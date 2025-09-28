Ungaria vrea acoperire 5G în toată țara
PSNews.ro, 28 septembrie 2025 16:00
Ungaria va extinde acoperirea rețelei 5G și a conexiunilor de internet gigabit către toate zonele populate, printr-un progrram în valoare de peste 217 milioane de euro. Károly Balázs Solymár, secretar de stat pentru comunicații, a explicat că internetul rapid și disponibil în permanență a devenit la fel de important ca apa potabilă sau rețeaua electrică. […] Articolul Ungaria vrea acoperire 5G în toată țara apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 10 minute
16:10
Ora de iarnă 2025. Când dăm ceasurile cu o oră înapoi. Lista țărilor care au renunțat la schimbare # PSNews.ro
Până în prima parte a anului 2017, scrie uzpr.ro, din cele 192 de state ale lumii, peste 100 au refuzat să schimbe ora. Motivele sunt diferite, de la cele religioase, până la refuzuri fără o explicație. Țările care au ales să rămână „fidele” fusului orar, fără a trece de la ora de iarnă la ora […] Articolul Ora de iarnă 2025. Când dăm ceasurile cu o oră înapoi. Lista țărilor care au renunțat la schimbare apare prima dată în PS News.
16:10
Mai multe publicații din Rusia citează concluziile unui travel-blogger local care a descris locuitorii României cu expresia „îi iubesc pe ruși”. El a fost pe Litoralul românesc, pe plajele din Constanța, unde spune că a văzut multe fete frumoase și că toată lumea vorbește rusește. Bloggerul a început cu prețurile pentru cazare, masă și distracții, […] Articolul “Reclamă” în presa rusă la Litoralul românesc: Toată lumea vorbește rusește apare prima dată în PS News.
Acum 30 minute
16:00
„Cârtițețe” (scuturi de foraj) vor începe să sape la secțiunea nordică a Magistralei 6 de metrou în februarie anul viitor, au spus pentru ECONOMICA.NET reprezentanții Metrorex. Amintim că, pe secțiunea sudică a M6, au fost puse la treabă „cârtițele” botezate Sfânta Ana și Sfânta Maria. „Graficul de execuție aferent contractului având ca obiect „Legătura reţelei […] Articolul Metroul de Otopeni: Când vor intra în acțiune „cârtițele” și pe secțiunea nordică apare prima dată în PS News.
16:00
Ungaria va extinde acoperirea rețelei 5G și a conexiunilor de internet gigabit către toate zonele populate, printr-un progrram în valoare de peste 217 milioane de euro. Károly Balázs Solymár, secretar de stat pentru comunicații, a explicat că internetul rapid și disponibil în permanență a devenit la fel de important ca apa potabilă sau rețeaua electrică. […] Articolul Ungaria vrea acoperire 5G în toată țara apare prima dată în PS News.
15:50
O adevărată horă s-a încins astăzi în fața unei secții de votare din orașul Salonic, Grecia. Mai mulți moldoveni, îmbrăcați în ii și purtând tricolorul pe umeri, au dansat pe melodia „Hora din Moldova” interpretată de Nelly Ciobanu. Imaginile au fost distribuite pe pagina Ambasadei Republicii Moldova în Grecia, transmite Știri.md. „Hora din Moldova în […] Articolul VIDEO Alegeri în R. Moldova. Hora din Moldova în Grecia, în fața unei secții de vot apare prima dată în PS News.
Acum o oră
15:40
Un apartament într-un paradis exotic, mai ieftin decât în Berceni. Tot mai mulți români investesc în Zanzibar şi Dubai # PSNews.ro
Piața imobiliară internațională devine o opțiune tot mai atrăgătoare pentru români. Aceștia aleg să cumpere tot mai multe locuințe în străinătate, atrași de prețurile accesibile și randamentele bune din chirii. În Grecia, prețurile locuințelor noi pornesc de la 89.000 € pentru un apartament cu 2 camere, situat la 200m de mare, în Skala Sotiros, insula […] Articolul Un apartament într-un paradis exotic, mai ieftin decât în Berceni. Tot mai mulți români investesc în Zanzibar şi Dubai apare prima dată în PS News.
