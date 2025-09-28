Make-up artista Dana Roba, planuri de viitor alături de partenerul american
De câteva luni, Dana Roba trăiește o poveste de iubire care pare să prindă tot mai mult contur. Make-up artista s-a afișat pentru prima dată cu noul ei partener recent, iar acum a făcut pasul de a-l prezenta familiei. Cei doi au participat împreună la o nuntă, acolo unde s-au întâlnit și cu fratele Danei și soția acestuia.
Ilona Brezoianu și soțul ei, Andrei Ril, se pregătesc cu emoție pentru venirea pe lume a primului lor copil. Actrița, aflată deja în trimestrul al treilea de sarcină, a răspuns recent curiozităților fanilor despre cum va decurge momentul nașterii.
Livia Eftimie, aniversare cu surprize din partea lui Spike: tortul inedit care a emoționat-o # AntenaStars
Livia Eftimie a împlinit 34 de ani și a avut parte de o aniversare plină de emoții și momente speciale. Bruneta și-a petrecut ziua alături de familie, prieteni și, desigur, de iubitul ei, Spike, care a pregătit o surpriză de neuitat.
De la Mireasa, direct în Italia: Maria și Cristian își fac bagajele pentru un nou început # AntenaStars
La două luni după ce au spus „DA” în finala Mireasa, sezonul 11, Maria și Cristian trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și își fac planuri serioase pentru viitor. Deși recunosc că, uneori, mai apar mici clinciuri, cei doi spun că se completează perfect și că relația lor merge foarte bine.
Misha a reușit din nou să atragă atenția fanilor din online. Artista, cunoscută și ca fosta soție a lui Connect-R, a publicat o fotografie care a stârnit imediat reacții. De data aceasta, ea s-a lăsat fotografiată în brațele celebrului Johnny Depp, imagine care a făcut rapid înconjurul rețelelor sociale.
Durere fără margini pentru Daniel Onoriu! Pilotul trece prin cea mai grea perioadă a vieții sale, după ce mama lui s-a stins din viață pe patul de spital. În ultimele clipe petrecute alături de cea care i-a fost sprijin necondiționat, Daniel a făcut un gest emoționant: și-a cerut iertare.
Astăzi ar fi trebuit să fie o zi plină de bucurie pentru familia lui Teo, fost concurent la Mireasa sezonul 11. Tânărul și-ar fi sărbătorit tatăl, însă destinul crud a făcut ca părintele său să nu mai fie printre ei. În urmă cu aproape o lună, acesta a murit într-un tragic accident petrecut pe câmp, iar durerea pierderii este încă vie.
Cesima Nechifor, declarație emoționantă pentru Theo de ziua lui: „Ești cel mai minunat suflet” # AntenaStars
Ziua de 26 septembrie a fost una specială pentru Theo Zeciu, care și-a sărbătorit ziua de naștere alături de cei dragi. Partenera lui, Cesima Nechifor, fosta concurentă de la Power Couple România, i-a transmis un mesaj emoționant, în care și-a exprimat recunoștința și dragostea pentru bărbatul cu care trăiește o poveste de iubire de cinci ani.
Familia lui Daniel Onoriu trece prin momente de o intensitate sfâșietoare. Mama pilotului, Jenica Onoriu, s-a stins din viață pe patul de spital, după luni întregi în care s-a confruntat cu probleme medicale grave. Vestea tragică a căzut ca un trăsnet peste Daniel Onoriu, care se află în prezent în detenție.
Ioana Grama a împărtășit cu urmăritorii săi o parte dureroasă din trecut: pierderea surorii sale, Anca, care a murit într-un accident de mașină. Influencerița se află acum în Valencia, locul unde familia ei a trăit cele mai grele clipe.
Clipe de cumpănă pentru Nicolae Botgros. Celebrul dirijor trece printr-o perioadă extrem de dificilă după ce nepotul său a ajuns în comă, în urma unei supradoze de substanțe interzise. Artistul, care are o relație foarte apropiată cu băiatul, a oferit primele declarații despre starea acestuia.
Aventura s-a încheiat pentru Raluca și Florin: ce i-a făcut să piardă cursa din Filipine # AntenaStars
Raluca Bădulescu și Florin Stamin au părăsit competiția Asia Express înainte ca echipele să ajungă în Vietnam. Cei doi au vorbit deschis despre aventura lor pe Drumul Eroilor și despre dificultățile întâlnite în Filipine, care le-au testat limitele.
Monica Anghel și soțul ei, Marian Caraivan, formează un cuplu solid de mai bine de 15 ani, perioadă în care și-au construit o familie frumoasă alături de fiul lor, Aviv. Artista a mărturisit că în prezent nu mai este deloc o fire geloasă și nu are obiceiul să verifice telefonul sau lucrurile personale ale partenerului său.
