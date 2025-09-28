Profețiile lui DON Mitică, luni, 29 septembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, ediție specială despre cele mai importante evenimente din sport
Fanatik, 28 septembrie 2025 18:50
Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor analiza meciurile tari din Superligă și evenimentele importante din România, luni, 29 septembrie, ora 13:30, la „Profețiile lui DON Mitică”.
Acum 5 minute
19:20
Alexandru Buzbuchi, gafă uluitoare în Farul – Unirea Slobozia! Cum au reacționat Gică Hagi și Gică Popescu din lojă. Foto # Fanatik
Alexandru Buzbuchi, portarul Farului, a comis o eroare majoră în meciul cu Unirea Slobozia de la Ovidiu, iar Eduard Florescu a înscris pentru oaspeți.
Acum 30 minute
19:00
Eric Bicfalvi nu merge în Rusia și a fost ofertat din SuperLiga: „Vreau să stau mai mult cu băieții mei” # Fanatik
Eric Bicfalvi, mijlocașul român cu meciuri la echipa națională, a prefațat duelul FCSB - Oțeul. Ce planuri are fotbalistul de 37 de ani. „Fizic mă simt OK și aș putea să mai joc”.
18:50
Acum o oră
18:40
Cum s-a pozat Aryna Sabalenka alături de sora ei. Imaginile controversate i-au înnebunit pe fani # Fanatik
Aryna Sabalenka a fost criticată pentru modul în care s-a afișat alături de sora ei. Ce imagini controversate a postat liderul WTA.
18:40
Vești excelente pentru Mirel Rădoi la Craiova! A revenit pe gazon după 9 luni și e gata să impresioneze # Fanatik
Luis Paradela, cubanezul care a impresionat la Universitatea Craiova, a revenit pe gazon după o absență de durată.
Acum 2 ore
18:20
Ce notă a primit Andrei Rațiu după Rayo Vallecano – Sevilla 0-1. Românul, aproape de un gol de senzație. Video # Fanatik
Andrei Rațiu a fost integralist în partida dintre Rayo Vallecano și Sevilla, 0-1, și a fost aproape de a înscrie un gol superb, printr-un șut de la mare distanță.
18:10
Cât costă o cameră de 1 decembrie, ziua României, în hotelul de lux deținut de Simona Halep din Poiana Brașov. Puțini români își permit să se cazeze la asemenea prețuri # Fanatik
Cine vrea să ajungă la hotelul de lux deținut de Simona Halep din Poiana Brașov în minivacanța de 1 decembrie va avea de scos din buzunar sume uriașe.
18:00
Young Boys a fost protagonista unui meci cu 6 goluri înainte de partida cu FCSB din Europa League. Viitoarea adversară a roș-albaștrilor s-a impus cu 4-2 în fața celor de la Thun.
17:40
Prezentatoarea TV din cauza căreia Gabriel Torje și Ciprian Marica nu-și mai vorbesc de 10 ani. Ce s-a întâmplat, de fapt # Fanatik
Moderatoarea TV care a dus la ruptura dintre Gabriel Torje și Ciprian Marica în urmă cu 10 ani. Cum au stat lucrurile, în realitate.
17:40
Dezastru pentru fotbalistul din Premier League! Și-a dat două autogoluri într-un meci și a egalat un record nedorit # Fanatik
Fundașul lui Burnley, Maxime Esteve, a egalat un record nedorit în partida pe care echipa sa a pierdut-o cu 1-5 pe terenul lui Manchester City.
17:30
Gigi Corsicanu, filmul complet al scandalului uriaș de la Ploiești: „Am sărit ca să-i salvez. Putea să o lovească urât, era grav” # Fanatik
Gigi Corsicanu a reacționat în exclusivitate pentru FANATIK după scandalul de la Petrolul - Rapid 0-1. Fostul lider al galeriei rapidiste a sărit în apărarea familiei lui Alexandru Pașcanu
Acum 4 ore
17:10
Cristi Borcea e gata să dea marea lovitură în domeniul în care Gigi Becali obține sume de bani fabuloase. Tranzacția de milioane de euro încheiată de afacerist # Fanatik
Cristi Borcea e gata să încheie o tranzacție de milioane de euro. Fostul acționar de la Dinamo a semnat deja actele.
17:10
Rakow, meci dramatic înainte de partida cu Universitatea Craiova! Ce notă a primit Bogdan Racovițan # Fanatik
Prima adversară a Universității Craiova din grupa de Conference League, Rakow, a fost implicată într-un meci dramatic în prima ligă poloneză. Internaționalul român Bogdan Racovițan a fost integralist.
