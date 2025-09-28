Ministrul Sănătății spune că a găsit haos la spitalul de copii din Iași unde au murit șase copii. „Au fost identificate inclusiv indicii din zona penalului”
28 septembrie 2025
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spune că a găsit un mare haos administrativ și procedural la Spitalul Sfânta Maria din Iași, unde șase copii au murit după ce au fost infectați cu o bacterie. El mai spune că „au fost identificate inclusiv indicii din zona penalului”.
Danemarca interzice zborul dronelor săptămâna viitoare, în contextul unui summit UE și după noi apariții deasupra instalațiilor militare # Profit.ro
Danemarca urmează să interzică zborul tuturor dronelor civile săptămâna viitoare, pentru a asigura securitatea unui summit al Uniunii Europene (UE) care reunește șefi de stat și de guverne la Copenhaga. Alte drone au fost observate deasupra unor instalații militare în Danemarca, în noaptea de sâmbătă spre duminică - a doua zi consecutiv.
Aproximativ 60.000 de de manifestanți potrivit poliției - 100.000 potrivit organizatorilor - au defilat în acest weekend la Berlin pentru a cere Israelului să-și oprească ofensiva militară în Fâșia Gaza, agitând steaguri palestiniene și pancarte proclamând că ”hrana și apa sunt drepturi ale omului”, relatează AFP.
Un submarin provenit din flota rusească la Marea Neagră ar întâmpina probleme tehnice grave în largul coastelor Gibraltarului.
Guvernul moldovean spune că au fost primite alerte cu bombă la mai multe secții de vot din străinătate # Profit.ro
Ministerul de Externe de la Chișinău anunță că, în contextul alegerilor parlamentare de duminică, din Republica Moldova, au fost înregistrate alerte cu bombă la Roma, Genova, București, Ashville, Alicante si Bruxelles.
Peste o treime din numărul persoanelor de pe listele electorale a mers la vot la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Acesta este și pragul minim de la care alegerile sunt valide din punct de vedere legal.
Raiul șoferilor în două țări europene: pot schimba semaforul pe verde direct din telefon # Profit.ro
Nu mai puțin de 230 de intersecții din Belgia au fost echipate cu semafoare inteligente care își pot schimba culoarea în verde, dacă șoferii care se apropie de intersecție au o aplicație dedicată. Același lucru s-a petrecut anterior și în Olanda, iar scopul final este ca mașinile să găsească întotdeauna verde la semafor.
Partidul Laburist britanic, aflat la guvernare, ține duminică congresul anual, considerat de analiști unul foarte riscant pentru premierul Keir Starmer, având în vedere că poziția sa este contestată chiar din interiorul partidului.
Nicușor Dan: Rectificarea bugetară va asigura funcționarea statului. Au fost cheltuieli care nu erau pe hârtie. Trebuie să dăm un semnal că suntem serioși # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan spune că rectificarea bugetară de săptămâna viitoare va însemna un plus de 25 de miliarde de lei la cheltuielile statului, cheltuieli care nu erau acoperite pe hârtie în bugetul inițial, deși ele existau în realitate. Dan mai spune că trebuie să dăm un semnal de seriozitate către investitori, inclusiv prin bugetul de anul viitor, în care deficitul ar trebui să se reducă.
Premierul Republicii Moldova acuză tentative de atac cibernetic. O platformă de hosting a fost blocată # Profit.ro
Circa 4000 de site-uri nu funcționează ca urmare a blocării unei platforme de hosting de către autoritățile moldovene. Premierul Dorin Recean spune că au existat mai multe încercări de atac cibernetic asupra infrastructurii electorale.
Rusia a lansat sute de drone și rachete către mai multe orașe ucrainene, care au cauzat distrugeri și victime omenești, anunță autoritățile de la Kiev.
Președintele Nicușor Dan îi îndeamnă pe basarabenii din România să meargă la vot: E o zi decisivă pentru Republica Moldova! # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan spune că ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova e una decisivă și îi îndeamnă pe toți cetățenii moldoveni din România să voteze: ”e chiar foarte, foarte important!”.
Procurorii DIICOT fac zeci de percheziții în București, Ilfov și Olt, într-un dosar de trafic de droguri, luare de mită și divulgare de informații nepublie. Peste 50 de persoane audiate.
Concedieri masive la o fabrică din România cu patron străin. Sute de oameni deja anunțați # Profit.ro
Aproximativ 230 de angajați ai fabricii Fujikura din Dej urmează să fie disponibilizați, în cadrul unor măsuri de reorganizare a activității.
ONU a reinstituit sancțiunile asupra Iranului ca urmare a programului nuclear iranian. Piața a reacționat prin deprecierea rialului la un minim istoric față de dolar
Militarii Venezuelei au ținut exerciții de luptă cu sistemele antiaeriene pe coastă, în condițiile în care SUA au trimis nave maritime pentru a combate traficul de droguri.