Carmen Șerban, sinceră despre viața personală: „Pentru oameni sunt doar artistă și atât trebuie să rămân” # AntenaStars
Deși este una dintre cele mai iubite artiste de muzică de petrecere, Carmen Șerban a ales întotdeauna să își țină viața personală departe de lumina reflectoarelor. Prezentă recent în platoul Xtra Night Show, cântăreața a fost întrebată direct dacă există sau nu un bărbat în viața ei. Răspunsul a fost unul tranșant, dar elegant, în stilul ei caracteristic.
Tensiune maximă la Mireasa: cine a părăsit competiția dintre Lavinia, Loredana și Samina # AntenaStars
Ediția din 26 septembrie 2025 a adus tensiuni maxime pentru concurentele aflate la un pas de eliminare. Lavinia, Loredana și Samina au intrat la vot, iar publicul a avut de luat o decizie dificilă. Toate trei și-au exprimat dorința de a continua competiția, însă doar două au putut merge mai departe.
Marisa Paloma, reacție dură după o întrebare incomodă: „Te asigur că familia mea nu merită tonul mesajului tău” # AntenaStars
Marisa Paloma nu a rămas indiferentă atunci când a primit o întrebare ironică legată de bona fiicei sale, Iris. Influencerița a fost întrebată de un urmăritor câți bani îi oferă femeii pentru a accepta să stea departe de propria familie. Răspunsul ei a fost tranșant și plin de argumente.
Minodora nu își ascunde pasiunea pentru tot ce ține de frumusețe și eleganță. De-a lungul anilor, artista și-a format o colecție impresionantă de parfumuri, pe care le păstrează cu grijă într-un spațiu special din locuința sa.
Un nou caz de tensiune dintre vecini a fost adus în atenția publicului prin intermediul emisiunii Acces Direct. Pe o stradă din județul Ilfov, familia Ciuflea spune că trăiește un adevărat calvar din cauza conflictelor repetate cu vecinii lor. Ionela și Eugen, părinții unui copil de doar 3 ani, susțin că sunt hărțuiți zilnic și că nu mai au parte de liniște în propria gospodărie.
Victor Slav, aniversare emoționantă pentru fiica lui, Sofia. Mesajul care a înduioșat internetul # AntenaStars
Zi de neuitat pentru Victor Slav! Fostul prezentator TV și-a sărbătorit fiica, Sofia, care a împlinit 9 ani. Evenimentul a fost marcat într-un cadru intim, alături de familie și câteva persoane apropiate, iar emoțiile au fost la cote maxime pentru tatăl mândru.
Elena Udrea, emoții copleșitoare după 3 ani de așteptare: ”Și-a amintit perfect momentul” # AntenaStars
La mai bine de două luni de la eliberarea din închisoare, Elena Udrea a vorbit deschis, într-un interviu acordat Știrilor Antena Stars, despre cele mai grele momente din viața ei, dar și despre emoțiile unice trăite alături de fiica sa, Eva Maria.
Mama lui Liviu, mesaj pentru Ștefania: „Liviu trebuie să o respecte pe Emily ca prietenă și pe tine ca iubită” # AntenaStars
Zi specială pentru Liviu, concurent în competiția Mireasa – Capriciile iubirii. Acesta a împlinit 27 de ani și a avut parte de o surpriză emoționantă: vizita familiei sale. Momentul a fost cu atât mai important, cu cât iubita lui, Ștefania, a avut ocazia să îi cunoască pentru prima dată părinții și frații mai mici.
Karmen Minune, recunoscătoare după Asia Express: „Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru familia mea” # AntenaStars
Karmen Minune a vorbit deschis despre schimbările prin care a trecut după experiența Asia Express, dar și despre modul în care fiica ei a resimțit perioada în care artista a lipsit de acasă. Prezentă la concertul aniversar al tatălui său, Adrian Minune, unde întreaga familie s-a reunit, Karmen a acordat un interviu în care a mărturisit ce a învățat din aventura trăită și cât de importantă este, pentru ea, relația cu micuța Sofi.
Florin Salam, unul dintre cei mai apreciați artiști de muzică de petrecere din România, a vorbit cu sinceritate despre familia sa și despre sprijinul necondiționat pe care îl primește din partea soției lui, Roxana.
Asia Express ajunge în Vietnam: echipele, testate în orașele plutitoare din Halong Bay # AntenaStars
Diseară, de la ora 20:00, Antena 1 difuzează o nouă etapă a show-ului Asia Express – Drumul Eroilor, care se mută din Filipine în Vietnam. Concurenții pășesc pe un teritoriu cu totul diferit, unde cultura, obiceiurile și stilul de viață le vor testa limitele. De la aglomerația străzilor vietnameze și arta autostopului, până la găsirea unui acoperiș pentru noapte, fiecare pas devine o provocare în sine.
