost un călăreţ singuratic. A avut în spate o reţea de români cu bani, finanţată de la Moscova”
20:30
Ambasadorul Rusiei avertizează: „Dacă un avion rusesc e doborât de NATO, va fi război”
20:20
Alertă la vârful armatei SUA: Sute de generali şi amirali, convocaţi de urgenţă la o reuniune secretă în Virginia
20:10
„Păstraţi numerar acasă, în bancnote mici”, recomandă Banca Centrală Europeană. Cât cash ar trebui să aibă fiecare familie în cazul unei situaţii de criză
16:40
Moşteanu, după CSAT: Decizia privind doborârea dronelor şi a aeronavelor militare, la comandantul misiunii, în cazul aeronavelor civile, la ministru
15:00
INS: Câştigul salarial mediu net lunar a crescut în 2024 cu 12,4%, la 4.959 lei, comparativ cu anul 2023
14:30
România şi Ucraina au semnat un acord privind cooperarea în domeniul situaţiilor de urgenţă
14:20
Grupul Clever a preluat Cotidianul
14:00
Florin Manole, ministrul Muncii, vine la Insider politic, sâmbătă, de la ora 12:00
13:50
Subvenţia pentru partidele politice, redusă din nou anul viitor
13:20
Guvernul va prelungi plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până la 31 martie 2026
13:00
VIDEO. Conferinţa News.ro. Ministrul Proiectelor Europene: Ţara este un şantier. Putem investi 13 miliarde de euro din PNRR în următorul an
12:30
Plahotniuc a ajuns la Chişinău, după ce a fost extrădat din Grecia
12:00
VIDEO. Conferinţa News.ro. Dragoş Pîslaru: În primăvară începem discuţia cu privire la fondurile europene 2028-2035. Lucrurile pot fi spectaculos de proaste sau spectaculos de bune
11:50
Vasile Dîncu: România are nevoie de un CSAT puternic şi modernizat, care să includă nu doar generali, ci şi experţi civili
11:40
SURSE. Care sunt ministere care vor primi cele mai mari sume de bani la rectificare
11:30
Aur şi argint pentru România la dublu rame, la Mondialele de la Shanghai
11:00
POLITICO: În alegerile existenţiale din R. Moldova pe buletinul de vot sunt UE şi Rusia
10:30
Plahotniuc este extrădat de Grecia în Republica Moldova. Avionul în care se află omul de afaceri a decolat de la Atena
09:50
Noi drone în apropierea mai multor aeroporturi din Danemarca
09:50
Şedinţă CSAT la Palatul Cotroceni. Pe agendă, procedurile pentru doborârea dronelor care intră în spaţiul aerian naţional
24 septembrie 2025
23:30
VIDEO. Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA în România: Trump are o schimbare de discurs faţă de Rusia care arată frustrarea unui preşedinte care a încercat să aibă o soluţie elegantă
