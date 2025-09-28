Podul IOR din București, în stare de degradare accelerată. Bucăți de beton din infrastructură se prăbușesc în lac
PSNews.ro, 28 septembrie 2025 17:30
Podul IOR din Capitală a intrat într-o stare de degradare destul de serioasă. Bucăți de beton din infrastructură au început să se prăbușească în Lacul Cuza sau Titan, fost IOR. Podul, care taie lacul în două este parte a infrastructurii de transport vitale și a Bucureștiului, nu numai a Sectorului3. Zilnic zeci de mii de
• • •
Acum 10 minute
17:40
Elvețienii, chemați la urne să decidă cu privire la introducerea cărților de identitate electronice # PSNews.ro
În Elveția populația a fost chemată să voteze cu privire la introducerea cărților de identitate electronice. Este al doilea scrutin la nivel național pe această temă. În 2021, alegătorii au respins introducerea cărților de identitate, din cauza îngrijorărilor legate de protecția datelor și a faptului că sistemul propus ar fi administrat în mare parte de companii
Acum 30 minute
17:30
Podul IOR din București, în stare de degradare accelerată. Bucăți de beton din infrastructură se prăbușesc în lac # PSNews.ro
17:30
VIDEO Bucureștiul, sufocat de trafic: Stelian Bujduveanu promite pasaje, bulevarde noi și transport public prioritar # PSNews.ro
Primarul interimar Stelian Bujduveanu afirmă că 80% din lucrările de infrastructură vor fi gata până la anul, insistând că adevărata soluție pentru București rămâne prioritizarea transportului în comun. Traficul din Capitală, o problemă mai mare decât termoficarea În cadrul emisiunii Puterea Știrilor cu Marinela Angheluș, primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a recunoscut
17:30
Unghii false şi bijuterii în secția ATI de la Sf Maria Iași. Ce a descoperit ministrul Sănătăţii # PSNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, reafirmă că ancheta în cazul tragediei bebelușilor de la Spitalul Sf Maria din Iași se îndreaptă spre zona penalului. Având dotări de ultimă oră, nu există altă explicație decât incompetența și lipsa de responsabilitate a administrației și neglijența personalului. Demnitarul a remarcat, personal, că în secţia de anestezie-terapie intensivă, unele dintre
17:30
Tragedie la circ. O acrobată a murit după ce a căzut de la trapez în timpul unei reprezentaţii cu public # PSNews.ro
O acrobată a murit sâmbătă după ce a căzut de la înălţimea de aproximativ 5 metri de pe un trapez în timpul unui spectacol de circ în oraşul german Bautzen, conform unui anunţ al poliţiei germane. Accidentul s-a produs în faţa a aproape 100 de spectatori, inclusiv multe familii cu copii, a declarat duminică un
17:20
Oana Ţoiu, în intervenţia României la Adunarea Generală a ONU: Semnal de alarmă ferm privind situaţia din R. Moldova # PSNews.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a transmis în intervenţia României la Adunarea Generală a ONU un semnal de alarmă ferm privind situaţia din Republica Moldova, unde azi au loc alegeri parlamentare şi sprijin neclintit pentru suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei, precum şi angajamentul nostru pentru drepturile omului, lupta împotriva schimbărilor climatice şi dezvoltarea durabilă.