15:30
Extrageri Loto duminică, 28 septembrie. Report de peste 6,89 milioane de euro la Loto 6/49 # PSNews.ro
Duminică, 28 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 25 septembrie, Loteria Română a acordat peste 22.400 de câștiguri în valoare totală de peste 1,61 milioane de lei. Numerele câștigătoare Loto 6/49: Noroc: Joker: Noroc Plus: Loto 5/40: Super Noroc: La Loto […] Articolul Extrageri Loto duminică, 28 septembrie. Report de peste 6,89 milioane de euro la Loto 6/49 apare prima dată în PS News.
15:30
Alegeri în R. Moldova. Alerte cu bombă la secții de votare din diaspora, inclusiv la Bucureşti # PSNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova transmit că la mai multe secții de votare din diaspora au fost alerte cu bombă, false, după cum au comunicat oficialii din țările în care au avut loc incidentele. Printre țările în care au fost alerte sunt Italia, România sau SUA. Oficialii moldoveni transmit, într-un comunicat, că au fost […] Articolul Alegeri în R. Moldova. Alerte cu bombă la secții de votare din diaspora, inclusiv la Bucureşti apare prima dată în PS News.
15:20
Alegeri în R. Moldova. Peste un milion de oameni au ajuns la urne. Prezenţă de 36 la sută. Câţi au votat în România # PSNews.ro
Peste un milion de moldoveni au votat până acum la alegerile parlamentare din R. Moldova, conform datelor oficiale. Au ajuns la urne 1059152 persoane, ceea ce înseamnă că prezenţa este de 36 la sută. În Chişinău au votat un sfert de milion de oameni. În diaspora, au ajuns la urne 152.447 persoane, dintre care 18952 […] Articolul Alegeri în R. Moldova. Peste un milion de oameni au ajuns la urne. Prezenţă de 36 la sută. Câţi au votat în România apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
15:00
Peste 33% din electoratul Republicii Moldova a votat în cadrul alegerilor parlamentare până acum. Astfel, scrutinul poate fi considerat valabil după prezența la vot. Conform legislației, pentru validarea scrutinul este necesară participarea a cel puți 1/3 din alegătorii înscriși pe listele electorale. Către ora 14:30, prezența la urnele de vot a atins 33,27%. Amintim că […] Articolul Alegeri în R. Moldova. Scrutinul este valabil: s-a depăşit pragul de 33 la sută apare prima dată în PS News.
15:00
2400 de militari francezi intră în România în următoarele zile. Precizările Ministerului Apărării # PSNews.ro
Ministerul Apărării anunţă pentru perioada următoare deplasări de tehnică militară. Astfel, 2400 de militari francezi care vor participa la exerciţiul DACIAN FALL 2025 urmează să intre în ţară. Acest lucru se va întâmpla până în data de 30 septembrie, pe la punctele de frontieră din Giurgiu şi Vama Veche. ”Deplasări de tehnică militară. DACIAN FALL […] Articolul 2400 de militari francezi intră în România în următoarele zile. Precizările Ministerului Apărării apare prima dată în PS News.
15:00
Cum procedează medicii din Franța în cazul infecțiilor nosocomiale din spitale: “Nimeni nu se așteaptă să știi totul” # PSNews.ro
Alma Stancu, medic oncolog la Institut du Cancer Sainte-Catherine Avignon, Provence, unul dintre cele mai mari centre oncologice din Franţa, care primeşte anual mai mult de 2500 de pacienţi diagnosticaţi cu cancer, a explicat pentru News.ro care este procedura în sistemul de sănătate francez atunci când apare un caz de infecţie nosocomială sau o suspiciune […] Articolul Cum procedează medicii din Franța în cazul infecțiilor nosocomiale din spitale: “Nimeni nu se așteaptă să știi totul” apare prima dată în PS News.
