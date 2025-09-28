Orban, mesaj legat de Slovacia dar cu aluzie la România: ”Este bine pentru noi să avem vecini normali”

14:40

Peste 894.000 de moldoveni (30,95%) au votat, până la ora 14:00, la alegerile parlamentare de astăzi din Republica Moldova. Numărul este mai mare cu aproape 50.000 față de alegerile parlamentare trecute, din 2021, însă mai mic față de turul doi al alegerilor prezidențiale din 2024. În urmă cu un an, până la ora 14:00 votaseră […]