Acum o oră
17:10
Nicușor Dan: Coaliția funcționează în momentul ăsta, măsurile Guvernului au fost luate prin consens # PSNews.ro
Coaliţia de guvernare funcţionează în momentul acesta, a declarat, duminică, preşedintele Nicuşor Dan, care a precizat că, în trei luni de mandat, Executivul a luat măsuri care au fost adoptate prin consens. El a fost întrebat de jurnalişti despre situaţia din cadrul coaliţiei şi dacă se aşteaptă ca premierul Ilie Bolojan să plece din fruntea
17:10
Alegeri în R. Moldova. Prezenţa la vot, 42,4 la sută. În România au votat 22927 moldoveni. Incident la Iaşi # PSNews.ro
Prezenţa la vot pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova a ajuns la ora 17.00 la 42,46 la sută. Au votat 1265429 persoane. În diaspora, au votat 193636 persoane, dintre care 22927 în România (55, 9 la sută femei, 44,08 la sută bărbaţi). Potrivit newsmaker.md, o persoană a pătruns într-o secție de votare din oraşul Iași,
17:00
Anunțul Poliției Române despre amenințările cu bombă de la secțiile de votare pentru alegerile din R. Moldova # PSNews.ro
Poliția Română a anunțat că nu există niciun risc care să perturbe procesul electoral de la secțiile de votare deschise în România pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, după amenințările cu bombă primite. Conform Poliției Române, a fost primit un e-mail cu privire existența unor dispozitive explozive la secțiile de votare pentru alegerile parlamentare din
17:00
Submarin rusesc, în pericol de explozie în apele europene, după o scurgere de combustibi # PSNews.ro
Submarin rusesc în pericol de explozie în apele europene Un submarin al marinei ruse, Novorossiisk, se confruntă cu o defecțiune tehnică gravă în apele europene, ceea ce ar putea duce la o explozie periculoasă la bord. Nava, de tip Kilo, lungă de 74 de metri și parte a Flotei Ruse a Mării Negre, este capabilă
17:00
Peste 140 de încălcări ale legislației electorale au fost înregistrate de oamenii legii. Potrivit datelor prezentate de IGP în adresa CEC, cele mai multe cazuri vizează fotografierea buletinului de vot. Din numărul total de încălcări, 58 se referă anume la acest tip de infracțiune. Alte 35 de cazuri se referă la lipsa alegătorilor în liste
16:50
Alegeri în R. Moldova. Maia Sandu: „Oamenii din rețeaua «Șor» încearcă să împiedice procesul de vot. Avem multe cazuri” # PSNews.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a ieșit cu nenumărate mesaje publice în ziua alegerilor parlamentare din țara pe care o conduce, ultimul dintre acestea fiind transmis într-un live realizat în această după-amiază. „Avem mai multe rapoarte despre transportarea ilegală a alegătorilor la secțiile de vot din afara țării, evident, contra bani. Avem situații de alerte
16:50
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat că un val de aer polar va traversa România. Astfel, vom avea parte de frig, ploi și chiar ninsori, la început de octombrie. În plus, temperaturile vor rămâne mai scăzute decât normalul perioadei, valul de frig urmând să persiste deasupra României până spre jumătatea lunii octombrie. De altfel,
Acum 2 ore
16:40
Sancţiuni extinse ale ONU împotriva Iranului au reintrat în vigoare pentru prima dată după un deceniu, după ce ultimele negocieri nucleare cu puterile occidentale nu au reuşit să producă un rezultat, transmite The Guardian. Sancţiunile, care au intrat în vigoare sâmbătă seară, la trei luni după ce Israelul şi SUA au bombardat Iranul, interzic tranzacţiile
16:30
Alte drone au fost observate deasupra unor instalaţii militare în Danemarca, în noaptea de sâmbătă spre duminică – a doua zi consecutiv -, anunţă duminică armata daneză, relatează AFP. "Forţele armate confirmă că drone au fost observate în mai multe instalaţii de-ale lor în timpul nopţii (de sâmbătă spre duminică). Mai multe mijloace au fost
16:30
Dosar de trafic de droguri, mită și divulgare de informaţii secrete: zeci de percheziții în Bucureşti, Ilfov şi Olt # PSNews.ro
Procurorii DIICOT, alături de poliţişti și jandarmi, au făcut duminică dimineață zeci de descinderi și percheziții în Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Olt, într-un dosar care vizează activitatea unui grup infracţional profilat pe trafic de droguri. Peste 50 de persoane au fost ridicate şi duse la audieri. Potrivit surselor Digi24, este vorba despre dealeri de
16:20
"Acum aproximativ un an, în timp ce eram blocat la Paris, serviciile de informații franceze m-au contactat printr-un intermediar, cerându-mi să ajut guvernul moldovean să cenzureze anumite canale de Telegram înaintea alegerilor prezidențiale din Moldova. După ce am analizat canalele semnalate de autoritățile franceze (și moldovene), am identificat câteva care ne încălcau în mod clar
16:10
Ora de iarnă 2025. Când dăm ceasurile cu o oră înapoi. Lista țărilor care au renunțat la schimbare # PSNews.ro
Până în prima parte a anului 2017, scrie uzpr.ro, din cele 192 de state ale lumii, peste 100 au refuzat să schimbe ora. Motivele sunt diferite, de la cele religioase, până la refuzuri fără o explicație. Țările care au ales să rămână „fidele" fusului orar, fără a trece de la ora de iarnă la ora
16:10
Mai multe publicații din Rusia citează concluziile unui travel-blogger local care a descris locuitorii României cu expresia „îi iubesc pe ruși". El a fost pe Litoralul românesc, pe plajele din Constanța, unde spune că a văzut multe fete frumoase și că toată lumea vorbește rusește. Bloggerul a început cu prețurile pentru cazare, masă și distracții,
16:00
„Cârtițețe" (scuturi de foraj) vor începe să sape la secțiunea nordică a Magistralei 6 de metrou în februarie anul viitor, au spus pentru ECONOMICA.NET reprezentanții Metrorex. Amintim că, pe secțiunea sudică a M6, au fost puse la treabă „cârtițele" botezate Sfânta Ana și Sfânta Maria. „Graficul de execuție aferent contractului având ca obiect „Legătura reţelei
16:00
Ungaria va extinde acoperirea rețelei 5G și a conexiunilor de internet gigabit către toate zonele populate, printr-un progrram în valoare de peste 217 milioane de euro. Károly Balázs Solymár, secretar de stat pentru comunicații, a explicat că internetul rapid și disponibil în permanență a devenit la fel de important ca apa potabilă sau rețeaua electrică.
