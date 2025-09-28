Tentativă de înșelătorie pe Șoseaua de Centură Jilava. Un bărbat pretinde că este turc și cere 500 lei în schimbul unui inel pentru bani de benzină
B365.ro, 28 septembrie 2025 16:00
Astăzi, 29 septembrie, pe Șoseaua de Centură Jilava un bărbat se preface că este turc și spune că a rămas fără benzină. Iar pentru a putea face rost de banii de benzină scoate un inel […] Articolul Tentativă de înșelătorie pe Șoseaua de Centură Jilava. Un bărbat pretinde că este turc și cere 500 lei în schimbul unui inel pentru bani de benzină apare prima dată în B365.
• • •
Alte ştiri de B365.ro
Acum 30 minute
16:00
Tentativă de înșelătorie pe Șoseaua de Centură Jilava. Un bărbat pretinde că este turc și cere 500 lei în schimbul unui inel pentru bani de benzină # B365.ro
Astăzi, 29 septembrie, pe Șoseaua de Centură Jilava un bărbat se preface că este turc și spune că a rămas fără benzină. Iar pentru a putea face rost de banii de benzină scoate un inel […] Articolul Tentativă de înșelătorie pe Șoseaua de Centură Jilava. Un bărbat pretinde că este turc și cere 500 lei în schimbul unui inel pentru bani de benzină apare prima dată în B365.
Acum o oră
15:20
Încep înscrierile la bazinul de înot de la Școala 311 din Sectorul 6. Startul se dă pe 29 septembrie, la ora 10 # B365.ro
Primăria Sectorului 6 a anunțat bucureștenii că mâine, 29 septembrie, încep înscrierile la bazinul de înot de la Școala 311. Înscrierile încep la ora 10:00. Încep înscrierile la bazinul de înot de la Școala 311 […] Articolul Încep înscrierile la bazinul de înot de la Școala 311 din Sectorul 6. Startul se dă pe 29 septembrie, la ora 10 apare prima dată în B365.
Acum 2 ore
15:10
VIDEO | Un frate Jder s-a rătăcit prin București. Animalul curios a explorat zona Unirii la o plimbare # B365.ro
În urmă cu câteva zile în Capitală a venit un vizitator dichisit și „exotic” zonei. S-a plimbat pe acoperișul unei case. A fost surprins în zona Unirii din Sectorul 3. Un jder a făcut o […] Articolul VIDEO | Un frate Jder s-a rătăcit prin București. Animalul curios a explorat zona Unirii la o plimbare apare prima dată în B365.
14:40
VIDEO | Jder rătăcit prin București. Animalul curios a explorat zona Unirii la o plimbare # B365.ro
În urmă cu câteva zile în Capitală a venit un vizitator dichisit și „exotic” zonei. S-a plimbat pe acoperișul unei case. A fost surprins în zona Unirii din Sectorul 3. Un jder a făcut o […] Articolul VIDEO | Jder rătăcit prin București. Animalul curios a explorat zona Unirii la o plimbare apare prima dată în B365.
Acum 4 ore
13:40
FOTO | Cămin nou la Universitatea Politehnica București. Are 276 de locuri de cazare și dotări moderne # B365.ro
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București a inaugurat căminul P19. Acesta este complet reabilitat și modernizat, pentru ca studenții să se bucure de condiții de cazare la standarde moderne. Investiția este de 22 […] Articolul FOTO | Cămin nou la Universitatea Politehnica București. Are 276 de locuri de cazare și dotări moderne apare prima dată în B365.
12:50
Percheziții DIICOT în București, Ilfov și Olt. Ancheta vizează trafic de droguri de mare risc, dare de mită și divulgare de informații # B365.ro
Astăzi, 28 septembrie procurorii DIICOT împreună cu polițiști ai Serviciului Grupuri Infracționale Violente din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București efectuează 43 de percheziții domiciliare în municipiul București și județele Ilfov și Olt. […] Articolul Percheziții DIICOT în București, Ilfov și Olt. Ancheta vizează trafic de droguri de mare risc, dare de mită și divulgare de informații apare prima dată în B365.