Cati și Gigi, conflict cu vecinii la doar șapte metri distanță: „Au venit cu poliția la poartă” # AntenaStars
La Acces Direct a fost prezentată povestea lui Cati și Gigi, un cuplu dintr-o comună dâmbovițeană care susține că de patru ani trăiește un adevărat calvar din cauza vecinilor. De când s-au mutat în casa cumpărată, la doar șapte metri de locuința altei familii, relația dintre cele două părți ar fi fost marcată de dispute, reclamații și chiar intervenții ale poliției.
Divorțul dintre Alexandru Ciucu și Alina Sorescu continuă să nască controverse. După declarațiile făcute de artistă despre perioada în care au fost căsătoriți, designerul a ales să răspundă public acuzațiilor, într-o ediție a emisiunii Un Show Păcătos. Ciucu susține că, de fapt, el a fost cel care a trecut prin abuzuri emoționale pe parcursul mariajului și că întreaga situație a fost interpretată greșit.
Ediția Asia Express – Drumul Eroilor difuzată aseară a adus telespectatorilor una dintre cele mai intense experiențe de până acum. „Cursa pentru ultima șansă” s-a desfășurat în Manila North Cemetery, loc unde mii de familii își duc traiul zilnic printre morminte. Concurenții au fost nevoiți să facă față nu doar probelor dificile, ci și emoțiilor copleșitoare, într-un cadru care le-a schimbat complet perspectiva asupra vieții
Zi memorabilă pentru fanii Selenei Gomez! Artista s-a căsătorit cu Benny Blanco în cadrul unei ceremonii elegante și pline de emoții, desfășurată sâmbătă, 27 septembrie 2025, în Santa Barbara, California. Evenimentul, descris deja drept „nunta anului”, a reunit numeroase celebrități, printre care Taylor Swift, Martin Short, Steve Martin și Paris Hilton.
Dragostea se pune la încercare în cel mai spectaculos mod, odată cu lansarea sezonului 3 al emisiunii Power Couple România, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Nouă cupluri de vedete – sportivi, artiști, creatori de conținut – acceptă să iasă din zona de confort și să își testeze limitele într-o aventură unică, filmată în Malta.
Cristina Ich, una dintre cele mai urmărite influencerițe din România, nu a rămas indiferentă în fața unui comentariu răutăcios care îi viza fiul. Vedeta a reacționat imediat, făcând public mesajul primit și răspunzând cu fermitate celor care aleg să arunce gratuit cu vorbe grele.
Te-ai întrebat vreodată cum reușesc vedetele tale preferate din emisiuni, seriale sau filme, ori prezentatoarele de știri să aibă întotdeauna un machiaj impecabil, care le scoate în evidență trăsăturile, dar nu lucește și e lipsit de imperfecțiuni? Make-up artiștii care lucrează pentru producții video, de cinematografie sau de televiziune cunosc secretele aplicării produselor, astfel încât acestea să nu aibă un aspect încărcat ci, din contră, să obțină un look natural.
Carmen de la Sălciua, despre legătura puternică pe care a creat-o cu Dumnezeu, sâmbătă, la „Viața fără filtru-Infiltrați în culise”, cu Natalia Mateuț # AntenaStars
„Viața fără filtru-Infiltrați în culise”, cu Natalia Mateuț, aduce în fiecare weekend, de la ora 17.00, pe Antena Stars, povești inedite și confesiuni emoționante ale unor artiști și personalități care inspiră prin experiențele lor de viață și carieră.
Duminică, de la ora 13.00, “Spynews TV” revine cu o nouă ediție prezentată de Mara Bănică și Marius Niță, plină de subiecte fierbinți și invitați în exclusivitate.
Previziunile numerologice ale lunii octombrie cu Remus Ionescu: luna focului, a proiectelor și transformărilor # AntenaStars
Luna octombrie aduce, potrivit numerologului Romeo Popescu, o vibrație aparte, fiind perioada în care ar trebui să ne proiectăm anul 2026 și să ne aliniem intențiile cu energiile universale.
Cătălin Iancu și Silvia Timiș, supuşi sincerităţii de către Paula Oltean, sâmbătă, la „Petrecem în familie” # AntenaStars
Sâmbătă, de la ora 19:00, telespectatorii sunt invitați să urmărească o nouă ediție a emisiunii „Petrecem în familie” cu Mirela Vaida, o seară specială plină de cântec, dans, emoții și distracție.
