MVP-ul EuroBasket 2025, schimb de replici cu cel mai bun antrenor de la turneul final: „Îmi pare rău, coach, pare că ești rănit”
Gazeta Sporturilor, 28 septembrie 2025 20:30
Deși au trecut două săptămâni de la finalul EuroBasket 2025, Dennis Schroder, vedeta Germaniei, și Ergin Ataman, antrenorul principal al Turciei, continuă să se dueleze în replici, criticându-se unul pe celălalt.În 14 septembrie, Germania a devenit campioană europeană la baschet, după o victorie cu 88-83 în fața Turciei. La capătul finalei desfășurate în Riga, Letonia, Dennis Schroder a fost desemnat MVP-ul EuroBasket 2025. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 5 minute
20:50
Ianis Zicu, după ce Larie a irosit un penalty în prelungiri: „N-am cum să fac asta” # Gazeta Sporturilor
Farul - Unirea Slobozia 1-1. Ianis Zicu (41 de ani), tehnicianul constănțenilor, a oferit prima reacție după remizat din această seară. Acesta l-a încurajat pe Ionuț Larie (38 de ani), căpitanul echipei și cel care a ratat o lovitură de la 11 metri în prelungirile partidei.Zicu l-a apreciat pentru caracter și determinare. ...
Acum 30 minute
20:30
MVP-ul EuroBasket 2025, schimb de replici cu cel mai bun antrenor de la turneul final: „Îmi pare rău, coach, pare că ești rănit” # Gazeta Sporturilor
Deși au trecut două săptămâni de la finalul EuroBasket 2025, Dennis Schroder, vedeta Germaniei, și Ergin Ataman, antrenorul principal al Turciei, continuă să se dueleze în replici, criticându-se unul pe celălalt.În 14 septembrie, Germania a devenit campioană europeană la baschet, după o victorie cu 88-83 în fața Turciei. La capătul finalei desfășurate în Riga, Letonia, Dennis Schroder a fost desemnat MVP-ul EuroBasket 2025. ...
Acum o oră
20:20
Farul - Unirea Slobozia 1-1. Ionuț Larie (38 de ani) a fost „eroul negativ” al constănțenilor. Acesta a ratat o lovitură de la 11 metri în prelungirile partidei, la 1-1, iar echipa lui a irosit două puncte. La final, a oferit prima reacție și a anunțat că a fost ultimul penalty pe care l-a bătut.A fost prima lovitură de la 11 metri pe care a ratat-o Larie de când a venit la Farul. ...
20:00
Palatul lui Gigi Becali a fost vandalizat: „Să vină Poliția!” » Făptașul a fost prins și amendat! # Gazeta Sporturilor
Palatul lui Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, de pe Aleea Alexandru din București a fost vandalizat de protestatarul Constantin Ivanov.Individul a fost amendat cu 6000 de lei pentru pagubele făcute palatului de pe Aleea Alexandru. ...
20:00
I-a pus gând rău lui Dinamo și a spus ce îl macină: „Am vorbit și cu Andrei Prepeliță” # Gazeta Sporturilor
Jean Vlădoiu, cel care o pregătește pe Unirea Slobozia alături de Andrei Prepeliță, a tras concluziile, după remiza cu Farul, scor 1-1. Unirea Slobozia are 3 meciuri la rând fără eșec, iar Jean Vlădoiu și-a felicitat băieții pentru ultimele rezultate. Totuși, Vlădoiu a spus ce îl nemulțumește pe el și pe Andrei Prepeliță, faptul că echipa nu se mișcă așa cum ei ar dori. Speră că Slobozia va rueși să o învingă pe Dinamo etapa viitoare. ...
Acum 2 ore
19:50
Tadej Pogacar și-a demonstrat supremația și a devenit campion mondial pentru al doilea an consecutiv: „Sunt atât de fericit că am reușit” # Gazeta Sporturilor
Duminică, 28 septembrie, slovenul Tadej Pogacar (27 de ani) a devenit pentru al doilea an consecutiv campion mondial la ciclism pe șosea, după o cursă excelentă reușită în Kigali, capitala Rwandei.După ce, în urmă cu o săptămână, s-a clasat pe poziția a 4-a la contratimp, Tadej Pogacar a abordat cursa pe șosea cu un singur obiectiv: să își apere titlul mondial cucerit în 2024. ...