14:50
Un cuplu din Ialoveni, R. Moldova a mers la vot chiar în ziua nunții lor. Îmbrăcați în ținutele de ceremonie, mirele și mireasa au trecut și pe la secția de votare, deschisă la un liceu din oraș. Gestul lor a atras atenția celor prezenți deja acolo și a fost întâmpinat cu zâmbete și aplauze, fiind […] Articolul Un cuplu din R. Moldova a mers la urne chiar în ziua nunții. Cum au reacționat oamenii apare prima dată în PS News.
14:40
Nicolae Păun, deputat din partea minorităţii rome, a fost reclamat la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) după ce a susţinut, într-o postare pe social media, că organizaţii neguvernamentale „otrăvesc tineri romi” pe care îi „încurajează spre păcat, spre Satana”, Păun susţinând că nimeni nu îl „poate obliga să stea la masă” cu minorităţile sexuale. […] Articolul Reclamaţie la CNCD împotriva deputatului Nicolae Păun, acuzat de „derapaj homofob” apare prima dată în PS News.
14:30
VIDEO Transportul public din București va deveni alternativa firească la mașina personală – Stelian Bujduveanu # PSNews.ro
Primarul interimar Stelian Bujduveanu promite că investițiile în infrastructură și vehicule moderne vor transforma transportul public într-o alternativă mai rapidă și mai comodă decât mașina personală. Modernizarea transportului public, prioritate pentru Capitală Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a explicat, la Puterea Știrilor cu Marinela Angheluș, că modernizarea transportului public reprezintă soluția esențială […] Articolul VIDEO Transportul public din București va deveni alternativa firească la mașina personală – Stelian Bujduveanu apare prima dată în PS News.
14:30
Congresman american: Incursiunile dronelor în spaţiul aerian al României sunt o ameninţare clară la adresa NATO # PSNews.ro
Recentele provocări ale Rusiei – de la incursiunile dronelor în spaţiul aerian al Poloniei şi României până la încălcările aeriene din Estonia comise de avioane de vânătoare – reprezintă „o ameninţare clară şi prezentă la adresa NATO şi a stabilităţii regiunii”, a declarat congresmanul american Michael Turner, pe pagina sa oficială, notează Agerpres. Turner a […] Articolul Congresman american: Incursiunile dronelor în spaţiul aerian al României sunt o ameninţare clară la adresa NATO apare prima dată în PS News.
14:20
Alegeri în R. Moldova. Prezență record la vot în diaspora moldovenească, cu aglomerație în mai multe capitale europene # PSNews.ro
Autoritățile de la Chișinău raportează o mobilizare fără precedent a alegătorilor moldoveni din străinătate, în cadrul alegerilor parlamentare ce au loc azi. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță cozi considerabile în fața mai multor secții de vot din marile orașe europene, inclusiv la București, Roma, Atena, Praga, Nürnberg și Lisabona. Imaginile publicate de instituție surprind o […] Articolul Alegeri în R. Moldova. Prezență record la vot în diaspora moldovenească, cu aglomerație în mai multe capitale europene apare prima dată în PS News.
14:20
Cum a devenit o postare a Guvernului „cadrul” pentru plângeri și critici la adresa lui Bolojan # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a efectuat sâmbătă, 27 septembrie, o vizită la compania Transavia. Ulterior, pe pagina de Facebook a Guvernului a fost publicat un comunicat de presă și fotografii din timpul vizitei. La postare au comentat mai multe persoane care s-au plâns de prețurile mari de la noi din țară, au cerut demisia sau chiar […] Articolul Cum a devenit o postare a Guvernului „cadrul” pentru plângeri și critici la adresa lui Bolojan apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
14:10
Vremea va fi răcoroasă, exceptând regiunile vestice şi cele din extremitatea sudică, unde valorile termice diurne vor fi apropiate de normalul termic al perioadei. Pe parcursul zilei cerul va avea înnorări temporare şi izolat va ploua slab în Banat, Crişana, Oltenia, vestul Transilvaniei şi al Munteniei, precum şi la munte. Vântul va sufla slab şi […] Articolul METEO Vremea duminică, 28 septembrie. Se răcește în toată țara apare prima dată în PS News.
