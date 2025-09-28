"Cappadocia" de România. Cât scot turiştii din buzunar pentru o plimbare cu balonul la noi în ţară
ObservatorNews, 28 septembrie 2025 20:30
La doar 15 kilometri de Sovata, localitatea Mătrici s-a transformat, pentru câteva zile, într-un loc desprins din povești. Curajoşii şi pasionaţii de adrenalină au fost cu capul în nori la Festivalul Internațional al Baloanelor cu Aer Cald, un eveniment care a devenit deja tradiție în zonă.
Acum 15 minute
20:40
Grupare de traficanți de droguri, spulberată de DIICOT: zeci de percheziții în Capitală # ObservatorNews
O reţea de traficanţi de droguri, care acapara dependenţi dintr-un sfert de Bucureşti, a fost anihilată astăzi de DIICOT. Anchetatorii au făcut 40 de percheziţii, au descoperit stupefiante de peste 100 de mii de euro şi un indiciu şocant pe care îl investighează. Interlopii şi-ar fi dezvoltat afacerea clandestină cu ajutorul scurgerilor de informaţii din rândul anchetatorilor.
Acum 30 minute
20:30
20:30
"Este bine că nu suntem singuri, este bine pentru noi să avem vecini normali", a declarat prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, duminică, la o ceremonie prilejuită de aniversarea a 130 de ani de la inaugurarea podului Maria Valeria la Esztergom, informează MTI.
Acum o oră
20:20
Schema prin care agenții imobiliari umflă prețurile locuințelor. Iancu Guda: Oamenii se sperie # ObservatorNews
Mare atenţie dacă aveţi în plan să închiriaţi sau să cumpăraţi o proprietate. Internetul este plin de oferte fictive. Multe dintre anunţuri sunt vechi, altele publicate de mai multe ori. Efectul: modificarea artificială a preţului mediu pe zonă. În realitate, experţii spun că proprietăţile valorează cu cel puţin 10% mai puţin.
20:20
Luni încep cursurile, iar tinerii din provincie se grăbesc să îşi termine de amenajat camerele. Puţini sunt cei care nu au motive să se plângă. Printre aceştia, sunt cei care vor locui într-un cămin al Politehnicii, renovat şi modernizat din temelii, dar cu o chirie pe măsură.
20:00
Bătaie în centrul vechi al Capitalei noaptea trecută. Patru tineri au fost daţi afară dintr-un club de bodyguarzi şi luaţi apoi la pumni, printre scaunele teraselor din jur. Petrecăreţii s-au îmbătat şi au fost agresivi cu alţi clienţi, spun reprezentanţii localului. În exclusivitate pentru Observator, unul dintre tinerii loviţi a povestit cum a pornit totul.
Acum 2 ore
19:50
Fostul ministru chinez al Agriculturii, Tang Renjian, a fost condamnat duminică la pedeapsa cu moartea pentru fapte de corupție, însă cu suspendarea execuției pe o perioadă de doi ani, a anunțat un tribunal din nord-estul Chinei, potrivit AFP, informează Agerpres.
19:40
Şpagă cash, livrată la plic. Metoda preferată de primarul comunei Troianul, care dădea contracte pe bani # ObservatorNews
Un primar din Teleorman, prins cu mita în plic chiar în biroul lui, este anchetat pentru corupţie, iar imaginile obţinute de anchetatori sunt grăitoare. Procurorii spun că a încasat aproape 150.000 de lei, timp de patru ani, în schimbul unor contracte bănoase pentru firmele "prietene" desemnate să reabiliteze şcoala sau drumurile.
19:30
Europa, cu ochii pe R. Moldova. Scrutinul e unul tensionat: Atacuri cibernetice şi valuri de alerte cu bombă # ObservatorNews
Republica Moldova îşi alege astăzi noul parlament într-un scrutin decisiv. Divizaţi între Rusia tot mai agresivă şi dorinţa de aderare la Uniunea Europeană, localnicii aşteaptă rezultatul votului pentru a afla direcţia pe care o vor urma. Alegerile sunt, însă, extrem de tensionate. 16 milioane de atacuri cibernetice au avut loc în Republica Moldova, plus ameninţări cu bombă la secţiile de votare, inclusiv în România. Evenimentele sunt urmărite cu emoţii în toată Europa. Republica Moldova a fost până acum ţara-tampon între Rusia şi Uniunea Europeană.
