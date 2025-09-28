Ultimul apel al lui Nicușor Dan către moldoveni: „Mai sunt câteva ore, vă rog ieșiți la vot!”
Gândul, 28 septembrie 2025 18:50
Nicușor Dan a transmis duminică după-amiază un ultim mesaj către cetățenii Republicii Moldova. Președintele României îi încurajează să iasă la vot. „Sunt alegeri decisive, cele mai importante din Republica Moldova, după comunism”. ”Dragi basarabeni, mai sunt câteva ore, vă rog ieșiți la vot. Sunt alegeri decisive, cele mai importante din Republica Moldova, după comunism. De […]
• • •
Acum 5 minute
19:20
„El nu-l mai laudă pe păzitorii pentru gărgăunii pe care îi are în cap”, a spus Ovidiu Dragoș Argeșanu, parapsiholog, terapeut și autor. „Eu nu stau de vorbă cu ei. Câteodată ridic vocea, nu sunt isteric. Vocea tare are capacitatea de a da la o parte entități”, a spus parapsihologul la podcastul „AlTCEVA cu Adrian […]
Acum 15 minute
19:10
După Nepal, protestele Gen Z au ajuns în PERU. Cel puțin 14 protestatari și 12 polițiști, răniți în ciocnirile violente de la Lima # Gândul
Noi ciocniri au izbucnit sâmbătă noaptea între demonstranți și Poliția din Lima, capitala statului sud-american Peru. Mascați și purtând glugi, protestatarii s-au adunat și au ridicat gardurile de protecție, amplasate în jurul clădirii Congresului Republicii, pentru a le folosi ca arme împotriva scuturilor agenților de Poliție. Cel puțin 14 persoane, inclusiv trei jurnaliști, au fost […]
Acum o oră
18:50
18:50
„Universul material este ochi pentru ochi”, a afirmat parapsihologul Ovidiu Dragoș în exclusivitate pentru emisiunea „ALTCEVA cu Adrian Artene”. Adrian Artene: „Cum comunicăm cu îngerii? Sunt nouă cete de îngeri, avem un conducător, Arhanghelul Mihail? Putem să avem acces la orice nivel sau doar la îngerul care ne-a fost lăsat nouă?” Ovidiu Dragoș: La un […]
18:40
Turcia, zguduită de un cutremur de 5,4 grade. Seismul a fost urmat rapid de o replică de 4 grade # Gândul
Un seism puternic, de magnitudinea 5,4 grade pe scara Richter, a avut loc duminică în nord-vestul Turciei. Acesta a fost urmat la scurt timp de o replică ceva mai slabă, de 4 grade. Deși cutremurul a fost resimțit la scară largă, nu s-au înregistrat daune majore. Un cutremur a zguduit nord-vestul Turciei, relatează The Associated […]
Acum 2 ore
18:20
Trump anunță „ceva special, o premieră” în negocierile de PACE din Orientul Mijlociu: „Avem o șansă reală de a face ceva măreț” # Gândul
Președintele american Donald Trump a anunțat duminică „ceva special, o premieră” în negocierile de pace din Orientul Mijlociu, în ajunul unei vizite a premierului israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă. „Avem o șansă reală de a face ceva măreț în Orientul Mijlociu. Toți sunt pregătiți pentru ceva special, pentru prima dată. O vom face”, a […]
18:10
Călin Georgescu, primul politician român care l-a numit pe Charlie Kirk „erou”. Cum vede relația România-SUA: „Aliat pentru America First” # Gândul
Moartea activistului american Charlie Kirk, apropiat de Donald Trump, a trecut aproape neobservată în România. Prima voce politică de la București care a avut o reacție publică imediată a fost cea a lui Călin Georgescu. Fostul prezidențiabil l-a descris pe Kirk în termeni elogioși, numindu-l „erou” și „martir”, într-un discurs puternic impregnat de referințe religioase. […]
18:10
O acrobată a MURIT în timpul unui spectacol de circ, după ce a căzut de pe un trapez de la o înălțime de aproape 5 metri # Gândul
O acrobată a murit, sâmbătă, după ce – în timpul unui spectacol de circ în oraşul german Bautzen – a căzut de la înălţimea de aproximativ 5 metri de pe un trapez, potrivit Poliţiei germane. Tragedia s-a petrecut în faţa a aproape 100 de spectatori, inclusiv multe familii cu copii, iar artista a fost declarată […]
18:00
