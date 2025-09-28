Peskov: 'Poziţiile de negociere ale Ucrainei se deteriorează zilnic and #8221;
28 septembrie 2025
Kremlinul respinge ameninţări ale preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care i-a pus în gardă pe oficialii de la Kremlin să afle unde sunt adăposturile antiaeriene şi apreciază că Ucraina pierde războiul, iar poziţia acesteia de negociere se înrăutăţeşte.
Până la ora 18:30, mai puţin de 4.000 de cetăţeni moldoveni şi-au exprimat votul în Rusia la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
Preşedinta Maia Sandu a făcut un apel public către tinerii moldoveni să iasă să voteze la scrutinul parlamentar.
Viktor Orban, alături de premierul Slovaciei: 'Este bine pentru noi să avem vecini normali and #8221; # Bursa
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat cu ocazia aniversării a 130 de ani de la inaugurarea podului Maria Valeria de la Esztergom, că este and #8222;bine să avem vecini normali and #8221;, subliniind importanţa relaţiilor bune cu ţările vecine.
Record în diaspora: Cea mai mare prezenţă la un scrutin parlamentar desfăşurat vreodată în R. Moldova # Bursa
Până la ora 18:00 (ora Moldovei), la secţiile de votare deschise în străinătate au votat 216 mii de alegători, mai mult decât au votat în total în diaspora la alegerile parlamentare din 2021. Se înregistrează, astfel, cea mai mare prezenţă la urne în diaspora în cadrul unor alegeri parlamentare desfăşurate vreodată în R. Moldova.
Kremlinul respinge ameninţări ale preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care i-a pus în gardă pe oficialii de la Kremlin să afle unde sunt adăposturile antiaeriene şi apreciază că Ucraina pierde războiul, iar poziţia acesteia de negociere se înrăutăţeşte.
Până la ora 18:00 au votat 1.375.314 de moldoveni, ceea ce reprezintă 45,74% din numărul total al alegătorilor.
Oana Ţoiu la ONU: 'România sprijină reforma organizaţiei şi acţiunea multilaterală eficientă and #8221; # Bursa
Cu ocazia celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), ministrul afacerilor externe Oana Ţoiu a avut o întrevedere cu Antonio Guterres, Secretarul General al ONU.
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis un mesaj către cetăţenii din Republica Moldova, cu câteva ore înainte de închiderea urnelor, la alegerile parlamentare, el îndemnându-i să iasă la vot şi afirmând că sunt alegeri decisive, cele mai importante din Republica Moldova după comunist.
Trump: ' and #8221;Avem o şansă reală să ajungem la ceva măreţ în Orientul Mijlociu and #8221; # Bursa
Preşedintele american Donald Trump anunţă and #8221;ceva special, o premieră and #8221; în negocierile de pace în Orientul Mijlociu, cu o zi înaintea unei vizite a premierului israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă.
Inspectoratul General al Poliţiei: Mai multe locaţii, inclusiv Podul Rezina-Rîbniţa, ar putea fi minate # Bursa
Mai multe apeluri au fost făcute la poliţie pentru a semnala că mai multe locaţii ar fi minate, în preajma Zonei de Securitate, inclusiv Podul Rezina-Rîbniţa.
AFAD: Curtemur puternic de magnitudinea 5,4 în Turcia, la Simav, urmat de o replică de magnitudinea 4,0 # Bursa
Un cutremur puternic, de magnitudinea 5,4 a avut loc duminică în nord-vestul Turciei, determinând persoane să fugă din locuinţe, anunţă serviciul de urgenţă AFAD, precizând că nu s-au semnalat imediat victime.
MAE: Secţiile de vot din China şi Japonia s-au închis; peste 190.000 de moldoveni din străinătate au votat pana la ora 16:00 # Bursa
Secţiile de votare deschise în China şi Japonia pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova s-au închis.
Aripa armată a mişcării islamiste palestiniene Hamas, Brigăzile Ezzedin al-Qassam, anunţă duminică, într-un comunicat, că a pierdut contactul cu doi ostatici în oraşul Gaza, din cauza raidurilor israeliene
Prezenţa la vot se menţine, şi la această oră, mai mare faţă de alegerile parlamentare trecute, din 2021.
