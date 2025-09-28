Cele 2 zodii care primesc binecuvântări infinite în săptămâna 29 septembrie - 5 octombrie. Maica Domnului le rezolvă cea mai arzătoare durere
Click.ro, 28 septembrie 2025 17:30
Săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie vine cu vești bune pentru două zodii ale horoscopului european. Urmează o perioadă plină de protecție divină, care aduce rezolvarea unor probleme care păreau de nerezolvat. Coincidența nu este întâmplătoare, întrucât pe 1 octombrie credincioșii prăznuiesc Acoper
• • •
Acum 30 minute
17:30
Regiunea din România de unde 90% dintre tineri vor să plece. Sociolog: „Putem vorbi de un veritabil amurg colectiv” # Click.ro
Valea Jiului, cunoscută odinioară ca inima mineritului românesc, se află astăzi într-un moment critic al evoluției sale sociale și economice. Ultimele mine de cărbune mai active, printre care Lonea, Vulcan, Livezeni și Lupeni, mai au doar câteva sute de angajați fiecare.
17:30
Acum 2 ore
16:30
Vin ninsorile în România! Zonele în care vor cădea primii fulgi: ne așteaptă o toamnă rece, cu temperaturi istorice! # Click.ro
Începutul lunii octombrie nu aduce vești bune pentru cei care sperau la o toamnă blândă. Un val de aer rece se instalează în toată țara, iar în zonele montane înalte sunt așteptate lapoviță și chiar ninsori.
15:50
Băutura pe care Irina Loghin o consumă în fiecare toamnă. Protejează vederea și ajută la circulația periferică # Click.ro
Irina Loghin, una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară, ajunsă la remarcabila vârstă de 86 de ani, este admirată și întrebată deseori cum anume reușește să își mențină sănătatea cu un remediu naturist. Iată că a oferit „secretul” pe care îl aplică în fiecare toamnă.
Acum 4 ore
15:00
România, evoluție spectaculoasă la competiția din China.
14:50
România scrie istorie! Echipajul de 8+1 mixt a trecut aurul în contul României la CM de Canotaj # Click.ro
România a făcut din nou senzație pe apele internaționale, cucerind aurul în proba de 8+1 mixt la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai.
14:50
Carmen Harra, nașa numărul 1 la nunta Adrianei Bahmuțeanu cu George Restivan Cât de bine le va merge căsnicia celor doi? # Click.ro
Carmen Harra o să fie una dintre nașele Adrianei Bahmuțeanu și a lui George Restivan, atunci când aceștia vor face nunta.
14:40
Tehnicianul român a ajuns la trei victorii din cinci meciuri în campionat.
14:20
„Lupii galbeni” au ajuns la cinci eșecuri la rând.
13:50
Valentina Pelinel, o mămică descurcăreață! Soțul Cristi Borcea îi face concurență în materie de tratamente cosmetice # Click.ro
Valentina Pelinel (44 de ani) este o mămică destul de activă cu trei copii acasă.
Acum 6 ore
13:30
Pentru ce se citește acatistul Acoperământul Maicii Domnului. Momentele în care e bine să-l spui # Click.ro
Ziua de 1 octombrie este una plină de spiritualitate și semnificație pentru biserică și credincioșii acesteia. Acoperământul Maicii Domnului este o sărbătoare importantă, celebrată prin citirea Acatistului Acoperământului Maicii Domnului.
13:30
Alegeri în Republica Moldova: Ce cred oamenii din al doilea oraș ca mărime despre viitorul european # Click.ro
La Bălți, cel de-al doilea oraș ca populație al Republicii Moldova, atmosfera cu ocazia alegerilor parlamentare este relaxată. Localnicii, mulți dintre ei vorbitori de limbă rusă, speră ca rezultatul scrutinului să aducă schimbări semnificative în viața lor.
13:30
Cafeaua a fost mereu mai mult decât o băutură pentru Beethoven – ea reprezenta un ritual, o sursă de inspirație și concentrare. În viața marelui compozitor german, fiecare detaliu conta, iar numărul de boabe de cafea nu făcea excepție.
11:50
Cele 2 legume de toamnă care sunt aur curat! Mihaela Bilic spune să le consumăm cât mai des: „E piața plină” # Click.ro
În plin sezon de toamnă, Mihaela Bilic oferă recomandări esențiale pentru sănătatea organismului, explicând ce fructe și legume este indicat să consumăm în această perioadă. Medicul nutriționist atrage atenția și asupra fructelor care, mâncate în exces, pot avea efecte negative asupra sănătății.
