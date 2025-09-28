Gigi Corsicanu, filmul complet al scandalului uriaș de la Ploiești: „Am sărit ca să-i salvez. Putea să o lovească urât, era grav”
Fanatik, 28 septembrie 2025 17:30
Gigi Corsicanu a reacționat în exclusivitate pentru FANATIK după scandalul de la Petrolul - Rapid 0-1. Fostul lider al galeriei rapidiste a sărit în apărarea familiei lui Alexandru Pașcanu
Acum 10 minute
17:40
Prezentatoarea TV din cauza căreia Gabriel Torje și Ciprian Marica nu-și mai vorbesc de 10 ani. Ce s-a întâmplat, de fapt # Fanatik
Moderatoarea TV care a dus la ruptura dintre Gabriel Torje și Ciprian Marica în urmă cu 10 ani. Cum au stat lucrurile, în realitate.
17:40
Dezastru pentru fotbalistul din Premier League! Și-a dat două autogoluri într-un meci și a egalat un record nedorit # Fanatik
Fundașul lui Burnley, Maxime Esteve, a egalat un record nedorit în partida pe care echipa sa a pierdut-o cu 1-5 pe terenul lui Manchester City.
Acum 30 minute
17:30
Acum o oră
17:10
Cristi Borcea e gata să dea marea lovitură în domeniul în care Gigi Becali obține sume de bani fabuloase. Tranzacția de milioane de euro încheiată de afacerist # Fanatik
Cristi Borcea e gata să încheie o tranzacție de milioane de euro. Fostul acționar de la Dinamo a semnat deja actele.
17:10
Rakow, meci dramatic înainte de partida cu Universitatea Craiova! Ce notă a primit Bogdan Racovițan # Fanatik
Prima adversară a Universității Craiova din grupa de Conference League, Rakow, a fost implicată într-un meci dramatic în prima ligă poloneză. Internaționalul român Bogdan Racovițan a fost integralist.
17:00
Gigi Becali, gest uriaş pentru imigranţii care lucrează în Bucureşti: “Ei sunt amărâţi, au plecat de la familie să lucreze aici!” # Fanatik
Gigi Becali, patronul FCSB-ului, are milă față de imigranții din București și le dă bani mereu când vin la el
Acum 2 ore
16:40
Ce salariu avea George Ţucudean înainte să se retragă din fotbal. Milionarul ar fi putut trăi liniștit fără să mai facă altceva # Fanatik
George Ţucudean a preluat afacerile familiei lui, este milionar, însă și din fotbal ajungea să facă bani frumoși acum câțiva ani.
16:10
Cine e jucătorul de tenis celebru care l-a lăsat mut de uimire pe Ion Țiriac. ”Acum, când mă vede, își ridică pălăria” # Fanatik
Cum se numește tenismenul care i-a atras atenția miliardarului Ion Țiriac. Ce s-a întâmplat între cei doi jucători de tenis.
16:10
Petrolul îl acuză pe Bîrsan de viciere de rezultat! “Ne-a transmis că a greșit!”. Șumudică a intervenit abrupt în direct: “Grozav a părut neimplicat!” # Fanatik
Oficialii Petrolului, prin vocea președintelui Claudiu Tudor, au acuzat arbitrajul la final partidei pierdute cu Rapid, 0-1, în SuperLigă.
15:50
S-a îmbogățit peste noapte din OnlyFans, după ce a fost dată afară de la echipă. Cum arată fotbalista care face senzație pe internet # Fanatik
O tânără fotbalistă face ravagii pe OnlyFans. Cât le cere sportiva de 27 de ani bărbaților pentru a-i putea vizualiza conținutul de pe platformă.
Acum 4 ore
15:40
Cum vrea să o răsplătească Ion Țiriac pe Nadia Comăneci la 50 de ani de la obținerea primului 10 din istoria gimnasticii: ”I-am promis” # Fanatik
Ion Țiriac i-a făcut o promisiune fostei gimnaste, Nadia Comăneci. Cum vrea să o răsplătească la 50 de ani de la obținerea primului 10 din istoria gimnasticii?
15:20
Florin Bratu a vorbit despre Ianis Zicu la Farul după remiza cu Dinamo și a dezvăluit câtă susținere are din partea lui Gică Hagi.
15:10
Ajuns la 31 de ani, fotbalistul român trece printr-o perioadă neagră. Dezvăluirile sunt neașteptate: „Poate să facă pușcărie” # Fanatik
Tensiuni aprinse între un fotbalist român și fosta lui soție. Motivul pentru care jucătorul riscă să ajungă în spatele gratiilor.