19:20
Dieta românilor s-a mutat, în ani, de la un model bazat pe carbohidrați ieftini și lactate simple, către unul mai bogat în proteine animale, fructe și băuturi îmbuteliate, cu un accent tot mai mare pe produse percepute ca moderne în ultimii 20 de ani.
Acum 4 ore
18:00
Gardul palatului din Aleea Alexandru, una dintre cele mai cunoscute reședințe din Capitală, a fost vandalizat sâmbătă. Imaginile surprinse la fața locului arată cum zidurile și trotuarul din fața impunătoarei clădiri au fost acoperite cu mesaje scrise cu vopsea, semnate de un individ care se autointitulează "Ivanov Nebunu".
17:30
Un bărbat din Timișoara i-a atacat pe polițiști cu făcălețul. Au intervenit 7 echipaje # ObservatorNews
Un incident neobișnuit a avut loc duminică pe Calea Martirilor din Timișoara. Un bărbat cunoscut cu probleme psihice a făcut o criză de nervi, iar vecinii speriați au sunat la 112. Când au sosit oamenii legii, individul i-a atacat cu un făcăleţ.
17:00
Ce nereguli a descoperit ministrul Sănătății la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, unde au murit 6 copii # ObservatorNews
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că, în urma vizitei efectuate la Spitalul Sfânta Maria din Iași, unde în ultimele săptămâni șase copii au murit în secția de terapie intensivă, a observat că unele cadre medicale din ATI purtau bijuterii sau unghii false, deși regulamentele interzic acest lucru. El a precizat, totodată, că nu există indicii care să arate că bacteria ce i-a infectat pe copii ar fi fost adusă prin flori în secție.
Acum 6 ore
16:50
Grindeanu: "România sprijină în continuare aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană" # ObservatorNews
Sorin Grindeanu a transmis un mesaj de susținere cetățenilor Republicii Moldova cu ocazia alegerilor parlamentare de duminică, afirmând că România sprijină în continuare aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și votul este o oportunitate de a alege calea valorilor comune europene.
16:50
Danemarca interzice dronele civile înaintea summitului liderilor UE de la Copenhaga # ObservatorNews
Danemarca va suspenda, începând de săptămâna viitoare, toate zborurile de drone civile pe teritoriul său, ca măsură de securitate pentru summitul liderilor Uniunii Europene care va avea loc la Copenhaga, a anunțat duminică Ministerul Transporturilor, citat de AFP, relatează Agrpres.
16:40
16:40
O acrobată a murit după ce a căzut de la 5 metri în timpul unui spectacol de circ în Germania # ObservatorNews
O acrobată a murit sâmbătă după ce a căzut de la înălţimea de aproximativ 5 metri de pe un trapez în timpul unui spectacol de circ în oraşul german Bautzen, conform unui anunţ al poliţiei germane.
16:30
16:30
Au venit la vot în ziua nunţii. Doi tineri din Moldova au ales de două ori într-o singură zi # ObservatorNews
Doi tineri din Republica Moldova și-au exercitat dreptul de vot chiar în ziua nunții, iar poze cu ei în timp ce votează au fost făcute publice de autoritatea electorală de la Chișinău.
16:20
O firmă auto germană vrea să facă inutilă deţinerea maşinii personale. Cum funcţionează serviciul # ObservatorNews
La Berlin, mașinile electrice pot fi conduse de la distanță de șoferi aflați în centre de control, grație companiei Vay, care a testat la fostul aeroport Tegel un serviciu de închiriere inovator: mașina este adusă la client de un "teledriver", acesta o folosește, apoi un alt șofer de la distanță se ocupă de parcare.
16:10
Vremea de mâine 29 septembrie. Va fi mai frig decât normalul perioadei. Maxime, între 9 şi 19 grade # ObservatorNews
Vremea continuă să se răcească în cea mai mare parte a ţării. Va fi mai frig decât normalul perioadei. Maximele zilei se vor încadra în general între 9 şi 19 grade.
16:10
15:50
Tânără de 20 de ani, studentă la Medicină, dată dispărută, găsită moartă într-o pădure din Moldova # ObservatorNews
O tânără de 20 de ani din Cahul, studentă la Medicină, a fost găsită moartă într-o pădure din Moldova, la o zi după ce a fost dată dispărută.
