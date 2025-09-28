Hamas a pierdut contactul cu doi ostatici, în urma unor atacuri israeliene
HotNews.ro, 28 septembrie 2025 17:30
Ramura armată a mişcării islamiste Hamas a declarat duminica aceasta că a pierdut contactul cu doi ostatici în oraşul Gaza din cauza unor raiduri israeliene, potrivit unul comunicat, informează AFP, preluată de Agerpres. „Brigăzile Al-Qassam…
• • •
VIDEO Nicușor Dan, îndemn către basarabenii din România să iasă la vot: „Sunt alegeri decisive, cele mai importante din Republica Moldova după comunism” # HotNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a lansat un îndemn către alegătorii din Republica Moldova să iasă la vot, cu câteva ore înainte de închiderea urnelor, la alegerile parlamentare din țara vecină. „De aceste alegeri depinde viitorul…
Selena Gomez s-a căsătorit. Ce vedete au fost prezente la nunta cântăreței cu producătorul muzical Benny Blanco # HotNews.ro
Cântăreața Selena Gomez s-a căsătorit cu producătorul muzical Benny Blanco, vedeta americană postând o serie de fotografii de la ceremonie pe contul său de Instagram, scrie Agerpres. Postate alături de data „9.27.25”, fotografiile prezintă momente…
SuperLiga: Petrolul Ploiești, atac la adresa arbitrului Marcel Bîrsan: „Nu te poți lupta cu aceste decizii” # HotNews.ro
Claudiu Tudor, președintele clubului Petrolul Ploiești, dă vina pe arbitrul Marcel Bîrsan pentru înfrângerea suferită în fața echipei Rapid București, scor 0-1, în etapa a 11-a din SuperLiga. Giuleștenii au marcat unicul gol al partidei…
NATO vrea să învețe de la ucraineni o nouă strategie a Kievului. „Am fi proști dacă nu am folosi aceste cunoștințe”, spune un general german # HotNews.ro
Ucraina şi-a îmbunătăţit în mod semnificativ abilitatea de a lovi ţinte militare în adâncimea teritoriului rus, a declarat duminică generalul-maior german Maik Keller pentru DPA, evidenţiind progresele Kievului în materie de personal, echipamente şi instruire.…
Noi fonduri europene în România: Granturi IMM de câte 500.000-3 milioane EUR pentru firme IT și de electronică. Ghidul propus # HotNews.ro
Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii din România, cu activități în IT și tehnologii electronice, vor putea obține noi granturi IMM, de câte 500.000-3 milioane EUR pe proiect, pentru dezvoltarea de aplicații și produse inovative,…
SuperLiga: Andrei Nicolescu, despre scandalul de la finalul meciului U Craiova – Dinamo 2-2: „Și ei au mulți străini în echipă” # HotNews.ro
Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo București, a reacționat după ce Mirel Rădoi, antrenorul echipei Universitatea Craiova, l-a criticat pe atacantul croat Stipe Perica. După meci din Liga 1, spiritele s-au încins în drum spre vestiare…
Ministrul Rogobete, despre Spitalul „Sf. Maria”, unde 6 copii au murit infectați cu o bacterie: „Un haos mai mare, administrativ și procedural, nu am văzut demult” # HotNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmat, la Antena 3, în urma controlului făcut la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, unde şase copii au murit după ce au fost infectaţi cu o bacterie, că „un haos mai…
Anunțul Poliției Române despre amenințările cu bombă de la secțiile de votare pentru alegerile din Republica Moldova # HotNews.ro
Poliția Română a anunțat că nu există niciun risc niciun risc care să perturbe procesul electoral de la secțiile de votare deschise în România pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, după amenințările cu bombă primite.…
Compania Meta a lui Zuckerberg, interesată să investească în Bulgaria. Anunțul premierului Jeleazkov # HotNews.ro
