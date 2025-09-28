Profețiile lui DON Mitică, luni, 29 septembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, ediție specială despre cele mai importante evenimente din sport

Fanatik, 28 septembrie 2025 18:50

Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor analiza meciurile tari din Superligă și evenimentele importante din România, luni, 29 septembrie, ora 13:30, la „Profețiile lui DON Mitică”.

Acum 5 minute
19:20
Alexandru Buzbuchi, gafă uluitoare în Farul – Unirea Slobozia! Cum au reacționat Gică Hagi și Gică Popescu din lojă. Foto Fanatik
Alexandru Buzbuchi, portarul Farului, a comis o eroare majoră în meciul cu Unirea Slobozia de la Ovidiu, iar Eduard Florescu a înscris pentru oaspeți.
Acum 30 minute
19:00
Eric Bicfalvi nu merge în Rusia și a fost ofertat din SuperLiga: „Vreau să stau mai mult cu băieții mei” Fanatik
Eric Bicfalvi, mijlocașul român cu meciuri la echipa națională, a prefațat duelul FCSB - Oțeul. Ce planuri are fotbalistul de 37 de ani. „Fizic mă simt OK și aș putea să mai joc”.
18:50
Profețiile lui DON Mitică, luni, 29 septembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, ediție specială despre cele mai importante evenimente din sport Fanatik
Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor analiza meciurile tari din Superligă și evenimentele importante din România, luni, 29 septembrie, ora 13:30, la „Profețiile lui DON Mitică”.
Acum o oră
18:40
Cum s-a pozat Aryna Sabalenka alături de sora ei. Imaginile controversate i-au înnebunit pe fani Fanatik
Aryna Sabalenka a fost criticată pentru modul în care s-a afișat alături de sora ei. Ce imagini controversate a postat liderul WTA.
18:40
Vești excelente pentru Mirel Rădoi la Craiova! A revenit pe gazon după 9 luni și e gata să impresioneze Fanatik
Luis Paradela, cubanezul care a impresionat la Universitatea Craiova, a revenit pe gazon după o absență de durată.
Acum 2 ore
18:20
Ce notă a primit Andrei Rațiu după Rayo Vallecano – Sevilla 0-1. Românul, aproape de un gol de senzație. Video Fanatik
Andrei Rațiu a fost integralist în partida dintre Rayo Vallecano și Sevilla, 0-1, și a fost aproape de a înscrie un gol superb, printr-un șut de la mare distanță.
18:10
Cât costă o cameră de 1 decembrie, ziua României, în hotelul de lux deținut de Simona Halep din Poiana Brașov. Puțini români își permit să se cazeze la asemenea prețuri Fanatik
Cine vrea să ajungă la hotelul de lux deținut de Simona Halep din Poiana Brașov în minivacanța de 1 decembrie va avea de scos din buzunar sume uriașe.
18:00
Young Boys, meci cu 6 goluri în campionat, după 0-0 la pauză! Urmează FCSB Fanatik
Young Boys a fost protagonista unui meci cu 6 goluri înainte de partida cu FCSB din Europa League. Viitoarea adversară a roș-albaștrilor s-a impus cu 4-2 în fața celor de la Thun.
17:40
Prezentatoarea TV din cauza căreia Gabriel Torje și Ciprian Marica nu-și mai vorbesc de 10 ani. Ce s-a întâmplat, de fapt Fanatik
Moderatoarea TV care a dus la ruptura dintre Gabriel Torje și Ciprian Marica în urmă cu 10 ani. Cum au stat lucrurile, în realitate.
17:40
Dezastru pentru fotbalistul din Premier League! Și-a dat două autogoluri într-un meci și a egalat un record nedorit Fanatik
Fundașul lui Burnley, Maxime Esteve, a egalat un record nedorit în partida pe care echipa sa a pierdut-o cu 1-5 pe terenul lui Manchester City.
17:30
Gigi Corsicanu, filmul complet al scandalului uriaș de la Ploiești: „Am sărit ca să-i salvez. Putea să o lovească urât, era grav” Fanatik
Gigi Corsicanu a reacționat în exclusivitate pentru FANATIK după scandalul de la Petrolul - Rapid 0-1. Fostul lider al galeriei rapidiste a sărit în apărarea familiei lui Alexandru Pașcanu
Acum 4 ore
17:10
Cristi Borcea e gata să dea marea lovitură în domeniul în care Gigi Becali obține sume de bani fabuloase. Tranzacția de milioane de euro încheiată de afacerist Fanatik
Cristi Borcea e gata să încheie o tranzacție de milioane de euro. Fostul acționar de la Dinamo a semnat deja actele.