Acum 8 ore
11:30
Cum a reușit Ion Țiriac să-și supere fiica, dar să ia sume de bani uriașe: „Gata, îmi ajunge” # Click.ro
La finalul anului 2021, Ion Țiriac, unul dintre cei mai influenți și bogați oameni din România, lua o decizie care avea să stârnească numeroase controverse.
10:40
Câți bani ia pe lună un muncitor din Sri Lanka în România: „Adevărul gol-goluț este că...” # Click.ro
România a devenit, în ultimii ani, un punct de atracție pentru zeci de mii de muncitori din Asia, veniți să lucreze în construcții, servicii sau industrie. Salariile lor se situează, în general, între 500 și 1.500 de euro pe lună, în funcție de domeniu și de nivelul de calificare.
10:40
Dan Negru, mesaj important despre producția mare de pește din România și importul acestuia: „Dar mai bine tac… ca peștele în apă” # Click.ro
Dan Negru, unul dintre cei mai cunoscuți oameni ai televiziunii românești, aduce în discuție un subiect de interes pentru mulți români: paradoxul peștelui importat, deși țara noastră dispune de resurse naturale uriașe pentru a-l produce.
10:40
Mara Bănică a confirmat decesul Ioanei Popescu. Ce informații au ieșit la iveală despre iubitul „șarlatan” # Click.ro
Moartea Ioanei Popescu s-a transformat rapid dintr-un subiect trist și dureros într-unul controversat, după ce au apărut zvonuri conform cărora aceasta nu ar fi decedat. Mara Bănică a intervenit și a declarat că a discutat direct cu conducerea spitalului unde „devoratoarea de fotbaliști” și-a dat ul
09:50
Podul Giurgiu–Ruse se închide temporar. Restricții de trafic pentru un cros internațional # Click.ro
Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat duminică dimineață mai multe restricții de circulație pe drumurile naționale DN 5 și DN 7.
Acum 12 ore
09:10
Trei zodii puse la pământ de Mercur retrograd! Gafe uriașe, certuri neașteptate și dezamăgiri în dragoste # Click.ro
Mercur retrograd, care va avea loc între 9 și 29 noiembrie 2025, se anunță a fi o perioadă tensionată pentru toți nativii zodiacului, dar mai ales pentru trei semne care vor resimți efectele tranzitului mult mai puternic.
07:10
Mâncarea de vinete în stil grecesc îmbină gustul bogat al legumei coapte cu aromele mediteraneene, oferind preparate savuroase și sănătoase. Rețetele tradiționale sunt simple și pun în valoare textura fină a vinetelor, făcându-le vedeta bucătăriilor grecești.
Acum 24 ore
02:10
Celebra violonistă care a urcat pe scenă alături de Andrea Bocelli! A devenit un fenomen în lumea muzicii: „Când am câștigat prima bursă...” # Click.ro
Click! a stat de vorbă cu fabuloasa violonistă Rusandra Panfili, cea care a cântat alături de Andrea Bocelli și care a ajuns la Conservatorul de Muzică din Viena.
27 septembrie 2025
22:10
Ea este femeia care l-a crescut pe Horia Brenciu. I-a fost alături după moartea mamei: „A adus multă bucurie în familia noastră atunci când mama ne-a părăsit” # Click.ro
Mereu afișează un zâmbet larg și apare în fața oamenilor cu având o energie debordantă, dar durerea din sufletul său este una puternică. Horia Brenciu a vorbit recent despre persoana care a ținut locul mamei sale, după decesul acesteia.
22:10
În timp ce tratamentele precum Ozempic au cucerit lumea farmaceutică, promițând transformări spectaculoase și rezultate rapide, un studiu recent citat de ScienceAlert, prezentat la reuniunea anuală a Societății Americane pentru Chirurgie Metabolică și Bariatrică (ASMBS) din 2025.
20:50
Horoscop duminică, 28 septembrie. Bani mulți pentru Berbeci, forță interioară pentru Tauri, prudență pentru Raci # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de duminică, 28 septembrie.
20:40
Cum arată cel mai simpatic animal din lume, pe care oamenii de știință abia l-au descoperit. Are coadă de puf și nume de prințesă! # Click.ro
O descoperire uimitoare din inima junglei peruviene a atras atenția oamenilor de știință și a iubitorilor de natură din întreaga lume.