Meta, compania mamă a Facebook, Instagram şi WhatsApp, şi-a exprimat interesul pentru a investi în Bulgaria după 2028, a anunţat premierul Rosen Jeleazkov, informează duminică publicația bulgară Novinite, citată de Agerpres. Acesta a explicat că…
Aproape 40% dintre moldoveni au votat la alegerile parlamentare cruciale de astăzi. Mai sunt 5 ore până la închiderea urnelor / Cum s-a mobilizat diaspora, pentru care Maia Sandu a avut un mesaj special # HotNews.ro
Numărul celor care au votat până la ora 16:00 depășește numărul moldovenilor care votaseră până la aceeași oră la alegerile parlamentare trecute, din 2021, însă este mai mic față de prezența la vot înregistrată la…
Accident tragic la un circ din Germania. O acrobată a căzut de pe un trapez de la mare înălțime # HotNews.ro
O acrobată a murit sâmbătă după ce a căzut de la înălţimea de aproximativ 5 metri de pe un trapez în timpul unui spectacol de circ în oraşul german Bautzen, conform unui anunţ al poliţiei…
VIDEO Mesaj de ultimă oră al Maiei Sandu, cu 5 ore înainte de închiderea urnelor. Detalii despre incidentele la vot: „Avem cazuri cu oameni din rețeaua Șor care încearcă să împiedice votarea” # HotNews.ro
Președinta Republicii Moldova Maia Sandu a transmis un mesaj live scurt, duminică, la ora 15:40, pe contul său de Facebook, despre desfășurarea alegerilor parlamentare. Sandu acuză gruparea Șor că încearcă să oprească votarea, atât în…
Obiective militare din Danemarca, survolate din nou de drone neidentificate. Măsurile preventive adoptate de guvernul de la Copenhaga # HotNews.ro
Alte drone au fost zărite deasupra unor obiective militare din Danemarca în timpul nopții de sâmbătă spre duminică, pentru a doua zi consecutiv, a anunțat armata daneză, citată de AFP. „Forțele armate confirmă că drone…
Mesaj emoționant al unei senatoare din România privind alegerile din Republica Moldova: „Am plecat dintr-o țară în care sărăcia și violența erau la ordinea zilei. După 28 de ani de la momentul plecării mele, am votat cu gândul la cei rămași” # HotNews.ro
Senatoarea și vicepreședinta PSD Victoria Stoiciu a descris duminică, ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova, motivele pentru care a decis să plece din țară: „Salariile nu se plăteau cu lunile, vecini și cunoștințe uciși și…
Ceea ce avertiza ieri Chișinăul s-a întâmplat, inclusiv la București: „Instituțiile statului s-au pregătit pentru acest scenariu” # HotNews.ro
Alertele cu bombă au început exact cum au atenționat autoritățile că se va întâmpla ca parte a asaltului Rusiei asupra procesului electoral din Republica Moldova, a transmis duminică după prânz ministerul de externe de la…
Un deputat susține că „ONG-uri de promovare a homosexualității încurajează tinerii romi spre Satana”. A fost reclamat la CNCD pentru „derapaj homofob” # HotNews.ro
Nicolae Păun, deputat din partea romilor, a fost reclamat la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), după ce a scris pe Facebook că „ONG-uri rome înființate și finanțate de Soroș otrăvesc tineri romi”, pe care…
Alegeri Republica Moldova. Care e situația în regiunea transnistreană: „Vine un flux interminabil de automobile” # HotNews.ro
Jurnalista Alina Radu, directoare și co-fondatoare a publicației Ziarul de Gardă, spune că în prima parte a zilei de duminică, când au loc alegeri parlamentare în Republica Moldova, s-a observat că din regiunea transnistreană „vine…
Marius Şumudică este de părere că FC Argeş are şanse mari să participe în play-off-ul Superligii pentru a doua oară de la implementarea acestui sistem în România, potrivit OrangeSport și Fanatik FC Argeş este cu…
