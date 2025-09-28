Mama lui Liviu, mesaj pentru Ștefania: „Liviu trebuie să o respecte pe Emily ca prietenă și pe tine ca iubită”
AntenaStars, 28 septembrie 2025 18:50
Zi specială pentru Liviu, concurent în competiția Mireasa – Capriciile iubirii. Acesta a împlinit 27 de ani și a avut parte de o surpriză emoționantă: vizita familiei sale. Momentul a fost cu atât mai important, cu cât iubita lui, Ștefania, a avut ocazia să îi cunoască pentru prima dată părinții și frații mai mici.
• • •
Alte ştiri de AntenaStars
Acum 5 minute
19:20
Un nou caz de tensiune dintre vecini a fost adus în atenția publicului prin intermediul emisiunii Acces Direct. Pe o stradă din județul Ilfov, familia Ciuflea spune că trăiește un adevărat calvar din cauza conflictelor repetate cu vecinii lor. Ionela și Eugen, părinții unui copil de doar 3 ani, susțin că sunt hărțuiți zilnic și că nu mai au parte de liniște în propria gospodărie.
Acum 10 minute
19:10
Victor Slav, aniversare emoționantă pentru fiica lui, Sofia. Mesajul care a înduioșat internetul # AntenaStars
Zi de neuitat pentru Victor Slav! Fostul prezentator TV și-a sărbătorit fiica, Sofia, care a împlinit 9 ani. Evenimentul a fost marcat într-un cadru intim, alături de familie și câteva persoane apropiate, iar emoțiile au fost la cote maxime pentru tatăl mândru.
Acum 30 minute
19:00
Elena Udrea, emoții copleșitoare după 3 ani de așteptare: ”Și-a amintit perfect momentul” # AntenaStars
La mai bine de două luni de la eliberarea din închisoare, Elena Udrea a vorbit deschis, într-un interviu acordat Știrilor Antena Stars, despre cele mai grele momente din viața ei, dar și despre emoțiile unice trăite alături de fiica sa, Eva Maria.
18:50
Mama lui Liviu, mesaj pentru Ștefania: „Liviu trebuie să o respecte pe Emily ca prietenă și pe tine ca iubită” # AntenaStars
Zi specială pentru Liviu, concurent în competiția Mireasa – Capriciile iubirii. Acesta a împlinit 27 de ani și a avut parte de o surpriză emoționantă: vizita familiei sale. Momentul a fost cu atât mai important, cu cât iubita lui, Ștefania, a avut ocazia să îi cunoască pentru prima dată părinții și frații mai mici.
18:50
Karmen Minune, recunoscătoare după Asia Express: „Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru familia mea” # AntenaStars
Karmen Minune a vorbit deschis despre schimbările prin care a trecut după experiența Asia Express, dar și despre modul în care fiica ei a resimțit perioada în care artista a lipsit de acasă. Prezentă la concertul aniversar al tatălui său, Adrian Minune, unde întreaga familie s-a reunit, Karmen a acordat un interviu în care a mărturisit ce a învățat din aventura trăită și cât de importantă este, pentru ea, relația cu micuța Sofi.
18:50
Florin Salam, unul dintre cei mai apreciați artiști de muzică de petrecere din România, a vorbit cu sinceritate despre familia sa și despre sprijinul necondiționat pe care îl primește din partea soției lui, Roxana.
Acum o oră
18:40
Asia Express ajunge în Vietnam: echipele, testate în orașele plutitoare din Halong Bay # AntenaStars
Diseară, de la ora 20:00, Antena 1 difuzează o nouă etapă a show-ului Asia Express – Drumul Eroilor, care se mută din Filipine în Vietnam. Concurenții pășesc pe un teritoriu cu totul diferit, unde cultura, obiceiurile și stilul de viață le vor testa limitele. De la aglomerația străzilor vietnameze și arta autostopului, până la găsirea unui acoperiș pentru noapte, fiecare pas devine o provocare în sine.