19:30
FCSB - Oțelul » Roș-albaștrii caută victoria în campionat, după o pauză de mai bine de două luni! Comentăm la GSP Live Special # Gazeta Sporturilor
Ediția specială GSP Live revine duminică, 28 septembrie, ora 20:00, cu prilejul meciului dintre FCSB și Oțelul Galați, programat de la ora 20:30, pe Arena Națională, în cadrul etapei cu numărul 11 din Superliga.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok. ...
19:20
19:20
AC Milan - Napoli, derby-ul etapei #5 din Serie A, a fost programat duminică, 28 septembrie, de la ora 21:45. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro. și la TV pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2.Napoli este liderul clasamentului în Serie A cu 4 victorii din 4 meciuri. AC Milan este pe locul 4 cu 3 victorii din 4 meciuri. „Diavolii” au pierdut în runda inaugurală în fața nou-promovatei Cremonese. ...
19:10
O nouă etapă a Cupei Mondiale, un nou aur pentru România! Denisa Golgotă, locul 1 la sol # Gazeta Sporturilor
Denisa Golgotă (23 de ani) a luat medalia de aur la sol în etapa de la Szombathely, Ungaria, a Cupei Mondiale de Gimnastică Artistică, desfășurată în perioada 26-28 septembrie. Succesul gimnastei din România a venit la 2 săptămâni după ce Sabrina Voinea (18 ani) a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la Cupa Mondială de la Paris.Denisa Golgotă a dominat competiția de sol a ultimei etape de Cupă Mondială din acest an. ...
19:10
Andrei Rațiu, 100 de minute în Vallecano - Sevilla » Decis de un gol în minutul 87 # Gazeta Sporturilor
Rayo Vallecano, formația fundașului dreapta Andrei Rațiu (27 de ani), a pierdut dramatic pe teren propriu în fața celor de la Sevilla, scor 0-1, în etapa 7 din La Liga. Românul a fost integralist.Unicul gol al partidei a fost marcat de Akor Adams (25 de ani), în minutul 87. Pe final, în minutul 90+8, Sergio Camello, atacantul lui Rayo, a fost eliminat. ...
Acum 4 ore
18:50
Aston Villa a înregistrat prima victorie în Premier League în acest sezon, după ce a învins Fulham cu 3-1 pe teren propriu. Succesul a venit abia în a șasea etapă, dar a fost obținut împotriva londonezilor, care aveau un parcurs excelent. Meciul de pe „Villa Park” a fost decis la începutul reprizei secunde, când echipa lui Unai Emery a marcat două goluri în decurs de două minute.Aston Villa a început dezastruos sezonul și are 6 puncte acumulate în 6 etape. ...
18:30
Manchester United îi caută înlocuitor lui Ruben Amorim » Favorit e un antrenor proaspăt demis de la altă echipă! # Gazeta Sporturilor
Manchester United se află din nou în căutarea unui antrenor. Managerul portughez Ruben Amorim (40 de ani) ar putea fi îndepărtat în curând. United a început groaznic sezonul, iar în ultima etapă a pierdut cu Brentford (1-3). Potrivit presei britanice, principalul favorit pentru a-i lua locul ar fi Graham Potter (50 de ani), tehnicianul englez proaspăt demis de West Ham United. ...
18:30
Fostul numărul unu mondial și-a anunțat sarcina, primind mesaje diverse: „Abia aștept să experimentezi toate nopțile acelea nedormite!” # Gazeta Sporturilor
Garbine Muguruza (31 de ani), dublă campioană de Grand Slam, retrasă oficial din tenis în 2024, va deveni mamă. Postarea de pe rețelele sociale a fost întâmpinată cu entuziasm de lumea tenisului, Aryna Sabalenka, Carla Suarez Navarro, Caroline Garcia, Irina Begu, felicitând-o pe iberică.S-a retras din tenis, dar nu s-a despărțit total de el, fiind numită director al WTA Finals, turneul care închide fiecare sezon și la care participă cele mai bune 8 jucătoare ale anului. ...