14:10
Norvegia anunță, sâmbătă, că investighează o posibilă apariție a unor drone deasupra instalațiilor sale militare, conform EFE, citată, de Agerpres. „Putem confirma că am primit informaţii despre o posibilă activitate a dronelor observată în zona din jurul bazei aeriene de la Orland, unde se află avioane de luptă”, a declarat un purtător de cuvânt al […] Articolul orvegia anunță că a detectat un roi de drone care-i survola avioanele de luptă F-35 apare prima dată în PS News.
14:00
C. Alexe, şeful CJ Iaşi, despre demiterea managerului spitalului de copii: Situaţia o vom analiza luni la prima oră # PSNews.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a declarat că situaţia conducerii spitalului de copii din Iaşi va fi analizată luni dimineaţă, el sugerând că va proceda la înlocuirea actualului manager al unităţii, medicul Cătălina Ionescu. Costel Alexe a declarat sâmbătă, după o şedinţă care a avut loc la spitalul de copii din Iaşi, la care […] Articolul C. Alexe, şeful CJ Iaşi, despre demiterea managerului spitalului de copii: Situaţia o vom analiza luni la prima oră apare prima dată în PS News.
13:50
Alarmă în toată Ucraina, rușii au atacat masiv, cu rachete și bombardiere strategice. Polonia a ridicat avioane # PSNews.ro
Sirenele au sunat, duminică dimineaţă, în toată Ucraina, după ce Rusia a dezlănţuit, în special asupra Kievului, unul dintre cele mai mari atacuri de la începutul războiului. Armata Moscovei a lansat drone şi rachete către capitala Ucrainei. Tirurile antiaeriene au răsunat toată noaptea, iar polonezii au închis o parte din spațiul lor aerian, în sud-estul […] Articolul Alarmă în toată Ucraina, rușii au atacat masiv, cu rachete și bombardiere strategice. Polonia a ridicat avioane apare prima dată în PS News.
13:50
VIDEO Maia Sandu, mesaj în ziua votului pentru moldovenii din diasporă: Vă rog să ținem Moldova dreaptă și pașnică # PSNews.ro
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat un mesaj moldovenilor din diasporă, rugându-i să protejeze țara, care riscă să fie pierdută, și subliniind că Rusia nu este un prieten al ei. ,,Vă rog să ținem Moldova dreaptă și pașnică, pentru că riscăm să o pierdem. Știu că ați auzit multe sperietori de-a lungul vremii, dar […] Articolul VIDEO Maia Sandu, mesaj în ziua votului pentru moldovenii din diasporă: Vă rog să ținem Moldova dreaptă și pașnică apare prima dată în PS News.
13:40
Alegeri în R. Moldova. „Europa ar fi o șansă”. Speranțele localnicilor din al doilea oraș ca mărime din Basarabia # PSNews.ro
Atmosferă relaxată cu ocazia alegerilor parlamentare, la Bălți, cel de-al doilea oraș ca populație al Republicii Moldova. Localnicii, mulți dintre ei vorbitori de limbă rusă, speră ca rezultatul alegerilor să aducă o schimbare radicală în viața lor. Unii nu exclud nici drumul european. Municipiul Bălți este cel de-al doilea mare centru urban din Republica Moldova, […] Articolul Alegeri în R. Moldova. „Europa ar fi o șansă”. Speranțele localnicilor din al doilea oraș ca mărime din Basarabia apare prima dată în PS News.
13:40
Alegeri în R. Moldova. O familie de moldoveni din China a parcurs 2.000 de kilometri pentru a vota # PSNews.ro
O familie de moldoveni care locuiesc în China a parcurs aproape 2.000 de kilometri pentru a-și exercita dreptul de vot la alegerile parlamentare. Despre acest gest a anunțat Ambasada Republicii Moldova în China. Este vorba despre familia Vitalie și Irina, care, împreună cu fiul lor, au călătorit din Hong Kong până la Beijing pentru a […] Articolul Alegeri în R. Moldova. O familie de moldoveni din China a parcurs 2.000 de kilometri pentru a vota apare prima dată în PS News.