17:00
Gigi Becali, gest uriaş pentru imigranţii care lucrează în Bucureşti: “Ei sunt amărâţi, au plecat de la familie să lucreze aici!” # Fanatik
Gigi Becali, patronul FCSB-ului, are milă față de imigranții din București și le dă bani mereu când vin la el
16:40
Ce salariu avea George Ţucudean înainte să se retragă din fotbal. Milionarul ar fi putut trăi liniștit fără să mai facă altceva # Fanatik
George Ţucudean a preluat afacerile familiei lui, este milionar, însă și din fotbal ajungea să facă bani frumoși acum câțiva ani.
16:10
Cine e jucătorul de tenis celebru care l-a lăsat mut de uimire pe Ion Țiriac. ”Acum, când mă vede, își ridică pălăria” # Fanatik
Cum se numește tenismenul care i-a atras atenția miliardarului Ion Țiriac. Ce s-a întâmplat între cei doi jucători de tenis.
16:10
Petrolul îl acuză pe Bîrsan de viciere de rezultat! “Ne-a transmis că a greșit!”. Șumudică a intervenit abrupt în direct: “Grozav a părut neimplicat!” # Fanatik
Oficialii Petrolului, prin vocea președintelui Claudiu Tudor, au acuzat arbitrajul la final partidei pierdute cu Rapid, 0-1, în SuperLigă.
15:50
S-a îmbogățit peste noapte din OnlyFans, după ce a fost dată afară de la echipă. Cum arată fotbalista care face senzație pe internet # Fanatik
O tânără fotbalistă face ravagii pe OnlyFans. Cât le cere sportiva de 27 de ani bărbaților pentru a-i putea vizualiza conținutul de pe platformă.
15:40
Cum vrea să o răsplătească Ion Țiriac pe Nadia Comăneci la 50 de ani de la obținerea primului 10 din istoria gimnasticii: ”I-am promis” # Fanatik
Ion Țiriac i-a făcut o promisiune fostei gimnaste, Nadia Comăneci. Cum vrea să o răsplătească la 50 de ani de la obținerea primului 10 din istoria gimnasticii?
Acum 6 ore
15:20
Florin Bratu a vorbit despre Ianis Zicu la Farul după remiza cu Dinamo și a dezvăluit câtă susținere are din partea lui Gică Hagi.
15:10
Ajuns la 31 de ani, fotbalistul român trece printr-o perioadă neagră. Dezvăluirile sunt neașteptate: „Poate să facă pușcărie” # Fanatik
Tensiuni aprinse între un fotbalist român și fosta lui soție. Motivul pentru care jucătorul riscă să ajungă în spatele gratiilor.
14:50
Nici Messi, nici Cristiano Ronaldo! Cine este modelul lui Mamadou Thiam de la FCSB: „Nu am mai văzut asemenea fotbalist” # Fanatik
Mamadou Thiam a fost transferat de FCSB în această vară și a lăsat o impresie bună la primele sale meciuri. Fotbalistul senegalez a dezvăluit cine este idolul său din punct de vedere fotbalistic
14:40
Cum se menține în formă Vanessa Drăguș. Antrenamentele pe care le face soția lui Denis Drăguș pentru a avea o siluetă de invidiat # Fanatik
Care este secretul Vanessei Drăguș pentru o siluetă de invidiat. Soția fotbalistului Denis Drăguș le-a arătat tuturor ce antrenamente face la sala de forță.
14:30
Naționala României se mută din București! Duelul cu San Marino va avea loc pe un stadion al cărui gazon a fost aspru criticat # Fanatik
România urmează să joace meciul cu San Marino, din preliminariile pentru Cupa Mondială, pe stadionul Ilie Oană din Ploiești.
14:20
Vedeta lui Brentford, realizare incredibilă în meciul cu Manchester United! S-a mai întâmplat o singură dată în istoria Premier League # Fanatik
Igor Thiago a fost eroul celor de la Brentford în victoria contra lui Manchester United. Brazilianul a intrat în istorie după această partidă.
14:00
Gigi Becali a virat banii către CFR Cluj! Ce sumă a încasat Nelutu Varga la finalul saptamanii! # Fanatik
CFR Cluj, clauze geniale în transferurile lui Bârligea și Otele la FCSB, respectiv Basel. Ardelenii au primit 750.000 doar din bonusuri de performanță, așa cum a dezvăluit Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.
