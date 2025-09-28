VIDEO | Farul - Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii egalează după gafa antologică a lui Buzbuchi
Primasport.ro, 28 septembrie 2025 18:50
• • •
Acum 15 minute
19:10
Mihai Stoica, uimit de cum a decurs operaţia lui Mihai Lixandru. ”Credeam că va sta câteva zile acolo, dar seara era în hotel” # Primasport.ro
Acum 30 minute
19:00
Marian Barbu va arbitra derby-ul Clujului
Acum o oră
18:50
VIDEO | Gloria Bistriţa - Metz 24-31. Franţuzoaicele bat clar fără ca măcar să forţeze # Primasport.ro
18:50
VIDEO | Ionuţ Radu a închis poarta echipei sale! Portarul român a parat superb o lovitură de la 11 metri # Primasport.ro
18:50
VIDEO | Farul - Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii egalează după gafa antologică a lui Buzbuchi # Primasport.ro
18:30
Volei Alba Blaj, turneu amical cu o victorie şi două înfrângeri în Ungaria
Acum 2 ore
18:20
Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, în cadrul Cupei Mondiale de la Szombathely # Primasport.ro
18:20
VIDEO | Farul - Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ţîru deschide scorul # Primasport.ro
17:40
Atenţie, FCSB! Rezultat mare obţinut de Young Boys, următoarea adversară a campioanei României din Europa League # Primasport.ro
17:30
Paris Saint-Germain va juca finala Cupei Intercontinentale în Qatar, pe 17 decembrie # Primasport.ro
17:30
VIDEO | Farul - Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
Acum 4 ore
17:00
Italienii au pus pe masă 2 milioane de euro pentru omul de bază de la FCSB! Gigi Becali a luat imediat decizia # Primasport.ro
16:50
Xavi ar putea reveni pe banca tehnică! E dorit de o echipă plină de staruri
16:20
Laurent Blanc a fost demis de pe banca saudiţilor de la Al-Ittihad
16:20
Chile s-a calificat la Cupa Mondială de rugby din 2027
16:20
S-a stabilit un nou record de goluri marcate în prelungiri
16:20
Insulte şi securitate sportivă la Ryder Cup. Echipa Europei, aproape de victorie
16:10
Italia câştigă al cincilea titlu mondial la volei! Succes în finală cu Bulgaria, care a oferit surpriza competiţiei # Primasport.ro
16:10
Mihai Chiruţă, locul 1 în Finala B şi la locul 7 la general, la CM de Canotaj de la Shanghai # Primasport.ro
15:50
Sassuolo a învins Udinese, scor 3-1. Portarul Răzvan Sava a fost integralist la oaspeţi # Primasport.ro
Acum 6 ore
14:40
Mihai Stoica, şocat de modul în care l-a văzut pe Lixandru după operaţie: „A venit mutilat complet” # Primasport.ro
14:30
VIDEO | Ceahlăul - Chindia, 0-0. Meci anost la Piatra Neamţ
13:50
VIDEO | Ceahlăul - Chindia, ACUM, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele trec pe lângă deschiderea scorului # Primasport.ro
13:40
VIDEO | Ceahlăul - Chindia, ACUM, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! O primă parte fără faze importante # Primasport.ro
13:30
Afacere de 13 milioane de euro refuzată de Gigi Becali! Patronul „roş-albaştrilor” a refuzat banii din transferuri pentru cei din Champions League # Primasport.ro
Acum 8 ore
13:10
VIDEO | Ceahlăul - Chindia, ACUM, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii lovesc bara # Primasport.ro
12:40
Încă un ghinion pentru Mircea Lucescu! Unul dintre oamenii de bază ai selecţionerului este în pericol să rateze meciul cu Austria # Primasport.ro
12:40
VIDEO | Ceahlăul - Chindia, ACUM, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de partidă # Primasport.ro
Acum 12 ore
11:10
VIDEO | Marc Marquez a intrat în istorie. Pilotul spaniol de 32 de ani a câştigat al şaptelea titlu mondial la MotoGP # Primasport.ro
11:10
Simone Tempestini a câştigat Raliul Vâlcii şi a devenit campion absolut pentru a 10-a oară în carieră # Primasport.ro
11:00
Alexandru Dobre a dat-o la pace cu suporterii Rapidului după victoria cu Petrolul: „Până la urmă sunt şi eu om” # Primasport.ro
10:40
Cristi Chivu, descătuşat după un nou succes a lui Inter Milan: „Suntem fericiţi pentru victorie. Am suferit puţin” # Primasport.ro
10:20
Performanţă remarcabilă obţinută de România! Tricolorii au obţinut prima medalie de aur pentru un echipaj de 8+1 mixt la Campionatul Mondial de Canotaj # Primasport.ro
10:10
Dennis Man, reacţie după prima contribuţie decisivă în tricoul lui PSV: „Sunt fericit” # Primasport.ro
09:40
LIVE VIDEO | Farul - Unirea Slobozia, ASTĂZI, ora 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel pentru play-off # Primasport.ro
09:00
VIDEO | Ceahlăul - Chindia, astăzi, de la ora 12:30, în direct la Prima Sport 1! Târgoviştenii, favoriţi în meciul de la Piatra-Neamţ # Primasport.ro
09:00
VIDEO | FCSB - Oţelul Galaţi, în direct, de la 20:30, pe PrimaSport 1 şi online, pe platforma PrimaPlay.ro # Primasport.ro
Acum 24 ore
00:10
VIDEO | Cagliari - Inter 0-2. Serie excelentă pentru Cristi Chivu
27 septembrie 2025
23:30
VIDEO | Eugen Neagoe s-a dezlănţuit la finalul meciului de debut pe banca Petrolului: „Se poartă de parcă e prea şmecher. Dacă acolo a fost henţ, atunci eu sunt preşedintele României” # Primasport.ro
23:20
VIDEO | ”Problema e la meciuri”. Costel Gâlcă a anunţat o problemă la Rapid
23:20
Discurs fără menajamente în direct la TV, imediat după Petrolul - Rapid 0-1: „Rar am văzut meci mai urât!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
23:10
VIDEO | Paul Papp, foarte supărat după eşecul cu Rapid. ”Mă jur că nu mi-a dat în mână!” # Primasport.ro
23:00
Ianis Stoica, al doilea gol în Portugalia. Estrela s-a impus categoric
22:50
VIDEO | Dennis Man a ieşit la rampă la 2 minute de la intrarea pe teren! Internaţionalul român a pasat decisiv la golul 2 marcat de PSV # Primasport.ro
22:30
VIDEO | Petrolul – Rapid 0-1. Victorie fără prea mult fotbal
22:10
Materiale pirotehnice, găsite ascunse în instalaţia sanitară a stadionului din Ploieşti înainte de Petrolul - Rapid # Primasport.ro
22:00
VIDEO | Juventus - Atalanta 1-1. Remiză în duelul formaţiilor de pe podiumul Seriei A # Primasport.ro
21:50
Scor de tenis în Bundesliga! 10 goluri la Borussia Monchengladbach – Eintracht Frankfurt # Primasport.ro
21:20
Rapid a anunţat marea lovitură a iernii! Giuleştenii transferă de la rivala din SuperLiga: „Îl aducem” | EXCLUSIV # Primasport.ro
21:00
Corona Braşov bifează a doua victorie cu BC Dnipro şi se califică în grupele FIBA Europe Cup # Primasport.ro