12:20
Palatul Cotroceni devine roz, pe 1 octombrie, de Ziua Națională a Luptei împotriva Cancerului de Sân. Alte 5 clădiri din București vor mai fi colorate astfel # B365.ro
Palatul Cotroceni va fi iluminat în roz, pe 1 octombrie, cu ocazia Zilei Naționale a Luptei împotriva Cancerului de Sân. Vor mai fi și alte 22 de clădiri din România ce vor îmbrăca lumina roz pe […] Articolul Palatul Cotroceni devine roz, pe 1 octombrie, de Ziua Națională a Luptei împotriva Cancerului de Sân. Alte 5 clădiri din București vor mai fi colorate astfel apare prima dată în B365.
Acum 6 ore
11:30
Două linii STB vor avea trasee modificate în perioada 4-5 octombrie. Traficul va fi restricționat în Piața Victoriei # B365.ro
Două linii STB își modifică traseul temporar în perioada 4-5 octombrie. Sâmbătă, între orele 15:00 – 23:00, se restricționează gradual traficul rutier general în Piața Victoriei (alveola centrală), până în jurul orei 17:00. Această schimbare […] Articolul Două linii STB vor avea trasee modificate în perioada 4-5 octombrie. Traficul va fi restricționat în Piața Victoriei apare prima dată în B365.
10:40
VIDEO | Bătaie violentă în Centrul Vechi din București. Agenți de pază au lovit mai mulți tineri # B365.ro
Ieri, 27 septembrie, a avut loc o bătaie în Centru Vechi din București. Mai muți tineri au fost bătuți de niște agenți de pază. Grupul de tineri aveau sub 20 de ani. Grup de tineri […] Articolul VIDEO | Bătaie violentă în Centrul Vechi din București. Agenți de pază au lovit mai mulți tineri apare prima dată în B365.
Acum 8 ore
09:20
Alegeri cu rezultate cruciale, azi, în R. Moldova. Un test pentru Maia Sandu și un scrutin considerat extrem de important în înfruntarea dintre Rusia și Occident # B365.ro
A început ziua alegerilor parlamentare în Republica Moldova, un scrutin ale cărui rezultate sunt considerate cruciale pentru direcția, deci pentru viitorul țării de la nord de Prut. Cetățenii moldoveni cu drept de vot îi aleg […] Articolul Alegeri cu rezultate cruciale, azi, în R. Moldova. Un test pentru Maia Sandu și un scrutin considerat extrem de important în înfruntarea dintre Rusia și Occident apare prima dată în B365.
Acum 12 ore
05:10
Casa Nanu-Muscel, de la lux, la decădere și apoi la renaștere (cu un colos de sticlă-n spate) # B365.ro
În inima Bucureștiului, la numărul 7 din Piața Romană, se înalță o clădire care a traversat mai bine de un secol de istorie urbană: Casa Nanu-Muscel. Este restaurată și redeschisă, dar în spatele fațadelor albe […] Articolul Casa Nanu-Muscel, de la lux, la decădere și apoi la renaștere (cu un colos de sticlă-n spate) apare prima dată în B365.
04:10
Calea Moșilor, traumele unui cartier al contrastelor. Cea mai veche arteră comercială a Bucureștiului și degradarea ei continuă # B365.ro
Calea Moșilor sau străvechiul Pod al Târgului din Afară, cândva arteră prin excelență negustorească, conține un segment vechi (care începe din str. Bărăției și se termină în bd. Carol I), definit de anunțul-verdict “Atenție, pericol […] Articolul Calea Moșilor, traumele unui cartier al contrastelor. Cea mai veche arteră comercială a Bucureștiului și degradarea ei continuă apare prima dată în B365.
Acum 24 ore
02:10
Mesaje uluitoare pe grupurile de Whatsapp ale părinților care identifică probleme colosale ale copiilor lor la școală # B365.ro
Și m-am întâlnit cu o prietenă. Și am mai stat noi și am povestit. Și am fumat o țigară. Și am fi depănat și amintiri, dar nu le mai aveam, că era prea dimineață, abia […] Articolul Mesaje uluitoare pe grupurile de Whatsapp ale părinților care identifică probleme colosale ale copiilor lor la școală apare prima dată în B365.