20:20
Porumbul, unul dintre cele mai vechi și mai răspândite alimente de bază din lume, nu este doar o sursă accesibilă de energie, ci și un adevărat rezervor de nutrienți valoroși.
20:10
Răsturnare de situația în cazul morții Andreei Cuciuc. Diana, mama acesteia, susține că fiica sa ar fi fost omorâtă: „A fost otrăvită de o mână criminală!” # Click.ro
După nici un an de zile de la moartea Andreei Cuciuc, singura fiică a interpretului de muzică populară Igor Cuciuc, apar noi semne de întrebare referitoare la cauza decesului. La scurt timp după moartea adolescentei de 17 ani, cauza anunțată a fost un stop cardio-respirator.
20:00
Ce spune Oana Lis despre moartea Ioanei Popescu. S-au văzut cu puțin timp înainte de tragedie: „Măcar a trăit intens” # Click.ro
Oana Lis regretă moartea jurnalistei Ioana Popescu. Soția fostului edil al Capitalei mărturisește cum a decurs ultima revedere cu aceasta.
19:30
Gabriela Lucuțar și-a organizat propria înmormântare. „Regina Întunericului” a șocat prin afirmațiile făcute: „Nu pot să mă ocup eu, că ar fi perfect” # Click.ro
Gabriela Lucuțar, cunoscută pentru înmormântările pompoase pe care le face pentru nume sonore din România, s-a gândit deja la propria înmormântare. Iată declarațiile care i-au înmărmurit pe oamenii de acasă.
19:30
Adda, cu sufletul distrus înainte de plecarea în competiția Power Couple. Ce s-a întâmplat între ea și fiul ei: „Își dorește să fim luptători și să mergem cât mai departe” # Click.ro
Adda și Cătălin Rizea vor participa în sezonul 3, Power Couple, cu speranța că vor reuși să depășsească cele mai dure probe și să testeze limitele relației de cuplu. Cu toate acestea, cântăreața este copleșită de emoțiile simțite față de fiul ei, Alex, cu care are o relație apropiată.
18:10
Alimentul banal din bucătărie cu care Ramona Bădescu se menține tânără și frumoasă. În sfârșit a spus secretul ei! # Click.ro
Ajunsă la vârsta de 56 de ani, tinerețea Ramonei Bădescu stârnește interesul reprezentantelor sexului frumos. Vedeta a început să le răspundă întrebărilor fanilor referitoare la trucurile de frumusețe care o ajută să se mențină în formă. Iată ce rol are bicarbonatul de sodiu și pentru ce îl foloseșt
18:10
Ispita Teo de la Insula Iubirii, primele imagini cu părinții și sora acestuia. Cu cine seamănă? Foto # Click.ro
Teo Costache, una dintre cele mai controversate ispite masculine din cadrul show-ului Insula Iubirii, le-a făcut fanilor cunoștință cu părinții săi. Acesta a postat în social media o imagine cu cei care i-au dat viață și sora sa. Cu cine vi se pare că seamănă cel mai mult?
18:00
Zodiile cu care Berbecul nu se înțelege deloc! Zero compatibilitate, conflicte și tensiuni la tot pasul # Click.ro
Berbecul este semnul de foc exploziv al zodiacului, plin de energie, impulsivitate și dorință de a conduce. Îi place să fie primul, să ia decizii rapide și să trăiască intens fiecare moment.
Ieri
17:30
Un colț ascuns al Europei. Orașul spaniol fără aglomerație, dar plin de farmec unde se află „Casa luminii” # Click.ro
Când ne gândim la Spania, primele imagini care ne apar în minte sunt legate de destinații celebre: piețele însorite din Madrid, bulevardele aglomerate din Barcelona sau energia fără sfârșit a Sevillei.
16:40
Serialul spaniol de pe Netflix cu un scenariu greu de privit. Nu toată lumea reușește să-l vadă din cauza acțiunii lui # Click.ro
Lansat pe 19 septembrie 2025, Billionaires’ Bunker este cea mai nouă producție spaniolă semnată de Álex Pina și Esther Martínez Lobato, creatorii faimosului La Casa de Papel.