18:30
Rezultatul obținut de Rakow, cu 4 zile înaintea meciului cu Craiova din Conference League # Gazeta Sporturilor
Rakow, viitoarea adversară a Universității Craiova din grupa principală de Conference League, a învins-o în deplasare pe Widzew Lodz, scor 1-0, în etapa 10 din campionatul Poloniei.Rakow - Universitatea Craiova se joacă joi, 2 octombrie, de la 22:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizată de Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Este primul meci al oltenilor într-o grupă principală de cupe europene. ...
18:00
Chef după scandalul din derby! „Câinii” și oltenii au petrecut împreună cu shoturi în club # Gazeta Sporturilor
Alexandru Pop (25 de ani), atacantul celor de la Dinamo, și Samuel Teles (28), mijlocașul de la Universitatea Craiova au petrecut sâmbătă într-un club de noapte din București. Vineri seară, cei doi au jucat la Craiova în meciul dintre Universitatea - Dinamo, scor 2-2, din runda cu numărul 11 din Superliga. Samuel Teles a marcat golul egalizator în prima repriză.GALERIE FOTO. ...
17:50
Udinese, formația portarului român Răzvan Sava (23 de ani), a pierdut pe terenul celor de la Sassuolo, scor 1-3, în etapa 5 din Serie A. A fost al doilea meci consecutiv în care Udinese a primit 3 goluri.În ciuda eșecului, italienii nu l-au „taxat” pe Sava pentru evoluție. Consideră că n-a greșit la niciunul dintre goluri.Armand Lauriente a deschis scorul în minutul 8, pentru ca Ismael Kone să facă 2-0 peste 4 minute. ...
17:40
Fostul pilot de Formula 1 Marc Surer (74 de ani) l-a catalogat pe Lewis Hamilton drept un „copil răsfățat” și i-a criticat performanțele atunci când nu are la dispoziție „cea mai bună mașină”.Septuplul campion mondial are probleme serioase cu gestionarea mașinilor cu „efect de sol” și încă nu a obținut nicio victorie în cursele principale în sezonul său de debut la Ferrari. ...
17:10
Jack Grealish a dezvăluit ce a mers prost în perioada Manchester City: „Vreau să-mi pot trăi viața” # Gazeta Sporturilor
Jack Grealish a acordat un interviu în care a recunoscut că „nu s-a ajutat pe sine însuși” prin escapadele sale nocturne din perioada petrecută la Manchester City.Jucătorul în vârstă de 30 de ani a fost exclus din lotul lui Pep Guardiola înainte de a fi trimis, sub formă de împrumut, la Everton. ...
17:00
Au ajuns banii la CFR Cluj » Gigi Becali i-a trimis 400.000 de euro lui Ioan Varga # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, patronul de la FCSB, i-a trimis 400.000 de euro lui Ioan Varga, acționarul de la CFR Cluj. Suma constă în anumite bonusuri din contractul lui Daniel Bîrligea (25 de ani).Bîrligea a fost transferat de FCSB de la CFR Cluj în septembrie 2024, pentru două milioane de euro. Atacantul roș-albaștrilor a avut și anumite clauze în contract, pe care le-a îndeplinit, astfel că echipa ardeleană a primit bani în plus, un an mai târziu.FCSB a mai plătit 400. ...
17:00
Înaintea meciului cu FCSB din Europa League, Young Boys a fost protagonista unei reprize cu 6 goluri în campionatul Elveției # Gazeta Sporturilor
Înaintea meciului cu FCSB în etapa a doua din grupa Europa League, Young Boys s-a impus pe teren propriu cu Thun, scor 4-2, în etapa 7 din campionatul Elveției.FCSB - Young Boys are loc joi, 2 octombrie, de la ora 19:45. Reporterii Gazetei Sporturilor vor fi prezenți la Arena Națională și vor transmite în timp real cele mai importante informații. ...
Acum 6 ore
16:50
Nikola Jokic a refuzat prelungirea contractului » Echipele din NBA stau la pândă # Gazeta Sporturilor
Nikola Jokic, unul dintre cei mai buni baschetbaliști din NBA, a avut prelungirea contractului pe masă din partea actualei sale echipe, Denver Nuggets, dar a declinat-o, deoarece anul viitor ar putea obține o sumă considerabil mai mare.Sârbul în vârstă de 30 de ani, ce evoluează ca pivot, este considerat cel mai bun baschetbalist al momentului. Prin urmare, fiecare echipă ar dori să-l înregimenteze. ...