Traumele unui cartier al contrastelor. Calea Moșilor, străvechea inimă a negoțului din București, și degradarea ei continuă # HotNews.ro
Calea Moșilor – vechiull Pod al Târgului din Afară, cândva arteră prin excelență negustorească, conține un segment vechi, care începe din strada Bărăției și se termină în Bulevardul Carol I și care este definit de…
Prințul Harry spune că împăcarea sa cu Regele Charles este sabotată: Ce scriu tabloidele sunt „pure invenţii” # HotNews.ro
Informaţia conform căreia prințul Harry a fost surprins de caracterul „distinct formal” al întâlnirii sale recente cu tatăl său, regele Charles al III-lea, este „în mod categoric falsă” şi ar putea fi rezultatul intenţiei unor…
Moldovenii se mobilizează și se apropie de 900.000 de voturi. Până la ora 14:00 au votat mai mulți față de alegerile parlamentare trecute / Peste 110.000 de voturi vin din diaspora # HotNews.ro
Peste 894.000 de moldoveni (30,95%) au votat, până la ora 14:00, la alegerile parlamentare de astăzi din Republica Moldova. Raportat la această oră, numărul este mai mare cu aproape 50.000 față de alegerile parlamentare trecute,…
Reacția lui Peskov după o amenințare fără precedent a lui Zelenski: „Mai bine să nu ne gândim la o astfel de evoluție a evenimentelor” # HotNews.ro
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a avertizat deja care va fi răspunsul în cazul în care Kievul va încerca să atace Kremlinul, a declarat purtătorul de cuvânt prezidențial Dmitri Peskov, potrivit TASS. Reacția vine după ce,…
Sancțiunile asupra Iranului au fost reimpuse la miezul nopții. Teheranul amenință și și-a rechemat ambasadorii din marile puteri europene / Rialul s-a prăbușit # HotNews.ro
ONU a reinstituit embargoul asupra livrărilor de armament și alte sancțiuni împotriva Iranului în legătură cu programul său nuclear, în urma unui demers declanșat de puterile europene, la care Teheranul a avertizat că va răspunde…
Cercetătorii americani au dezvoltat primul model de „plămân pe cip” dotat cu un sistem imunitar funcţional, capabil să se protejeze, asemenea unui organ viu, reproducând fidel modul în care un plămân real reacţionează la infecţii…
REPORTAJ În Spania se vorbește despre „cataclism urban” din cauza supraturismului. La noi, 2025 a fost cel mai slab an / Ce am găsit în Brașov și Sighișoara când am fost să vedem de ce nu vin mai mulți turiști # HotNews.ro
În timp ce mari orașe din Europa iau măsuri să oprească supraturismul, România suferă tocmai că nu are destui turiști. Un reporter HotNews a luat la pas Brașovul și Sighișoara și a aflat de ce…
VIDEO „Păziți Moldova”. Maia Sandu, apel în ziua alegerilor către moldovenii plecați peste hotare: „Vă rog să nu lăsați pe alții să ne fure viitorul” # HotNews.ro
În plină desfășurare a alegerilor parlamentare din Republica Moldova, președinta Maia Sandu face un apel către cetățenii țării plecați peste hotare: „Păziți Moldova”. Mesajul vine în contextul în care prezența la vot este apropiată față…
Tensiuni ridicate în Marea Caraibilor: Venezuela a desfășurat exerciții militare pe coastă cu navele americane în larg # HotNews.ro
Forțele venezuelene au desfășurat noi exerciții militare cu sisteme antiaeriene pe coastele sale caraibiene, în timp ce Statele Unite au desfășurat nave în Marea Caraibilor pentru a combate traficul de droguri, transmite France Presse. Manevrele…
Cântăreața Selena Gomez s-a căsătorit cu producătorul muzical Benny Blanco, iar vedeta a publicat pe Instagram mai multe fotografii de la ceremonie, scrie DPA, conform Agerpres. Ceremonia a avut loc la hotelul El Encanto…
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, îi cheamă pe oameni la protest luni, imediat după alegerile cruciale de astăzi: „În această campanie electorală s-a implicat Occidentul” # HotNews.ro
