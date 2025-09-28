Cutremur puternic de suprafaţă de magnitudinea 5,4 în nord-vestul Turciei. Seismul s-a resimțit și la Istanbul
DigiFM.ro, 28 septembrie 2025 17:30
Un cutremur puternic, de magnitudinea 5,4 a avut loc duminică în nord-vestul Turciei, determinând persoane să fugă din locuinţe, anunţă serviciul de urgenţă AFAD, precizând că nu s-au semnalat imediat victime, relatează The Associated Press.
Acum 10 minute
17:40
Preşedintele american Donald Trump a anunţat duminica aceasta "ceva special, o premieră" în negocierile pentru pace în Orientul Mijlociu, cu o zi înainte de vizita premierului israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă, informează agenţiile de presă internaţionale.
Acum 30 minute
17:30
Acum 2 ore
16:10
Ministrul Sănătăţii, după vizita la spitalul din Iaşi unde au murit şase copii: „Un haos mai mare administrativ şi procedural eu nu am văzut de mult într-un spital” # DigiFM.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă, în urma controlului făcut la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, unde şase copii au murit după ce au fost infectaţi cu o bacterie, că „un haos mai mare administrativ şi procedural nu a văzut de mult într-un spital”.
Acum 4 ore
15:20
Ilie Bolojan, prima apariție oficială alături de partenera sa. Ținuta Ioanei a atras toate privirile # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut sâmbătă, 27 septembrie, prima apariție oficială alături de femeia care îi este alături în viața personală. Cei doi au participat împreună, la Blaj, la ceremonia de omagiere a Cardinalului Lucian Mureșan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice din România.
15:00
Bărbat cercetat penal, după ce, prins la volan beat şi fără permis de conducere, a încercat să îi mituiască pe poliţişti # DigiFM.ro
Un dâmboviţean este cercetat pentru două infracţiuni la regimul rutier, dar şi pentru dare de mită, după ce, prins la volan cu o alcoolemie foarte mare şi cu permisul de conducere anulat, a încercat să îi mituiască pe poliţişti pentru ca aceştia să nu deschidă anchetă penală.
15:00
Ministrul Ţoiu, la tribuna Adunării Generale a ONU: „E nevoie de acţiune, nu doar de vorbe” # DigiFM.ro
Reforma Consiliului de Securitate al ONU, solidaritate cu Republica Moldova şi o pace justă în Orientul Mijlociu şi asistenţă umanitară sunt punctele din agenda globală a priorităţilor strategice ale României pentru o lume mai sigură şi mai dreaptă, a transmis, duminică, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, în cadrul intervenţiei naţionale de la tribuna Adunării Generale a Naţiunilor Unite care are loc la New York.
14:50
Cântăreaţa Lola Young, prima reacție după ce a leşinat pe scenă: „Vă mulțumesc pentru sprijinul acordat!” # DigiFM.ro
Cântăreaţa britanică Lola Young a anunţat că se simte "OK" după ce a leşinat pe scenă în cadrul unui festival organizat la New York, transmite duminică DPA.
14:50
Noi drone au survolat obiective militare în Danemarca. Germania va contribui la asigurarea securităţii summitului informal al UE de săptămâna viitoare # DigiFM.ro
Noi drone au fost observate deasupra unor obiective militare din Danemarca în noaptea de sâmbătă spre duminică pentru a doua zi consecutivă, a anunţat duminică armata daneză, transmite AFP.
13:50
Moneda naţională iraniană, rialul, se depreciază la cel mai scăzut nivel istoric faţă de dolar, după restabilirea sancţiunilor ONU # DigiFM.ro
Moneda naţională iraniană, rialul, a atins duminică dimineaţa un minim istoric în faţa dolarului, după restabilirea sancţiunilor ONU, potrivit mai multor site-uri care urmăresc cursul valutar, relatează AFP.
Acum 6 ore
13:40
Alegeri în R. Moldova. Premierul Dorin Recean anunţă tentative de atac cibernetic. Aproximativ 4000 de site-uri nu funcţionează # DigiFM.ro
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a anunţat că aproximativ 4000 de site-uri nu funcţionează. Potrivit oficialului, situaţia a apărut după ce Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică (STISC), instituţie subordonată Guvernului, a fost nevoit să blocheze o platformă în urma unui atac cibernetic masiv. Recean a precizat că atacul vizează infrastructura aferentă procesului electoral destinat alegerii Parlamentului.