14:00
Ce s-a ales de Simona Amânar, campioana olimpică ce a dat numele unei sărituri foarte dificile în gimnastică. Ce face astăzi # Fanatik
Ce se mai știe de Simona Amânar, campioana olimpică care a dat numele unei sărituri complicate. Meseria fostei gimnaste.
13:50
Dinamo îl contrează pe Rădoi după scandalul de la vestiare: “Perica a reacționat ca să se apere în meleu!” Ce spune Andrei Nicolescu de acuzele lui Mihai Rotaru # Fanatik
Andrei Nicolescu, explicații după Craiova - Dinamo 2-2. Ce spune despre arbitrajul din meciul din Bănie. Răspuns pentru Mirel Rădoi și Mihai Rotaru.
13:40
“Un arbitraj pervers, ca pe vremea Miliției! A greșit și Bancu, lipsește cu FCSB! Mihai Rotaru n-a fost niciodată așa supărat”. Oltenii, furioși pe Cojocaru și la 2 zile după 2-2 cu Dinamo # Fanatik
Universitatea Craiova nu-și uită așa repede supărarea pe Adrian Cojocaru! Ce au spus oltenii despre arbitrajul din derby-ul cu Dinamo
Acum 8 ore
12:40
“Un amatorism îngrozitor la Rapid!” Horia Ivanovici, ferm după greșeala strategică din scandalul Dobre – fani: “Domnule Șucu, învățați puțină șmecherie!” # Fanatik
Horia Ivanovici i-a taxat pe oficialii Rapidului pentru modul în care s-a gestionat situația lui Alexandru Dobre, expus la interviuri după 1-0 cu Petrolul, deși avusese un conflict cu suporterii.
12:30
Adevărul despre scandalul din tribune dintre bunicuța “rapidistă” de 80 a lui Pașcanu și fanii Petrolului la faza golului. Dezvăluirile lui Robert Niță # Fanatik
Ce s-a întâmplat în tribune la Petrolul - Rapid!? Bunica lui Alex Pașcanu a fost victima suporterilor prahoveni. Discuție încinsă în platou.
12:10
Ce nume are, de fapt, Ioan Andone în buletin. Marele antrenor român a încercat să-l schimbe, dar nu a reușit # Fanatik
Legenda lui Dinamo, Ioan Andone, nu are acest nume de familie și în buletin. Ce apare în actele ”Fălcosului” la secțiunea ”nume de familie”.
12:10
Marius Șumudică, analiză dură după Petrolul – Rapid 0-1: “Cel mai slab meci! Execrabil!” Ce spune de Costel Gâlcă și scandalul Dobre – fani # Fanatik
Marius Șumudică, fostul antrenor al Rapidului, a făcut o analiză tăioasă a meciului Petrolul-Rapid. Cum l-a caracterizat pe Costel Gâlcă și ce a spus despre scandalul Dobre - fani
12:00
Cât de gravă e accidentarea lui Denis Draguș! “Era terminat! Am vorbit deja cu Marijana din Serbia”. Ratează meciul România – Austria?! # Fanatik
Marius Șumudică a dezvăluit care este situația lui Denis Drăguș, internaționalul român accidentat în ultimul meci al celor de la Eyupspor.
11:40
A fost henț la golul victoriei Rapidului cu Petrolul? “V-a ajutat puțin Bârsan!” / “Dacă era în careu, nu se dădea penalty!” # Fanatik
Petrolul - Rapid 0-1 a fost decis de o lovitură liberă transformată în gol de giuleșteni. Faza care a stârnit controverse a fost analizată la FANATIK SUPERLIGA.
11:30
“Cojocaru, un arbitru mediocru!” Faza scandaloasă Armstrong – Bancu din U Craiova – Dinamo 2-2 a stârnit valuri în direct # Fanatik
Arbitrul meciului Universitatea Craiova - Dinamo, tras la răspundere. Decizia care a influențat rezultatul derby-ului, analizată în direct.
Acum 12 ore
11:10
Povești fabuloase spuse de omul care i-a descoperit pe Ionel Dănciulescu, Claudiu Niculescu sau Ionuț Luțu: ”Dacă nu-l lua Becali șofer, acum era boschetar!” # Fanatik
Ionel Dănciulescu, Claudiu Niculescu și Ionuț Luțu sunt legați de un nume: Ion Pârvulescu. Povești fabuloase rememorate de antrenorul care a crescut generații întregi la Slatina.
