Peskov: 'Poziţiile de negociere ale Ucrainei se deteriorează zilnic and #8221;

14:40

Peste 894.000 de moldoveni (30,95%) au votat, până la ora 14:00, la alegerile parlamentare de astăzi din Republica Moldova. Raportat la această oră, numărul este mai mare cu aproape 50.000 faţă de alegerile parlamentare trecute, din 2021, însă mai mic faţă de turul doi al alegerilor prezidenţiale din 2024