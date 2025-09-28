De ce mașina, GPS-ul și radarul poliției arată viteze diferite? / Un profesor universitare explică ce aparat arată viteza corectă / „Diferențele nu sunt mari, de obicei 2–4 km/h, însă nu reprezintă o valoare fixă”
Mulți șoferi au observat că viteza afișată pe bordul mașinii nu se potrivește întotdeauna cu realitatea, fiind ușor mai mare. De multe ori, folosind GPS-ul,...
Un turist german s-a accidentat pe munte, are fractură la picior / Acțiune de salvare a salvamontiștilor maramureșeni
Salvatorii montani maramureşeni au intervenit, duminică după amiază, pentru recuperarea unui turist german care a urcat pe munte cu motocicleta, accidentându-se la un picior, transmite...
Alegeri în Moldova: poliția anunță că sunt grupuri care vor să organizeze ample proteste după miezul nopții / "Îndemnǎm cetǎțenii să-și analizeze deciziile și acțiunile"
Poliția Națională din republica Moldova anunță cǎ deține informații în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenționa, începând cu miezul nopții și pe...
Atacurile teroriste realizate de stânga radicală din Statele Unite sunt pe cale să atingă niveluri record în acest an, ele urmând să le depășească pe...
Viața oamenilor este mai interconectată cu tehnologia ca niciodată, iar această dependență tot mai mare de sistemele digitale ne face extrem de vulnerabili. De la...
Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de Gimnastică de la Szombathely
Gimnasta Denisa Golgotă a obţinut, duminică, medalia de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely. Ella Creţu Oprea şi Anamaria Mihăescu...
Viktor Orban, alături de premierul Slovaciei: „Este bine pentru noi să avem vecini normali"
„Este bine că nu suntem singuri, este bine pentru noi să avem vecini normali", a declarat prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, duminica aceasta, la o ceremonie...
Președintele Nicușor Dan merge la Timișoara, participă la "Cities Summit 2025" / Întâlniri cu oameni de afaceri și vizită la Catedrala Mitropolitană
Președintele României Nicușor Dan se va afla marți la Timișoara pentru a lua parte la evenimentul Timișoara Cities Summit 2025, reuniune la care aduce laolaltă...
Peskov, reacție după ce Zelenski a amenințat cu bombardarea Kremlinului / Încearcă să le demonstreze europenilor, că este curajos / "E mai bine nici măcar să nu vorbească despre asta"
Kremlinul respinge duminică ameninţări ale preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care i-a pus în gardă pe oficialii de la Kremlin să afle unde sunt adăposturile antiaeriene...
STUDIU Programele specializate de canto pot îmbunătăți simptomele și calitatea vieții persoanelor cu boli pulmonare
Cântatul poate îmbunătăți calitatea vieții persoanelor cu boli pulmonare și poate ajuta la reducerea simptomelor, potrivit unui studiu clinic de tip „randomizat-controlat" (cel mai ridicat...
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis duminică după-amiază un mesaj către cetățenii republicii Moldova, prin care îi încurajează pe aceștia să iasă la vot. "Dragi...
Donald Trump anunţă „ceva special" în negocierile pentru pace în Orientul Mijlociu / "Toată lumea este gata pentru ceva special, o premieră. Vom reuşi!"
Preşedintele american Donald Trump a anunţat duminica aceasta „ceva special, o premieră" în negocierile pentru pace în Orientul Mijlociu, cu o zi înainte de vizita...
Moldova, cu un pas înaintea României în privința securității votului. Un exemplu aparent banal: cabina de vot
Republica Moldova dovedește încă o dată că este cu un pas înaintea României în ceea ce privește măsurile luate pentru corectitudinea și transparența alegerilor. Spre...
Stellantis recheamă peste 123.000 de vehicule în SUA din cauza riscului de desprindere a unor elemente de caroserie
Stellantis va rechema 123.396 de vehicule în Statele Unite după ce Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului pe Autostrăzi (NHTSA) a avertizat că anumite piese decorative...