13:30
Ștefăniță Radu, colonel în rezervă și doctor în Istorie Contemporană, a prezentat pe rețelele de socializare ce s-ar întâmpla cu România, dacă partidele pro-ruse ar câștiga alegerile parlamentare din Republica Moldova de duminică, 28 septembrie. În mare parte, acesta a susținut că Rusia ar avea o influență tot mai mare în politica românească, menționând chiar o posibilă […] Articolul Ce ar însemna pentru România o victorie a partidelor pro-ruse în Moldova apare prima dată în PS News.
13:20
Fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, aruncă bomba: Ei pregătesc un scenariu ca în România, anularea alegerilor # PSNews.ro
Igor Dodon, fostul președinte al Republicii Moldova, spune că actualul regim, condus de Maia Sandu, e „gata să anuleze alegerile”. La secția de vot, Dodon dă exemplul României. „Maia Sandu a dat de înțeles astăzi că este gata să anuleze alegerile. Asta înseamnă că ei pregătesc, posibil, un scenariu ca în România. Știm ce a […] Articolul Fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, aruncă bomba: Ei pregătesc un scenariu ca în România, anularea alegerilor apare prima dată în PS News.
13:20
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a transmis un mesaj ferm în ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova, subliniind importanța scrutinului pentru direcția democratică și europeană a țării. „Astăzi, Republica Moldova trece printr-un test decisiv pentru propria democrație și pentru viitorul său european. Doar o majoritate pro-europeană poate garanta caracterul ireversibil al procesului de aderare și […] Articolul Victor Negrescu: R. Moldova trece printr-un test decisiv pentru viitorul său european apare prima dată în PS News.
13:20
METEO Cea mai rece dimineață din septembrie. Au fost minus 6,4 grade Celsius la Miercurea-Ciuc # PSNews.ro
Staţia meteo Miercurea-Ciuc a înregistrat, duminică dimineaţa, o minimă de minus 6,4 grade Celsius, aceasta fiind cea mai scăzută temperatură înregistrată la nivel naţional. Potrivit informaţiilor furnizate Agerpres de meteorologul de serviciu Raul Cioc, de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania-Sud Sibiu, şi în alte localităţi din Harghita s-au consemnat valori negative, respectiv minus 3,8 grade […] Articolul METEO Cea mai rece dimineață din septembrie. Au fost minus 6,4 grade Celsius la Miercurea-Ciuc apare prima dată în PS News.
13:10
Alegeri cruciale în R. Moldova. Prezenţa la vot la ora 13.00, 26%. Au mers la urne trei sfeturi de milion de oameni # PSNews.ro
La ora 13.00, prezenţa la vot la alegerile parlamentare din R. Moldova a ajuns la 26,2 la sută. Au mers la urne 748.149 moldoveni. În România, au ajuns la urne 12.336 de oameni, iar la Chişinău au votat 173.929 persoane. Articolul Alegeri cruciale în R. Moldova. Prezenţa la vot la ora 13.00, 26%. Au mers la urne trei sfeturi de milion de oameni apare prima dată în PS News.
13:10
Alegerile din Moldova, urmărite atent de presa internațională. Miza viitorului țării între pro-europeni și pro-ruși # PSNews.ro
Presa internațională consideră alegerile din Moldova drept o „bătălie” pentru viitorul țării și scrie despre tensiunile dintre forțele pro-europene și cele pro-ruse, dar și despre riscurile de influență externă. Mai multe ziare internaționale au acoperit subiectul alegerilor în această dimineață, când scrutinul a început. Astăzi, cetățenii Moldovei își aleg noul Parlament, într-un scrutin electoral considerat de mulți […] Articolul Alegerile din Moldova, urmărite atent de presa internațională. Miza viitorului țării între pro-europeni și pro-ruși apare prima dată în PS News.