18:30
Cati și Gigi, conflict cu vecinii la doar șapte metri distanță: „Au venit cu poliția la poartă” # AntenaStars
La Acces Direct a fost prezentată povestea lui Cati și Gigi, un cuplu dintr-o comună dâmbovițeană care susține că de patru ani trăiește un adevărat calvar din cauza vecinilor. De când s-au mutat în casa cumpărată, la doar șapte metri de locuința altei familii, relația dintre cele două părți ar fi fost marcată de dispute, reclamații și chiar intervenții ale poliției.
Acum 2 ore
18:20
Divorțul dintre Alexandru Ciucu și Alina Sorescu continuă să nască controverse. După declarațiile făcute de artistă despre perioada în care au fost căsătoriți, designerul a ales să răspundă public acuzațiilor, într-o ediție a emisiunii Un Show Păcătos. Ciucu susține că, de fapt, el a fost cel care a trecut prin abuzuri emoționale pe parcursul mariajului și că întreaga situație a fost interpretată greșit.
18:20
Ediția Asia Express – Drumul Eroilor difuzată aseară a adus telespectatorilor una dintre cele mai intense experiențe de până acum. „Cursa pentru ultima șansă” s-a desfășurat în Manila North Cemetery, loc unde mii de familii își duc traiul zilnic printre morminte. Concurenții au fost nevoiți să facă față nu doar probelor dificile, ci și emoțiilor copleșitoare, într-un cadru care le-a schimbat complet perspectiva asupra vieții
18:20
Zi memorabilă pentru fanii Selenei Gomez! Artista s-a căsătorit cu Benny Blanco în cadrul unei ceremonii elegante și pline de emoții, desfășurată sâmbătă, 27 septembrie 2025, în Santa Barbara, California. Evenimentul, descris deja drept „nunta anului”, a reunit numeroase celebrități, printre care Taylor Swift, Martin Short, Steve Martin și Paris Hilton.
18:10
Dragostea se pune la încercare în cel mai spectaculos mod, odată cu lansarea sezonului 3 al emisiunii Power Couple România, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Nouă cupluri de vedete – sportivi, artiști, creatori de conținut – acceptă să iasă din zona de confort și să își testeze limitele într-o aventură unică, filmată în Malta.
18:00
Cristina Ich, una dintre cele mai urmărite influencerițe din România, nu a rămas indiferentă în fața unui comentariu răutăcios care îi viza fiul. Vedeta a reacționat imediat, făcând public mesajul primit și răspunzând cu fermitate celor care aleg să arunce gratuit cu vorbe grele.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
Te-ai întrebat vreodată cum reușesc vedetele tale preferate din emisiuni, seriale sau filme, ori prezentatoarele de știri să aibă întotdeauna un machiaj impecabil, care le scoate în evidență trăsăturile, dar nu lucește și e lipsit de imperfecțiuni? Make-up artiștii care lucrează pentru producții video, de cinematografie sau de televiziune cunosc secretele aplicării produselor, astfel încât acestea să nu aibă un aspect încărcat ci, din contră, să obțină un look natural.
25 septembrie 2025
16:30
Carmen de la Sălciua, despre legătura puternică pe care a creat-o cu Dumnezeu, sâmbătă, la „Viața fără filtru-Infiltrați în culise”, cu Natalia Mateuț # AntenaStars
„Viața fără filtru-Infiltrați în culise”, cu Natalia Mateuț, aduce în fiecare weekend, de la ora 17.00, pe Antena Stars, povești inedite și confesiuni emoționante ale unor artiști și personalități care inspiră prin experiențele lor de viață și carieră.
16:00
Duminică, de la ora 13.00, “Spynews TV” revine cu o nouă ediție prezentată de Mara Bănică și Marius Niță, plină de subiecte fierbinți și invitați în exclusivitate.