16:40
Ce au scris maghiarii despre duelul din Cupa României dintre Csikszereda și Sepsi # Gazeta Sporturilor
Tragerea la sorți a fazei grupelor din Cupa României a adus un duel care a stârnit atenția ziarelor maghiare: Sepsi OSK și Csikszereda Miercuea Ciuc se vor întâlni oficial, în ceea ce presa maghiară a numit „derby-ul secuiesc”.Ambele echipe au fost repartizate în Grupa C, alături de Universitatea Cluj, Oțelul Galați, Metalul Buzău și Sporting Liești (Liga 3). Confruntarea Sepsi – Csikszereda va avea loc în prima etapă. ...
16:30
Reacțiile canotorilor după ultima medalie cucerită la Mondialele de la Shanghai: „Chiar a zburat azi” # Gazeta Sporturilor
România a terminat Campionatele Mondiale de la Shanghai cu 6 medalii, două de aur și 4 de argint, cele mai multe din 1997 încoace. Ziua finală a adus încă o distincție strălucitoare, titlul într-o probă disputată în premieră, cea de 8 plus 1 rame mixt, în care au concurat Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroșanu, Florin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radiș și Victoria Petreanu. ...
16:10
Juventus vrea să-l vândă neapărat în iarnă pe Dușan Vlahovic » Cea mai probabilă destinație # Gazeta Sporturilor
Dusan Vlahovic a marcat 6 goluri în 9 apariții în acest sezon, deși atacantul sârb intră în joc, în general, de pe banca de rezerve. Contractul său cu Juventus expiră în luna iunie a anului viitor, iar acesta nu intenționează să-l prelungească.Sârbul în vârstă de 25 de ani este cel mai bun marcator al lui Juventus în acest sezon, iar conducerea „Bătrânei Doamne” intenționează să-l vândă în fereastra de transferuri din iarnă, pentru a nu-l pierde gratis. ...
16:10
Halucinant! Echipa din România are o medie de peste 5 goluri primite pe meci » Câte a marcat # Gazeta Sporturilor
Echipa de fotbal Vasas Odorhei, din Superliga feminină, a primit până acum 31 de goluri în cele 6 partide disputate. Formația harghiteană a marcat în toate aceste partide doar 2 goluri. Duminică, clubul din Odorheiu Secuiesc a pierdut cu Farul, scor 0-8.Vasas Odorhei a încheiat sezonul precedent în Superliga pe locul 2 în play-out, la distanță de 13 și respectiv 29 puncte de echipele care au retrogradat. ...
16:00
Xabi Alonso (43 de ani) a pus ochii pe starul celor de la PSG și îl vrea lângă Tchouameni și Valverde. Vitinha este vizat de „galactici”, iar aceștia sunt pregătiți să plătească o sumă importantă.Real Madrid a pus ochii pe Vitinha, mijlocașul portughez al lui PSG, și e gata să plătească 100 de milioane de euro pentru a-l aduce pe Santiago Bernabeu. ...
15:50
Gazzetta dello Sport explică bucuria excesivă a lui Chivu: „În spatele ei există o poveste” # Gazeta Sporturilor
Inter, echipa pregătită de Cristi Chivu, a câștigat cu 2-0, sâmbătă seară, la Cagliari, prin golurile marcate de Lautaro Martinez și Francesco Pio Esposito.Cristi Chivu îi obișnuise pe fani și pe jurnaliști cu un stil ponderat. Părea genul de antrenor care își cântărește cuvintele, reflectează și se exprimă cu un calm zen. Însă sâmbătă seară, a explodat efectiv la golul lui Francesco Pio Esposito. ...
15:40
Primarul se laudă că salvează stadionul ruină, vânat de mafia imobiliară: "Mai facem un pas pentru un nou stadion” # Gazeta Sporturilor
Lucian Viziteu, primarul Municipiului Bacău, spune că a făcut un demers important cu privire la demolarea Stadionului Municipal Bacău și construirea unei arene noi pe același amplasament.Edilul a ținut să contrazică zvonurile că, după demolarea stadionului, pe acel loc vor fi construite mai multe imobile.FOTO. ...