14:50
Nici Messi, nici Cristiano Ronaldo! Cine este modelul lui Mamadou Thiam de la FCSB: „Nu am mai văzut asemenea fotbalist” # Fanatik
Mamadou Thiam a fost transferat de FCSB în această vară și a lăsat o impresie bună la primele sale meciuri. Fotbalistul senegalez a dezvăluit cine este idolul său din punct de vedere fotbalistic
14:40
Cum se menține în formă Vanessa Drăguș. Antrenamentele pe care le face soția lui Denis Drăguș pentru a avea o siluetă de invidiat # Fanatik
Care este secretul Vanessei Drăguș pentru o siluetă de invidiat. Soția fotbalistului Denis Drăguș le-a arătat tuturor ce antrenamente face la sala de forță.
14:30
Naționala României se mută din București! Duelul cu San Marino va avea loc pe un stadion al cărui gazon a fost aspru criticat # Fanatik
România urmează să joace meciul cu San Marino, din preliminariile pentru Cupa Mondială, pe stadionul Ilie Oană din Ploiești.
14:20
Vedeta lui Brentford, realizare incredibilă în meciul cu Manchester United! S-a mai întâmplat o singură dată în istoria Premier League # Fanatik
Igor Thiago a fost eroul celor de la Brentford în victoria contra lui Manchester United. Brazilianul a intrat în istorie după această partidă.
14:00
Gigi Becali a virat banii către CFR Cluj! Ce sumă a încasat Nelutu Varga la finalul saptamanii! # Fanatik
CFR Cluj, clauze geniale în transferurile lui Bârligea și Otele la FCSB, respectiv Basel. Ardelenii au primit 750.000 doar din bonusuri de performanță, așa cum a dezvăluit Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.
14:00
Ce s-a ales de Simona Amânar, campioana olimpică ce a dat numele unei sărituri foarte dificile în gimnastică. Ce face astăzi # Fanatik
Ce se mai știe de Simona Amânar, campioana olimpică care a dat numele unei sărituri complicate. Meseria fostei gimnaste.
13:50
Dinamo îl contrează pe Rădoi după scandalul de la vestiare: “Perica a reacționat ca să se apere în meleu!” Ce spune Andrei Nicolescu de acuzele lui Mihai Rotaru # Fanatik
Andrei Nicolescu, explicații după Craiova - Dinamo 2-2. Ce spune despre arbitrajul din meciul din Bănie. Răspuns pentru Mirel Rădoi și Mihai Rotaru.
Acum 6 ore
13:40
“Un arbitraj pervers, ca pe vremea Miliției! A greșit și Bancu, lipsește cu FCSB! Mihai Rotaru n-a fost niciodată așa supărat”. Oltenii, furioși pe Cojocaru și la 2 zile după 2-2 cu Dinamo # Fanatik
Universitatea Craiova nu-și uită așa repede supărarea pe Adrian Cojocaru! Ce au spus oltenii despre arbitrajul din derby-ul cu Dinamo
12:40
“Un amatorism îngrozitor la Rapid!” Horia Ivanovici, ferm după greșeala strategică din scandalul Dobre – fani: “Domnule Șucu, învățați puțină șmecherie!” # Fanatik
Horia Ivanovici i-a taxat pe oficialii Rapidului pentru modul în care s-a gestionat situația lui Alexandru Dobre, expus la interviuri după 1-0 cu Petrolul, deși avusese un conflict cu suporterii.
12:30
Adevărul despre scandalul din tribune dintre bunicuța “rapidistă” de 80 a lui Pașcanu și fanii Petrolului la faza golului. Dezvăluirile lui Robert Niță # Fanatik
Ce s-a întâmplat în tribune la Petrolul - Rapid!? Bunica lui Alex Pașcanu a fost victima suporterilor prahoveni. Discuție încinsă în platou.
12:10
Ce nume are, de fapt, Ioan Andone în buletin. Marele antrenor român a încercat să-l schimbe, dar nu a reușit # Fanatik
Legenda lui Dinamo, Ioan Andone, nu are acest nume de familie și în buletin. Ce apare în actele ”Fălcosului” la secțiunea ”nume de familie”.