27 septembrie 2025
17:30
FOTO | Munți de gunoi lângă pubele în S3. Bucureștean: E un dezastru pe Str. Stelian Mihale, unde este o singură ghenă îngropată la 10 scări de bloc # B365.ro
În Sectorul 3 al Capitalei. Situația cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor a ieșit de sub control. Un bucureștean a fotografiat zeci de gunoaie adunate lângă pubele pe o stradă din Sectorul 3. Imaginile […] Articolul FOTO | Munți de gunoi lângă pubele în S3. Bucureștean: E un dezastru pe Str. Stelian Mihale, unde este o singură ghenă îngropată la 10 scări de bloc apare prima dată în B365.
Ieri
15:40
Accident trotinetă vs mașină la intersecția dintre străzile Luica și Pogoanele. O persoană a fost rănită, spune un martor # B365.ro
Astăzi, 27 septembrie s-a produs un accident între o mașină și o trotinetă. Starea de sănătate a victimei nu este cunoscută din păcate. Accidentul a avut loc la intersecția străzilor Luica cu Pogoanele din Capitală. […] Articolul Accident trotinetă vs mașină la intersecția dintre străzile Luica și Pogoanele. O persoană a fost rănită, spune un martor apare prima dată în B365.
15:10
Peste 500 de persoane lucrau la negru într-o firmă de curierat din București. Compania a primit amendă de 200.000 pentru angajații neînregistrați # B365.ro
Au fost găsiți peste 500 de angajați fără contract de muncă într-o singură zi de inspectorii de muncă la o firmă de curierat din București. Operatorul economic a fost sancționat cu o amendă în valoare […] Articolul Peste 500 de persoane lucrau la negru într-o firmă de curierat din București. Compania a primit amendă de 200.000 pentru angajații neînregistrați apare prima dată în B365.
14:40
Accident tramvai vs mașină pe Calea Giulești. STB: Liniile 11 și 44 sunt blocate după stația Opera Comică pentru copii, sens Pod Basarab # B365.ro
Astăzi, 27 septembrie s-a produ un accident pe Calea Giulești. O mașină a intrat într-un tramvai. La fața locului sunt prezente atât o mașină de ambulanță, cât și una poliție. Traficul din zonă este îngreunat. […] Articolul Accident tramvai vs mașină pe Calea Giulești. STB: Liniile 11 și 44 sunt blocate după stația Opera Comică pentru copii, sens Pod Basarab apare prima dată în B365.
14:20
S-au pus la vânzare biletele pentru concertul trupei Iron Maiden. Va avea loc la anul, în București, pe 28 mai # B365.ro
Vești bune pentru fanii trupei Iron Maiden. Au fost puse în vânzare biletele pentru concertul trupei din România. Acesta ava avea loc pe 28 mai 2026 pe Arena Națională. S-au pus în vânzare biletele pentru […] Articolul S-au pus la vânzare biletele pentru concertul trupei Iron Maiden. Va avea loc la anul, în București, pe 28 mai apare prima dată în B365.
14:10
S-au pus în vânzare biletele pentru concertul trupei Iron Maiden. Va avea loc la anul, în București, pe 28 mai # B365.ro
Vești bune pentru fanii trupei Iron Maiden. Au fost puse în vânzare biletele pentru concertul trupei din România. Acesta ava avea loc pe 28 mai 2026 pe Arena Națională. S-au pus în vânzare biletele pentru […] Articolul S-au pus în vânzare biletele pentru concertul trupei Iron Maiden. Va avea loc la anul, în București, pe 28 mai apare prima dată în B365.
