Protest cu zeci de mii de participanți la BERLIN. Au cerut încheierea războiului dintre Israel și Hamas
Gândul, 28 septembrie 2025 16:00
Zeci de mii de protestatari au ieșit sâmbătă pe străzile capitalei Germaniei în semn de solidaritate cu palestinienii din Fâșia Gaza. Demonstranții au cerut încheierea războiului dintre Israel și Hamas, au strigat sloganuri precum „Palestina liberă” și au cerut încetarea crizei umanitare din Gaza. Aproximativ 50.000 de persoane au participat la marșul prin centrul orașului […]
• • •
Acum 10 minute
16:10
Danemarca va interzice zborul tuturor dronelor civile în perioada summitului UE de săptămâna viitoare. „Vom acorda o atenţie specială securităţii” # Gândul
Ministerul danez al Transporturilor a anunțat – duminică, 28 septembrie 2025 – că Danemarca va interzice zborul tuturor dronelor civile săptămâna viitoare, pe teritoriul danez, pentru a asigura securitatea unui summit al Uniunii Europene (UE) care reuneşte şefi de stat şi de guverne la Copenhaga. Potrivit AFP, citată de news.ro, Copenhaga găzduieşte un summit UE […]
16:10
Alexandru Rogobete, despre dezastul de la Sf. Maria Iași: ” Un HAOS mai mare administrativ şi procedural nu a văzut de mult într-un spital” # Gândul
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă, în urma controlului făcut la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, unde şase copii au murit după ce au fost infectaţi cu o bacterie, că „un haos mai mare administrativ şi procedural nu a văzut de mult într-un spital”. Ministrul precizează că nu se poate pune problem subfinanţării unităţii medicale ieşene, […]
Acum 30 minute
16:00
16:00
Valentin Silaghi, numit antrenor federal în boxul german. „Este unul dintre cei mai valoroși oameni din România” # Gândul
Plecat în anii comunismului din România, fostul boxer Valentin Silaghi, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice din 1980 de la Moscova, a devenit una dintre figurile emblematice ale pugilismului din Germania. Potrivit lui Victor Leu, vicepreședintele Federației Române de Box, Silaghi a fost de curând reactivat de către oficialii boxului german care l-au numit pe […]
Acum o oră
15:40
Biserica românească din satul în care a creat și a fost îngropat Van Gogh a fost terminată după 9 ani. Lăcașul de cult, cumpărat de comunitatea de români și reconstruit, a fost SFINȚIT # Gândul
La Auvers-sur-Oise, lângă Paris, un loc impregnat de spiritul lui Van Gogh și vizitat de turiști din toată lumea, românii au reușit să dea viață unei biserici istorice. Dovedind o mobilizare exemplară, aceștia au transformat-o într-un autentic simbol al credinței, unității și identității românești, la mii de kilometri de țară. După 9 ani de muncă asiduă […]
15:40
Duminică, 28 septembrie 2025, de la ora 18:30, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Următoarele trageri loto vor avea loc joi, 2 octombrie 2025. La tragerile loto de joi, 25 septembrie 2025, Loteria Română a acordat peste 22.400 de câștiguri în valoare totală de peste 1,61 […]
15:40
Alegeri în Republica Moldova. Pragul de prezenţă la vot necesar validării scrutinului a fost DEPĂȘIT # Gândul
Peste 33% din alegătorii din Republica Moldova a votat, până acum, în cadrul alegerilor parlamentare, astfel că scrutinul poate fi considerat valabil. Potrivit legii, pentru validarea scrutinului este necesară participarea a cel puţin o treime dintre alegătorii înscrişi pe listele electorale. În jurul orei 14:30, prezenţa la urnele de vot a atins 33,27%, notează news.ro. […]
15:40
Totuși, cât de gravă e amenințarea Rusiei la adresa Europei? Țările NATO o percep diferit, diferențele de opinii aduc COMPROMISURI. „Așa era și în timpul Războiului Rece” # Gândul
