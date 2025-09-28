Viktor Orban, către Robert Fico: Este bine pentru noi să avem vecini normali

15:10

Job de vis pentru un cuplu care vrea să pornească de la zero. Salariul este de 80.000 de lire sterline, la care se adaugă şi o căsă. Despre ce este vorba mai precis? O proprietate privată din zona rurală a Aberdeenshire, Scoţia, caută să angajeze doi tineri, care să lucreze acolo, cei selectați urmând să muncească cinci zile pe săptămână și să primească salariul generos.