15:50
O adevărată horă s-a încins astăzi în fața unei secții de votare din orașul Salonic, Grecia. Mai mulți moldoveni, îmbrăcați în ii și purtând tricolorul pe umeri, au dansat pe melodia „Hora din Moldova" interpretată de Nelly Ciobanu. Imaginile au fost distribuite pe pagina Ambasadei Republicii Moldova în Grecia, transmite Știri.md. „Hora din Moldova în
Acum 4 ore
15:40
Un apartament într-un paradis exotic, mai ieftin decât în Berceni. Tot mai mulți români investesc în Zanzibar şi Dubai # PSNews.ro
Piața imobiliară internațională devine o opțiune tot mai atrăgătoare pentru români. Aceștia aleg să cumpere tot mai multe locuințe în străinătate, atrași de prețurile accesibile și randamentele bune din chirii. În Grecia, prețurile locuințelor noi pornesc de la 89.000 € pentru un apartament cu 2 camere, situat la 200m de mare, în Skala Sotiros, insula
15:30
Extrageri Loto duminică, 28 septembrie. Report de peste 6,89 milioane de euro la Loto 6/49 # PSNews.ro
Duminică, 28 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 25 septembrie, Loteria Română a acordat peste 22.400 de câștiguri în valoare totală de peste 1,61 milioane de lei. Numerele câștigătoare Loto 6/49: Noroc: Joker: Noroc Plus: Loto 5/40: Super Noroc: La Loto
15:30
Alegeri în R. Moldova. Alerte cu bombă la secții de votare din diaspora, inclusiv la Bucureşti # PSNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova transmit că la mai multe secții de votare din diaspora au fost alerte cu bombă, false, după cum au comunicat oficialii din țările în care au avut loc incidentele. Printre țările în care au fost alerte sunt Italia, România sau SUA. Oficialii moldoveni transmit, într-un comunicat, că au fost
15:20
Alegeri în R. Moldova. Peste un milion de oameni au ajuns la urne. Prezenţă de 36 la sută. Câţi au votat în România # PSNews.ro
Peste un milion de moldoveni au votat până acum la alegerile parlamentare din R. Moldova, conform datelor oficiale. Au ajuns la urne 1059152 persoane, ceea ce înseamnă că prezenţa este de 36 la sută. În Chişinău au votat un sfert de milion de oameni. În diaspora, au ajuns la urne 152.447 persoane, dintre care 18952
15:00
Peste 33% din electoratul Republicii Moldova a votat în cadrul alegerilor parlamentare până acum. Astfel, scrutinul poate fi considerat valabil după prezența la vot. Conform legislației, pentru validarea scrutinul este necesară participarea a cel puți 1/3 din alegătorii înscriși pe listele electorale. Către ora 14:30, prezența la urnele de vot a atins 33,27%. Amintim că
15:00
2400 de militari francezi intră în România în următoarele zile. Precizările Ministerului Apărării # PSNews.ro
Ministerul Apărării anunţă pentru perioada următoare deplasări de tehnică militară. Astfel, 2400 de militari francezi care vor participa la exerciţiul DACIAN FALL 2025 urmează să intre în ţară. Acest lucru se va întâmpla până în data de 30 septembrie, pe la punctele de frontieră din Giurgiu şi Vama Veche. "Deplasări de tehnică militară. DACIAN FALL
15:00
Cum procedează medicii din Franța în cazul infecțiilor nosocomiale din spitale: “Nimeni nu se așteaptă să știi totul” # PSNews.ro
Alma Stancu, medic oncolog la Institut du Cancer Sainte-Catherine Avignon, Provence, unul dintre cele mai mari centre oncologice din Franţa, care primeşte anual mai mult de 2500 de pacienţi diagnosticaţi cu cancer, a explicat pentru News.ro care este procedura în sistemul de sănătate francez atunci când apare un caz de infecţie nosocomială sau o suspiciune
14:50
Un cuplu din Ialoveni, R. Moldova a mers la vot chiar în ziua nunții lor. Îmbrăcați în ținutele de ceremonie, mirele și mireasa au trecut și pe la secția de votare, deschisă la un
14:40
Nicolae Păun, deputat din partea minorităţii rome, a fost reclamat la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) după ce a susţinut, într-o postare pe social media, că organizaţii neguvernamentale „otrăvesc tineri romi” pe care îi „încurajează spre păcat, spre Satana”, Păun susţinând că nimeni nu îl „poate obliga să stea la masă” cu minorităţile sexuale. […] Articolul Reclamaţie la CNCD împotriva deputatului Nicolae Păun, acuzat de „derapaj homofob” apare prima dată în PS News.