15:30
Rusia lovește Ucraina cu un atac masiv după sesiunea ONU: 500 de drone și 40 de rachete , 4 morţi confirmaţi # ObservatorNews
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat duminică că, în timpul nopții, Rusia a lansat aproximativ 500 de drone și peste 40 de rachete într-un val de atacuri asupra Ucrainei, soldate cu moartea a cel puțin patru persoane, informează Mediafax.
15:30
Paradisul tropical care a căzut pradă propriului succes pe internet. Localnicii sunt disperaţi # ObservatorNews
Bali, faimoasa insulă tropicală a Indoneziei, a atras milioane de vizitatori de-a lungul anilor, însă farmecul său începe să pălească pentru o parte dintre turiști. Printre cei dezamăgiți recent se numără și Zoe Rae, care și-a împărtășit experiența într-un videoclip pe YouTube, potrivit BBC.
15:20
A fost depăşit pragul de prezenţă la vot necesar validării scrutinului în Republica Moldova # ObservatorNews
Peste 33% din electorat a votat până acum în cadrul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, astfel că scrutinul poate fi considerat valabil din acest punct de vedere, relatează NewsMaker.md.
15:10
Job de vis pentru un cuplu. Salariul este de 80.000 de lire sterline la care se adaugă şi o casă # ObservatorNews
Job de vis pentru un cuplu care vrea să pornească de la zero. Salariul este de 80.000 de lire sterline, la care se adaugă şi o căsă. Despre ce este vorba mai precis? O proprietate privată din zona rurală a Aberdeenshire, Scoţia, caută să angajeze doi tineri, care să lucreze acolo, cei selectați urmând să muncească cinci zile pe săptămână și să primească salariul generos.
15:00
Val de alerte cu bombă la secții de votare din străinătate: MAE acuză un atac hibrid orchestrat de Rusia # ObservatorNews
Ministerul Afacerilor Externe din România a transmis, într-un comunicat oficial, că alertele cu bombă semnalate în mai multe orașe din Europa și SUA reprezintă o parte a unui plan orchestrat de Federația Rusă pentru a perturba alegerile din Republica Moldova.
Acum 8 ore
14:30
Un nou incident cu drone neidentificate, deasupra unor obiective militare din Danemarca # ObservatorNews
Noi drone au fost observate deasupra unor obiective militare din Danemarca în noaptea de sâmbătă spre duminică pentru a doua zi consecutivă, a anunţat duminică armata daneză.
14:10
Au apărut imaginile cu şpaga la plic primită de primarul unei localităţi din Teleorman. Ionel Neagu, primarul comunei Troianul, este acuzat de procurori că a primit peste 145 de mii de lei de la mai multe firme, între 2021 şi 2025.
14:00
China a inaugurat duminică podul Grand Canyon de Huajiang, prezentat drept „cel mai înalt pod din lume”, suspendat la 625 de metri deasupra unei zone aflate în provincia muntoasă Guizhou.
13:50
Iulian Chifu: "Este un moment de cotitură. Republica Moldova are o fereastră de oportunitate unică" # ObservatorNews
Moldova îşi decide astăzi soarta. Aproape 3 milioane de moldoveni ies la urne, ca să îşi aleagă parlamentarii. Vorbim despre 101 deputaţi, care vor da direcţia ţării - spre Europa sau spre Rusia.
13:20
Acum 12 ore
12:50
Nicuşor Dan: "Decizia CCR referitoare la pensiile magistraţilor nu are legătură cu legitimitatea Guvernului" # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că, în opinia sa, decizia pe care urmează să o ia Curtea Constituţională privitor la proiectul privind pensiile magistraţilor nu are legătură cu legitimitatea Guvernului condus de Ilie Bolojan.
12:50
România, la polul frigului: - 6,4 grade Celsius, la Miercurea-Ciuc, cea mai scăzută temperatură din țară # ObservatorNews
România a ajuns la polul frigului. S-au înregistrat - 6,4 grade Celsius, la Miercurea-Ciuc, cea mai scăzută temperatură din țară.
12:00
Un bărbat prins beat la volan şi cu permisul suspendat a încercat să mituiască poliţiştii să scape de pedeapsă # ObservatorNews
Un dâmboviţean este cercetat pentru două infracţiuni la regimul rutier, dar şi pentru dare de mită, după ce, prins la volan cu o alcoolemie foarte mare şi cu permisul de conducere anulat, a încercat să îi mituiască pe poliţişti pentru ca aceştia să nu deschidă anchetă penală.