12:10
Marius Șumudică, analiză dură după Petrolul – Rapid 0-1: “Cel mai slab meci! Execrabil!” Ce spune de Costel Gâlcă și scandalul Dobre – fani # Fanatik
Marius Șumudică, fostul antrenor al Rapidului, a făcut o analiză tăioasă a meciului Petrolul-Rapid. Cum l-a caracterizat pe Costel Gâlcă și ce a spus despre scandalul Dobre - fani
12:00
Cât de gravă e accidentarea lui Denis Draguș! “Era terminat! Am vorbit deja cu Marijana din Serbia”. Ratează meciul România – Austria?! # Fanatik
Marius Șumudică a dezvăluit care este situația lui Denis Drăguș, internaționalul român accidentat în ultimul meci al celor de la Eyupspor.
Acum 8 ore
11:40
A fost henț la golul victoriei Rapidului cu Petrolul? “V-a ajutat puțin Bârsan!” / “Dacă era în careu, nu se dădea penalty!” # Fanatik
Petrolul - Rapid 0-1 a fost decis de o lovitură liberă transformată în gol de giuleșteni. Faza care a stârnit controverse a fost analizată la FANATIK SUPERLIGA.
11:30
“Cojocaru, un arbitru mediocru!” Faza scandaloasă Armstrong – Bancu din U Craiova – Dinamo 2-2 a stârnit valuri în direct # Fanatik
Arbitrul meciului Universitatea Craiova - Dinamo, tras la răspundere. Decizia care a influențat rezultatul derby-ului, analizată în direct.
11:10
Povești fabuloase spuse de omul care i-a descoperit pe Ionel Dănciulescu, Claudiu Niculescu sau Ionuț Luțu: ”Dacă nu-l lua Becali șofer, acum era boschetar!” # Fanatik
Ionel Dănciulescu, Claudiu Niculescu și Ionuț Luțu sunt legați de un nume: Ion Pârvulescu. Povești fabuloase rememorate de antrenorul care a crescut generații întregi la Slatina.
10:40
Olandezii i-au găsit echipă lui David Miculescu! La ce club a fost propus: „Ar fi un transfer bun” # Fanatik
Poate face față David Miculescu în Olanda? Atacantul lui FCSB a fost propus la o formație batavă ce se luptă pentru cupele europene
10:20
Dinamo, ironie supremă după scandalul de la Craiova! Ce au postat „câinii” chiar pe pagina oficială de Facebook. Foto # Fanatik
Duelul de la distanță dintre Dinamo și Universitatea Craiova continuă, chiar și la ore bune după fluierul de final al confruntării.
10:10
Cătălin Cîrjan, convocat la echipa naţională? “Va fi un boost de încredere fenomenal! Este în vederile lui Mircea Lucescu!”. Când debutează Mazilu la Dinamo # Fanatik
Andrei Nicolescu a vorbit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, despre o posibilă convocare a lui Cătălin Cîrjan la națională. Oficialul a transmis și care este situația lui Adrian Mazilu.
09:50
Bogdan Baratky salută victoria Rapidului de la Ploiești și este încântat de linia de clasament. Dar recunoaște că jocul nu merge, iar lotul mai are nevoie de întăriri.
Acum 12 ore
09:40
Locul din Europa care l-a impresionat pe Mitică Dragomir. A fost acolo în vacanță și nu i-a venit să creadă: „Una din minunile lumii” # Fanatik
Dumitru Dragomir a fost în concediu. Ce loc a vizitat fostul șef LPF și ce l-a dat pe spate la locația în care a fost cu familia.
09:20
Cătălin Cîrjan, reacție-șoc despre parcursul dezastruos al FCSB în SuperLiga: „Ne-am dori să intre în play-off” # Fanatik
Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo, a uitat de rivalități și spune că dorește ca FCSB să ajungă în play-off
09:10
Ce studii are, de fapt, Gică Popescu. Puțini știu asta despre căpitanul ”Generației de Aur”: ”Am luat nota 10” # Fanatik
Gică Popescu a fost unul dintre stâlpii ”Generației de Aur”, alături de Hagi, Petrescu, Munteanu sau Adrian Ilie. Puțini știu însă ce studii are ”Baciul”.
