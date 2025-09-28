Mama lui Liviu, mesaj pentru Ștefania: „Liviu trebuie să o respecte pe Emily ca prietenă și pe tine ca iubită”

13:10

Te-ai întrebat vreodată cum reușesc vedetele tale preferate din emisiuni, seriale sau filme, ori prezentatoarele de știri să aibă întotdeauna un machiaj impecabil, care le scoate în evidență trăsăturile, dar nu lucește și e lipsit de imperfecțiuni? Make-up artiștii care lucrează pentru producții video, de cinematografie sau de televiziune cunosc secretele aplicării produselor, astfel încât acestea să nu aibă un aspect încărcat ci, din contră, să obțină un look natural.