13:30
Previziunile numerologice ale lunii octombrie cu Remus Ionescu: luna focului, a proiectelor și transformărilor # AntenaStars
Luna octombrie aduce, potrivit numerologului Romeo Popescu, o vibrație aparte, fiind perioada în care ar trebui să ne proiectăm anul 2026 și să ne aliniem intențiile cu energiile universale.
13:30
Cătălin Iancu și Silvia Timiș, supuşi sincerităţii de către Paula Oltean, sâmbătă, la „Petrecem în familie” # AntenaStars
Sâmbătă, de la ora 19:00, telespectatorii sunt invitați să urmărească o nouă ediție a emisiunii „Petrecem în familie” cu Mirela Vaida, o seară specială plină de cântec, dans, emoții și distracție.
13:30
20 de ani pe 3 continente. Povestea Ramonei Rusu, manager într-o companie de consultanță financiară, sâmbătă, la „Visul românesc-Succes internațional” cu Mădălina Bălan # AntenaStars
Ramona Rusu este protagonista ediției de sâmbătă a emisiunii „Visul românesc-Succes internațional”, difuzată de la ora 16:00, pe Antena Stars. Povestea ei este una impresionantă, marcată de curaj, ambiție și forța de a o lua mereu de la capăt.
13:30
Călătorii care îți taie respirația. De la peisajele din Caraibe, la deșerturile din AlUla, sâmbătă, la „Vacanță de vedetă” # AntenaStars
Sâmbăta aceasta, de la ora 15:00, pregătiți-vă să porniți într-o călătorie de neuitat, alături de celebritățile care iubesc să descopere lumea.
24 septembrie 2025
17:50
Claudia Pătrășcanu pare mai fericită ca oricând, iar motivul se află în plan personal. De doi ani și jumătate, artista trăiește o poveste de dragoste discretă, pe care a ales să o țină departe de lumina reflectoarelor. Invitată în platoul SpyNews TV, cântăreața a vorbit deschis despre partenerul ei și despre felul în care acesta a reușit să o cucerească.
17:50
Marian Grozavu și Bianca Dan, foști concurenți la Insula Iubirii, au fost prezenți la emisiunea Viața fără filtru, unde au vorbit despre relația lor și despre provocările de după experiența din Thailanda. Surpriza ediției a fost apariția lui Alin Simoiu, ispita cu care Bianca a interacționat în perioada în care era despărțită de Marian.
17:40
Situația lui Ionuț Frumușelu, protejatul lui Dan Bursuc, a luat o turnură neașteptată. Artistul, care încearcă să își vadă fiul de cinci ani după despărțirea de mama copilului, a ajuns în atenția poliției și s-a ales cu o brățară electronică de monitorizare, dar și cu un dosar penal.
17:40
Valentin Butnaru și Ana Bodea formează un cuplu discret, dar extrem de apreciat în showbiz. Împreună de peste doi ani, prezentatorul TV și actrița din producțiile Antena 1 au povestit, în exclusivitate pentru Spynews.ro, detalii din viața lor de zi cu zi.
17:30
Jo, sinceră despre viața personală: „Simt presiunea vârstei ca pe o mână ușoară pe umăr” # AntenaStars
Jo, pe numele real Ioana Anuța, traversează o perioadă intensă pe plan profesional, având trei melodii difuzate simultan la radio și bucurându-se de aprecierea publicului.
17:30
Andreea Marin a fost invitată în platoul emisiunii Viața fără filtru, unde a vorbit deschis despre fiica ei, Violeta Bănică, și planurile acesteia de viitor.
17:20
Mărturisiri cutremurătoare ale Ellei Vișan: drama despre care nu a mai vorbit până acum # AntenaStars
Ella Vișan, cunoscută publicului după apariția la Insula Iubirii, a ales să vorbească deschis, pentru prima dată, despre cele mai grele încercări prin care a trecut. Într-un podcast prezentat de Bursucu, vedeta a cedat emoțiilor și a făcut mărturisiri tulburătoare despre pierderi, dureri și lipsa de sprijin din partea familiei.