13:40
FOTO | Trotuar distrus lângă locul de joacă de la Parcul George Călinescu. Bucureștean: Groapa e acolo de un an de zile și continuă să crească # B365.ro
ferdgds În Sectorul 1, o groapă de pe un trotuar a atras privirile și mai ales, nemulțumirile bucureștenilor. Aceasta este extrem de mare și poate cauza multe pericole. Este situată în Parcul George Călinescu din […] Articolul FOTO | Trotuar distrus lângă locul de joacă de la Parcul George Călinescu. Bucureștean: Groapa e acolo de un an de zile și continuă să crească apare prima dată în B365.
12:50
„Cârtița” Sf. Ana va termina al doilea segment de tunel între stațiile de metrou Tokyo și Aeroport Băneasa de la viitoarea magistrală M6. Ea va ajunge la Băneasa săptămâna viitoare # B365.ro
La începutul săptămânii viitoare, al doilea segment de tunel între stațiile de metrou Tokyo și Aeroport Băneasa, pe Magistrala 6 de metrou, va fi gata. Acesta va fi finalizat de scutul de foraj „Sfânta Ana”, […] Articolul „Cârtița” Sf. Ana va termina al doilea segment de tunel între stațiile de metrou Tokyo și Aeroport Băneasa de la viitoarea magistrală M6. Ea va ajunge la Băneasa săptămâna viitoare apare prima dată în B365.
12:10
VIDEO | „Duș de lux” a la București, unde problemele cu apa caldă nu se mai termină. Oală cu apă încălzită devine instrumentul esențial # B365.ro
O tânără care locuiește în Sectorul 3 al Capitalei a ales să facă un ghid în legătură cu ce să faci când nu ai apă caldă în București. Aceasta ne-a arătat cum anume decide ea […] Articolul VIDEO | „Duș de lux” a la București, unde problemele cu apa caldă nu se mai termină. Oală cu apă încălzită devine instrumentul esențial apare prima dată în B365.
11:00
Adolescentul din București care a trimis mesaje de amenințare în sute de școli și spitale din Capitală și din toată țara, arestat preventiv. E acuzat de terorism # B365.ro
Adolescentul care a trimis mesaje de amenințare la mai multe școli și spitale din București a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de Curtea de Apel București în data de […] Articolul Adolescentul din București care a trimis mesaje de amenințare în sute de școli și spitale din Capitală și din toată țara, arestat preventiv. E acuzat de terorism apare prima dată în B365.
10:30
FOTO | Structura Lacului IOR a devenit din ce în ce mai șubredă. ”Sub pod se vede cel mai bine și se desfășoară rapid”, spune un bucureștean # B365.ro
În ultimii ani situația Parcului IOR este una extrem de delicată, mai ales când vorbim despre zona retrocedată a parcului. Arborii au fost rând pe rând tăiați, arși sau chiar otrăviți. Din păcate partea tristă […] Articolul FOTO | Structura Lacului IOR a devenit din ce în ce mai șubredă. ”Sub pod se vede cel mai bine și se desfășoară rapid”, spune un bucureștean apare prima dată în B365.
26 septembrie 2025
19:30
Bucureștenii din Sectorul 6 pot dona sânge vinerea viitoare, la Centrul de Sănătate “Sfântul Nectarie”. „Un gest simplu care poate salva 3 vieți” # B365.ro
Vineri, pe 3 octombrie 2025, bucureștenii din Sectorul 6 pot participa la o nouă ediție a campaniei de donare de sânge. Sub deviza „Donează sânge, dăruiește viața!”, evenimentul își propune nu doar să salveze vieți, […] Articolul Bucureștenii din Sectorul 6 pot dona sânge vinerea viitoare, la Centrul de Sănătate “Sfântul Nectarie”. „Un gest simplu care poate salva 3 vieți” apare prima dată în B365.
19:00
Unde se mută angajații Metrorex, cei dați afară de Ministrul Transporturilor din Palatul CFR. A fost decis noul loc pentru sediul central # B365.ro
Ministrul Transporturilor a decis să evacueze angajații Metrorex din birourile de la etajul 9 din Palatul CFR, asta după ce a ieșit la iveală că și aceștia beneficiază de „sporul de metrou”, deși nu lucrează […] Articolul Unde se mută angajații Metrorex, cei dați afară de Ministrul Transporturilor din Palatul CFR. A fost decis noul loc pentru sediul central apare prima dată în B365.