12:30
Nicușor Dan, despre alegerile din Republica Moldova: „Este o zi decisivă. Îi îndemn pe toți basarabenii din România să meargă la vot!” # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat duminică, referindu-se la alegerile parlamentare din Republica Moldova, că e o zi decisivă pentru Republica Moldova şi i-a îndemnat pe toţi basarabenii din România să meargă la vot. ”E chiar foarte, foarte important. E o zi chiar, aş spune, istorică pentru Republica Moldova”, a adăugat preşedintele.
Acum 8 ore
11:40
Fosta iubită a lui Lamine Yamal, declarații neașteptate despre fotbalist: „Are un calendar cu fete, în fiecare zi una nouă” # DigiFM.ro
Fosta iubită a lui Lamine Yamal, Fati Vazquez, a făcut numeroase dezvăluiri despre viaţa intimă a tânărului jucător de la FC Barcelona.
11:40
Avion de mici dimensiuni prăbuşit la Iaşi. Pilotului i-au fost amputate ambele picioare, iar starea lui se menţine gravă # DigiFM.ro
Medicii i-au amputat ambele picioare pilotului rănit grav în urma prăbuşirii avionului său de mici dimensiuni sâmbătă, în zona unei unităţi militare din Iaşi. Starea bărbatului se menţine gravă.
10:50
Au intrat în istorie. Prima medalie de aur pentru un echipaj de 8+1 mixt la Campionatul Mondial de Canotaj a fost obţinută de România # DigiFM.ro
Echipajul de 8+1 mixt a câştigat medalia de aur la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai. Barca tricoloră a condus cursa de la un capăt la altul.
10:40
Selena Gomez și Benny Blanco s-au căsătorit. Motivul pentru care mama artistei a fost dezamăgită chiar în ziua nunții # DigiFM.ro
Ziua nunții ar trebui să fie unul dintre cele mai fericite momente din viața unei mirese, însă pentru Selena Gomez aceasta a venit și cu tensiuni familiale.
Acum 12 ore
09:40
Alegeri în R. Moldova. Maia Sandu: „Am votat să păstrăm pacea. Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie” # DigiFM.ro
Preşedintele Republicii Moldova Maia Sandu a declarat duminică, după ce şi-a exercitat dreptul de vot la alegerile parlamentare, că a votat pentru a păstra pacea. ”Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie”, a spus Maia Sandu.
09:30
Prinţul Harry spune că „surse cu intenţia de a sabota” se află în spatele relatărilor despre întâlnirea tensionată cu Regele # DigiFM.ro
Prinţul Harry a sugerat că există persoane care încearcă să saboteze reconcilierea lui cu regele Charles, respingând relatările din presă despre recenta lor întâlnire drept „invenţii alimentate” de surse răuvoitoare, conform The Guardian.
09:30
NATO este pregătită pentru o posibilă repoziționare globală a forțelor militare ale SUA, în sensul reducerii prezenței acestora în Europa, a declarat președintele Comitetului Militar al NATO, amiralul italian Giuseppe Cavo Dragone, la finalul unei reuniuni a acestui comitet desfășurată sâmbătă în capitala letonă Riga, transmite agenția EFE.
09:20
Alegeri în R. Moldova. Suspans total. A sosit momentul încleştării dintre UE şi Rusia pe terenul războiului hibrid # DigiFM.ro
Alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova atrag un interes deosebit, pentru că soarta acestei mici ţări este considerată esenţială pentru viitorul Europei şi are valoare de simbol pentru încleştarea dintre Occident şi ambiţiile imperialiste ale Moscovei, o confruntare ce se duce pe terenul războiului hibrid.
09:20
O moldoveancă stabilită de 10 ani în China a parcurs 1400 de km împreună cu cei doi copii, pentru a vota # DigiFM.ro
O moldoveancă stabilită de 10 ani în China a parcurs 1400 de km împreună cu cei doi copii, pentru a vota la alegerile parlamentare, la secţia organizată de Ambasada Republicii Moldova, la Beijing, anunţă Ministerul de Externe de la Chişinău.
