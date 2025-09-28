„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 29 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu

11:00

Cu câteva zile înainte de scrutinul parlamentar din Republica Moldova, au început să circule, pe canale private de Telegram, trei scenarii pe care Puterea le-ar avea pe masă, după alegeri. Unul dintre ele, ca ultimă soluție ar fi invalidarea scrutinului. Maia Sandu, președinta Moldovei, spune că este la curent cu acest scenariu și acuză Rusia […]