18:50
Incendiu auto în centrul Bucureștiului, pe Strada Batiștei. Martor: A luat foc o mașină electrică # B365.ro
UPDATE, ora 18:47: Pompierii aproape au reușit să stingă flăcările. Un moderator al comunității „Info Trafic Bucuresti si Ilfov” anunță că nu sunt victime, din fericire. Știrea inițială. Un incendiu auto a izbucnit în urmă […] Articolul Incendiu auto în centrul Bucureștiului, pe Strada Batiștei. Martor: A luat foc o mașină electrică apare prima dată în B365.
17:40
A murit Dumitru Dumbravă, fost general SRI. A fost internat la Spitalul Agrippa Ionescu din București # B365.ro
A murit Dumitru Dumbravă, fost general al Serviciului Român de Informații (SRI). Avea 53 de ani, era internat de câteva zile la Spitalul SRI „Agrippa Ionescu” din București. A murit Dumitru Dumbravă, fost general SRI […] Articolul A murit Dumitru Dumbravă, fost general SRI. A fost internat la Spitalul Agrippa Ionescu din București apare prima dată în B365.
17:10
UPDATE | Urgență medicală pe traseu, tramvaiele liniilor 23 și 32 sunt blocate pe Calea Rahovei. STB: Un călător are nevoie de îngrijiri medicale # B365.ro
UPDATE, ora 17:08: Liniile 23 și 32 funcționează normal pe Calea Rahovei, de la ora 17:00, anunță reprezentanții Societății de Transport București. Știrea inițială. Unui călător i s-a făcut rău și i se acordă îngrijiri […] Articolul UPDATE | Urgență medicală pe traseu, tramvaiele liniilor 23 și 32 sunt blocate pe Calea Rahovei. STB: Un călător are nevoie de îngrijiri medicale apare prima dată în B365.
16:40
Greierele și Furnica vin în Piațeta Favorit, în weekend. Copiii sunt așteptați sâmbătă cu muzică, animatori și pictură pe față # B365.ro
Sâmbătă, 27 septembrie, Piațeta Favorit redevine un tărâm al bucuriei pentru cei mici. Primăria Sectorului 6 invită copiii și părinții la o după-amiază plină de distracție, voie bună și momente magice, special pregătite pentru a […] Articolul Greierele și Furnica vin în Piațeta Favorit, în weekend. Copiii sunt așteptați sâmbătă cu muzică, animatori și pictură pe față apare prima dată în B365.
16:20
Se închide circulația pe Podul Prieteniei, duminică, pentru cursa Aleargă cu spirit liber Ruse-Giurgiu. Măsura este temporară, polițiștii recomandă rute alternative # B365.ro
Șoferii care au de tranzitat Podul Prieteniei, duminică, 28 septembrie, trebuie să știe că traficul rutier va fi închis, temporar. Motivul: Are loc evenimentul sportiv internațional Aleargă cu spirit liber Ruse-Giurgiu/ Free Spirit Ruse-Giurgiu. Anunțul […] Articolul Se închide circulația pe Podul Prieteniei, duminică, pentru cursa Aleargă cu spirit liber Ruse-Giurgiu. Măsura este temporară, polițiștii recomandă rute alternative apare prima dată în B365.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
One Academy Club, un nou proiect imobiliar apare în zona Lacul Tei. Va avea 150 de apartamente, școală și grădiniță, și va fi gata în 2027 # B365.ro
One United Properties anunță achiziția unui nou teren cu o suprafață de peste 14.000 de metri pătrați în apropierea Lacului Tei, unde intenționează să construiască One Academy Club, o nouă dezvoltare cu mai multe funcțiuni. […] Articolul One Academy Club, un nou proiect imobiliar apare în zona Lacul Tei. Va avea 150 de apartamente, școală și grădiniță, și va fi gata în 2027 apare prima dată în B365.