15:40
Italia a trecut de Bulgaria cu 3-1 (25-21, 25-17, 17-25, 25-10) în finala Campionatului Mondial din Filipine și și-a apărat titlul cucerit în 2022. Bronzul a fost cucerit de Polonia, după ce s-a impus în fața Cehiei cu 3-1.Italia este vechea și noua campioană mondială a voleiului masculin. Echipa antrenată de Ferdinando De Giorgi s-a impus în finală în fața Bulgariei, pregătită de italianul Gianlorenzo Blengini, cu 3-1 (25-21, 25-17, 17-25, 25-10). ...
15:40
Barcelona, meci tare cu Real Sociedad » Catalanii pot deveni lideri în La Liga. Echipele probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Barcelona găzduiește meciul cu Real Sociedad, în etapa 7 din La Liga. Partida începe la ora 19:30 și poate fi urmărită liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2.În cazul unei victorii, Barcelona ar trece pe prima poziție, depășind cu un punct rivala Real Madrid, care a pierdut derby-ul cu Atletico, scor 2-5. ...
15:20
Destul cu Asia: Sergej Milinković-Savić, în fața transferului carierei! Un gigant european îl vrea pe sârb # Gazeta Sporturilor
Startul de sezon în Premier League-ul saudit a fost dezamăgitor pentru Al Hilal, echipa fiind deja la patru puncte în spatele liderului Al Nassr după doar patru etape.Printre jucătorii aflați sub lupă se numără și Sergej Milinković-Savić, care în acest sezon nu a contribuit încă nici cu gol, nici cu o pasă decisivă. ...
15:20
E gata! Președintele FIFA a făcut anunțul » PSG a aflat unde va disputa finala Cupei Intercontinentale # Gazeta Sporturilor
Gianni Infantino a făcut anunțul oficial: finala cupei Intercontinentale se va disputa pe 17 decembrie, în Qatar, având PSG prezentă.Qatarul va fi din nou gazda unui eveniment major FIFA. Președintele Gianni Infantino (55 de ani) a anunțat oficial că faza finală a Cupei Intercontinentale 2025 se va desfășura în Peninsula Arabică, cu finala programată pe 17 decembrie, unde PSG va fi prezentă în lupta pentru un nou trofeu. ...
15:10
Laszlo Dioszegi, propunere directă pentru adversara lui Sepsi: „Desigur, vom plăti” # Gazeta Sporturilor
Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, le-a propus celor de la Csikszereda ca meciul dintre cele două, din grupele Cupei României, să se joace la Sf. Gheorghe, nu la Miercurea Ciuc.Motivul? Laszlo Dioszegi e sigur că partida dintre cele două va atrage un interes mare, astfel că și-ar dori cât mai mulți oameni la stadion. De asta a propus ca partida să se joace pe stadionul lui Sepsi, care are o capacitate dublă față de arena din Miercurea Ciuc. ...
Acum 8 ore
14:50
„Ole, Ole, Ole, Cholo Simeone!” rămâne scandarea favorită a fanilor lui Atletico Madrid. În ciuda trecerii anilor. În ciuda eșecurilor, ceva mai multe decât performanțele, dacă e să privim obiectiv lucrurile. În ciuda oricăror păreri din afară, ce încearcă, timid, să câștige teren. În ciuda fotbalului pe care Cholo l-a tot propus în această perioadă, discutabil de cele mai multe ori. ...
14:40
Arne Slot a găsit vinovatul pentru primul eșec al lui Liverpool: „Și-a părăsit postul!” # Gazeta Sporturilor
Liverpool a pierdut meciul de la Londra, cu Crystal Palace, urmarea unui gol marcat în prelungiri de Eddie Nketiah.Golul lui Nketiah a parafat primul eșec al lui Liverpool în acest sezon. Comentând faza la capătul căreia s-a marcat, managerul „cormoranilor”, Arne Slot, a spus că „unul dintre jucătorii noștri” și-a părăsit postul pentru a pleca pe contraatac, în timp ce oaspeții încercau să profite de golul egalizator al lui Federico Chiesa (min. ...