Promo-LEX: Cozi pe podul de acces din Transnistria spre Moldova, verificările durează peste 30 de minute # Bursa
Nicolae Panfil, şeful misiunii Promo-LEX, a declarat că, până la ora 14:30, 247 dintre cele peste 300 de incidente raportate în secţiile de votare din Republica Moldova şi din străinătate au fost verificate.
ZdG: and #8222;InfoLider and #8221; mobilizează and #8222;PATRIOŢII and #8221; pentru alegerile din Republica Moldova # Bursa
and #8222;Toţi PATRIOŢII, uniţi-vă! and #8221; - mesaj transmis de reţeaua rusă de dezinformare and #8222;InfoLider and #8221; în ziua alegerilor din R. Moldova.
Rogobete: 'Haos administrativ şi procedural fără precedent and #8221; la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi # Bursa
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, după controlul efectuat la Spitalul and #8222;Sfânta Maria and #8221; din Iaşi, unde şase copii au decedat din cauza unei infecţii bacteriene, că a constatat and #8222;un haos administrativ şi procedural fără precedent într-un spital and #8221;.
Ministerul Afacerilor Externe a raportat alerte cu bombă în mai multe secţii de vot din străinătate, inclusiv la Roma şi Genova (Italia), Bucureşti (România), Ashville (SUA) şi Alicante (Spania).
Danemarca urmează să interzică zborul tuturor dronelor civile săptămâna viitoare, pe teritoriul danez, pentru a asigura securitatea unui summit al Uniunii Europene (UE) care reuneşte şefi de stat şi de guverne la Copenhaga, anunţă duminică Ministerul danez al Transporturilor.
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a comentat alegerile parlamentare din Republica Moldova într-un briefing pe 27 septembrie, cu o zi înainte de scrutin.
Aproximativ 60.000 de persoane, potrivit poliţiei - respectiv 100.000, conform organizatorilor - au participat în acest weekend la Berlin la un marş prin care au cerut Israelului să oprească ofensiva militară din Fâşia Gaza.
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis duminică, într-un mesaj live pe Facebook, că procesul de votare este marcat de mai multe incidente atât în ţară, cât şi în diaspora.
George Simion, liderul AUR, a îndemnat alegătorii din Republica Moldova să voteze pentru partidul Democraţia Acasă, condus de Vasile Costiuc.
În municipiul Chişinău au votat peste 250.000 de persoane, adică aproximativ 37% din totalul alegătorilor înscrişi pe liste.
Oana Ţoiu, a transmis la Adunarea Generală a ONU un semnal de alarmă ferm privind situaţia din Republica Moldova # Bursa
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a transmis în intervenţia României la Adunarea Generală a ONU un semnal de alarmă ferm privind situaţia din Republica Moldova, unde azi au loc alegeri parlamentare şi sprijin neclintit pentru suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei, precum şi angajamentul nostru pentru drepturile omului, lupta împotriva schimbărilor climatice şi dezvoltarea durabilă.
Alte drone au fost observate deasupra unor instalaţii militare în Danemarca, în noaptea de sâmbătă spre duminică - a doua zi consecutiv -, anunţă duminică armata daneză
Peste 33% din electorat a votat până acum în cadrul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, astfel că scrutinul poate fi considerat valabil din acest punct de vedere, relatează NewsMaker.md.
Votul a fost suspendat temporar într-o secţie de vot din Roma, Italia, din cauza unei ameninţări cu bombă
Preşedintele Parlamentului Igor Grosu şi-a exprimat la rândul său votul. Acesta a spus, la ieşirea din secţia de votare, că Rusia nu a respectat niciodată interesele Republicii Moldova. A subliniat că e important ca partidele pro-europene să obţină majoritate parlamentară.