20 de ani pe 3 continente. Povestea Ramonei Rusu, manager într-o companie de consultanță financiară, sâmbătă, la „Visul românesc-Succes internațional” cu Mădălina Bălan # AntenaStars
Ramona Rusu este protagonista ediției de sâmbătă a emisiunii „Visul românesc-Succes internațional”, difuzată de la ora 16:00, pe Antena Stars. Povestea ei este una impresionantă, marcată de curaj, ambiție și forța de a o lua mereu de la capăt.
Călătorii care îți taie respirația. De la peisajele din Caraibe, la deșerturile din AlUla, sâmbătă, la „Vacanță de vedetă” # AntenaStars
Sâmbăta aceasta, de la ora 15:00, pregătiți-vă să porniți într-o călătorie de neuitat, alături de celebritățile care iubesc să descopere lumea.
Claudia Pătrășcanu pare mai fericită ca oricând, iar motivul se află în plan personal. De doi ani și jumătate, artista trăiește o poveste de dragoste discretă, pe care a ales să o țină departe de lumina reflectoarelor. Invitată în platoul SpyNews TV, cântăreața a vorbit deschis despre partenerul ei și despre felul în care acesta a reușit să o cucerească.
Marian Grozavu și Bianca Dan, foști concurenți la Insula Iubirii, au fost prezenți la emisiunea Viața fără filtru, unde au vorbit despre relația lor și despre provocările de după experiența din Thailanda. Surpriza ediției a fost apariția lui Alin Simoiu, ispita cu care Bianca a interacționat în perioada în care era despărțită de Marian.
Situația lui Ionuț Frumușelu, protejatul lui Dan Bursuc, a luat o turnură neașteptată. Artistul, care încearcă să își vadă fiul de cinci ani după despărțirea de mama copilului, a ajuns în atenția poliției și s-a ales cu o brățară electronică de monitorizare, dar și cu un dosar penal.
Valentin Butnaru și Ana Bodea formează un cuplu discret, dar extrem de apreciat în showbiz. Împreună de peste doi ani, prezentatorul TV și actrița din producțiile Antena 1 au povestit, în exclusivitate pentru Spynews.ro, detalii din viața lor de zi cu zi.
Jo, sinceră despre viața personală: „Simt presiunea vârstei ca pe o mână ușoară pe umăr” # AntenaStars
Jo, pe numele real Ioana Anuța, traversează o perioadă intensă pe plan profesional, având trei melodii difuzate simultan la radio și bucurându-se de aprecierea publicului.
Andreea Marin a fost invitată în platoul emisiunii Viața fără filtru, unde a vorbit deschis despre fiica ei, Violeta Bănică, și planurile acesteia de viitor.
Mărturisiri cutremurătoare ale Ellei Vișan: drama despre care nu a mai vorbit până acum # AntenaStars
Ella Vișan, cunoscută publicului după apariția la Insula Iubirii, a ales să vorbească deschis, pentru prima dată, despre cele mai grele încercări prin care a trecut. Într-un podcast prezentat de Bursucu, vedeta a cedat emoțiilor și a făcut mărturisiri tulburătoare despre pierderi, dureri și lipsa de sprijin din partea familiei.
Ana Porgras trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Fosta gimnastă și partenerul ei au devenit părinți pentru prima dată în urmă cu trei luni, iar zilele trecute au trecut printr-un moment de neuitat: botezul fiului lor, Vladimir.
Oana Ioniță își schimbă cariera: de pe scenă, la catedră. Prima zi ca profesoară la liceul fiicei sale # AntenaStars
Oana Ioniță trăiește un nou început în plan profesional. Vedeta a decis să se reorienteze în carieră și să îmbrățișeze meseria de profesoară.
Alina de la Mireasa sezonul 5, dezvăluiri dure despre Valentin: „Tatăl îl iubește doar pe Internet” # AntenaStars
Fosta concurentă de la Mireasa sezonul 5 rupe tăcerea despre relația lui Valentin cu fiul lor. Alina susține că fostul soț nu și-ar dori să își vadă copilul și că ajutorul financiar ar fi aproape inexistent.
Roxana Nemeș trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața sa. Artista a devenit pentru prima dată mamă și a născut gemeni, vestea fiind anunțată chiar de ea pe rețelele de socializare. Fericirea este acum dublă în familia pe care o formează alături de soțul ei, Călin Hagima.
Mama regretatei cântărețe Ileana Ciuculete a încetat din viață, la opt ani după pierderea fiicei sale. Durerea despărțirii de artistă a marcat-o profund până în ultima clipă.
Juno a dat uitării trecutul alături de Jo și s-a afișat pentru prima dată cu noua lui parteneră. Artistul a publicat imagini incendiare pe rețelele de socializare, alături de o brunetă care i-a cucerit inima.