17:10
Rakow, meci dramatic înainte de partida cu Universitatea Craiova! Ce notă a primit Bogdan Racovițan Fanatik
Prima adversară a Universității Craiova din grupa de Conference League, Rakow, a fost implicată într-un meci dramatic în prima ligă poloneză. Internaționalul român Bogdan Racovițan a fost integralist.
17:00
Gigi Becali, gest uriaş pentru imigranţii care lucrează în Bucureşti: “Ei sunt amărâţi, au plecat de la familie să lucreze aici!” Fanatik
Gigi Becali, patronul FCSB-ului, are milă față de imigranții din București și le dă bani mereu când vin la el
16:40
Ce salariu avea George Ţucudean înainte să se retragă din fotbal. Milionarul ar fi putut trăi liniștit fără să mai facă altceva Fanatik
George Ţucudean a preluat afacerile familiei lui, este milionar, însă și din fotbal ajungea să facă bani frumoși acum câțiva ani.
16:10
Cine e jucătorul de tenis celebru care l-a lăsat mut de uimire pe Ion Țiriac. ”Acum, când mă vede, își ridică pălăria” Fanatik
Cum se numește tenismenul care i-a atras atenția miliardarului Ion Țiriac. Ce s-a întâmplat între cei doi jucători de tenis.
16:10
Petrolul îl acuză pe Bîrsan de viciere de rezultat! “Ne-a transmis că a greșit!”. Șumudică a intervenit abrupt în direct: “Grozav a părut neimplicat!” Fanatik
Oficialii Petrolului, prin vocea președintelui Claudiu Tudor, au acuzat arbitrajul la final partidei pierdute cu Rapid, 0-1, în SuperLigă.
15:50
S-a îmbogățit peste noapte din OnlyFans, după ce a fost dată afară de la echipă. Cum arată fotbalista care face senzație pe internet Fanatik
O tânără fotbalistă face ravagii pe OnlyFans. Cât le cere sportiva de 27 de ani bărbaților pentru a-i putea vizualiza conținutul de pe platformă.
15:40
Cum vrea să o răsplătească Ion Țiriac pe Nadia Comăneci la 50 de ani de la obținerea primului 10 din istoria gimnasticii: ”I-am promis” Fanatik
Ion Țiriac i-a făcut o promisiune fostei gimnaste, Nadia Comăneci. Cum vrea să o răsplătească la 50 de ani de la obținerea primului 10 din istoria gimnasticii?
Acum 6 ore
15:20
Gică Hagi, susţinere totală pentru Ianis Zicu: “Nu se bagă! Are mare încredere în el” Fanatik
Florin Bratu a vorbit despre Ianis Zicu la Farul după remiza cu Dinamo și a dezvăluit câtă susținere are din partea lui Gică Hagi.
15:10
Ajuns la 31 de ani, fotbalistul român trece printr-o perioadă neagră. Dezvăluirile sunt neașteptate: „Poate să facă pușcărie” Fanatik
Tensiuni aprinse între un fotbalist român și fosta lui soție. Motivul pentru care jucătorul riscă să ajungă în spatele gratiilor.
14:50
Nici Messi, nici Cristiano Ronaldo! Cine este modelul lui Mamadou Thiam de la FCSB: „Nu am mai văzut asemenea fotbalist” Fanatik
Mamadou Thiam a fost transferat de FCSB în această vară și a lăsat o impresie bună la primele sale meciuri. Fotbalistul senegalez a dezvăluit cine este idolul său din punct de vedere fotbalistic
14:40
Cum se menține în formă Vanessa Drăguș. Antrenamentele pe care le face soția lui Denis Drăguș pentru a avea o siluetă de invidiat Fanatik
Care este secretul Vanessei Drăguș pentru o siluetă de invidiat. Soția fotbalistului Denis Drăguș le-a arătat tuturor ce antrenamente face la sala de forță.
14:30
Naționala României se mută din București! Duelul cu San Marino va avea loc pe un stadion al cărui gazon a fost aspru criticat Fanatik
România urmează să joace meciul cu San Marino, din preliminariile pentru Cupa Mondială, pe stadionul Ilie Oană din Ploiești.
14:20
Vedeta lui Brentford, realizare incredibilă în meciul cu Manchester United! S-a mai întâmplat o singură dată în istoria Premier League Fanatik
Igor Thiago a fost eroul celor de la Brentford în victoria contra lui Manchester United. Brazilianul a intrat în istorie după această partidă.