14:30
VIDEO Transportul public din București va deveni alternativa firească la mașina personală – Stelian Bujduveanu # PSNews.ro
Primarul interimar Stelian Bujduveanu promite că investițiile în infrastructură și vehicule moderne vor transforma transportul public într-o alternativă mai rapidă și mai comodă decât mașina personală. Modernizarea transportului public, prioritate pentru Capitală Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a explicat, la Puterea Știrilor cu Marinela Angheluș, că modernizarea transportului public reprezintă soluția esențială […] Articolul VIDEO Transportul public din București va deveni alternativa firească la mașina personală – Stelian Bujduveanu apare prima dată în PS News.
14:30
Congresman american: Incursiunile dronelor în spaţiul aerian al României sunt o ameninţare clară la adresa NATO # PSNews.ro
Recentele provocări ale Rusiei – de la incursiunile dronelor în spaţiul aerian al Poloniei şi României până la încălcările aeriene din Estonia comise de avioane de vânătoare – reprezintă „o ameninţare clară şi prezentă la adresa NATO şi a stabilităţii regiunii”, a declarat congresmanul american Michael Turner, pe pagina sa oficială, notează Agerpres. Turner a […] Articolul Congresman american: Incursiunile dronelor în spaţiul aerian al României sunt o ameninţare clară la adresa NATO apare prima dată în PS News.
14:20
Alegeri în R. Moldova. Prezență record la vot în diaspora moldovenească, cu aglomerație în mai multe capitale europene # PSNews.ro
Autoritățile de la Chișinău raportează o mobilizare fără precedent a alegătorilor moldoveni din străinătate, în cadrul alegerilor parlamentare ce au loc azi. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță cozi considerabile în fața mai multor secții de vot din marile orașe europene, inclusiv la București, Roma, Atena, Praga, Nürnberg și Lisabona. Imaginile publicate de instituție surprind o […] Articolul Alegeri în R. Moldova. Prezență record la vot în diaspora moldovenească, cu aglomerație în mai multe capitale europene apare prima dată în PS News.
14:20
Cum a devenit o postare a Guvernului „cadrul” pentru plângeri și critici la adresa lui Bolojan # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a efectuat sâmbătă, 27 septembrie, o vizită la compania Transavia. Ulterior, pe pagina de Facebook a Guvernului a fost publicat un comunicat de presă și fotografii din timpul vizitei. La postare au comentat mai multe persoane care s-au plâns de prețurile mari de la noi din țară, au cerut demisia sau chiar […] Articolul Cum a devenit o postare a Guvernului „cadrul” pentru plângeri și critici la adresa lui Bolojan apare prima dată în PS News.
14:10
Vremea va fi răcoroasă, exceptând regiunile vestice şi cele din extremitatea sudică, unde valorile termice diurne vor fi apropiate de normalul termic al perioadei. Pe parcursul zilei cerul va avea înnorări temporare şi izolat va ploua slab în Banat, Crişana, Oltenia, vestul Transilvaniei şi al Munteniei, precum şi la munte. Vântul va sufla slab şi […] Articolul METEO Vremea duminică, 28 septembrie. Se răcește în toată țara apare prima dată în PS News.
14:10
Norvegia anunță, sâmbătă, că investighează o posibilă apariție a unor drone deasupra instalațiilor sale militare, conform EFE, citată, de Agerpres. „Putem confirma că am primit informaţii despre o posibilă activitate a dronelor observată în zona din jurul bazei aeriene de la Orland, unde se află avioane de luptă”, a declarat un purtător de cuvânt al […] Articolul orvegia anunță că a detectat un roi de drone care-i survola avioanele de luptă F-35 apare prima dată în PS News.