După ce 19 drone rusești au zburat peste granița Poloniei, iar piloții din trei MIG-uri – care au intrat spațiul aerian estonian – au ignorat avertismentele repetate de a părăsi zona, întrebarea referitoare la cât de gravă este amenințarea Rusiei la adresa NATO a apărut brusc. Pentru a doua oară în această lună și doar pentru […]
15:30
Gândul a discutat cu mai mulți alegători din Transnistria. Ce îi mână la VOT, ce așteptări au # Gândul
Alegerile parlamentare din Republica Moldova pot fi declarate valabile. Peste 900.000 de cetățeni cu drept de vot s-au prezentat la urne până acum. Pentru locuitorii din stânga Nistrului au fost deschise 12 secții de votare. Recent, Comisia Electorală Centrală a decis reamplasarea unor secții, respectiv alegătorii din Varnița au fost mutați în orașul Anenii Noi. […]
15:30
Podul IOR din Sectorul 3, București, intră într-o stare de degradare accelerată. Bucăți de beton din infrastructură se prăbușesc în lac # Gândul
Podul IOR din Capitală a intrat într-o stare de degradare destul de serioasă. Bucăți de beton din infrastructură au început să se prăbușească în Lacul Cuza sau Titan, fost IOR. Podul, care taie lacul în două este parte a infrastructurii de transport vitale și a Bucureștiului, nu numai a Sectorului3. Zilnic zeci de mii de […]
15:30
Florian Coldea, pios omagiu la moartea lui Dumitru Dumbravă. Cei doi generali, buni prieteni, erau colegi de lot în procesul demarat de DNA în iulie # Gândul
Fostul prim-adjunct al directorului SRI a transmis un amplu mesaj de condoleanțe după dispariția generalului în rezervă Dumitru Dumbravă, alături de care a lucrat aproape două decenii. În mesajul său, Florian Coldea laudă profilul excepțional al fostului său coleg, alături de care fusese trimis în judecată în luna iulie. Astfel, Coldea vorbește despre pierderea unui […]
15:20
După punerea sub acuzare a fostului director FBI James Comey, Trump anunță: „Vor mai fi și alții.” George SOROS, pe listă # Gândul
Președintele SUA Donald Trump a semnalat că Administrația sa va iniția urmăriri penale împotriva mai multor oponenți politici. Remarcile lui Trump au venit la doar câteva ore după ce Departamentul de Justiție l-a pus sub acuzare pe fostul director FBI James Comey. Întrebat despre cazul lui Comey vineri dimineață, Trump a spus că nu are […]
Acum 2 ore
15:10
Petreci mai mult timp cu cei dragi. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de luni, 29 septembrie 2025. Berbec Ar trebui să te simți deosebit de încrezător astăzi. Ai muncit foarte mult în ultima vreme, iar recunoașterea pe care ai primit-o contribuie în mare măsură la consolidarea sentimentului tău de autoapreciere. Obiectivele tale în […]
15:00
Ovidiu Dragoș Argeșanu: „Să fii un bun PSIHOLOG nu înseamnă să faci școala neapărat, ci să fii atent la oameni” # Gândul
În episodul de sâmbătă al podcastului „Altceva cu Adrian Artene”, Ovidiu Dragoș Argeșanu, parapsiholog și autor, a adus în prim-plan un subiect care depășește frontierele psihologiei convenționale: existența și importanța celui de-al șaselea simț. Ce este și cum se manifestă, iată o temă de discuție extrem de interesantă, care a fost dezbătută în ultimul podcast […]
14:40
14:30
Biserica din Franța cumpărată de români a fost SFINȚITĂ. Satul în care a creat și a fost îngropat Van Gogh are acum biserică ortodoxă # Gândul
La Auvers-sur-Oise, lângă Paris, un loc impregnat de spiritul lui Van Gogh și vizitat de turiști din toată lumea, românii au reușit să dea viață unei biserici istorice. Dovedind o mobilizare exemplară, aceștia au transformat-o într-un autentic simbol al credinței, unității și identității românești, departe de țară. După 9 ani de muncă asiduă și dedicare, […]
14:30
Ovidiu Dragoș Argeșanu, la „Altceva cu Adrian Artene”: Despre suflet și îngeri. Cine l-a chemat pe Muntele ATHOS și cum a ajuns acolo # Gândul
