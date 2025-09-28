Ungaria vrea acoperire 5G în toată țara

10:10

Peste un sfert de milion de cetăţeni ai Republicii Moldova au votat până la ora 10.00 la alegerile parlamentare de peste Prut. Au ajuns la urne 252.672 persoane, adică 9,11 la sută din totalul alegătorilor. La Chişinău, au ajuns la urne 54.673 persoane. În România, s-a ajuns la aproape 4.000: au votat 3.922 persoane. Articolul Alegeri în R. Moldova. Au ajuns până acum la urne peste un sfert de milion de oameni. Câţi au votat în România apare prima dată în PS News.