09:20
Preşedintele rus Vladimir Putin va extinde războiul din Ucraina atacând o altă ţară europeană, susţine Volodimir Zelenski, care a acuzat Rusia de recentele incursiuni cu drone, pe care le-a calificat drept o încercare de a testa apărarea NATO, relatează The Guardian.
Acum 24 ore
21:30
Ministrul rus de externe: Orice agresiune împotriva ţării noastre va fi întâmpinată cu "un răspuns ferm" # DigiFM.ro
Şeful diplomaţiei ruse a insistat sâmbătă în faţa liderilor mondiali că ţara sa nu are intenţia de a ataca Europa, dar orice agresiune împotriva ţării sale „va primi un răspuns ferm”, relatează AP.
21:10
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit în apropierea unei unităţi militare din Iași. Doi oameni se aflau la bord # DigiFM.ro
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit sâmbătă după-amiază la Iaşi, cele două persoane aflate la bord fiind găsite conştiente de către echipajele de salvare sosite la faţa locului. Potrivit unor surse, în avion se afla arhitectul Marian Jan Chiriţă, consilier local AUR Iaşi. Acesta este rănit şi a fost transportat la spital. Poliţia judeţului Iaşi a demarat cercetări.
19:30
Căţărătorul francez Titouan Leduc, arestat în timp ce escaladează cu mâna goală cel mai înalt turn din UE # DigiFM.ro
Căţărătorul francez Titouan Leduc, în vârstă de 24 de ani, a fost arestat sâmbătă de poliţie în timpul unei escaladări - cu mâna goală şi fără protecţie - a celui mai înalt zgârie-nori din Uniunea Europeană (UE), la Varşovia, au constatat jurnalişti AFP.
19:00
Ioana Popescu, ultima postare publică, cu câteva zile înainte de a muri. Motivul pentru care jurnalista l-a criticat pe Gigi Becali # DigiFM.ro
Ioana Popescu, jurnalista și vedeta de televiziune care s-a stins din viață pe 25 septembrie, la doar 45 de ani, a lăsat în urmă un mesaj tulburător, făcut public cu doar o săptămână înainte de deces. Mesajul era adresat lui Gigi Becali, pe care îl numea „Jiji Becali”, și conținea atât amintiri personale, cât și critici legate de fotbal.
18:30
CIA ştia totul despre ”operaţiunea specială” rusă înaintea invaziei Ucrainei, dezvăluie un jurnalist de investigaţie de la The New York Times # DigiFM.ro
Agenţia Centrală americană de Informaţii (CIA) a pregătit Kievul înainte de invazia rusă din februarie 2022, dezvăluie într-o carte-anchetă un jurnalist de investigaţie de la cotidianul american The New York Times (NYT), scrie cotidianul francez Le Figaro, citat de site-ul 20minutes.fr.
18:30
Ministrul Sănătății a solicitat demisiile conducerii DSP și Spitalului 'Sf. Maria'. Spune că va sesiza Parchetul dacă va fi cazul # DigiFM.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, sâmbătă, la Iași, că a solicitat demiterea conducerii Direcției de Sănătate Publică și a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii 'Sf. Maria', după ce șase copii internați la ATI au murit din cauza infecției cu Serratia Marcescens, oficialul guvernamental subliniind că nu va ezita să sesizeze Parchetul General dacă va fi cazul.
Ieri
16:30
Alexandru Rogobete: „Discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor. S-a reacţionat mult prea târziu” # DigiFM.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, după ce a vizitat Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” că discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor, el arătând că s-a reacţionat mult prea târziu. Ministrul a anunţat că solicită schimbarea din funcţie a managerului unităţii sanitare şi va demite fără nicio explicaţie conducerea DSP Iaşi.
15:30
Statele Unite au cerut Iranului să le predea ”tot” uraniul îmbogăţit iranian, în schimbul unei prelungiri cu trei luni a unei suspendări a sancţiunilor impuse Teheranului, dezvăluie sâmbătă preşedintele iranian Massoud Pezeshkian, care respinge această cerere drept ”inacceptabilă”, relatează AFP.