Ministerul de Externe de la Chişinău anunţă că, în contextul alegerilor parlamentare de duminică, din Republica Moldova, au fost înregistrate alerte cu bombă la Roma, Genova, Bucureşti, Alicante si Bruxelles, dar și la Ashville (SUA). UPDATE ORA 16.50. Poliția română anunță că amenințările cu bombă nu par a fi reale. Inspectoratul General al Poliției Române […]
18:00
Guvernul de la Chișinău îi „tratează” pe jurnaliștii străini, cum altfel?!, decât cu celebrele bomboane Bucuria. Este prezență masivă a presei internaționale, în ziua alegerilor parlamentare. Pentru că a fost un „interes deosebit” din partea reacțiilor de presă străină, Guvernul le-a organizat un centru special, cum se cuvine, reporterilor sosiți în capitala Moldovei. ArtCor, un […]
17:50
După ce a ucis 26 de persoane în Filipine, taifunul BUALOI se îndreaptă spre Vietnam. Sute de mii de oameni au fost EVACUAȚI # Gândul
Zeci de mii de oameni au fost evacuați și patru aeroporturi au fost închise în Vietnam, în contextul în care taifunul Bualoi este așteptat să lovească mai multe provincii din centrul țării în această noapte. Taifunul, care a ucis 26 de persoane în Filipine (unde alte 14 persoane sunt în continuare dispărute) se deplasează mai […]
17:50
Parapsihologul și terapeutul Ovidiu Dragoș Argeșanu vorbește despre puterea POSTULUI: „Sufletul se încarcă cu lumină de la Soare” # Gândul
Ovidiu Dragoș Argeșanu, parapsiholog, terapeut și autor, a fost invitatul lui Adrian Artene în cel mai recent episod al podcastului ALTCEVA, difuzat sâmbătă, 27 septembrie. Cunoscut pentru abordările sale unice asupra vieții spirituale și pentru modul în care reușește să explice concepte aparent abstracte, făcându-le accesibile publicului larg, acesta a explorat diverse teme care ne […]
17:30
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 29 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Acum 4 ore
17:10
Alegeri în Moldova. 254 de INCIDENTE confirmate până la ora 14:30. Printre acestea, „încălcarea secretului votului” și „votare nejustificată în grup” # Gândul
La alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova, până la ora 14.30, misiunea de observare Promo-LEX a înregistrat 254 de incidente confirmate, dintr-un total de 344 de cazuri prelucrate. Au fost monitorizate 1290 de secții de vot, iar 431 nu sunt accesibile pentru persoanele cu deficiențe locomotorii. Totodată, 94 de secții nu dispun de […]
17:10
Se confirmă scenariul rusesc? Alerte cu BOMBĂ la Chișinău, București și în alte mari orașe europene. Precizările SRI UPDATE # Gândul
17:00
Ovidiu Dragoș Argeșanu, parapsiholog și terapeut, despre „DIETA” prin care ne creștem sufletul: „Slavă Domnului, există!” # Gândul
Adrian Artene a revenit sâmbătă, 27 septembrie, cu un nou episod special al podcastului ATLCEVA. De această dată, invitatul său a fost Ovidiu Dragoș Argeșanu, parapsiholog, terapeut și autor, cunoscut pentru abordările sale unice asupra vieții spirituale și pentru modul în care reușește să explice concepte aparent abstracte, făcându-le accesibile publicului larg. Într-un dialog deschis și […]
17:00
Ministrul Rogobete a descoperit UNGHII FALSE și BIJUTERII în secția ATI de la Sf Maria Iași. Ancheta tragediei se îndreaptă spre PENAL # Gândul
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, reafirmă că ancheta în cazul tragediei bebelușilor de la Spitalul Sf Maria din Iași se îndreaptă spre zona penalului. Având dotări de ultimă oră, nu există altă explicație decât incompetența și lipsa de responsabilitate a administrației și neglijența personalului. Demnitarul a remarcat, personal, că în secţia de anestezie-terapie intensivă, unele dintre […]
16:50
Alegerile din Republica MOLDOVA, reflectate în presa din RUSIA. Ce scriu TASS, „Moscow Times” și „Kommersant” # Gândul
