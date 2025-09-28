Gimnasta Denisa Golgotă a câștigat aurul la Cupa Mondială de la Szombathely-Germania, în finala de la sol

09:45

Rusia a lansat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un atac aerian de amploare asupra mai multor orașe ucrainene, soldat cu cel puțin zece răniți, au anunțat autoritățile de la Kiev. Sute de drone și rachete au lovit capitala și orașul Zaporojie, provocând distrugeri semnificative.