13:00
Nicușor Dan: Rectificarea bugetară va aduce 25 de miliarde lei în plus pentru funcționarea statului # PSNews.ro
Președintele Românei, Nicușor Dan, a declarat duminică faptul că rectificarea bugetară, care urmează să fie stabilită până la finalul săptămânii viitoare, va aduce 25 de miliarde lei în plus pentru funcționarea statului în mod normal. „România a plecat în februarie-martie cu un deficit pe hârtie de 7% din PIB. Tot asta a însemnat că și-a […] Articolul Nicușor Dan: Rectificarea bugetară va aduce 25 de miliarde lei în plus pentru funcționarea statului apare prima dată în PS News.
12:50
Mobilizare totală a oamenilor lui Șor în ziua scrutinului: instrucțiuni din Rusia pentru raportarea prezenței la urne # PSNews.ro
Oamenii lui Ilan Șor trebuie să raporteze prezența la vot a membrilor Blocului Victorie, conform unui ordin înaintat de coordonatorii lor de la Kremlin, potrivit unor mesaje audio ajunse în posesia presei de la Chișinău. De exemplu, membrii filialei Blocului Victoria din raionul Briceni, situat în nordul Republicii Moldova, au primit mesaje în care sunt […] Articolul Mobilizare totală a oamenilor lui Șor în ziua scrutinului: instrucțiuni din Rusia pentru raportarea prezenței la urne apare prima dată în PS News.
12:50
Un avion privat de mici dimensiuni s-a prăbușit sâmbătă după-amiază în incinta unei unități militare din Iași, după ce motorul ar fi cedat la scurt timp de la decolare. La bord se aflau două persoane: Marian Jan Chiriță, consilier local AUR, care pilota aeronava, și un pasager. Aparatul de zbor a luat foc și a […] Articolul Accidentul aviatic de la Iași. Pilotului i-au fost amputate ambele picioare apare prima dată în PS News.
12:40
Site-uri guvernamentale ale Republicii Moldova au fost vizate de un mega-atac cibernetic, cu peste 14 milioane de tentative de acces în noaptea de dinaintea alegerilor parlamentare, potrivit agenției de presă IPN. Surse din cadrul Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) au declarat pentru IPN că toate aceste încercări au fost detectate și blocate cu succes […] Articolul Mega-atac cibernetic asupra R. Moldova, respins în noaptea de dinaintea alegerilor apare prima dată în PS News.
12:30
Alegeri în R. Moldova. Grindeanu: Vot vital. Sunt forţe care încearcă să deturneze ţara de la parcursul său european # PSNews.ro
Preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu le transmite alegătorilor din Republica Moldova că trebuie să fie conştienţi că sunt forţe care încearcă să ţină captivă Republica Moldova şi să o deturneze de la parcursul său european!, ţinta fiind polarizarea societăţii, subminarea instituţiilor democratice şi menţinerea unui nivel scăzut de trai, motiv pentru care votul lor […] Articolul Alegeri în R. Moldova. Grindeanu: Vot vital. Sunt forţe care încearcă să deturneze ţara de la parcursul său european apare prima dată în PS News.
12:20
Spor de tăcere pentru anumiți bugetari: Cine ia bani publici să nu divulge secretele de la serviciu # PSNews.ro
În plină reformă fiscală și sub presiunea reducerii cheltuielilor bugetare, statul român continuă să plătească sporuri consistente unui număr mare de angajați publici. Ne referim de data aceasta la sporul pentru confidențialitate, care se oferă inclusiv celor care nu lucrează efectiv cu informații sensibile, bani pentru discreție la locul de muncă, practic. Gândite inițial pentru […] Articolul Spor de tăcere pentru anumiți bugetari: Cine ia bani publici să nu divulge secretele de la serviciu apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
12:10
Alegeri în R. Moldova. Recean: Au fost tentative de organizare a cetățenilor din Transnistria să meargă în România # PSNews.ro
Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a declarat după ce și-a exprimat sufragiul că „puterea este în votrul nostru cinstit, în puterea Moldovei”. Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean: Modul cinstit este puterea cetățenilor, puterea moldovenilor. Și, astăzi, trebuie să votăm masiv, om cu om, vot cu vot, protejăm Pacea, dar și suveranitatea Republicii Moldova. Nimeni oricât de […] Articolul Alegeri în R. Moldova. Recean: Au fost tentative de organizare a cetățenilor din Transnistria să meargă în România apare prima dată în PS News.