Podcastul „Altceva cu Adrian Artene”, difuzat sâmbătă seara, pe 27 septembrie, l-a avut ca invitat pe Ovidiu Dragoș Argeșanu, parapsiholog, terapeut și autor cunoscut pentru modul său unic de a explica lumea nevăzută. Dialogul dintre cei doi a fost o incursiune profundă în teme fundamentale: ce este sufletul, ce rol joacă îngerii păzitori și cum […]
14:30
Elvețienii, chemați la urne să decidă cu privire la introducerea cărților de identitate ELECTRONICE # Gândul
În Elveția populația a fost chemată să voteze cu privire la introducerea cărților de identitate electronice. Este al doilea scrutin la nivel național pe această temă. În 2021, alegătorii au respins introducerea cărților de identitate, din cauza îngrijorărilor legate de protecția datelor și a faptului că sistemul propus ar fi administrat în mare parte de companii […]
14:20
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat că un val de aer polar va traversa România. Astfel, vom avea parte de frig, ploi și chiar ninsori, la început de octombrie. În plus, temperaturile vor rămâne mai scăzute decât normalul perioadei, valul de frig urmând să persiste deasupra României până spre jumătatea lunii octombrie. De altfel, […]
Acum 4 ore
14:00
Actorul Sean Penn a luat atitudine după asasinarea activistului Charlie Kirk, importantă voce a taberei conservatorilor din America și unul dintre cei mai mari susținători ai președintelui Donald Trump. Printre altele, Penn a declarat că, deși nu împărtășește convingerile lui Kirk, consideră că prezența unor astfel de figuri în politică este esențială. În opinia sa, […]
14:00
ONU a reintrodus embargoul privind armamentul și alte SANCȚIUNI împotriva Iranului. Teheranul a avertizat că răspunsul său va fi dur # Gândul
Organizația Națiunilor Unite a reintrodus sâmbătă un embargo asupra armamentului și alte sancțiuni împotriva Iranului, în urma unui proces declanșat de Marea Britanie, Franța și Germania. Acuzat că a încălcat acordul din 2015 care urmărea să oprească dezvoltarea unei bombe nucleare, Iranul neagă că ar căuta să obțină armament nuclear. Sfârșitul acordului nuclear din 2015, […]
14:00
România a cucerit AURUL în proba de 8+1 mixt la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai # Gândul
România a câștigat medalia de aur la Campionatele Mondiale de canotaj. Echipajul format din Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroșanu, Florin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radiș și Victoria Petreanu a avut cel mai bun timp din serii, iar în finală a câștigat cu timpul de 05 min 34 sec 46/100. Echipajul […]
13:50
GAFĂ, în ziua votului, a unui site din România: Nicușor Dan, președintele Republicii Moldova # Gândul
Gafă a unui site de știri din România, în ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Nicușor Dan este numit președintele Republicii Moldova, într-un articol care prezintă poziția șefului statului român despre alegerile de peste Prut. „Președintele Republicii Moldova, Nicușor Dan, a declarat că azi este o zi istorică pentru Republica Moldova. Șeful statului i-a îndemnat […]
13:30
Congresul Cominternului din 1931: tatăl lui Iliescu printre comuniștii români trimiși la MOSCOVA # Gândul
În cadrul unei ediții speciale transmise de Gândul, istoricul Lavinia Betea a vorbit despre perioada interbelică, când tatăl lui Ion Iliescu a intrat în Partidul Comunist și a fost chemat la Moscova. Ea a descris atmosfera complicată în care funcționa partidul, între conspirații, filiere externe și lideri coordonați de Comintern. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui […]
13:30
Alegeri în Republica Moldova. Nicușor Dan: „E o chestiune foarte serioasă, o zi DECISIVĂ” / „Este foarte important ca oamenii să iasă la vot” # Gândul