Curtemur puternic de suprafaţă de magnitudinea 5,4 în nord-vestul Turciei, la Simav, în provincia Kutahya / A fost urmat de o replică de magnitudinea 4,0 / Seismul, resimţit la Istanbul, fără victime
Un cutremur puternic, de magnitudinea 5,4 a avut loc duminică în nord-vestul Turciei, determinând persoane să fugă din locuinţe, anunţă serviciul de urgenţă AFAD, precizând...
Un britanic și-a construit o tribună cu șase locuri în grădina din spatele casei, vecină cu stadionul echipei favorite / A plătit 5.000 de lire, iar un abonament anual costă 120 / Fanii adverși cântă în timpul meciurilor „rich bastard sat in his stand"
Un fan al fotbalului a cheltuit 5.000 de lire sterline pentru a construi o tribună cu șase locuri în grădina sa din spate, astfel încât...
China își extinde armata de roboți cu 300.000 în doar un an, mai mult decât toate țările lumii la un loc
China și-a consolidat poziția de superputere industrială printr-un ritm fără precedent de instalare a roboților în fabrici, depășind atât Statele Unite, cât și restul lumii...
Alimentul surprinzător pe care cea mai în vârstă femeie din lume l-a consumat de trei ori pe zi / Maria Branyas Morera a trăit 117 ani și a avut o dietă aparte
Maria Branyas Morera, o femeie născută în Statele Unite și stabilită în Spania, a murit în august 2024 la vârsta de 117 ani și 168...
Slovenia răsună din nou. Tadej Pogacar își revendică titlu de campion mondial după o lecție de ciclism pe șosea
Ciclistul sloven Tadej Pogacar (UAE Team-Emirates) își menține titlul de campion mondial la ciclismul pe șosea și țara sa este din nou în extaz, odată...
Doi ostatici în oraşul Gaza, pierduți de Hamas / Organizația teroristă anunță că a pierdut contactul cu ei din cauza unor raiduri israeliene
Ramura armată a mişcării islamiste Hamas a declarat duminica aceasta că a pierdut contactul cu doi ostatici în oraşul Gaza din cauza unor raiduri israeliene,...
VIDEO Urșii polari preiau controlul asupra unei stații de cercetare abandonate în regiunea arctică rusă
Ursii polari au preluat o fostă stație sovietică de cercetare polară de pe o mică insulă de la extremitatea nord-estică a Rusiei. Vadim Makhorov, un...
Insulte şi securitate sportivă la Ryder Cup. Echipa de golf Europei, aproape de victorie în fața echipei Statelor Unite
Comportamentul inadecvat al unor spectatori americani, în special insultele adresate lui Rory McIlroy, i-au determinat pe organizatorii Ryder Cup la golf să întărească măsurile de...
Danemarca "închide spaţiul aerian tuturor zborurilor dronelor civile" săptămâna viitoare / Vrea să asigure securitatea unui summit UE
Danemarca urmează să interzică zborul tuturor dronelor civile săptămâna viitoare, pe teritoriul danez, pentru a asigura securitatea unui summit al Uniunii Europene (UE) care reuneşte...
Cozi pe podul de acces din Transnistria spre Moldova, verificările durează peste 30 de minute / Șapte cazuri de transport organizat al alegătorilor din Transnistria, transmite Promo-LEX
Nicolae Panfil, șeful misiunii Promo-LEX, a declarat pentru G4Media, că, până la ora 14:30, în secțiile de votare din Republica Moldova și din străinătate, 247...
Spectacol canin la Oradea: Rase spectaculoase pe scena festivalului, cu un exemplar rar de Border Collie (VIDEO)
Pe scena festivalului din șanțul Cetății Oradea au urcat unele dintre cele mai spectaculoase rase de câini, alături de stăpânii lor. Publicul a avut ocazia să admire exemplare...