14:40
VIDEO | Un TIR încărcat cu plastic, în flăcări pe A2 București-Constanța. Autostrada, închisă din cauza norilor de fum negru, trafic deviat prin Medgidia pe sensul spre Capitală # B365.ro
Un TIR a luat foc joi, pe Autostrada A2, la kilometrul 199, pe sensul de mers către București. Circulația rutieră este oprită pe ambele benzi ale sensului de mers către București, fiind deviată prin localitatea […] Articolul VIDEO | Un TIR încărcat cu plastic, în flăcări pe A2 București-Constanța. Autostrada, închisă din cauza norilor de fum negru, trafic deviat prin Medgidia pe sensul spre Capitală apare prima dată în B365.
14:20
VIDEO | Aleea Jandarmeriei va fi modernizată. PS1 anunță că au început lucrările de refacere a carosabilului # B365.ro
Aleea Jandarmeriei din Sectorul 1 al Capitalei va fi refăcută. Pe lângă aceasta, și alte artere vor beneficia de intervenții pentru un trafic mai bun, anunță Primăria Sectorului 1. Aleea Jandarmeriei din Sectorul 1 va […] Articolul VIDEO | Aleea Jandarmeriei va fi modernizată. PS1 anunță că au început lucrările de refacere a carosabilului apare prima dată în B365.
14:20
4 linii STB au traseul deviat, duminică seara. Schimbarea, provocată de meciul FCSB – Oțelul Galați, de pe Arena Națională # B365.ro
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov a anunțat bucureștenii că mai multe linii STB vor avea programul prelungit duminică, pentru meciul dintre FCSB și Oțelul Galați. Acesta va avea loc pe […] Articolul 4 linii STB au traseul deviat, duminică seara. Schimbarea, provocată de meciul FCSB – Oțelul Galați, de pe Arena Națională apare prima dată în B365.
14:20
Spotlight aprinde Calea Victoriei în octombrie. Peste 20 de instalații și proiecții vor transforma clădiri emblematice din București, între Cercul Militar și Hotelul Athénée Palace # B365.ro
Spotlight – Festivalul Internațional al Luminii – revine și în 2025 pe Calea Victoriei: spectacolul are loc în al doilea weekend din octombrie. Peste 20 de instalații și proiecții vor „îmbrăca” clădiri emblematice din București, […] Articolul Spotlight aprinde Calea Victoriei în octombrie. Peste 20 de instalații și proiecții vor transforma clădiri emblematice din București, între Cercul Militar și Hotelul Athénée Palace apare prima dată în B365.
13:10
Promisiune de ierni mai bune. Bucureștenii din Militari, Crângași și Politehnica vor avea mai puține probleme cu apă calda. S-a deschis termo-șantierul de pe Valea Cascadelor # B365.ro
Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei a anunțat bucureștenii că PMB a tras o nouǎ finanțare de 42,5 milioane de lei pentru modernizarea unei porțiuni esențiale a rețelei de termoficare din zona Valea Cascadelor. […] Articolul Promisiune de ierni mai bune. Bucureștenii din Militari, Crângași și Politehnica vor avea mai puține probleme cu apă calda. S-a deschis termo-șantierul de pe Valea Cascadelor apare prima dată în B365.
12:40
Vreme de weekend stricat de vortexul polar. Prognoza meteo de București ne anunță frig, nori, chiar și ploi, iar ăsta e doar începutul # B365.ro
Temperaturile se mențin scăzute în ultimul weekend din septembrie, în București. Meteorologii au emis prognoza specială pentru azi și mâine, în care se anunță frig, cer înnorat și ploi. Cum va fi vremea în acest […] Articolul Vreme de weekend stricat de vortexul polar. Prognoza meteo de București ne anunță frig, nori, chiar și ploi, iar ăsta e doar începutul apare prima dată în B365.