12:00
Cursă perfectă: 8+1 mixt aduce României aurul la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai # PSNews.ro
Echipajul de 8+1 mixt a câştigat medalia de aur la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai. Barca tricoloră a condus cursa de la un capăt la altul, potrivit Comitetului Olimpic Român. Echipajul format din Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroşanu, Florin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosă, Ştefan Berariu, Simona Radiş şi Victoria Petreanu a […] Articolul Cursă perfectă: 8+1 mixt aduce României aurul la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai apare prima dată în PS News.
11:50
Este o zi decisivă, este o zi istorică pentru Republica Moldova, a declarat Nicușor Dan, prezent la un eveniment împreună cu fiica sa. „E o chestiune foarte serioasă. Știți că politicienii zic de obicei că sunt importante alegerile, dar de data asta este foarte, foarte important. E o zi decisivă, este o zi istorică pentru […] Articolul Alegeri cruciale în R. Moldova. Președintele României: „Mergeți la vot!’” apare prima dată în PS News.
11:40
Alegeri în R. Moldova: Eugen Tomac a votat pentru ca „Moldova să vină în UE alături de România” # PSNews.ro
Europarlamentarul Eugen Tomac a votat duminică, pentru alegerile legislative din Republica Moldova, la secţia organizată la Ambasada de la Bucureşti. „În luna mai a acestui an am votat de două ori pentru ca România să rămână în Uniunea Europeană. Astăzi am votat pentru ca cel de-al doilea stat românesc, R. Moldova, să vină în Uniunea […] Articolul Alegeri în R. Moldova: Eugen Tomac a votat pentru ca „Moldova să vină în UE alături de România” apare prima dată în PS News.
11:40
Nicușor Dan: Mai e loc de reforme, sper să nu însemne taxe. Important e să dăm un semnal de seriozitate investitorilor # PSNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a comentat, duminică, situația actuală din Coaliția de guvernare și nemulțumirile apărute în interiorul acesteia, insistând că, în ciuda diferențelor dintre partide, Guvernul își îndeplinește obiectivele și transmite un semnal de stabilitate către partenerii externi și piețele financiare. „Să discutăm mai puțin despre demisii. Ce se întâmplă este că acest guvern […] Articolul Nicușor Dan: Mai e loc de reforme, sper să nu însemne taxe. Important e să dăm un semnal de seriozitate investitorilor apare prima dată în PS News.
11:10
Alegeri în R. Moldova. Igor Grosu: „Ne batem pentru o majoritate parlamentară proeuropeană”. Incidentele semnalate # PSNews.ro
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a subliniat, duminică, după ce a votat la alegerile parlamentare, că nu sunt alegeri simple și că nu există cale de mijloc, Republica Moldova având nevoie de o majoritate pro-europeană. „Nu sunt alegeri simple, vor marca cum vom trăi mulți, mulți ani înainte. Am votat pentru pace, stabilitate și […] Articolul Alegeri în R. Moldova. Igor Grosu: „Ne batem pentru o majoritate parlamentară proeuropeană”. Incidentele semnalate apare prima dată în PS News.