14:30
„Nu există nicio cameră video în ATI unde au murit șase copii!” Emanuel Ungureanu acuză lipsa aplicării legii infecțiilor nosocomiale # DigiFM.ro
Deputatul Emanuel Ungureanu, membru al Comisiei de sănătate din Camera Deputaților, a atras atenția sâmbătă asupra proastei gestionări a focarului de infecții nosocomiale de către conducerea Spitalului pentru copii 'Sf. Maria' din Iași, lucru care a dus la decesul a șase copii.
14:20
Ministrul Finanţelor, la discuţii cu protestatarii: „Sunt doleanţe pe care nu le putem satisface în acest moment, dar e important să avem un dialog” # DigiFM.ro
Ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, a mers, sâmbătă, să discute cu protestatarii care s-au adunat în faţa sediului Ministerului Finanţelor. Nazare i-a invitat la discuţii pe reprezentanţii sindicaliştilor, declarând că înţelege nevoile acestora privind existenţa unui statut şi promiţând că fiecare dintre revendicări va fi analizată„ temeinic”.
13:30
Prințul William, dezvăluiri sfâșietoare despre lupta lui Kate Middleton cu cancerul: „Ce ai greu an din viața mea” # DigiFM.ro
Prințul William a vorbit deschis despre impactul pe care boala soției sale, Kate Middleton, l-a avut asupra lui și asupra familiei lor.
13:20
Ministrul Muncii, despre asiaticii care lucrează în România: „Nu mă deranjează, aşa cum sper că n-a deranjat pe prea mulţi spanioli că a fost mama la muncă în Spania” # DigiFM.ro
Ministrul Muncii Florin Manole susţine că nu îl deranjează faptul că numeroşi muncitori asiatici au venit să lucreze în România. El subliniază însă că e nevoie ca statul să ia măsuri pentru ca tinerii români, categorie în rândul căreia şomajul este ridicat, dar şi persoanele care sunt de mult timp şomere, să îşi poată găsi mai uşor un loc de muncă.
12:40
Curtea Supremă a SUA îl autorizează pe Trump să blocheze ajutoare internaţionale în valoare de patru miliarde de dolari # DigiFM.ro
Curtea Supremă americană a autorizat administraţia Trump să blocheze ajutoare internaţionale în valoare de peste patru miliarde de dolari, în pofida faptului că acestea au fost aprobate de către Congres, relatează AFP.
11:40
Alegeri în R. Moldova: Maia Sandu spune că sunt în joc integritarea teritorială şi independenţa ţării # DigiFM.ro
Preşedinta pro-europeană a Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat asupra unei puternice interferenţe ruseşti înaintea alegerilor parlamentare de duminică din ţara sa, relatează dpa.
11:30
Vreme capricioasă în următoarele zile. Meteorologii anunță ploi, vânt puternic și ninsori pe crestele montane # DigiFM.ro
Vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pe parcursul săptămânii viitoare, cu ploi și vânt în majoritatea regiunilor, iar la altitudini mari precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) valabilă până la data de 4 octombrie 2025.
11:20
Echipajul de 8+1 feminin (W8+) a obţinut medalia de argint, sâmbătă, la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai, cu timpul de 6:10,83.
10:30
Regele Charles al III-lea şi regina Camilla vor efectua o vizită de stat la Vatican, la sfârşitul lunii octombrie # DigiFM.ro
Regele Charles al III-lea, şeful Bisericii Anglicane, şi regina Camilla vor efectua o vizită de stat la Vatican, la sfârşitul lunii octombrie, pentru a se întâlni cu papa Leon al XIV-lea, a anunţat, sâmbătă, Palatul Buckingham. Aceasta va fi prima întâlnire a lui Charles al III-lea cu noul suveran pontif.
09:20
Glumă sau ironie? „El ştie mai mult decât oricine despre alegerile fraudate”, spune Donald Trump în prezenţa preşedintelui turc Erdogan # DigiFM.ro
Preşedintele Donald Trump l-a primit joi în Biroul Oval pe omologul său turc Recep Tayyip Erdogan şi a avut o remarcă ciudată, care s-a vrut a fi un semn de prietenie şi familiaritate faţă de oaspetele său, dar nu e clar dacă a fost o glumă sau o ironie, relatează Le Figaro.
09:20
Ilie Bolojan, după tragedia de la Iaşi: „Nu voi avea nicio ezitare să sancţionez acolo unde va fi cazul” # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis, vineri seară, condoleanţe familiilor celor şase copii care au murit la Spitalul Sf. Maria din Iaşi şi a anunţat că vor fi luate toate măsurile care se impun pentru ca astfel de tragedii să nu se mai producă. În plus, afirmă că reforma în sistemul sanitar va continua energic.