12:30
Smash Baby și-a deschis kebăbărie în București, pe Enescu. Lick Kebab, cu carne de vițel de lapte și pită artizanală # B365.ro
Când vine vorba de fast food și, în general, de burgeri, puțini oameni „au lovit-o” mai bine decât cei de la Smash Baby. Seară de seară, în burgeria lor de pe Luterană n-ai loc s-arunci […] Articolul Smash Baby și-a deschis kebăbărie în București, pe Enescu. Lick Kebab, cu carne de vițel de lapte și pită artizanală apare prima dată în B365.
12:20
Centrala provizorie vesel inaugurată de Nicușor Dan a fost închisă. Pe bucureștenii din Colentina și Doamna Ghica îi așteaptă o iarnă cu dușuri reci și calorifere bocnă # B365.ro
Buucreștenii ar trebui să își facă proziii de haine călduroase și pături pufoase pentru că urmează o iarnă grea. Centrala provizorie inaugurată de Nicușor Dan a fost închisă. Iar Energofor,firma care o administra, a început […] Articolul Centrala provizorie vesel inaugurată de Nicușor Dan a fost închisă. Pe bucureștenii din Colentina și Doamna Ghica îi așteaptă o iarnă cu dușuri reci și calorifere bocnă apare prima dată în B365.
11:40
VIDEO | Bucureșteni disperați de insuportabilul șantier M6 de sub fereastră. Picamere la 1 noaptea acolo unde se construiește stația Pajura de pe Magistrala 6, metroul spre Otopeni # B365.ro
Gălăgie, mult praf, nervi și frustrări, toate acestea sunt cauzate de marele șantier de pe Magistrala 6, noua linie de metrou care va face legătura între Gara de Nord și Aeroportul Otopeni. Locuitorii au ajuns […] Articolul VIDEO | Bucureșteni disperați de insuportabilul șantier M6 de sub fereastră. Picamere la 1 noaptea acolo unde se construiește stația Pajura de pe Magistrala 6, metroul spre Otopeni apare prima dată în B365.
11:30
FOTO | Probabil cel mai explodat trotuar din București e cel de pe strada Mircești. Bucureșteancă necăjită: Cui să mai solicităm reparația? E așa de aproape două luni! # B365.ro
O bucureșteancă a semnalat o problemă extrem de mare privind un trotuar din Sectorul 1 al Capitalei. Se pare că trotuarul care se află pe Strada Mircești este extrem de deteriorat. Acesta se află într-o […] Articolul FOTO | Probabil cel mai explodat trotuar din București e cel de pe strada Mircești. Bucureșteancă necăjită: Cui să mai solicităm reparația? E așa de aproape două luni! apare prima dată în B365.
11:20
Adolescentul bucureștean suspectat că a trimis e-mailuri cu amenințări teroriste în sute de școli și spitale din București și din țară a fost reținut. Procurorii cer arestarea preventivă # B365.ro
Un adolescent de 17 ani, bănuit că ar fi trimis e-mailuri în care amenința comiterea de atacuri armate în școli, spitale și alte instituții din România, a fost reținut joi, 25 septembrie, de procurorii DIICOT. […] Articolul Adolescentul bucureștean suspectat că a trimis e-mailuri cu amenințări teroriste în sute de școli și spitale din București și din țară a fost reținut. Procurorii cer arestarea preventivă apare prima dată în B365.
11:00
ALERTĂ | Fostul arhitect șef al Capitalei, Ștefan Călin Dumitrașcu, pus sub acuzare de DNA pentru PUZ-ul Primăverii (surse). Dosarul, după sesizarea lui Nicușor Dan din 2022 # B365.ro
Fostul arhitect șef al Primăriei Capitalei, Ștefan Călin Dumitrașcu, a fost pus sub acuzare de DNA pentru PUZ Primăverii, într-un dosar deschis după ce, în 2022, Nicușor Dan sesiza procurorii anticorupție și spunea că arhitectul șef […] Articolul ALERTĂ | Fostul arhitect șef al Capitalei, Ștefan Călin Dumitrașcu, pus sub acuzare de DNA pentru PUZ-ul Primăverii (surse). Dosarul, după sesizarea lui Nicușor Dan din 2022 apare prima dată în B365.