17:10
Ana Porgras trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Fosta gimnastă și partenerul ei au devenit părinți pentru prima dată în urmă cu trei luni, iar zilele trecute au trecut printr-un moment de neuitat: botezul fiului lor, Vladimir.
17:10
Oana Ioniță își schimbă cariera: de pe scenă, la catedră. Prima zi ca profesoară la liceul fiicei sale # AntenaStars
Oana Ioniță trăiește un nou început în plan profesional. Vedeta a decis să se reorienteze în carieră și să îmbrățișeze meseria de profesoară.
17:00
Alina de la Mireasa sezonul 5, dezvăluiri dure despre Valentin: „Tatăl îl iubește doar pe Internet” # AntenaStars
Fosta concurentă de la Mireasa sezonul 5 rupe tăcerea despre relația lui Valentin cu fiul lor. Alina susține că fostul soț nu și-ar dori să își vadă copilul și că ajutorul financiar ar fi aproape inexistent.
17:00
Roxana Nemeș trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața sa. Artista a devenit pentru prima dată mamă și a născut gemeni, vestea fiind anunțată chiar de ea pe rețelele de socializare. Fericirea este acum dublă în familia pe care o formează alături de soțul ei, Călin Hagima.
16:50
Mama regretatei cântărețe Ileana Ciuculete a încetat din viață, la opt ani după pierderea fiicei sale. Durerea despărțirii de artistă a marcat-o profund până în ultima clipă.
16:30
Juno a dat uitării trecutul alături de Jo și s-a afișat pentru prima dată cu noua lui parteneră. Artistul a publicat imagini incendiare pe rețelele de socializare, alături de o brunetă care i-a cucerit inima.
16:30
Carmen Grebenișan, pe ultima sută de metri! Influencerița ar putea naște mai devreme decât era programat # AntenaStars
Emoții mari pentru Carmen Grebenișan! Blondina a anunțat pe rețelele sociale că medicul i-a spus că sunt șanse ca bebelușul ei să vină pe lume înainte de termen, deși data oficială a nașterii era 14 octombrie.
16:00
Știința nu mai este doar pentru laboratoare sau manuale prăfuite. Într-o lume în continuă schimbare, modul în care învățăm trebuie să fie la fel de dinamic ca informațiile pe care le descoperim. Fie că ești profesor, părinte sau simplu curios, materialele didactice pentru știință și viață transformă lecțiile în aventuri palpabile, captivante și memorabile. Hai să descoperim cum poți aduce teoria la viață și să faci știința mai aproape de fiecare dintre noi
23 septembrie 2025
18:50
La un date care părea romantic în jacuzzi, discuțiile au luat o turnură neașteptată. Kiprianos a pus sub semnul întrebării sinceritatea Dianei, iar reacția ei — un plâns sincer — a pus paie pe foc în casa Mireasa.
18:50
Cătălina, dată afară din casă împreună cu cei doi copii. Femeia susține că soțul și-a adus deja altă parteneră # AntenaStars
Poveste cutremurătoare la Acces Direct: o mamă a doi băieți a rămas pe drumuri după ce soțul ei i-ar fi cerut să plece și ar fi adus în locuință o altă femeie. Mărturia ei, dar și apelul disperat al bunicilor copiilor, ridică semne de întrebare despre viitorul micuților.
18:40
Andra Volos și Robert Lele au amânat nunta religioasă: „Nu ne puteam imagina ziua fără ei” # AntenaStars
Ziua de 22 septembrie trebuia să fie una memorabilă pentru Andra Volos și Robert Lele, însă planurile lor s-au schimbat. Cei doi au decis să reprogrameze cununia religioasă pentru anul viitor, din respect pentru apropiați.