09:10
Simona Halep împlineşte 34 de ani. Fostul lider WTA s-a retras din activitate în acest an # DigiFM.ro
Simona Halep împlineşte astăzi 34 de ani. Ea şi-a anunţat în acest an retragerea din activitate, iar în 2026 va avea loc o ceremonie oficială în acest sens.
09:10
Putin îşi intensifică campania hibridă împotriva Europei. Forţele neconvenţionale active în Moldova evidenţiază amploarea eforturilor Kremlinului, scrie Bloomberg # DigiFM.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin îşi intensifică eforturile de destabilizare a Occidentului, forţând liderii europeni să reevalueze amploarea ameninţării şi să se grăbească să adopte noi măsuri de apărare, scrie Bloomberg.
09:00
Alegeri în R. Moldova - Reuters: Ţara se confruntă cu alegeri parlamentare decisive, având ca miză aderarea la UE # DigiFM.ro
08:10
Bruce Springsteen, noi declarații incendiare despre Donald Trump: "Dacă Congresul ar avea curaj, el ar fi aruncat în coşul de gunoi al istoriei" # DigiFM.ro
Bruce Springsteen apare din nou pe coperta celebrului săptămânal american Time. De data aceasta, nu pentru muzica sa, ci pentru declaraţiile incendiare împotriva lui Donald Trump şi a administraţiei sale.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:20
Nicușor Dan, reacție publică după tragedia de la spitalul din Iași: "Toleranţă zero faţă de erori care ucid copiii este un principiu de la care nu putem abdica" # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, vineri, că este profund îndurerat de tragedia petrecută la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, unde şase copii şi-au pierdut viaţa, arătând că este ”o dramă inacceptabilă şi se impune de urgenţă o anchetă, pentru a stabili dacă s-au ascuns informaţii sau au existat responsabilităţi individuale”.
17:10
Zelenski acuză Ungaria că ar fi trimis drone de recunoaştere în spaţiul aerian al Ucrainei # DigiFM.ro
Ucraina suspectează Ungaria că ar fi efectuat zboruri cu drone de recunoaştere în spaţiul său aerian, a afirmat vineri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmit agenţiile AFP şi EFE.
16:40
Dana Rogoz, într-o rochie fără mâneci, foarte transparentă, de ziua ei: „Sper ca viața asta de om mare să nu mă schimbe prea tare” # DigiFM.ro
Dana Rogoz a sărbătorit împlinirea vârstei de 40 de ani cu un mesaj emoționant și o apariție spectaculoasă. Actrița a pozat într-o rochie elegantă, fără mâneci, cu un detaliu extravagant și, anume, partea inferioară transparentă, care i-a pus perfect în valoare silueta.
16:20
Preşedinţia rusă cataloghează drept ”iresponsabile” ”ameninţările” cu atacuri la Kremlin ale lui Zelenski # DigiFM.ro
Preşedinţia rusă cataloghează vineri drept ”iresponsabile” ”ameninţările” cu atacuri la Kremlin ale preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski într-un interviu difuzat joi, relatează AFP.
16:10
Managerul Spitalului "Sf.Maria" susţine că nu a fost identificată sursa focarului de infecţie cu bacteria Serratia marcescens # DigiFM.ro
Managerul interimar al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru copii "Sf. Maria" Iaşi, dr. Cătălina Ionescu, a declarat, vineri, presei, că până acum nu a fost identificată sursa focarului de infecţie cu bacteria Serratia Marcescens.
16:10
530 de angajați depistați fără contracte la o firmă de curierat din București. Ministrul Muncii: „Amenda e prea mică pentru a descuraja abuzurile” # DigiFM.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, declară, după ce 530 de oameni au fost găsiţi într-o singură zi muncind fără contracte, la o firmă de curierat din Bucureşti, că amenda a fost de doar 200.000 lei, pentru că aşa prevede legislaţia actuală, el apreciind că este mult prea puţin, pentru a descuraja abuzurile. Ministrul mai arată că în pachetul 2 de modificări legislative, coaliţia a propus creşterea amenzilor pentru munca la negru.