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, acuză că actuala președintă Maia Sandu a „dat de înțeles” că guvernarea este pregătită să anuleze alegerile parlamentare care au loc astăzi în Republica Moldova. Drept răspuns, Igor…
Peste 550.000 de moldoveni au votat până la ora 12:00, dar cifrele rămân mai mici față de alegerile trecute / Câți au votat din străinătate # HotNews.ro
La cinci ore de la deschiderea secțiilor de votare din țară, în total au votat 569.162 de moldoveni (20,19%). Dintre aceștia, 57.196 și-au exprimat opțiunea politică în secțiile de votare organizate în afara Republicii Moldova. …
Mega-atac cibernetic asupra Republicii Moldova, respins în noaptea de dinaintea alegerilor, potrivit presei de peste Prut # HotNews.ro
Site-uri guvernamentale ale Republicii Moldova au fost vizate de un mega-atac cibernetic, cu peste 14 milioane de tentative de acces în noaptea de dinaintea alegerilor parlamentare, potrivit agenției de presă IPN. Surse din cadrul Serviciului…
Nicușor Dan, despre coaliția de guvernare: Mai este loc de reforme, sper să nu însemne taxe / Să discutăm mai puțin despre demisii # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat că este normal să existe și nemulțumiri și diferențe de opinii în coaliția de guvernare, spunând că trebuie să „discutăm mai puțin despre demisii”. El a adăugat că „mai este…
Scandal într-un local din Centrul Vechi. Mai mulți clienți au fost scoși afară de agenții de pază, iar cearta a degenerat / Au ajuns toți la secția de poliție # HotNews.ro
Un scandal a izbucnit, duminică dimineaţă, într-un local din Centrul Vechi al Capitalei. Mai mulţi clienţi s-au luat la ceartă şi au fost scoşi afară de către agenţii de pază ai localului, însă scandalul a…
Într-o țară din nordul Europei, un medicament de slăbit lansat acum doi ani provoacă un efect neașteptat în industria sănătății: „E doar începutul” # HotNews.ro
Danemarca se confruntă cu o creștere dramatică a numărului de proceduri de chirurgie plastică, direct legată de adoptarea pe scară largă a Wegovy, popularul medicament pentru slăbit lansat în țară în decembrie 2022, scrie site-ul…
Președintele Nicușor Dan, mesaj pentru cetățenii din Republica Moldova: „E o zi istorică. E foarte important ca oamenii să meargă la vot” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan spune că astăzi este o zi decisivă și istorică pentru Republica Moldova. El a făcut un apel către cetățenii moldoveni din România să meargă la vot. „O e chestiune foarte serioasă. Știți…
Moldovenii din Rusia votează la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Presa de stat scrie că s-au format cozi / Oamenii primesc ceai și cafea # HotNews.ro
Autoritățile din Republica Moldova au organizat două secții de votare în Rusia pentru alegerile parlamentare care au loc astăzi, ambele la Moscova. Aici, până la ora 10:55 votaseră 1.467 de persoane. Cele două secții de…
Apariție neobișnuită pe cerul Poloniei în timpul marelui atac aerian rusesc: Un avion militar special al unei țări care nu e în NATO # HotNews.ro
În noaptea de sâmbătă spre duminică, în timp ce Rusia ataca Ucraina cu peste 500 de drone și rachete, în Polonia vecină, care a ridicat preventiv mai multe aeronave de luptă, se afla pe cer…
Au intrat în istorie. Prima medalie de aur pentru un echipaj de 8+1 mixt la Campionatul Mondial de Canotaj a fost obţinută de România # HotNews.ro
Echipajul de 8+1 mixt a câştigat medalia de aur la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai. Barca tricoloră a condus cursa de la un capăt la altul, scrie News.ro. Echipajul format din Magdalena Rusu,…