18:40
Bassam Dabbas, furios pe o clientă care a plecat fără să plătească: „Nu se mai poate așa!” # AntenaStars
Hairstylistul vedetelor, Bassam Dabbas, a avut parte de un incident neplăcut în propriul salon. O femeie a venit cu mai multe persoane la coafat, însă la final a spus că nu are bani să plătească.
18:30
Andra Volos și Robert Lele trăiesc o poveste de dragoste intensă și visează la un al doilea copil. Artistul nu s-a ferit să-i dea partenerei un „ultimatum” cu termen limită: până la Anul Nou.
18:20
Deși competiția s-a încheiat de două luni, tensiunile dintre Mihaela și doamna Dorina, două dintre cele mai urmărite prezențe din sezonul 11 Mireasa, par să fie departe de a se stinge. Cele două își aruncă replici tăioase chiar și acum, în mediul online.
18:20
Prezentatoarea TV trece prin momente dificile ca mamă. După ce fiica ei cea mică, Iris, a fost operată la rinichi, Alina Pușcaș a vorbit deschis despre anxietatea cu care se confruntă și despre problemele medicale prin care au trecut și ceilalți doi copii ai ei.
18:10
Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri la Viața fără filtru: „Nunta era pe 2 octombrie, dar nu se mai ține” # AntenaStars
Planurile de nuntă ale Adrianei Bahmuțeanu și ale lui George Restivan au fost date peste cap. Vedeta a anunțat, la Viața fără filtru, că evenimentul programat pentru toamna aceasta nu va mai avea loc, din cauza pierderii dureroase a mamei sale.
18:10
Poveste emoționantă prezentată la Acces Direct. Un băiat de 13 ani, crescut de bunica lui încă din primele luni de viață, își dorește să își cunoască tatăl. De mai bine de un deceniu, bărbatul nu a mai dat niciun semn de viață, iar femeia care l-a crescut ca pe propriul copil încearcă acum să dea de urma fostului ginere.
18:10
Ilona Brezoianu se pregătește să devină mamă pentru prima dată, însă perioada sarcinii nu este lipsită de încercări. Actrița a povestit cu sinceritate prin ce stări trece și ce planuri are pentru viitor, chiar înainte de marele moment.
18:00
Actrița Diana Dumitrescu, despre lupta cu infertilitatea: „Am făcut injecții, m-am transformat” # AntenaStars
Actrița Diana Dumitrescu a povestit, cu o sinceritate dezarmantă, cât de dificil a fost drumul ei către maternitate. Problemele de fertilitate și tratamentele complicate au transformat această perioadă într-o adevărată provocare fizică și emoțională.
18:00
Gabriela Cristea, mesaj emoționant pentru fiica ei Victoria, la 8 ani: „E ziua în care am înțeles ce înseamnă sensul vieții” # AntenaStars
Zi de sărbătoare în familia Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda! Fiica lor cea mare, Victoria, împlinește 8 ani, iar vedeta i-a transmis un mesaj plin de emoție, chiar după ce fetița a trecut printr-un incident nefericit la petrecerea aniversară.
17:50
Alina Ceușan și soțul ei, Raul Tișa, trăiesc din nou emoții puternice. La mai bine de un an de la nașterea micuței Perla, cei doi se pregătesc pentru botez. Influencerița a povestit de ce a ales să amâne creștinarea și cum a gândit evenimentul.
17:40
Actrița Tily Niculae trece prin emoții puternice după ce a observat că fiul ei, Radu, în vârstă de cinci ani, are mâna umflată. Vedeta speră să nu fie nimic grav și a împărtășit fanilor situația prin care trece familia ei.
17:40
Vacanță cu adrenalină pentru Ștefania și Speak: ciclon tropical pe străzile din Hong Kong # AntenaStars
Vacanța exotică a Ștefaniei și a lui Speak s-a transformat într-o experiență de neuitat. Cei doi artiști s-au trezit în mijlocul unui ciclon tropical, pe străzile aproape pustii ale Hong Kong-ului, dar au reușit să privească situația cu umor.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.