11:00
Copiii sunt așteptați astăzi, de la 16.30, în Colțul de Poveste din Orășelul Copiilor, la Atelierul de Caligrafie susținut de Cătălina Chiricheș. Cunoscută pentru zâmbetul ei molipsitor, Cătălina a adus de fiecare dată creativitate și bucurie, transformând literele și semnele grafice în adevărate povești vizuale. Atelierul de caligrafie nu este doar un exercițiu estetic, ci […] Articolul Scrisul devine artă: Cătălina Chiricheș aduce caligrafia în Orășelul Copiilor apare prima dată în PS News.
10:20
Alegeri în R. Moldova. O moldoveancă stabilită în China a parcurs 1400 de km împreună cu cei doi copii, pentru a vota # PSNews.ro
O moldoveancă stabilită de 10 ani în China a parcurs 1400 de km împreună cu cei doi copii, pentru a vota la alegerile parlamentare, la secţia organizată de Ambasada Republicii Moldova, la Beijing, anunţă Ministerul de Externe de la Chişinău. ”Distanţa nu opreşte dorinţa de a face auzită vocea cetăţenilor noştri! Ana, stabilită în China de […] Articolul Alegeri în R. Moldova. O moldoveancă stabilită în China a parcurs 1400 de km împreună cu cei doi copii, pentru a vota apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
10:10
Președintele Colegiului Medicilor din România: Amenzile DSP nu rezolvă tragedia de la Iași # PSNews.ro
Președintele Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, a criticat reacția Direcției de Sănătate Publică după moartea celor șase copii internați la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, infectați cu bacteria Serratia Marcescens. „Am înțeles că DSP a dat amenzi, dar sancțiunile nu rezolvă problema de fond. Trebuie analizat modul în care a fost gestionată criza, din […] Articolul Președintele Colegiului Medicilor din România: Amenzile DSP nu rezolvă tragedia de la Iași apare prima dată în PS News.
10:10
Liderii politici pregătesc și un al treilea pachet de măsuri pentru reglarea economiei, care ar putea conține din nou propuneri diverse, de la reducerea perioadei de șomaj până la reducerea aparatului de stat. Experții punctează însă că, dincolo de propunerile ideale prezentate pentru toate pachetele, măsurile trebuie să ducă la scăderea deficitului, iar ultimele măsuri […] Articolul Pachetul 3 de măsuri fiscale. Ce pregătește Guvernul şi de ce se tem economiștii apare prima dată în PS News.
10:10
Alegeri în R. Moldova. Au ajuns până acum la urne peste un sfert de milion de oameni. Câţi au votat în România # PSNews.ro
Peste un sfert de milion de cetăţeni ai Republicii Moldova au votat până la ora 10.00 la alegerile parlamentare de peste Prut. Au ajuns la urne 252.672 persoane, adică 9,11 la sută din totalul alegătorilor. La Chişinău, au ajuns la urne 54.673 persoane. În România, s-a ajuns la aproape 4.000: au votat 3.922 persoane. Articolul Alegeri în R. Moldova. Au ajuns până acum la urne peste un sfert de milion de oameni. Câţi au votat în România apare prima dată în PS News.
09:50
Echipajul feminin de 8+1 al României a cucerit medaliile de argint la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Shanghai, cu un timp de 06:10.83. Echipajul feminin de 8+1 al României a obținut sâmbătă medaliile de argint la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai. Sportivele tricolore au încheiat cursa cu un timp de 06:10.83. Din […] Articolul Argint mondial pentru echipajul feminin de 8+1 al României la Shanghai apare prima dată în PS News.
09:40
Nazare, despre rectificarea bugetară: „Nu putem asigura 80 de miliarde, dar păstrăm 150 de miliarde pentru investiții” # PSNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că, la rectificarea bugetară, ordonatorii de credite nu vor primi toate cele 80 de miliarde de lei solicitate, însă resursele necesare pentru funcționarea instituțiilor vor fi asigurate. În schimb, Guvernul menține 150 de miliarde de lei destinate investițiilor. „Am obținut o țintă de deficit de 8,4%, ceea ce ne […] Articolul Nazare, despre rectificarea bugetară: „Nu putem asigura 80 de miliarde, dar păstrăm 150 de miliarde pentru investiții” apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.