Presa din Rusia a tratat subiectul alegerilor din Republica Moldova. Mai multe materiale au fost difuzate de agenția de știri de stat TASS. Articole pe subiect au apărut și în publicația independentă The Moscow Times și în cotidianul de afaceri Kommersant. „Moldovenii au ieșit să voteze în alegeri tensionate, sfâșiați între UE și Rusia” Moldovenii […]
16:40
Noul iPhone a prăbușit și acțiunile și încrederea utilizatorilor. Toată lumea se plânge de proasta calitate a noului telefon # Gândul
Acțiunile companiei Apple sunt în scădere, închizând săptămâna cu 255,46 de dolari, adică cu -0,55%, după ce tot mai mulți cumpărători de telefoane din seria iPhone 17 s-au plâns de calitatea acestora. Valul de reclamații a dus și la scăderea încrederii privind durabilitatea învelișului de aluminiu. Pe internet abundă meme-uri și glume despre scandalul „scratchgate”, […]
16:40
TANDEMUL președinte-premier se împiedică ușor, dar rezistă. Nicușor Dan: ”Coaliția funcționează. Bineînţeles că există nemulţumiri” # Gândul
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat duminică, în marja disputelor din coaliţie pe tema reformei administraţiei locale, că acest guvern are doar 3 luni și a luat nişte măsuri impopulare prin consens. Totuși, coaliția rezistă. Nicuşor Dan a remarcat că actualul guvern are doar 3 luni, iar măsurile dure de austeritate au fost luate prin consens. […]
16:20
Serviciile de informații franceze i-au cerut lui Pavel Durov să ELIMINE conturi de Telegram moldovenești # Gândul
Pavel Durov a anunțat, în ziua scrutinului parlamentar din Republica Moldova, că serviciile de informații franceze l-au contactat cu solicitarea de a elimina unele canale Telegram moldovenești. Echipa Telegram a refuzat să se conformeze, potrivit acestuia. S-a întâmplat în urmă cu un an, când fondatorul Telegram era „blocat” la Paris, de autoritățile franceze. „Acum aproximativ […]
16:10
Danemarca va interzice zborul tuturor dronelor civile în perioada summitului UE de săptămâna viitoare. „Vom acorda o atenţie specială securităţii” # Gândul
Ministerul danez al Transporturilor a anunțat – duminică, 28 septembrie 2025 – că Danemarca va interzice zborul tuturor dronelor civile săptămâna viitoare, pe teritoriul danez, pentru a asigura securitatea unui summit al Uniunii Europene (UE) care reuneşte şefi de stat şi de guverne la Copenhaga. Potrivit AFP, citată de news.ro, Copenhaga găzduieşte un summit UE […]
16:10
Alexandru Rogobete, despre dezastul de la Sf. Maria Iași: ” Un HAOS mai mare administrativ şi procedural nu a văzut de mult într-un spital” # Gândul
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă, în urma controlului făcut la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, unde şase copii au murit după ce au fost infectaţi cu o bacterie, că „un haos mai mare administrativ şi procedural nu a văzut de mult într-un spital”. Ministrul precizează că nu se poate pune problem subfinanţării unităţii medicale ieşene, […]
16:00
Protest cu zeci de mii de participanți la BERLIN. Au cerut încheierea războiului dintre Israel și Hamas # Gândul
Zeci de mii de protestatari au ieșit sâmbătă pe străzile capitalei Germaniei în semn de solidaritate cu palestinienii din Fâșia Gaza. Demonstranții au cerut încheierea războiului dintre Israel și Hamas, au strigat sloganuri precum „Palestina liberă” și au cerut încetarea crizei umanitare din Gaza. Aproximativ 50.000 de persoane au participat la marșul prin centrul orașului […]
16:00
Valentin Silaghi, numit antrenor federal în boxul german. „Este unul dintre cei mai valoroși oameni din România” # Gândul
Plecat în anii comunismului din România, fostul boxer Valentin Silaghi, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice din 1980 de la Moscova, a devenit una dintre figurile emblematice ale pugilismului din Germania. Potrivit lui Victor Leu, vicepreședintele Federației Române de Box, Silaghi a fost de curând reactivat de către oficialii boxului german care l-au numit pe […]