09:00
“Rapid a câștigat trei puncte cu ajutorul arbitrilor, care trebuie să-și plătească datoriile!” Reacție clară după meciul cu Petrolul, chiar din tabăra giuleștenilor # Fanatik
Marian Iancu, susținător declarat al Rapidului, dar și critic efervescent al giuleștenilor, consideră că victoria cu Petrolul a fost obținută cu ajutorul arbitrilor
08:40
Daniel Bîrligea l-a făcut să plângă de fericire pe cel mai tânăr fan FCSB. Surpriză emoționantă, direct de pe teren după victoria cu Go Ahead Eagles. Video # Fanatik
Daniel Bîrligea a făcut fericit un fan de numai 7 ani. Atacantul i-a urat „La mulți ani” imediat după ce s-a terminat Go Ahead Eagles - FCSB 0-1
08:30
Alex Băluță, martor la recitalul etapei în MLS. Ce a făcut românul la prima apariție în lotul lui Los Angeles FC # Fanatik
Fostul FCSB-ist a stat pe bancă la victoria noii sale echipe, scor 3-0 la St. Louis City, partidă în care fostul căpitan al lui Tottenham a fost omul meciului
08:20
Giovanni Becali, dezvăluiri despre nevestele de fotbalişti: “Surorile cu care sunt căsătorite Gică Hagi şi Gică Popescu sunt cele mai corecte” # Fanatik
Giovanni Becali a vorbit despre nevestele de fotbaliști. Ioan Becali le-a dat ca exemplu tuturor jucătorilor pe surorile căsătorite cu Gică Hagi și Gică Popescu.
08:10
Orașul istoric din România unde se construiește un stadion nou, de 55 de milioane de euro, lângă un alt stadion, care a costat 16 milioane de euro # Fanatik
Care este orașul istoric din România, fostă capitală a Țării Românești, unde, alături de o arenă deja existentă, se construiește un stadion nou, de 55 de milioane de euro.
07:30
Marius Mitran a dezvăluit discuția șoc dintre Mircea Lucescu și Gică Hagi. „Mi-e rușine că îți sunt antrenor!”. Cum a reacționat „Regele”. Exclusiv # Fanatik
Marius Mitran a făcut o dezvăluire șoc la Fanatik SuperLiga cu titanii Mircea Lucescu și Gică Hagi protagoniști. Ce s-a întâmplat la un meci Galatasaray - Real Madrid din 2001
07:10
Spectaculos! S-a dat cu skate-ul de pe un bloc de 22 de etaje și a doborât două recorduri mondiale. Video # Fanatik
Un sportiv din Brazilia a uimit lumea după ce a depășit două recorduri mondiale. Profesionistul s-a dat cu skate-ul de pe un bloc de 22 de etaje.
06:50
Manchester United, probleme uriașe pentru construirea noului stadion! I-au cerut patronului 400 de milioane de euro pentru teren # Fanatik
Probleme uriașe cu privire la construcția noului stadion! Un club cu renume a întâmpinat mari dificultăți în procesul de cumpărare a terenului
06:40
Atletul care a fost înrolat fără voia sa în armata rusă: ”Această semnătură mi-a ruinat viaţa” # Fanatik
El este atletul care a fost recrutat fără știrea lui în armata rusă. Povestea emoționantă a sportivului a făcut înconjurul lumii.
06:10
Cât de mari și frumoase sunt fetele lui Cristi Chivu. Adelina a postat o imagine rară cu Natalia și Anastasia # Fanatik
Adelina și Cristi Chivu sunt extrem de mândri de fiicele lor. Cum le-a surprins soția antrenorului de la Inter pe Anastasia și Natalia.
05:40
Cine e alpinistul care a doborât un record mondial, deși are 86 de ani. E cel mai în vârstă om care a cucerit un vârf de peste 8.000 de metri # Fanatik
Cum se numește alpinistul ce a întrecut un record mondial, cu toate că are 86 de ani. Acum e cel mai bătrân om care a urcat un vârf de peste 8.000 de metri.
05:10
Cele mai tari meme-uri după Brentford – Manchester United 3-1. Fanii l-au taxat dur pe Ruben Amorim. Foto # Fanatik
Spectacol pe rețelele de socializare după Brentford - Manchester United 3-1. Britanicii s-au ținut de glume pe seama „diavolilor roșii”.
Acum 24 ore
01:00
Scenariu neverosimil în meciul weekendului din Europa! La pauză era 5-0, însă ce a urmat e de domeniul SF-ului # Fanatik
Borussia Monchengladbach și Eintracht Frankfurt au oferit un spectacol incredibil în etapa a 5-a din Bundesliga. Meciul dintre cele două a avut o desfășurare uluitoare.
00:50
Andrei Ivan a marcat primul său gol în Superliga Greciei! Echipa sa a produs surpriza pe terenul formației lui Olimpiu Moruțan. Video # Fanatik
Andrei Ivan a înscris pentru prima dată în campionat pentru Panserraikos, în remiza (1-1) înregistrată pe terenul lui Aris, formația unde evoluează Olimpiu Moruțan.