14:30
Senegalezul ajuns de curând în București a dezvăluit ce mănâncă în România: „Doar asta” # Gazeta Sporturilor
Mamadou Thiam (30 de ani), atacantul de la FCSB, a făcut câteva dezvăluiri neștiute despre el. Senegalezul a declarat că e vegetarian, dar a vorbit și despre jucătorul lui preferat.Jucătorul ajuns la FCSB în septembrie, de la U Cluj, a declarat că atacantul perfect pentru el e Karim Benzema, pe care îl consideră „vârful” perfect.Balonul de Aur din 2022 joacă în prezent în Arabia Saudită, la Al Ittihad, unde a ajuns de la Real Madrid, în 2023.VIDEO. ...
14:20
Carlos Alcaraz își continuă defilarea la Tokyo: „Simt că pot face orice. Mă apropii de sfârșitul sezonului cu multă încredere” # Gazeta Sporturilor
Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) s-a calificat duminică în semifinale la Tokyo, trecând de Brandon Nakashima (24 de ani, 33 ATP) cu 6-2, 6-4. Pentru un loc în finală, el va întâlni pe norvegianul Casper Ruud (26 de ani, 12 ATP).Carlos Alcaraz a jucat cu zâmbetul pe buze și a făcut spectacol în confruntarea din sferturi de finală cu americanul Brandon Nakashima, pe care a câștigat-o în două seturi cu 6-2, 6-4. În special ultimul game a fost unul de poveste. ...
14:10
„Punem capăt speculațiilor” » Dezvăluire de impact: „Anunț cu bucurie că mai facem un pas pentru un nou stadion” + Vechea arenă a orașului e o ruină de peste 10 ani # Gazeta Sporturilor
Lucian Viziteu, primarul Municipiului Bacău, a dezvăluit că tocmai ce a făcut un demers important cu privire la demolarea Stadionului Municipal Bacău și construirea unuia nou pe același amplasament.Astfel, edilul a ținut să dezică ce suspectează mai mulți localnici, și anume faptul că după demolarea stadionului, pe acel loc vor fi construite mai multe imobile.FOTO. ...
14:10
Haos total la un meci de box! Legenda MMA, făcută KO într-o încăierare după un meci de box # Gazeta Sporturilor
Primul meci de box al lui Wanderlei Silva s-a încheiat dezastruos sâmbătă seara, în Sao Paulo, Brazilia.Fostul campion de MMA l-a înfruntat pe legendarul boxer brazilian Acelino Freitas în evenimentul principal al "Spaten Fight Night 2" și a fost făcut KO de un membru al echipei lui Freitas, la doar câteva secunde după ce Silva fusese descalificat pentru multiple încălcări ale regulamentului în runda a patra, moment în care a izbucnit o încăierare generală. ...
14:00
„Punem capăt speculațiilor” » Edilul a confirmat noul pas pentru noul stadion: „Încă o etapă finalizată” + Vechea arenă a orașului e o ruină de peste 10 ani # Gazeta Sporturilor
Lucian Viziteu, primarul Municipiului Bacău, a dezvăluit că tocmai ce a făcut un demers important cu privire la demolarea Stadionului Municipal Bacău și construirea unuia nou.Astfel, edilul a ținut să dezică ce suspectează mai mulți localnici, și anume faptul că după demolarea stadionului, pe acel loc vor fi construite mai multe imobile.FOTO. ...
13:50
Magui Corceiro, iubita lui Lando Norris, pilotul de Formula 1 de la McLaren, și-a impresionat fanii cu mai multe fotografii din Bali.Modelul a pozat în costum de baie, iar urmăritorii de pe Instagram au reacționat. Prezentă la cursa de F1 de la Monza, ea nu a mai participat și la Marele Premiu din Azerbaidjan, unde iubitul ei a terminat doar pe locul 7.Galerie foto. ...
13:30
Nikola Jokic a refuzat prelungirea contractuluii » Echipele din BA stau la pândă # Gazeta Sporturilor
Reamintim că sârbul din Sombor a avut o ofertă pe masă, dar a refuzat-o, deoarece anul viitor ar putea obține o sumă considerabil mai mare de bani.Nikola Jokić este cel mai bun baschetbalist al momentului, prin urmare, fiecare echipă ar dori să-l aducă în rândurile sale. Croatul din Sombor ar trebui să semneze un contract mai mare anul viitor, dar întrebarea este cu ce echipă. ...