15:40
Biserica românească din satul în care a creat și a fost îngropat Van Gogh a fost terminată după 9 ani. Lăcașul de cult, cumpărat de comunitatea de români și reconstruit, a fost SFINȚIT # Gândul
La Auvers-sur-Oise, lângă Paris, un loc impregnat de spiritul lui Van Gogh și vizitat de turiști din toată lumea, românii au reușit să dea viață unei biserici istorice. Dovedind o mobilizare exemplară, aceștia au transformat-o într-un autentic simbol al credinței, unității și identității românești, la mii de kilometri de țară. După 9 ani de muncă asiduă […]
15:40
Duminică, 28 septembrie 2025, de la ora 18:30, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Următoarele trageri loto vor avea loc joi, 2 octombrie 2025. La tragerile loto de joi, 25 septembrie 2025, Loteria Română a acordat peste 22.400 de câștiguri în valoare totală de peste 1,61 […]
15:40
Alegeri în Republica Moldova. Pragul de prezenţă la vot necesar validării scrutinului a fost DEPĂȘIT # Gândul
Peste 33% din alegătorii din Republica Moldova a votat, până acum, în cadrul alegerilor parlamentare, astfel că scrutinul poate fi considerat valabil. Potrivit legii, pentru validarea scrutinului este necesară participarea a cel puţin o treime dintre alegătorii înscrişi pe listele electorale. În jurul orei 14:30, prezenţa la urnele de vot a atins 33,27%, notează news.ro. […]
15:40
Totuși, cât de gravă e amenințarea Rusiei la adresa Europei? Țările NATO o percep diferit, diferențele de opinii aduc COMPROMISURI. „Așa era și în timpul Războiului Rece” # Gândul
După ce 19 drone rusești au zburat peste granița Poloniei, iar piloții din trei MIG-uri – care au intrat spațiul aerian estonian – au ignorat avertismentele repetate de a părăsi zona, întrebarea referitoare la cât de gravă este amenințarea Rusiei la adresa NATO a apărut brusc. Pentru a doua oară în această lună și doar pentru […]
15:30
Gândul a discutat cu mai mulți alegători din Transnistria. Ce îi mână la VOT, ce așteptări au # Gândul
Alegerile parlamentare din Republica Moldova pot fi declarate valabile. Peste 900.000 de cetățeni cu drept de vot s-au prezentat la urne până acum. Pentru locuitorii din stânga Nistrului au fost deschise 12 secții de votare. Recent, Comisia Electorală Centrală a decis reamplasarea unor secții, respectiv alegătorii din Varnița au fost mutați în orașul Anenii Noi. […]
15:30
Podul IOR din Sectorul 3, București, intră într-o stare de degradare accelerată. Bucăți de beton din infrastructură se prăbușesc în lac # Gândul
Podul IOR din Capitală a intrat într-o stare de degradare destul de serioasă. Bucăți de beton din infrastructură au început să se prăbușească în Lacul Cuza sau Titan, fost IOR. Podul, care taie lacul în două este parte a infrastructurii de transport vitale și a Bucureștiului, nu numai a Sectorului3. Zilnic zeci de mii de […]
15:30
Florian Coldea, pios omagiu la moartea lui Dumitru Dumbravă. Cei doi generali, buni prieteni, erau colegi de lot în procesul demarat de DNA în iulie # Gândul
Fostul prim-adjunct al directorului SRI a transmis un amplu mesaj de condoleanțe după dispariția generalului în rezervă Dumitru Dumbravă, alături de care a lucrat aproape două decenii. În mesajul său, Florian Coldea laudă profilul excepțional al fostului său coleg, alături de care fusese trimis în judecată în luna iulie. Astfel, Coldea vorbește despre pierderea unui […]
Acum 6 ore
15:20
După punerea sub acuzare a fostului director FBI James Comey, Trump anunță: „Vor mai fi și alții.” George SOROS, pe listă # Gândul
Președintele SUA Donald Trump a semnalat că Administrația sa va iniția urmăriri penale împotriva mai multor oponenți politici. Remarcile lui Trump au venit la doar câteva ore după ce Departamentul de Justiție l-a pus sub acuzare pe fostul director FBI James Comey. Întrebat despre cazul lui Comey vineri dimineață, Trump a spus că nu are […]
