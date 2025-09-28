Momentul în care o mașină care transporta mai mulți operatori de drone ruși sare în aer în Melitopol

07:10

Când Phurba Tsering, care locuia într-un sat din Tibet, a refuzat să îl repudieze pe Dalai Lama și să agațe pe pereții casei sale postere cu Mao Zedong și alți lideri chinezi, poliția l-a arestat, l-a interogat și l-a torturat. Din momentul în care a reușit să evadeze din închisoare, Phurba știa că nu mai putea să se întoarcă acasă la familia lui și a pornit într-o călătorie ce avea să dureze mai bine de 10 ani, în care a străbătut mii de kilometri pe jos, prin munți, traversând trei țări ca să scape de autoritățile chineze care l-au vânat necontenit.