14:00
C. Alexe, şeful CJ Iaşi, despre demiterea managerului spitalului de copii: Situaţia o vom analiza luni la prima oră # PSNews.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a declarat că situaţia conducerii spitalului de copii din Iaşi va fi analizată luni dimineaţă, el sugerând că va proceda la înlocuirea actualului manager al unităţii, medicul Cătălina Ionescu. Costel Alexe a declarat sâmbătă, după o şedinţă care a avut loc la spitalul de copii din Iaşi, la care […] Articolul C. Alexe, şeful CJ Iaşi, despre demiterea managerului spitalului de copii: Situaţia o vom analiza luni la prima oră apare prima dată în PS News.
13:50
Alarmă în toată Ucraina, rușii au atacat masiv, cu rachete și bombardiere strategice. Polonia a ridicat avioane # PSNews.ro
Sirenele au sunat, duminică dimineaţă, în toată Ucraina, după ce Rusia a dezlănţuit, în special asupra Kievului, unul dintre cele mai mari atacuri de la începutul războiului. Armata Moscovei a lansat drone şi rachete către capitala Ucrainei. Tirurile antiaeriene au răsunat toată noaptea, iar polonezii au închis o parte din spațiul lor aerian, în sud-estul […] Articolul Alarmă în toată Ucraina, rușii au atacat masiv, cu rachete și bombardiere strategice. Polonia a ridicat avioane apare prima dată în PS News.
13:50
VIDEO Maia Sandu, mesaj în ziua votului pentru moldovenii din diasporă: Vă rog să ținem Moldova dreaptă și pașnică # PSNews.ro
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat un mesaj moldovenilor din diasporă, rugându-i să protejeze țara, care riscă să fie pierdută, și subliniind că Rusia nu este un prieten al ei. ,,Vă rog să ținem Moldova dreaptă și pașnică, pentru că riscăm să o pierdem. Știu că ați auzit multe sperietori de-a lungul vremii, dar […] Articolul VIDEO Maia Sandu, mesaj în ziua votului pentru moldovenii din diasporă: Vă rog să ținem Moldova dreaptă și pașnică apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
13:40
Alegeri în R. Moldova. „Europa ar fi o șansă”. Speranțele localnicilor din al doilea oraș ca mărime din Basarabia # PSNews.ro
Atmosferă relaxată cu ocazia alegerilor parlamentare, la Bălți, cel de-al doilea oraș ca populație al Republicii Moldova. Localnicii, mulți dintre ei vorbitori de limbă rusă, speră ca rezultatul alegerilor să aducă o schimbare radicală în viața lor. Unii nu exclud nici drumul european. Municipiul Bălți este cel de-al doilea mare centru urban din Republica Moldova, […] Articolul Alegeri în R. Moldova. „Europa ar fi o șansă”. Speranțele localnicilor din al doilea oraș ca mărime din Basarabia apare prima dată în PS News.
13:40
Alegeri în R. Moldova. O familie de moldoveni din China a parcurs 2.000 de kilometri pentru a vota # PSNews.ro
O familie de moldoveni care locuiesc în China a parcurs aproape 2.000 de kilometri pentru a-și exercita dreptul de vot la alegerile parlamentare. Despre acest gest a anunțat Ambasada Republicii Moldova în China. Este vorba despre familia Vitalie și Irina, care, împreună cu fiul lor, au călătorit din Hong Kong până la Beijing pentru a […] Articolul Alegeri în R. Moldova. O familie de moldoveni din China a parcurs 2.000 de kilometri pentru a vota apare prima dată în PS News.
13:30
Ștefăniță Radu, colonel în rezervă și doctor în Istorie Contemporană, a prezentat pe rețelele de socializare ce s-ar întâmpla cu România, dacă partidele pro-ruse ar câștiga alegerile parlamentare din Republica Moldova de duminică, 28 septembrie. În mare parte, acesta a susținut că Rusia ar avea o influență tot mai mare în politica românească, menționând chiar o posibilă […] Articolul Ce ar însemna pentru România o victorie a partidelor pro-ruse în Moldova apare prima dată în PS News.