15:10
Petreci mai mult timp cu cei dragi. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de luni, 29 septembrie 2025. Berbec Ar trebui să te simți deosebit de încrezător astăzi. Ai muncit foarte mult în ultima vreme, iar recunoașterea pe care ai primit-o contribuie în mare măsură la consolidarea sentimentului tău de autoapreciere. Obiectivele tale în […]
15:00
Ovidiu Dragoș Argeșanu: „Să fii un bun PSIHOLOG nu înseamnă să faci școala neapărat, ci să fii atent la oameni” # Gândul
În episodul de sâmbătă al podcastului „Altceva cu Adrian Artene”, Ovidiu Dragoș Argeșanu, parapsiholog și autor, a adus în prim-plan un subiect care depășește frontierele psihologiei convenționale: existența și importanța celui de-al șaselea simț. Ce este și cum se manifestă, iată o temă de discuție extrem de interesantă, care a fost dezbătută în ultimul podcast […]
14:40
14:30
Biserica din Franța cumpărată de români a fost SFINȚITĂ. Satul în care a creat și a fost îngropat Van Gogh are acum biserică ortodoxă # Gândul
La Auvers-sur-Oise, lângă Paris, un loc impregnat de spiritul lui Van Gogh și vizitat de turiști din toată lumea, românii au reușit să dea viață unei biserici istorice. Dovedind o mobilizare exemplară, aceștia au transformat-o într-un autentic simbol al credinței, unității și identității românești, departe de țară. După 9 ani de muncă asiduă și dedicare, […]
14:30
Ovidiu Dragoș Argeșanu, la „Altceva cu Adrian Artene”: Despre suflet și îngeri. Cine l-a chemat pe Muntele ATHOS și cum a ajuns acolo # Gândul
Podcastul „Altceva cu Adrian Artene”, difuzat sâmbătă seara, pe 27 septembrie, l-a avut ca invitat pe Ovidiu Dragoș Argeșanu, parapsiholog, terapeut și autor cunoscut pentru modul său unic de a explica lumea nevăzută. Dialogul dintre cei doi a fost o incursiune profundă în teme fundamentale: ce este sufletul, ce rol joacă îngerii păzitori și cum […]
14:30
Elvețienii, chemați la urne să decidă cu privire la introducerea cărților de identitate ELECTRONICE # Gândul
În Elveția populația a fost chemată să voteze cu privire la introducerea cărților de identitate electronice. Este al doilea scrutin la nivel național pe această temă. În 2021, alegătorii au respins introducerea cărților de identitate, din cauza îngrijorărilor legate de protecția datelor și a faptului că sistemul propus ar fi administrat în mare parte de companii […]
14:20
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat că un val de aer polar va traversa România. Astfel, vom avea parte de frig, ploi și chiar ninsori, la început de octombrie. În plus, temperaturile vor rămâne mai scăzute decât normalul perioadei, valul de frig urmând să persiste deasupra României până spre jumătatea lunii octombrie. De altfel, […]
14:00
Actorul Sean Penn a luat atitudine după asasinarea activistului Charlie Kirk, importantă voce a taberei conservatorilor din America și unul dintre cei mai mari susținători ai președintelui Donald Trump. Printre altele, Penn a declarat că, deși nu împărtășește convingerile lui Kirk, consideră că prezența unor astfel de figuri în politică este esențială. În opinia sa, […]
14:00
ONU a reintrodus embargoul privind armamentul și alte SANCȚIUNI împotriva Iranului. Teheranul a avertizat că răspunsul său va fi dur # Gândul
Organizația Națiunilor Unite a reintrodus sâmbătă un embargo asupra armamentului și alte sancțiuni împotriva Iranului, în urma unui proces declanșat de Marea Britanie, Franța și Germania. Acuzat că a încălcat acordul din 2015 care urmărea să oprească dezvoltarea unei bombe nucleare, Iranul neagă că ar căuta să obțină armament nuclear. Sfârșitul acordului nuclear din 2015, […]
14:00
România a cucerit AURUL în proba de 8+1 mixt la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai # Gândul