Tiles sunt cartelele pe care le glisezi rapid la stânga sau dreapta pentru a vedea vremea, pașii, pulsul, lista de cumpărături sau următorul eveniment
Qualcomm a prezentat chipset-urile Snapdragon 8 Elite Gen 5, care vor sta la baza următoarei generații de flagship-uri cu Android și despre care producătorul spune sunt cele mai rapide din lume.
Apple continuă să lucreze la noul Siri bazat pe AI și, în acest scop, compania a dezvoltat pentru uz intern o aplicație care funcționează într-un mod similar cu ChatGPT.
Președinta Republicii Moldova a votat duminică dimineață la alegerile parlamentare, avertizând că Moldova este în pericol.
Ungaria va extinde acoperirea rețelei 5G și a conexiunilor de internet gigabit către toate zonele populate, printr-un progrram în valoare de peste 217 milioane de euro.
Vinul zilei: un Rioja rubiniu intens, cotat cu 94 puncte Robert Parker și 92 puncte James Sucklinh. Arome de mure, nuanțe piperate și accente minerale. Structurat și elegant, acest vin este ideal alături de brânzeturi maturate, carne roșie sau paste boga # Profit.ro
Recomandarea noastră de astăzi, Lindes de Remelluri Labastida 2020, provine din Rioja Alavesa, o regiune renumită pentru unele dintre cele mai rafinate expresii ale vinului spaniol.
Kievul anunță un noi atac al Rusiei, cu sute de drone și rachete pe timpul nopții. Polonia a mobilizat preventiv aviația la granița de Est.
“Reclamă” în presa rusă la Litoralul românesc: Toată lumea vorbește rusește. Fetele îi iubesc foarte mult pe “frații noștri” pentru că le dau cadouri # Profit.ro
Mai multe publicații din Rusia citează concluziile unui travel-blogger local care a descris locuitorii României cu expresia „îi iubesc pe ruși”.
Traian Băsescu, fostul președinte al României, spune că azi micuța Republica Moldova va administra o bătaie umilitoare lui Putin și acoliților săi în alegerile parlamentare.
Israelienii au ieșit cu miile la Tel Aviv și au cerut un acord care să ducă la încheierea războiului din Gaza și eliberarea ostaticilor răpiți de Hamas.
O băutură non-alcoolică inventată în comunitățile de mormoni din Utah s-a răspândit în toată America și a ajuns în marile lanțuri de restaurante.
Un medic român stabilit în Franța explică cum sunt tratate acolo infecțiile spitalicești. „Avem o cultură a recunoașterii” # Profit.ro
După dezastrul de la spitalul pediatric de urgență din Iași, unde șase copiii au murit după infecția cu o bacterie spitalicească, un medic român care lucrează la unul dintre cele mai mari spitale oncologice din Franța explică cum sunt gestionate acolo cazurile de infecții nosocomiale.
Primul votant în scrutinul parlamentar din Republica Moldova a votat în Tokio, la sediul ambasadei. În afara micuței țări de la granița de Est a României, alegerile sunt urmărite cu atenție ca o confruntare între Uniunea Europeană și Rusia.
Natalitatea foarte mică din Coreea de Sud ar putea duce la o frânare a economiei în următoarele zeci de ani. Politicile de creștere a numărului de copii, deși au costat sute de miliarde de dolari, au eșuat.
NATO mută o fregată pentru apărare aeriană și alte echipamente în Marea Baltică, după incursiunile cu drone din Danemarca.
Putin nu va aștepta să încheie războiul din Ucraina, ci va ataca o altă țară europeană, avertizează președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Cercetătorii din SUA au creat un model inteligent de plămân artificial cu capacitatea de a imita sistemul imunitar uman.
Militarii francezi vor participa la exercițiul DACIAN FALL și vor intra în România pe la Giurgiu și Vama Veche, anunță Ministerul Apărării.
Exclusivitățile săptămânii: La Cocoș a dat lovitura. Preț maxim impus la sticla cu apă. Mircea Lucescu vine cu cel mai mare ansamblu rezidențial. Cea mai scumpă clădire de birouri vândută vreodată în România # Profit.ro
Profit.ro vă prezintă principalele informații exclusive din săptămâna care tocmai se încheie.
Cel puțin 36 de persoane au murit și peste 50 au fost rănite într-o busculadă la un miting politic organizat de actorul Vijay, aflat în campanie electorală, potrivit oficialităților indiene.
Militarii francezi vor participa la exercițiul DACIAN FALL și vor intra în România pe la Giurgiu și Vama Veche, anunță Ministerul Apărării.
Israelul a furnizat Ucrainei un sistem de apărare anti-aeriană de tip PATRIOT, unul dintre cele mai performante și mai scumpe din lume, anunță președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Clubul italian de fotbal Juventus Torino și-a redus pierderile de la 199,2 milioane de euro la 58,1 milioane în sezonul 2024-25, pe fondul veniturilor din Liga Campionilor și la Cupa Mondială a Cluburilor.
