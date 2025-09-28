Regiunea din România de unde 90% dintre tineri vor să plece. Sociolog: „Putem vorbi de un veritabil amurg colectiv”

12:40

Ioana Popescu a părăsit această lume la vârsta de 45 de ani, din cauza unor probleme de sănătate. Moartea acesteia a venit ca un șoc în lumea jurnalistică și mondenă, iar cei dragi își amintesc de toate momentele care i-au marcat viața, printre ele fiind vorba de pierderea unui copil.