Nicușor Dan, președintele României, a declarat – în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, că această zi este una decisivă, dar cel mai important este ca oamenii să iasă la vot. Președintele României a etichetat această zi drept una „istorică” pentru Republica Moldova. „E o chestiune foarte serioasă. Știți că, de obicei, politicienii zic: votul […]
13:20
Presa internațională despre alegerile din Republica MOLDOVA: „Un vot crucial”, „alegeri istorice”, „integrarea cu UE sau întoarcere în umbra Moscovei” # Gândul
Presa internațională subliniază caracterul istoric al alegerilor parlamentare din Republica Moldova pentru viitorul țării, o bătălie purtată între pro-europenii conduși de Maia Sandu și o facțiune pro-rusă susținută de Rusia. Alegerile din Republica Moldova sunt importante și pentru Uniunea Europeană și Ucraina, notează mai multe publicații, printre care Frankfurter Allgemeine Zeitung. New York Times: Pentru […]
13:20
Capitala Ucrainei, Kiev, a fost vizată, duminică dimineață, 28 septembrie, de un atac masiv cu drone și rachete. Observatori independenți prezenți în oraș spun că acesta a fost unul dintre cele mai puternice atacuri de la începutul războiului. Dronele au survolat orașul, iar focul antiaerian a răsunat pe tot parcursul nopții. Lovituri și la Zaporojie […]
13:10
Furt intelectual la cel mai înalt nivel. Cum l-a plagiat Oana Țoiu, la ONU, pe Nicolae Titulescu. Adrian Năstase: „Am remarcat unul dintre paragrafe, care îmi sună foarte cunoscut” # Gândul
În discursul pe care l-a rostit la Adunarea Generală a ONU, Oana Țoiu – ministrul de Externe al României – și-a însușit ad-literam un fragment dintr-un discurs al marelui om politic Nicolae Titulescu. Potrivit inPolitics.ro, Oana Țoiu a „uitat” să precizeze sursa citatului. Oana Țoiu – 28 septembrie 2025, New York: „Trăim vremuri tulburi fără […]
13:00
Nicușor Dan îi dă undă verde lui Bolojan indiferent de decizia CCR. ”Instanța nu decide între bine și rău” # Gândul
Duminică, președintele Nicușor Dan a oferit un răspuns tranșant la tema zilei: nu vede nicio legătură între un posibil eșec la CCR al legii reformei magistraților și legitimitatea executivului. Curtea Constituțională a amânat, pentru data de 8 octombrie, decizia privind reforma pensiilor magistraților. Amânarea a deschis ample îngrijorări privind faptul dacă o eventuală respingere a legii […]
12:50
Fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, aruncă BOMBA: Ei pregătesc un scenariu ca în România – ANULAREA alegerilor # Gândul
Igor Dodon, fostul președinte al Republicii Moldova, spune că actualul regim, condus de Maia Sandu, e „gata să anuleze alegerile”. La secția de vot, Dodon dă exemplul României. „Maia Sandu a dat de înțeles astăzi că este gata să anuleze alegerile. Asta înseamnă că ei pregătesc, posibil, un scenariu ca în România. Știm ce a […]
12:40
ANM anunță un val de aer polar din Rusia peste România. Frig, ploi și ninsori la început de octombrie/Vezi zonele afectate # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie dă vești proaste: peste România urmează să intre un val de aer polar din România, care va aduce scăderi de temperatură. Datele meteo indică faptul că, la început de octombrie, ne așteaptă frig, ploi și ninsori. Iată care sunt zonele afectate. Precipitații în majoritatea regiunilor La munte, spun meteorologii, sunt așteptate […]
12:30
Ion Cristoiu: „Parchetul General ar trebui să deschidă o anchetă in rem vizând modul în care CCR a decis anularea alegerilor” # Gândul
Ion Cristoiu spune, în cea mai recentă „pastilă” a sa, că «Parchetul General ar trebui să deschidă o anchetă in rem vizând modul în care CCR a decis anularea alegerilor»… Știre în curs de actualizare.
