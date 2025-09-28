Podul IOR din București, în stare de degradare accelerată. Bucăți de beton din infrastructură se prăbușesc în lac

15:20

Peste un milion de moldoveni au votat până acum la alegerile parlamentare din R. Moldova, conform datelor oficiale. Au ajuns la urne 1059152 persoane, ceea ce înseamnă că prezenţa este de 36 la sută. În Chişinău au votat un sfert de milion de oameni. În diaspora, au ajuns la urne 152.447 persoane, dintre care 18952 […]