14:00
Gigi Becali a virat banii către CFR Cluj! Ce sumă a încasat Nelutu Varga la finalul saptamanii! Fanatik
CFR Cluj, clauze geniale în transferurile lui Bârligea și Otele la FCSB, respectiv Basel. Ardelenii au primit 750.000 doar din bonusuri de performanță, așa cum a dezvăluit Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.
14:00
Ce s-a ales de Simona Amânar, campioana olimpică ce a dat numele unei sărituri foarte dificile în gimnastică. Ce face astăzi Fanatik
Ce se mai știe de Simona Amânar, campioana olimpică care a dat numele unei sărituri complicate. Meseria fostei gimnaste.
13:50
Dinamo îl contrează pe Rădoi după scandalul de la vestiare: “Perica a reacționat ca să se apere în meleu!” Ce spune Andrei Nicolescu de acuzele lui Mihai Rotaru Fanatik
Andrei Nicolescu, explicații după Craiova - Dinamo 2-2. Ce spune despre arbitrajul din meciul din Bănie. Răspuns pentru Mirel Rădoi și Mihai Rotaru.
13:40
“Un arbitraj pervers, ca pe vremea Miliției! A greșit și Bancu, lipsește cu FCSB! Mihai Rotaru n-a fost niciodată așa supărat”. Oltenii, furioși pe Cojocaru și la 2 zile după 2-2 cu Dinamo Fanatik
Universitatea Craiova nu-și uită așa repede supărarea pe Adrian Cojocaru! Ce au spus oltenii despre arbitrajul din derby-ul cu Dinamo
Acum 8 ore
12:40
“Un amatorism îngrozitor la Rapid!” Horia Ivanovici, ferm după greșeala strategică din scandalul Dobre – fani: “Domnule Șucu, învățați puțină șmecherie!” Fanatik
Horia Ivanovici i-a taxat pe oficialii Rapidului pentru modul în care s-a gestionat situația lui Alexandru Dobre, expus la interviuri după 1-0 cu Petrolul, deși avusese un conflict cu suporterii.
12:30
Adevărul despre scandalul din tribune dintre bunicuța “rapidistă” de 80 a lui Pașcanu și fanii Petrolului la faza golului. Dezvăluirile lui Robert Niță Fanatik
Ce s-a întâmplat în tribune la Petrolul - Rapid!? Bunica lui Alex Pașcanu a fost victima suporterilor prahoveni. Discuție încinsă în platou.
12:10
Ce nume are, de fapt, Ioan Andone în buletin. Marele antrenor român a încercat să-l schimbe, dar nu a reușit Fanatik
Legenda lui Dinamo, Ioan Andone, nu are acest nume de familie și în buletin. Ce apare în actele ”Fălcosului” la secțiunea ”nume de familie”.
12:10
Marius Șumudică, analiză dură după Petrolul – Rapid 0-1: “Cel mai slab meci! Execrabil!” Ce spune de Costel Gâlcă și scandalul Dobre – fani Fanatik
Marius Șumudică, fostul antrenor al Rapidului, a făcut o analiză tăioasă a meciului Petrolul-Rapid. Cum l-a caracterizat pe Costel Gâlcă și ce a spus despre scandalul Dobre - fani
12:00
Cât de gravă e accidentarea lui Denis Draguș! “Era terminat! Am vorbit deja cu Marijana din Serbia”. Ratează meciul România – Austria?! Fanatik
Marius Șumudică a dezvăluit care este situația lui Denis Drăguș, internaționalul român accidentat în ultimul meci al celor de la Eyupspor.
11:40
A fost henț la golul victoriei Rapidului cu Petrolul? “V-a ajutat puțin Bârsan!” / “Dacă era în careu, nu se dădea penalty!” Fanatik
Petrolul - Rapid 0-1 a fost decis de o lovitură liberă transformată în gol de giuleșteni. Faza care a stârnit controverse a fost analizată la FANATIK SUPERLIGA.
11:30
“Cojocaru, un arbitru mediocru!” Faza scandaloasă Armstrong – Bancu din U Craiova – Dinamo 2-2 a stârnit valuri în direct Fanatik
Arbitrul meciului Universitatea Craiova - Dinamo, tras la răspundere. Decizia care a influențat rezultatul derby-ului, analizată în direct.
Acum 12 ore
11:10
Povești fabuloase spuse de omul care i-a descoperit pe Ionel Dănciulescu, Claudiu Niculescu sau Ionuț Luțu: ”Dacă nu-l lua Becali șofer, acum era boschetar!” Fanatik
Ionel Dănciulescu, Claudiu Niculescu și Ionuț Luțu sunt legați de un nume: Ion Pârvulescu. Povești fabuloase rememorate de antrenorul care a crescut generații întregi la Slatina.