Peste 894.000 de moldoveni (30,95%) au votat, până la ora 14:00, la alegerile parlamentare de astăzi din Republica Moldova. Raportat la această oră, numărul este mai mare cu aproape 50.000 faţă de alegerile parlamentare trecute, din 2021, însă mai mic faţă de turul doi al alegerilor prezidenţiale din 2024
Unul dintre liderii Blocului electoral and #8222;Patriotic and #8221;, fostul preşedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, şi-a exercitat duminică dreptul la vot pentru alegerile parlamentare. Acesta a transmis un mesaj dur la adresa guvernării şi a chemat cetăţenii la proteste.
Haaretz: Hamas va elibera toţi ostaticii (vii sau morţi) după care se va dezarma şi va părăsi Palestina # Bursa
Mişcarea islamistă palestiniană Hamas a acceptat and #8221;în principiu and #8221; un plan al preşedintelui american Donald Trump care prevede eliberarea tuturor ostaticilor - în viaţă şi morţi -, iar un acord ar putea să fie finalizat luni, într-o întâlnire între preşedintele american şi premierul israelian Benjamin Netanyahu, dezvăluie sâmbătă cotidianul israelian Haaretz.
Ucraina acuză duminică Rusia de lansarea, în noaptea de sâmbătă spre duminică, a unui atac masiv cu sute de drone şi de rachete, soldat cu cel puţin patru morţi - inclusiv o fată în vârstă de 12 ani - şi aproximativ 20 de răniţi, în timp ce Polonia vecină a mobilizat aviaţia pentru a-şi securiza spaţiul aerian
În plină desfăşurare a alegerilor parlamentare din Republica Moldova, preşedinta Maia Sandu face un apel către cetăţenii ţării plecaţi peste hotare: and #8222;Păziţi Moldova and #8221;.
Preşedintele Nicuşor a declarat dumninică, referindu-se la disputele din coaliţie pe tema reformei administraţiei locale, că acest guvern are trei luni, a luat nişte măsuri prin consens. and #8221;Ăsta este lucrul important. Bineînţeles că există nemulţumiri, tot timpul când sunt oameni foarte diferiţi and #8221;, a punctat preşedintele.
Un submarin rusesc din Flota de la Marea Neagră, Novorossiisk, în dificultate în largul Gibraltarului, către Oceanul Atlantic # Bursa
Un submarin rus de clasa Kilo potrivit nomenclaturii NATO, Novorossiisk, care face parte din Flota rusă la Marea Neagră, dat în folosinţă în 2014, se confruntă cu and #8221;probleme tehnice grave and #8221; în largul Gibraltarului, un teritoriu britanic situat în sudul Spaniei, în drum către Oceanul Atlantic, iar and #8221;echipajul este incapabil să rezolve problema and #8221;, potrivit unui canal Telegram al opoziţiei, Ceka-OGPU (nume ale poliţiei sovietice),
Unul dintre liderii Blocului electoral and #8222;Patriotic and #8221;, fostul preşedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, şi-a exercitat duminică dreptul la vot pentru alegerile parlamentare. Acesta a transmis un mesaj dur la adresa guvernării şi a chemat cetăţenii la proteste.
Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, şi-a exercitat dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Recean a venit la secţia de votare însoţit de soţia sa.
Premierul Dorin Recean anunţă tentative de atac cibernetic. Aproximativ 4000 de site-uri nu funcţionează # Bursa
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a anunţat că aproximativ 4000 de site-uri nu funcţionează. Potrivit oficialului, situaţia a apărut după ce Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică (STISC), instituţie subordonată Guvernului, a fost nevoit să blocheze o platformă în urma unui atac cibernetic masiv. Recean a precizat că atacul vizează infrastructura aferentă procesului electoral destinat alegerii Parlamentului.