13:20
Fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, aruncă bomba: Ei pregătesc un scenariu ca în România, anularea alegerilor # PSNews.ro
Igor Dodon, fostul președinte al Republicii Moldova, spune că actualul regim, condus de Maia Sandu, e „gata să anuleze alegerile”. La secția de vot, Dodon dă exemplul României. „Maia Sandu a dat de înțeles astăzi că este gata să anuleze alegerile. Asta înseamnă că ei pregătesc, posibil, un scenariu ca în România. Știm ce a […] Articolul Fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, aruncă bomba: Ei pregătesc un scenariu ca în România, anularea alegerilor apare prima dată în PS News.
13:20
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a transmis un mesaj ferm în ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova, subliniind importanța scrutinului pentru direcția democratică și europeană a țării. „Astăzi, Republica Moldova trece printr-un test decisiv pentru propria democrație și pentru viitorul său european. Doar o majoritate pro-europeană poate garanta caracterul ireversibil al procesului de aderare și […] Articolul Victor Negrescu: R. Moldova trece printr-un test decisiv pentru viitorul său european apare prima dată în PS News.
13:20
METEO Cea mai rece dimineață din septembrie. Au fost minus 6,4 grade Celsius la Miercurea-Ciuc # PSNews.ro
Staţia meteo Miercurea-Ciuc a înregistrat, duminică dimineaţa, o minimă de minus 6,4 grade Celsius, aceasta fiind cea mai scăzută temperatură înregistrată la nivel naţional. Potrivit informaţiilor furnizate Agerpres de meteorologul de serviciu Raul Cioc, de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania-Sud Sibiu, şi în alte localităţi din Harghita s-au consemnat valori negative, respectiv minus 3,8 grade […] Articolul METEO Cea mai rece dimineață din septembrie. Au fost minus 6,4 grade Celsius la Miercurea-Ciuc apare prima dată în PS News.
13:10
Alegeri cruciale în R. Moldova. Prezenţa la vot la ora 13.00, 26%. Au mers la urne trei sfeturi de milion de oameni # PSNews.ro
La ora 13.00, prezenţa la vot la alegerile parlamentare din R. Moldova a ajuns la 26,2 la sută. Au mers la urne 748.149 moldoveni. În România, au ajuns la urne 12.336 de oameni, iar la Chişinău au votat 173.929 persoane. Articolul Alegeri cruciale în R. Moldova. Prezenţa la vot la ora 13.00, 26%. Au mers la urne trei sfeturi de milion de oameni apare prima dată în PS News.
13:10
Alegerile din Moldova, urmărite atent de presa internațională. Miza viitorului țării între pro-europeni și pro-ruși # PSNews.ro
Presa internațională consideră alegerile din Moldova drept o „bătălie” pentru viitorul țării și scrie despre tensiunile dintre forțele pro-europene și cele pro-ruse, dar și despre riscurile de influență externă. Mai multe ziare internaționale au acoperit subiectul alegerilor în această dimineață, când scrutinul a început. Astăzi, cetățenii Moldovei își aleg noul Parlament, într-un scrutin electoral considerat de mulți […] Articolul Alegerile din Moldova, urmărite atent de presa internațională. Miza viitorului țării între pro-europeni și pro-ruși apare prima dată în PS News.
13:00
Nicușor Dan: Rectificarea bugetară va aduce 25 de miliarde lei în plus pentru funcționarea statului # PSNews.ro
Președintele Românei, Nicușor Dan, a declarat duminică faptul că rectificarea bugetară, care urmează să fie stabilită până la finalul săptămânii viitoare, va aduce 25 de miliarde lei în plus pentru funcționarea statului în mod normal. „România a plecat în februarie-martie cu un deficit pe hârtie de 7% din PIB. Tot asta a însemnat că și-a […] Articolul Nicușor Dan: Rectificarea bugetară va aduce 25 de miliarde lei în plus pentru funcționarea statului apare prima dată în PS News.
12:50
Mobilizare totală a oamenilor lui Șor în ziua scrutinului: instrucțiuni din Rusia pentru raportarea prezenței la urne # PSNews.ro
Oamenii lui Ilan Șor trebuie să raporteze prezența la vot a membrilor Blocului Victorie, conform unui ordin înaintat de coordonatorii lor de la Kremlin, potrivit unor mesaje audio ajunse în posesia presei de la Chișinău. De exemplu, membrii filialei Blocului Victoria din raionul Briceni, situat în nordul Republicii Moldova, au primit mesaje în care sunt […] Articolul Mobilizare totală a oamenilor lui Șor în ziua scrutinului: instrucțiuni din Rusia pentru raportarea prezenței la urne apare prima dată în PS News.