Câte rachete și drone a lansat Rusia în atacul care a durat peste 12 ore / Zelenski a anunțat principalele ținte ale loviturilor „sălbatice” și „josnice” # HotNews.ro
Atacul rusesc de peste noapte a durat peste 12 ore, timp în care forțele de agresiune ale Moscovei au lansat aproape 500 de drone și peste 40 de rachete, inclusiv din cele hipersonice Kinjal, a…
Tragerile LOTO de duminică, 28 septembrie. Report de peste 6,89 milioane de euro la Loto 6/49 # HotNews.ro
Duminică, 28 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 25 septembrie, Loteria Română a acordat peste 22.400 de câștiguri în valoare totală de peste 1,61 milioane de lei. Numerele câștigătoare la LOTO de duminică, 28…
SuperLiga: Ce a spus Victor Angelescu despre incidentul din lojă la meciul Petroul Rapid / „Probabil că s-au ofuscat” # HotNews.ro
Rapid Bucureşti s-a impus cu 1-0 cu Petrolul Ploieşti, în etapa a 11-a a Superligii, iar nervii câtorva fani ai „lupilor galbeni” au cedat, după ce Alex Paşcanu a marcat, scrie OrangeSport. Sticle de apă…
Alegeri Republica Moldova. Prezență mai mică la vot în primele trei ore de la deschiderea urnelor, față de alegerile trecute # HotNews.ro
Numărul cetățenilor din Republica Moldova care au votat până la ora 10:00 se ridică la peste 245.000 de persoane, 8,84%. Numărul este mai mic atât față de precedentele alegeri parlamentare, din 2021, cât și față…
Un zbor pe ruta Germania-Singapore s-a întors din drum după aproape 9 ore de zbor din cauza unor posibile probleme tehnice. Decizia piloților a fost luată când se aflau în spațiul aerian al Azerbaidjanului, scrie…
Mai multe trecători montane elvețiene au fost închise sâmbătă din cauza ninsorilor. Până la 20 de centimetri de zăpadă proaspătă au căzut la altitudini de peste 2.000 de metri, scrie publicația Swiss Info. Trecătoarele Furka,…
Șeful Comitetului Militar al NATO: Suntem pregătiți pentru varianta unei retrageri a SUA de pe flancul estic # HotNews.ro
NATO este pregătită pentru o posibilă repoziționare globală a forțelor militare ale SUA, în sensul reducerii prezenței acestora în Europa, a declarat președintele Comitetului Militar al NATO, amiralul italian Giuseppe Cavo Dragone, la finalul unei…
VIDEO Președinta Maia Sandu a votat: „Haideți să arătăm lumii că suntem oameni demni, care nu-și vând țara” / Ce spune despre un „scenariu prost” al rezultatelor # HotNews.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a votat duminică, la ora 9:00, pentru alegerile parlamentare de peste Prut. După vot, președinta a oferit declarații presei. Ea a vorbit despre „primejdia” în care se află Moldova și…
“Reclamă” în presa rusă la Litoralul românesc: Toată lumea vorbește rusește. Fetele îi iubesc foarte mult pe “frații noștri” pentru că le dau cadouri # HotNews.ro
Mai multe publicații din Rusia citează concluziile unui travel-blogger local care a descris locuitorii României cu expresia „îi iubesc pe ruși”. Citește mai mult pe Profit.ro
Ce se știe despre atacul aerian rusesc, unul dintre cele mai mari ale războiului din Ucraina: Roiurile de drone și rachetele Kalibr și Kinjal au venit în valuri # HotNews.ro
Rusia a lansat peste noapte asupra Ucrainei mai multe valuri de drone, rachete de croazieră, rachete Kalibr și rachete hipersonice Kinjal, scrie Kyiv Post, citând informații de la corespondenții săi și de la oficiali ucraineni.…
De ce politica Rusiei nu se poate schimba. Pot exista perioade de aparent armistiţiu, dar sunt temporare # HotNews.ro
La mai mult de lună de la întânirea din Alaska, politica Rusiei este cât se poate de clară: regimul de la Moscova rămâne fidel războiului şi priveşte forţa militară ca pe singura cale de a-şi atinge obiectivele…