Ministrul Sănătăţii, după vizita la spitalul din Iaşi: Un haos mai mare, procedural și administrativ, eu nu am văzut de mult într-un spital / 6 copii au murit aici infectaţi cu o bacterie
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă, în urma controlului făcut la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, unde şase copii au murit după ce au fost infectaţi...
Să simți frică este un mecanism de supraviețuire pe care ni l-a dat evoluția. Unii oameni, foarte puțini, au o boală rară care îi face...
Maia Sandu: "Avem înregistrate cazuri de așa zisul "carusel", când se încearcă scoaterea buletinului de vot curat din secția de vot pentru ca ulterior să fie introdus deja cu ștampila pusă"
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu a anunțat într-o postare pe pagina sa de Facebook de faptul că se încearcă fraudarea votului în mai multe secții...
Xabi Alonso, desemnat principalul vinovat pentru eșecul usturător al echipei sale cu Atletico Madrid, scor 2-5: „Xabi s-a scufundat tactic în derby, Cholo l-a ridiculizat din acest punct de vedere"
Real Madrid a suferit prima înfrângere a sezonului sâmbătă după-amiază pe Estadio Metropolitano în derbiul madrilen cu Atleti, scor 2-5, și presa spaniolă nu a...
România și Republica Moldova: peste 5 mii de firme, cifră de afaceri de aproape un miliard de euro și profit de 285 de milioane de lei / "Să putem merge oricând în Moldova și cei de acolo să poată veni oricând…"
O cifră de afaceri de aproape un miliard de
Italia câştigă al cincilea titlu mondial la handbal masculin: 3-1 cu Bulgaria, în finală / România nu a trecut de grupe, după o prezență la mondiale după 43 de ani # G4Media
Naţionala Italiei a câştigat duminică, la Manila, al cincilea trofeu mondial, după ce a învins reprezentativa Bulgariei, scor 3-1. Bulgaria a jucat într-o finală mondială... © G4Media.ro.
Zeci de mii de manifestanţi cer la Berlin sfârşitul Războiului din Fâşia Gaza / ”Majoritatea se opune politicii Israelului şi genocidului” / Mitingul a fost organizat de un partid radical de stânga # G4Media
Aproximativ 60.000 de de manifestanţi potrivit poliţiei – 100.000 potrivit organizatorilor – au defilat în acest weekend la Berlin pentru a cere Israelului să-şi oprească... © G4Media.ro.
Compania Meta, interesată de investiții într-o țară de lângă România, în următorii ani. Ce ar putea construi # G4Media
Meta, compania care deține Facebook, Instagram și WhatsApp, este interesată să investească în Bulgaria după 2028, a declarat premierul Rosen Zhelyazkov, potrivit Novinite. © G4Media.ro.
Șase dintre cele mai bune și relaxante vacanțe europene cu trenul: de pe plajele olandeze la un refugiu forestier lângă Paris # G4Media
De la o escapadă pe plajele olandeze la un refugiu forestier lângă Paris, aceste călătorii relaxante nu necesită nici avion, nici mașină și sunt perfecte... © G4Media.ro.
Rusia declară nivel de urgenţă federal în regiunea cu cea mai mare producţie de grâu din cauza secetei # G4Media
Guvernul rus a decis să declare nivel de urgenţă federal în sectorul agricol din sudul regiunii Rostov, unde condiţiile meteo nefavorabile au provocat pierderi masive... © G4Media.ro.
Alertă cu bombă la mai multe secții de votare din străinătate / Ministerul de Externe din Republica Moldova transmite că are situația sub control # G4Media
Alerte cu bombă au fost semnalate în mai multe secții de votare din străinătate. E vorba inclusiv de Roma și Genova din Italia, București în... © G4Media.ro.
Ministerul Apărării din Rusia afirmă că noaptea trecută au fost lovite instalaţii militare din Ucraina # G4Media
Ministerul Apărării din Rusia a afirmat duminică că a lovit instalaţii militare din Ucraina în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce Kievul a denunţat... © G4Media.ro.
