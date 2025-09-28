Sare kosher vs. sare de masă: Secretele din bucătăriile restaurantelor de top

19:00

Duminică, 28 septembrie 2025, Loteria Română au organizat noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Premiile puse la bătaie sunt consistente, iar jucătorii au noi șanse de a câștiga sume importante. La extragerile de joi, 25 septembrie, au fost acordate peste 22.400 de câștiguri, în valoare totală de peste 1,61 milioane de lei.