AFP: Cel puţin patru morţi şi 27 de răniţi la Kiev într-un nou atac masiv în Ucraina de 12 ore # Bursa
Ucraina acuză duminică Rusia de lansarea, în noaptea de sâmbătă spre duminică, a unui atac masiv cu sute de drone şi de rachete, soldat cu cel puţin patru morţi - inclusiv o fată în vârstă de 12 ani - şi aproximativ 20 de răniţi, în timp ce Polonia vecină a mobilizat aviaţia pentru a-şi securiza spaţiul aerian
Nicuşor Dan: Acest guvern are trei luni, a luat nişte măsuri care au fost luate prin consens # Bursa
Preşedintele Nicuşor a declarat dumninică, referindu-se la disputele din coaliţie pe tema reformei administraţiei locale, că acest guvern are trei luni, a luat nişte măsuri prin consens. and #8221;Ăsta este lucrul important. Bineînţeles că există nemulţumiri, tot timpul când sunt oameni foarte diferiţi and #8221;, a punctat preşedintele.
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat duminică, referindu-se la alegerile parlamentare din Republica Moldova, că e o zi decisivă pentru Republica Moldova şi i-a îndemnat pe toţi basarabenii din România să meargă la vot. and #8221;E chiar foarte, foarte important. E o zi chiar, aş spune, istorică pentru Republica Moldova and #8221;, a adăugat preşedintele.
Haaretz: Hamas va elibera toţi ostaticii, vii şi morţi, după care se va dezarma şi va părăsi Palestina # Bursa
Mişcarea islamistă palestiniană Hamas a acceptat and #8221;în principiu and #8221; un plan al preşedintelui american Donald Trump care prevede eliberarea tuturor ostaticilor - în viaţă şi morţi -, iar un acord ar putea să fie finalizat luni, într-o întâlnire între preşedintele american şi premierul israelian Benjamin Netanyahu, dezvăluie sâmbătă cotidianul israelian Haaretz.
Grindeanu: Trebuie să fiţi conştienţi că sunt forţe care încearcă să ţină captivă R. Moldova şi să o deturneze de la parcursul său european # Bursa
Preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu le transmite alegătorilor din Republica Moldova că trebuie să fie conştienţi că sunt forţe care încearcă să ţină captivă Republica Moldova şi să o deturneze de la parcursul său european!, ţinta fiind polarizarea societăţii, subminarea instituţiilor democratice şi menţinerea unui nivel scăzut de trai, motiv pentru care votul lor la alegerile parlamentare de duminică este vital pentru protejarea suveranităţii.
Rialul, se depreciază la cel mai scăzut nivel istoric faţă de dolar, după restabilirea sancţiunilor ONU # Bursa
Moneda naţională iraniană, rialul, a atins duminică dimineaţa un minim istoric în faţa dolarului, după restabilirea sancţiunilor ONU, potrivit mai multor site-uri care urmăresc cursul valutar
Iranul condamnă duminică restabilirea sancţiunilor care i-au fost impuse de către ONU, la zece ani după ridicarea acestora, în plin dezacord cu Occidentul pe tema programului său nuclear
Partidul Laburist (Labour) britanic se reuneşte începând de duminică într-un Congres anual foarte riscant pentru premierul Keir Starmer - tot mai contestat în propria tabără, în contextul în care unii se îndoiesc de capacitatea sa de a rezista ascensiunii extremei drepte
Preşedintele Parlamentului Igor Grosu şi-a exprimat la rândul său votul. Acesta a spus, la ieşirea din secţia de votare, că Rusia nu a respectat niciodată interesele Republicii Moldova. A subliniat că e important ca partidele pro-europene să obţină majoritate parlamentară.
Alexandr Stoianoglo, fostul candidat la alegerile prezidenţiale, s-a prezentat la secţia de votare # Bursa
Alexandr Stoianoglo, lider al Blocului and #8222;Alternativa and #8221; şi fost candidat la alegerile prezidenţiale, s-a prezentat la secţia de votare la ora 09:30, alături de soţie şi cele două fiice.
La Buenos Aires, manifestanţii cer dreptate în cazul unui triplu and #8222;narco-femicid and #8221;, după ce corpurile a trei tinere femei au fost descoperite îngropate # Bursa
Câteva mii de persoane au manifestat sâmbătă la Buenos Aires pentru a cere dreptate, după asasinarea, în această săptămână, a trei tinere, o crimă care ar fi legată de traficul de droguri şi care zguduie ţara de câteva zile