Acum 6 ore
12:00
11:50
Sorin Grindeanu, mesaj de SUSȚINERE pentru R. Moldova: „Scrutinul parlamentar de azi este o oportunitate de a alege calea valorilor comune europene” # Gândul
Președinte interimar PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj de susținere cetățenilor Republicii Moldova cu ocazia alegerilor parlamentare de duminică. „Dragi prieteni din Republica Moldova, sunteți în fața unei alegeri importante pentru viitorul vostru. Scrutinul parlamentar de azi este o oportunitate de a alege calea stabilității, prosperității și a valorilor comune europene”, a afirmat Grindeanu, […]
11:50
Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, s-a întâlnit cu António Guterres, secretarul general ONU: „Angajamentul nostru pentru consolidarea ordinii internaționale bazate pe reguli” # Gândul
Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, s-a întâlnit cu António Guterres, secretarul general ONU, în marja celei de-a 80-a Adunări Generale a ONU de la New York. Oana Țoiu a scris pe pagina sa de Facebook că a fost o „discuție consistentă”, iar dialogul a abordat și ultimele evoluții în contextul conflictului din Ucraina. Totodată, în […]
11:40
Cu aproape 1.500 de victime anual, România ocupă primul loc într-un clasament deloc onorant, acela al numărului de accidente rutiere grave la nivelul Uniunii Europene. Iar capitala București este printre orașele în care, din cauza șoferilor neatenți și a pietonilor grăbiți care traversează neregulamentar, se produc astfel de incidente, scrie CANCAN.RO. Zilnic, intersecțiile Bucureștilor sunt […]
11:30
Se complică scenariul în cazul morții Ioanei Popescu. Fostul soț al jurnalistei, noi INFORMAȚII despre deces # Gândul
Ies la iveală noi informații în cazul decesului fulgerător al Ioanei Popescu. Jurnalista avea doar 45 de ani, iar iubitul ei a mărturisit că se confrunta cu mai multe probleme de sănătate. În ultimă instanță, ar fi apelat la ajutorul medicilor și ar fi murit, în cele din urmă, pe patul de spital. Totuși, potrivit […]
11:10
„Joaca” politicienilor de-a școala se resfrânge asupra elevilor. Un psiholog vorbește despre traumele copiilor, într-un an școlar tot mai imprevizibil: „Anxietate, insomnii sau simptome somatice” / „Un abuz asupra educației” # Gândul
Școala românească și-a pierdut, în anul de grație 2025, busola. Deși mandatul ministrului Daniel David începea sub predicțiile unor vremuri mai bune, deciziile luate de Ilie Bolojan în numele austerității bugetare au schimbat ecuația învățământului și au deviat traseul reformelor promise, de la un mandat de ministru al Educației la altul. Degringolada din curtea școlii […]
11:00
Cele trei scenarii de pe masa Puterii de la Chișinău, vehiculate pe Telegram. Se anulează parlamentarele, pe modelul României? Răspunsul Maiei Sandu # Gândul
Cu câteva zile înainte de scrutinul parlamentar din Republica Moldova, au început să circule, pe canale private de Telegram, trei scenarii pe care Puterea le-ar avea pe masă, după alegeri. Unul dintre ele, ca ultimă soluție ar fi invalidarea scrutinului. Maia Sandu, președinta Moldovei, spune că este la curent cu acest scenariu și acuză Rusia […]
11:00
Pilotul avionului prăbușit la Iași, AMPUTAT la coapsă/Cine sunt victimele accidentului aviatic # Gândul
Apar noi informații despre starea celor două victime ale accidentului aviatic petrecut sâmbătă, 27 septembrie, la Iași. Ambii bărbați sunt în continuare sub supraveghere medicală, dar în cazul pilotului de avion au existat complicații. Potrivit dr. Diana Cimpoeşu, medic şef UPU SMURD Iași, pentru pilot a fost nevoie de amputații la coapse. În schimb, pasagerul […]
11:00
Patru clienți, AGRESAȚI de agenții de securitate ai un local din sectorul 3. Conflictul a început în interior și a escaldat în stradă # Gândul
Patru clienți au fost agresați de agenți de securitate ai unui local din sectorul 3, în dimineața zilei de duminică, în urma unui conflict spontan. Scandalul a început în interiorul localului, iar agenții de securitate au scos mai multe persoane afară, unde tensiunile s-au escaladat. Victimele au refuzat îngrijirile medicale. Potrivit Direcției Generale de Poliție […]
10:50
Alegeri peste Prut. Patrick André de Hillerin: „Este total DEFECT din punct de vedere democratic ce se întâmplă în Republica Moldova” / „Un eșec total al democrației, o bătaie de joc la adresa bunului-simț” # Gândul