13:30
Real Madrid îl pierde pe Dani Carvajal! Fără fundași-dreapta contra Barcelonei? # Gazeta Sporturilor
Dani Carvajal, apărătorul dreapta al lui Real Madrid, a suferit o ruptură musculară în confruntarea cu Atletico Madrid (2-5).Dintr-o dată, după 6 victorii consecutiv, la Real Madrid s-a dat alarma. I-a tras-o Atletico, 5-2 în derby-ul de sâmbătă, dar și accidentarea lui Dani Carvajal. ...
13:20
Katie Ledecky a dezvăluit secretele unei cariere lungi: „Să nu te consumi prea mult în înot și să-ți păstrezi toate celelalte interese și pasiuni” # Gazeta Sporturilor
Katie Ledecky (28 de ani), câștigătoarea a nouă titluri olimpice și a 23 mondiale, a acordat un interviu celor de la The Athletic în care a dezvăluit unghiul său de abordare în privința carierei. ...
13:20
Fostul adversar al FCSB, răpus de probleme cardiace » Olandezul se retrage din fotbal la 36 de ani # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional olandez Bas Dost și-a anunțat retragerea din activitate la vârsta de 36 de ani, după ce a suferit un stop cardiac pe teren, în octombrie 2023. Atacantul a descris perioada de recuperare ca fiind „năucitoare” și a vorbit despre „o lovitură dură”, după ce inflamația de la inimă a revenit aproape în totalitate.Incidentul care i-a schimbat cariera lui Dost s-a produs în timpul unui meci din Eredivisie dintre NEC Nijmegen și AZ Alkmaar. ...
13:10
Nikola Jokic a refuzat prelungirea contractului » Echipele din BA stau la pândă # Gazeta Sporturilor
Reamintim că sârbul din Sombor a avut o ofertă pe masă, dar a refuzat-o, deoarece anul viitor ar putea obține o sumă considerabil mai mare de bani.Nikola Jokić este cel mai bun baschetbalist al momentului, prin urmare, fiecare echipă ar dori să-l aducă în rândurile sale. Croatul din Sombor ar trebui să semneze un contract mai mare anul viitor, dar întrebarea este cu ce echipă. ...
13:10
Sarpsborg a reușit o revenire incredibilă cu Viking, acasă, în etapa 23 din campionatul Norvegiei. Meciul s-a terminat 3-3, deși oaspeții aveau 3-1 în minutul 90+7.Viking a plecat acasă doar cu un punct și riscă să piardă primul loc în favoarea lui Bodo/Glimt, care are un punct în minus, dar și un meci mai puțin disputat.VIDEO. Viking, egalată incredibil de la 3-1, în ultimele minuteCu Sarpsborg, Viking a deschis scorul în minutul 7, prin Austbo. ...
Acum 12 ore
12:50
„Rechinii au început să roiască”: Iată de ce restul NBA pândește ocazia de a-l aduce pe Nikola Jokić # Gazeta Sporturilor
Reamintim că sârbul din Sombor a avut o ofertă pe masă, dar a refuzat-o, deoarece anul viitor ar putea obține o sumă considerabil mai mare de bani.Jokić a decis să nu semneze contractul în valoare de 207 milioane de dolari, disponibil în această vară, preferând să aștepte vara anului 2026 pentru a continua „negocierile” (dacă le putem numi așa) cu Denver. Decizia sa de a aștepta a fost motivată financiar. ...
12:50
Calvarul lui Marc Marquez s-a transformat în triumf: de la ghips la una dintre cele mai impresionante reveniri din istoria sportului # Gazeta Sporturilor
Marc Marquez (32 de ani, Ducati Lenovo Team) și-a asigurat victoria în Moto GP anul acesta, când încă mai sunt de disputat cinci curse. El a încheiat pe poziția a doua, după coechipierul Francesco Bagnaia, Marele Premiu al Japoniei, suficientă pentru a nu mai putea fi ajuns din urmă la general. Este al șaptele său titlu și primul din 2019 încoace, iar calvarul prin care a trecut în această perioadă îl recomandă pentru o categorie specială, cea a revenirilor incredibile. ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.