10:40
Olandezii i-au găsit echipă lui David Miculescu! La ce club a fost propus: „Ar fi un transfer bun” Fanatik
Poate face față David Miculescu în Olanda? Atacantul lui FCSB a fost propus la o formație batavă ce se luptă pentru cupele europene
10:20
Dinamo, ironie supremă după scandalul de la Craiova! Ce au postat „câinii” chiar pe pagina oficială de Facebook. Foto Fanatik
Duelul de la distanță dintre Dinamo și Universitatea Craiova continuă, chiar și la ore bune după fluierul de final al confruntării.
10:10
Cătălin Cîrjan, convocat la echipa naţională? “Va fi un boost de încredere fenomenal! Este în vederile lui Mircea Lucescu!”. Când debutează Mazilu la Dinamo Fanatik
Andrei Nicolescu a vorbit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, despre o posibilă convocare a lui Cătălin Cîrjan la națională. Oficialul a transmis și care este situația lui Adrian Mazilu.
09:50
Bogdan Baratky, concluzie rece după victoria de la Ploiești: „Rapidul over-achiever” Fanatik
Bogdan Baratky salută victoria Rapidului de la Ploiești și este încântat de linia de clasament. Dar recunoaște că jocul nu merge, iar lotul mai are nevoie de întăriri.
09:40
Locul din Europa care l-a impresionat pe Mitică Dragomir. A fost acolo în vacanță și nu i-a venit să creadă: „Una din minunile lumii” Fanatik
Dumitru Dragomir a fost în concediu. Ce loc a vizitat fostul șef LPF și ce l-a dat pe spate la locația în care a fost cu familia.
09:20
Cătălin Cîrjan, reacție-șoc despre parcursul dezastruos al FCSB în SuperLiga: „Ne-am dori să intre în play-off” Fanatik
Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo, a uitat de rivalități și spune că dorește ca FCSB să ajungă în play-off
09:10
Ce studii are, de fapt, Gică Popescu. Puțini știu asta despre căpitanul ”Generației de Aur”: ”Am luat nota 10” Fanatik
Gică Popescu a fost unul dintre stâlpii ”Generației de Aur”, alături de Hagi, Petrescu, Munteanu sau Adrian Ilie. Puțini știu însă ce studii are ”Baciul”.
09:00
“Rapid a câștigat trei puncte cu ajutorul arbitrilor, care trebuie să-și plătească datoriile!” Reacție clară după meciul cu Petrolul, chiar din tabăra giuleștenilor Fanatik
Marian Iancu, susținător declarat al Rapidului, dar și critic efervescent al giuleștenilor, consideră că victoria cu Petrolul a fost obținută cu ajutorul arbitrilor
08:40
Daniel Bîrligea l-a făcut să plângă de fericire pe cel mai tânăr fan FCSB. Surpriză emoționantă, direct de pe teren după victoria cu Go Ahead Eagles. Video Fanatik
Daniel Bîrligea a făcut fericit un fan de numai 7 ani. Atacantul i-a urat „La mulți ani” imediat după ce s-a terminat Go Ahead Eagles - FCSB 0-1
08:30
Alex Băluță, martor la recitalul etapei în MLS. Ce a făcut românul la prima apariție în lotul lui Los Angeles FC Fanatik
Fostul FCSB-ist a stat pe bancă la victoria noii sale echipe, scor 3-0 la St. Louis City, partidă în care fostul căpitan al lui Tottenham a fost omul meciului
08:20
Giovanni Becali, dezvăluiri despre nevestele de fotbalişti: “Surorile cu care sunt căsătorite Gică Hagi şi Gică Popescu sunt cele mai corecte” Fanatik
Giovanni Becali a vorbit despre nevestele de fotbaliști. Ioan Becali le-a dat ca exemplu tuturor jucătorilor pe surorile căsătorite cu Gică Hagi și Gică Popescu.
08:10
Orașul istoric din România unde se construiește un stadion nou, de 55 de milioane de euro, lângă un alt stadion, care a costat 16 milioane de euro Fanatik
Care este orașul istoric din România, fostă capitală a Țării Românești, unde, alături de o arenă deja existentă, se construiește un stadion nou, de 55 de milioane de euro.
07:30
Marius Mitran a dezvăluit discuția șoc dintre Mircea Lucescu și Gică Hagi. „Mi-e rușine că îți sunt antrenor!”. Cum a reacționat „Regele”. Exclusiv Fanatik
Marius Mitran a făcut o dezvăluire șoc la Fanatik SuperLiga cu titanii Mircea Lucescu și Gică Hagi protagoniști. Ce s-a întâmplat la un meci Galatasaray - Real Madrid din 2001