Cântăreaţa britanică Lola Young a anunţat că se simte „ok” după ce a leşinat pe scenă în cadrul unui festival organizat la New York, transmite... © G4Media.ro.
Inspectoratul General al Poliţiei (IGP) din Republica Moldova a dispus, duminică, o anchetă după ce mai mulţi cetăţeni moldoveni stabiliţi la Moscova au plecat dinspre... © G4Media.ro.
Final la Campionatul Mondial de canotaj de la Shanghai: România, performanță impresionantă încununată cu șase medalii # G4Media
S-a închis balul mondial la Shanghai, iar România termină CM de canotaj din 2025 cu o performanță impresionantă, un parcurs cu care a intrat în... © G4Media.ro.
Reclamaţie la CNCD împotriva deputatului Nicolae Păun, acuzat de „derapaj homofob”, după ce acesta a susţinut, în social media, că unele ONG-uri „încurajează tinerii romi spre Satana” # G4Media
Nicolae Păun, deputat din partea minorităţii rome, a fost reclamat la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) după ce a susţinut, într-o postare pe social... © G4Media.ro.
Noi drone au survolat obiective militare din Danemarca / Germania va contribui la asigurarea securităţii summitului informal al UE de săptămâna viitoare # G4Media
Noi drone au fost observate deasupra unor obiective militare din Danemarca în noaptea de sâmbătă spre duminică pentru a doua zi consecutivă, a anunţat duminică... © G4Media.ro.
VIDEO George Simion îndeamnă moldovenii la vot pentru partidul lui Victor Costiuc, legat direct de un general KGB din Rusia / Costiuc, surprins alături de un fost consultant al dictatorului Putin # G4Media
George Simion, șeful partidului extremist AUR, îndeamnă moldovenii la vot pentru partidul lui Victor Costiuc, legat direct de un general KGB din Rusia, printr-un video... © G4Media.ro.
Un submarin rusesc din Flota de la Marea Neagră, Novorossiisk, în dificultate în largul Gibraltarului, către Oceanul Atlantic # G4Media
Un submarin rus de clasa Kilo potrivit nomenclaturii NATO, Novorossiisk, care face parte din Flota rusă la Marea Neagră, dat în folosinţă în 2014, se... © G4Media.ro.
VIDEO Maia Sandu, mesaj pentru moldovenii din diasporă: Vă rog să nu lăsaţi pe alţii să ne fure viitorul, să păziţi Moldova! # G4Media
Chişinău, 28 sep – Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupaşcu, transmite: Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis, duminică la prânz, un mesaj special pentru... © G4Media.ro.
Microsoft testează o nouă tehnologie de răcire a microcipurilor prin microfluidică / Ce este și cum funcționează noua soluție # G4Media
Microsoft a anunțat că face progrese în dezvoltarea unei noi tehnologii de răcire a microcipurilor, care ar putea crește eficiența energetică a centrelor de date... © G4Media.ro.
Vietnamul intenţionează să evacueze peste 250.000 de persoane duminică, înainte de sosirea taifunului Bualoi, care se aşteaptă să lovească regiunea centrală producătoare de oţel a... © G4Media.ro.
Leacul „K”: Piața în plină expansiune din Coreea de Sud pentru remedii tradiționale (și noi) împotriva mahmurelii # G4Media
„Acum 18 ani, oamenii nici nu știau numele acestui ingredient”, spune Gil Sa-hyeon, în vârstă de 58 de ani, ridicând un mănunchi de tulpini uscate,... © G4Media.ro.
Nicuşor Dan: Vom avea rectificare care să asigure funcţionarea statului în mod normal. Asta înseamnă o trecere de la 7 sau 7,1 deficit, cât era, la 8,4 şi asta înseamnă un plus de 25 de miliarde de lei la cheltuieli # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că rectificarea bugetară aşteptată săptămâna viitoare va fi o rectificare care să asigure funcţionarea statului în mod normal. ”Asta înseamnă o... © G4Media.ro.