10:30
Stranie explozie de concedii medicale în Sectorul 2, Primăria face sesizare la Colegiul Medicilor. Aduce cheltuieli suplimentare de aproape 250.000 de lei # B365.ro
Primăria Sectorului 2 din Capitală sesizat Colegiul Medicilor după ce a observat o creștere semnificativă de 50% a numărului de concedii medicale acordate angajaților instituției în ultimele luni. Doar nîn luna iulie a anului 2025 […] Articolul Stranie explozie de concedii medicale în Sectorul 2, Primăria face sesizare la Colegiul Medicilor. Aduce cheltuieli suplimentare de aproape 250.000 de lei apare prima dată în B365.
09:50
FOTO | „Avertismentul galben” de pe Bd. Basarabia. Parcările au dispărut din cauza șantierelor din zonă, nu și obișnuința de a lăsa mașinile acolo # B365.ro
Avertismentul acesta galben nesfârșit de pe Bulevardul Basarabia poate fi una dintre imaginile-simbol ale orașului-șantier București. la noi în localitate, nu se astupă bine un șanț și alte trei se cască peste noapte pe oriunde; […] Articolul FOTO | „Avertismentul galben” de pe Bd. Basarabia. Parcările au dispărut din cauza șantierelor din zonă, nu și obișnuința de a lăsa mașinile acolo apare prima dată în B365.
09:30
„Atenție, țeavă de gaze spartă în Berceni, la intersecția Enache cu Iriceanu!”, avertismentul unui bucureștean care tocmai a trecut prin zonă. Poliție la fața locului # B365.ro
O țeavă de gaze a fost spartă în intersecției străzilor Soldat Ion Enache și Sergent Ion Iriceanu din Sectorul 4. La fața locului sunt prezenți polițiștii. Până la acest moment nu se cunosc mai multe […] Articolul „Atenție, țeavă de gaze spartă în Berceni, la intersecția Enache cu Iriceanu!”, avertismentul unui bucureștean care tocmai a trecut prin zonă. Poliție la fața locului apare prima dată în B365.
09:10
Străzi și bulevarde închise, în weekend, ca să facă loc mai multor evenimente din București. Lista completă a restricțiilor rutiere, anunțată de Brigda Rutieră # B365.ro
Evenimentele care au loc în acest weekend, în București, aduc și restricții de circulație în oraș. Astfel că, în perioada 26-28 septembrie mai multe străzi vor fi închise, doar accesul pietonal fiind permis. Brigada Rutieră […] Articolul Străzi și bulevarde închise, în weekend, ca să facă loc mai multor evenimente din București. Lista completă a restricțiilor rutiere, anunțată de Brigda Rutieră apare prima dată în B365.
09:00
VIDEO | Dl. Negoiță, azi avocatul faimoaselor garduri urâte care au stârnit ditai dezbaterea printre bucureșteni din S3. ”Dacă nu le doriți, faceți solicitare și le scoatem” # B365.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 a transmis bucureștenilor că primăria nu se ocupă primăria de montarea gardurilor. Acest lucru este făcut doar în cazul în care Asociația de Proprietari le solicită. Recent, în mediul online […] Articolul VIDEO | Dl. Negoiță, azi avocatul faimoaselor garduri urâte care au stârnit ditai dezbaterea printre bucureșteni din S3. ”Dacă nu le doriți, faceți solicitare și le scoatem” apare prima dată în B365.
25 septembrie 2025
19:30
Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, eliberat din arestul preventiv, după accidentul din Primăverii. Trebuie să stea în arest la domiciliu, decizia Tribunalului București # B365.ro
Toto Dumitrescu a fost eliberat din arestul preventiv, joi, 25 septembrie, după o săptămână. Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu a fost plasat în arest la domiciliu, decizia aparținând Tribunalului București, potrivit Agerpres. Tânărul actor, pe […] Articolul Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, eliberat din arestul preventiv, după accidentul din Primăverii. Trebuie să stea în arest la domiciliu, decizia Tribunalului București apare prima dată în B365.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.