Jurnalistul Patrick André de Hillerin creionează un tablou sumbru, în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, care se desfășoară duminică, 28 septembrie 2025. Republica Moldova – notează Patrick André de Hillerin pe pagina sa de Facebook – „a devenit, în ultimul an, un exemplu, o stea de urmat pentru magii care vin să-și depună darurile […]
10:40
Simone Tempestini s-a impus pentru prima dată în Raliul Vâlcii, a șaptea etapă a sezonului 2025, și a devenit campion național absolut pentru a 10-a oară în carieră, un record istoric pentru motorsportul românesc. Aproape 60 de echipaje au luat startul în a doua ediție a Raliului Vâlcii, cursă desfășurată exclusiv pe macadam, unde Tempestini […]
10:30
Oana Țoiu, intervenție în plenul Adunării Generale a ONU. Ce subiecte a atins ministrul de Externe al României # Gândul
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a susținut intervenția națională în plenul Adunării Generale a ONU sâmbătă, 27 septembrie 2025, în cadrul săptămânii de nivel înalt a celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. Șefa diplomației române a vorbit despre cele mai importante subiecte ale momentului, care țin agenda discuțiilor la nivel înalt. Țoiu […]
10:20
Un apartament într-un paradis exotic, mai ieftin decât unul în Berceni. Tot mai mulți români investesc în Zanzibar. Cât costă să te muți la doi pași de plajă. Dubai rămâne în continuare în TOPUL preferințelor # Gândul
Piața imobiliară internațională devine o opțiune tot mai atrăgătoare pentru români. Aceștia aleg să cumpere tot mai multe locuințe în străinătate, atrași de prețurile accesibile și randamentele bune din chirii. În Grecia, prețurile locuințelor noi pornesc de la 89.000 € pentru un apartament cu 2 camere, situat la 200m de mare, în Skala Sotiros, insula […]
Acum 8 ore
10:10
Mărirea și decăderea „reprezentantului lui Putin”. După 35 de ani de colaborare, Dmitri Kozak a fost trecut pe linie moartă prin „DEMISIE” # Gândul
Timp de peste trei decenii, Dmitri Kozak a fost unul dintre cei mai de încredere mediatori ai lui Putin în relațiile cu țările post-sovietice. Dar războiul din Ucraina i-a făcut serviciile inutile. Dar războiul din Ucraina a făcut ca serviciile sale să devină redundante. Pe 18 septembrie, Vladimir Putin a acceptat demisia adjunctului șefului de […]
10:00
Ora de iarnă 2025 | Când dăm ceasurile cu o oră înapoi. Lista țărilor care au renunțat la schimbare. Ce se întâmplă în România # Gândul
Ora de iarnă 2025 | Lista țărilor care au renunțat la schimbarea orei. Ce se întâmplă în România. Ora de iarnă 2025 Până în prima parte a anului 2017, scrie uzpr.ro, din cele 192 de state ale lumii, peste 100 au refuzat să schimbe ora. Motivele sunt diferite, de la cele religioase, până la refuzuri […]
10:00
Test de inteligență | În cel mult 29 de secunde, găsiți 3 diferențe între cele două vulpi din imagine! # Gândul
Vrei să știi dacă ai IQ de geniu și poți rezolva rapid orice? GÂNDUL vă propune pentru azi un nou test care vă solicită capacitatea de concentrare și atenția la detalii. Avem două vulpi în această fotografie – în cel mult 29 de secunde găsiți 3 diferențe între ele. Tu în câte secunde le descoperi? Următorul test poate fi rezolvat […]
09:40
VIDEO | Incidente la Primvs Derby. Doi fani ai Petrolului, ridicați de jandarmi! Motivul pentru care au fost evacuați de pe stadion # Gândul
Victor Angelescu de la Rapid a dezvăluit un conflict major care a avut loc în prima repriză, atunci când fanii ploieșteni s-au îndreptat către loja giuleștenilor și au aruncat cu sticle și au înjurat. Rapidiștii au reclamat problemele ivite organizatorilor, iar jandarmii i-au identificat pe autori. VIDEO | Incidente la Primvs Derby. Doi fani ai […]
09:20
Eugen Neagoe a tunat după Petrolul – Rapid. „Dacă e așa, eu sunt președintele României. Nu a vrut să stea de vorbă cu mine. Sunt vaccinat” # Gândul
Rapid a învins Petrolul Ploiești, 1-0, pe Stadionul „Ilie Oană”, în etapa a 11-a a Superligii. Eugen Neagoe, 58 de ani, antrenor al formației gazdă a criticat arbitrajul. Golul a fost marcat de Alexandru Pașcanu (24), care a reluat mingea respinsă de portarul Raul Bălbărău, la lovitura liberă executată de Elvir Koljic, una acordată de […]
