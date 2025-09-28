Atac armat la o biserică mormonă din Michigan: mai multe persoane împușcate, lăcașul în flăcări

11:50

Poliţia din judeţul Neamţ a deschis o anchetă după ce peste 20 de vaci din rasa Black Angus au fost furate, sâmbătă, de pe un câmp din comuna Borleşti. Potrivit site-urilor de specialitate, o singură vacă Black Angus poate costa și peste 10.000 de euro.