10:40
Olandezii i-au găsit echipă lui David Miculescu! La ce club a fost propus: „Ar fi un transfer bun” # Fanatik
Poate face față David Miculescu în Olanda? Atacantul lui FCSB a fost propus la o formație batavă ce se luptă pentru cupele europene
10:20
Dinamo, ironie supremă după scandalul de la Craiova! Ce au postat „câinii” chiar pe pagina oficială de Facebook. Foto # Fanatik
Duelul de la distanță dintre Dinamo și Universitatea Craiova continuă, chiar și la ore bune după fluierul de final al confruntării.
10:10
Cătălin Cîrjan, convocat la echipa naţională? “Va fi un boost de încredere fenomenal! Este în vederile lui Mircea Lucescu!”. Când debutează Mazilu la Dinamo # Fanatik
Andrei Nicolescu a vorbit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, despre o posibilă convocare a lui Cătălin Cîrjan la națională. Oficialul a transmis și care este situația lui Adrian Mazilu.
09:50
Bogdan Baratky salută victoria Rapidului de la Ploiești și este încântat de linia de clasament. Dar recunoaște că jocul nu merge, iar lotul mai are nevoie de întăriri.
09:40
Locul din Europa care l-a impresionat pe Mitică Dragomir. A fost acolo în vacanță și nu i-a venit să creadă: „Una din minunile lumii” # Fanatik
Dumitru Dragomir a fost în concediu. Ce loc a vizitat fostul șef LPF și ce l-a dat pe spate la locația în care a fost cu familia.
09:20
Cătălin Cîrjan, reacție-șoc despre parcursul dezastruos al FCSB în SuperLiga: „Ne-am dori să intre în play-off” # Fanatik
Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo, a uitat de rivalități și spune că dorește ca FCSB să ajungă în play-off
09:10
Ce studii are, de fapt, Gică Popescu. Puțini știu asta despre căpitanul ”Generației de Aur”: ”Am luat nota 10” # Fanatik
Gică Popescu a fost unul dintre stâlpii ”Generației de Aur”, alături de Hagi, Petrescu, Munteanu sau Adrian Ilie. Puțini știu însă ce studii are ”Baciul”.
09:00
“Rapid a câștigat trei puncte cu ajutorul arbitrilor, care trebuie să-și plătească datoriile!” Reacție clară după meciul cu Petrolul, chiar din tabăra giuleștenilor # Fanatik
Marian Iancu, susținător declarat al Rapidului, dar și critic efervescent al giuleștenilor, consideră că victoria cu Petrolul a fost obținută cu ajutorul arbitrilor
08:40
Daniel Bîrligea l-a făcut să plângă de fericire pe cel mai tânăr fan FCSB. Surpriză emoționantă, direct de pe teren după victoria cu Go Ahead Eagles. Video # Fanatik
Daniel Bîrligea a făcut fericit un fan de numai 7 ani. Atacantul i-a urat „La mulți ani” imediat după ce s-a terminat Go Ahead Eagles - FCSB 0-1
08:30
Alex Băluță, martor la recitalul etapei în MLS. Ce a făcut românul la prima apariție în lotul lui Los Angeles FC # Fanatik
Fostul FCSB-ist a stat pe bancă la victoria noii sale echipe, scor 3-0 la St. Louis City, partidă în care fostul căpitan al lui Tottenham a fost omul meciului
08:20
Giovanni Becali, dezvăluiri despre nevestele de fotbalişti: “Surorile cu care sunt căsătorite Gică Hagi şi Gică Popescu sunt cele mai corecte” # Fanatik
Giovanni Becali a vorbit despre nevestele de fotbaliști. Ioan Becali le-a dat ca exemplu tuturor jucătorilor pe surorile căsătorite cu Gică Hagi și Gică Popescu.
08:10
Orașul istoric din România unde se construiește un stadion nou, de 55 de milioane de euro, lângă un alt stadion, care a costat 16 milioane de euro # Fanatik
Care este orașul istoric din România, fostă capitală a Țării Românești, unde, alături de o arenă deja existentă, se construiește un stadion nou, de 55 de milioane de euro.
07:30
Marius Mitran a dezvăluit discuția șoc dintre Mircea Lucescu și Gică Hagi. „Mi-e rușine că îți sunt antrenor!”. Cum a reacționat „Regele”. Exclusiv # Fanatik
Marius Mitran a făcut o dezvăluire șoc la Fanatik SuperLiga cu titanii Mircea Lucescu și Gică Hagi protagoniști. Ce s-a întâmplat la un meci Galatasaray - Real Madrid din 2001