România a câștigat medalia de aur la Campionatele Mondiale de canotaj. Echipajul format din Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroșanu, Florin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radiș și Victoria Petreanu a avut cel mai bun timp din serii, iar în finală a câștigat cu timpul de 05 min 34 sec 46/100. Echipajul […]
13:50
GAFĂ, în ziua votului, a unui site din România: Nicușor Dan, președintele Republicii Moldova # Gândul
Gafă a unui site de știri din România, în ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Nicușor Dan este numit președintele Republicii Moldova, într-un articol care prezintă poziția șefului statului român despre alegerile de peste Prut. „Președintele Republicii Moldova, Nicușor Dan, a declarat că azi este o zi istorică pentru Republica Moldova. Șeful statului i-a îndemnat […]
13:30
Congresul Cominternului din 1931: tatăl lui Iliescu printre comuniștii români trimiși la MOSCOVA # Gândul
În cadrul unei ediții speciale transmise de Gândul, istoricul Lavinia Betea a vorbit despre perioada interbelică, când tatăl lui Ion Iliescu a intrat în Partidul Comunist și a fost chemat la Moscova. Ea a descris atmosfera complicată în care funcționa partidul, între conspirații, filiere externe și lideri coordonați de Comintern. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui […]
13:30
Alegeri în Republica Moldova. Nicușor Dan: „E o chestiune foarte serioasă, o zi DECISIVĂ” / „Este foarte important ca oamenii să iasă la vot” # Gândul
Nicușor Dan, președintele României, a declarat – în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, că această zi este una decisivă, dar cel mai important este ca oamenii să iasă la vot. Președintele României a etichetat această zi drept una „istorică” pentru Republica Moldova. „E o chestiune foarte serioasă. Știți că, de obicei, politicienii zic: votul […]
Acum 8 ore
13:20
Presa internațională despre alegerile din Republica MOLDOVA: „Un vot crucial”, „alegeri istorice”, „integrarea cu UE sau întoarcere în umbra Moscovei” # Gândul
Presa internațională subliniază caracterul istoric al alegerilor parlamentare din Republica Moldova pentru viitorul țării, o bătălie purtată între pro-europenii conduși de Maia Sandu și o facțiune pro-rusă susținută de Rusia. Alegerile din Republica Moldova sunt importante și pentru Uniunea Europeană și Ucraina, notează mai multe publicații, printre care Frankfurter Allgemeine Zeitung. New York Times: Pentru […]
13:20
Capitala Ucrainei, Kiev, a fost vizată, duminică dimineață, 28 septembrie, de un atac masiv cu drone și rachete. Observatori independenți prezenți în oraș spun că acesta a fost unul dintre cele mai puternice atacuri de la începutul războiului. Dronele au survolat orașul, iar focul antiaerian a răsunat pe tot parcursul nopții. Lovituri și la Zaporojie […]
13:10
Furt intelectual la cel mai înalt nivel. Cum l-a plagiat Oana Țoiu, la ONU, pe Nicolae Titulescu. Adrian Năstase: „Am remarcat unul dintre paragrafe, care îmi sună foarte cunoscut” # Gândul
În discursul pe care l-a rostit la Adunarea Generală a ONU, Oana Țoiu – ministrul de Externe al României – și-a însușit ad-literam un fragment dintr-un discurs al marelui om politic Nicolae Titulescu. Potrivit inPolitics.ro, Oana Țoiu a „uitat” să precizeze sursa citatului. Oana Țoiu – 28 septembrie 2025, New York: „Trăim vremuri tulburi fără […]
13:00
Nicușor Dan îi dă undă verde lui Bolojan indiferent de decizia CCR. ”Instanța nu decide între bine și rău” # Gândul
Duminică, președintele Nicușor Dan a oferit un răspuns tranșant la tema zilei: nu vede nicio legătură între un posibil eșec la CCR al legii reformei magistraților și legitimitatea executivului. Curtea Constituțională a amânat, pentru data de 8 octombrie, decizia privind reforma pensiilor magistraților. Amânarea a deschis ample îngrijorări privind faptul dacă o eventuală respingere a legii […]