16:40
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...” # Click.ro
În plin sezon de toamnă, strugurii se numără printre cele mai populare fructe. Datorită gustului inegalabil și proprietăților acestora, anumite persoane tind să îi consume în exces. Însă medicul nutriționist Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă și spune care este doza recomandată.
15:50
Încep înscrierile pentru viitorii luptători comando. 40 de locuri și 33 de săptămâni de antrenamente dure # Click.ro
Forțele pentru Operațiuni Speciale din România deschid înscrierile pentru viitorii subofițeri comando. Până pe 24 octombrie 2025, civili sau militari pasionați de provocări extreme pot depune dosarele
15:10
Ce religie are, de fapt, Cătălin Zmărăndescu. El și soția sa participă la Power Couple 2026 # Click.ro
Cătălin Zmărăndescu este unul dintre cei mai apreciați antrenori de arte marțiale de contact din România! Recent, a vorbit despre credința lui și modul în care a ales să se raporteze la viață și la oamenii din jur.
15:10
Ai IQ peste 140 și vedere de șoim? Găsește copacul „ciudat” ascuns în această iluzie optică! # Click.ro
Ești pregătit să-ți testezi inteligența și puterea de observație? O nouă provocare vizuală te așteaptă! Într-o pădure desenată artistic, printre mai mulți copaci asemănători, se ascunde un copac diferit.
15:10
Bătut în propria casă pentru un „like” pe Facebook: „Nu mai ai voie să dai un like. Au venit peste el” # Click.ro
Două echipaje de poliție și o ambulanță au intervenit într-o localitate din Sibiu, într-un scandal monstru iscat între două familii. Motivul? Un like pe Facebook dat de un localnic, căsătorit și cu copii acasă,
14:20
Viața Ioanei Popescu, un întreg chin! Boala cu care s-a confruntat mama sa: „Era să omoare niște copii” # Click.ro
Viața regretatei jurnaliste Ioana Popescu a fost presărată de nenumărate momente dificile pe plan personal. Vedeta mărturisea ani în urmă cât de cruntă a fost perioada în care și-a îngrijit mama diagnosticată cu Alzheimer.
14:20
Șase copii au murit în secția ATI a unui spital din Iași. Noi detalii despre cazul bebelușului din iunie # Click.ro
Șase copii au murit recent în secția de Terapie Intensivă (ATI) a Spitalului „Sf. Maria” din Iași, după ce au fost infectați cu o bacterie periculoasă. Noile informații relevă că tragedia se întinde și în luna iunie, când un nou-născut a decedat în urma unei infecții dobândite în spital.
14:10
Unul dintre cei mai mari criminologi ai lumii despre Putin: un psihopat, o personalitate întunecată # Click.ro
Profesorul spaniol Vicente Garrido, una dintre cele mai respectate voci în criminologie, descrie fără menajamente chipul ascuns al puterii absolute. Vladimir Putin nu ar fi doar un autocrat rece și calculat, ci un „psihopat integrat”: individul care poartă masca respectabilității,
14:00
Competiția se va relua, la finele lunii următoare.
13:30
Fiul celui supranumit „Regele” își încearcă norocul în Turcia.
13:10
Oltenii au cedat, pe finele meciului, alb-roșii plecând cu un punct.
12:40
Drama neștiută din viața Ioanei Popescu. Ar fi pierdut o sarcină, după ce a fost bătută de un fost iubit # Click.ro
Ioana Popescu a părăsit această lume la vârsta de 45 de ani, din cauza unor probleme de sănătate. Moartea acesteia a venit ca un șoc în lumea jurnalistică și mondenă, iar cei dragi își amintesc de toate momentele care i-au marcat viața, printre ele fiind vorba de pierderea unui copil.
12:30
Final de septembrie, mai rece decât ultimele ierni. Ce aduce octombrie în termometre: prognoza completă # Click.ro
La sfârșitul lunii septembrie 2025, România traversează o perioadă de vreme rece și instabilă, specifică mai degrabă lunilor de iarnă decât toamnei. Temperaturile au scăzut semnificativ
12:10
Prețurile meditațiilor pentru elevi, în creștere. Ce materii sunt în topul cererilor și cât costă o singură oră # Click.ro
Odată cu începerea noului an școlar, părinții români scot din ce în ce mai mulți bani din buzunar pentru educația copiilor. Meditațiile au devenit o parte esențială a pregătirii elevilor, iar costurile acestora au înregistrat o creștere semnificativă în ultimul an.