11:50
Nicuşor Dan: Rectificarea bugetară va aduce 25 de miliarde în plus pentru funcţionarea statului în mod normal # ObservatorNews
Președintele Românei, Nicușor Dan, a declarat duminică faptul că rectificarea bugetară, care urmează să fie stabilită până la finalul săptămânii viitoare, va aduce 25 de miliarde lei în plus pentru funcționarea statului în mod normal.
11:40
Congres greu pentru premierul Marii Britanii. Starmer, din ce în ce mai contestat în propria tabără # ObservatorNews
Partidul Laburist (Labour) britanic se reuneşte începând de duminică într-un Congres anual foarte riscant pentru premierul Keir Starmer - tot mai contestat în propria tabără, în contextul în care unii se îndoiesc de capacitatea sa de a rezista ascensiunii extremei drepte.
11:00
Bătaie în Centrul Vechi. Mai multe persoane şi-au împărţit pumni şi picioare. De la ce a pornit totul # ObservatorNews
Conflict cu pumni şi picioare în Centrul Vechi. Pe fondul unui conflict spontan, mai mulţi bărbaţi au fost evacuaţi din incinta unui local.
10:50
10:20
Aur pentru România la Campionatele Mondiale de Canotaj. Echipa 8+1 mixt a dominat cursa # ObservatorNews
Echipa României a reușit o performanță impresionantă la Campionatele Mondiale de Canotaj, de la Shanghai, din China, câștigând duminică dimineață medalia de aur la proba de 8+1 mixt, organizată în premieră la competiția mondială.
10:00
Tradiţia păstrată cu sfinţenie care a dat viaţă unui festival. Oamenii vin de la sute de kilometri pentru asta # ObservatorNews
În acest sfârșit de săptămână, Branul este locul ideal pentru iubitorii de tradiţie. Organizat de mai bine de 50 de ani, festivalul Răvășitul Oilor aduce bucurie şi gust autentic. De la preparate îndrăgite precum bulzul sau pastrama de oaie şi până la băuturile vestite, precum vinul, toate îi cuceresc pe vizitatori.
09:50
Venezuela mobilizează armata pentru o serie de exerciţii militare, în plină criză cu Statele Unite # ObservatorNews
Forţele venezuelene au desfăşurat noi exerciţii militare cu sisteme antiaeriene pe coasta Caraibelor, au raportat, sâmbătă, autorităţile, în timp ce Statele Unite au trimis nave în mare pentru a combate traficul de droguri.
09:40
Mai frumos ca în Cappadocia. Festivalul Internaţional al Baloanelor cu Aer Cald, în România # ObservatorNews
La doar 15 kilometri de Sovata, localitatea Mătrici s-a transformat, pentru câteva zile, într-un loc desprins din povești. În acest weekend a avut loc cea de-a 19-a ediție a Festivalului Internațional al Baloanelor cu Aer Cald, un eveniment care a devenit deja tradiție și care atrage vizitatori din toate colțurile țării.
09:40
A murit lângă soţia sa, după ce maşina în care se aflau a intrat într-un TIR pe o şosea din Caraș-Severin # ObservatorNews
Tragedie pe o şosea din Caraș-Severin. Un bărbat de 68 de ani și-a pierdut viața, iar soția sa, în vârstă de 69 de ani, a ajuns la spital, după un accident grav.
09:20
Mişcarea ţine loc de portofel. Locuitorii din Cluj pot face exerciţii pentru a plăti călătoriile cu autobuzul # ObservatorNews
La Cluj-Napoca, mişcarea ţine loc de portofel. Călătorii pot face exerciţii sau să pedaleze pe o bicicletă statică pentru a urca în autobuz fără să plătească niciun leu. În două staţii inteligente din oraş, un bilet de transport se obţine cu efort, la propriu.
09:10
De azi se schimbă foaia: vin ninsorile! Primii fulgi de zăpadă vor fi la altitudini mari, iar răcoarea se va resimţi, uşor, în toată ţara. Vor exista, însă, şi zone unde temperaturile nu vor da bătăi de cap.
09:00
Traian Băsescu: "Republica Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin şi supuşilor lui" # ObservatorNews
Fostul preşedinte Traian Băsescu spune că 28 septembrie 2025 va fi ziua în care o ţară mică precum Republica Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin şi supuşilor lui de la Kremlin.
08:50
Atac masiv al Rusiei la Kiev. Sute de drone şi rachete, lansate spre capitala Ucrainei # ObservatorNews
Capitala Ucrainei, Kiev, a fost vizată duminică dimineață de un atac masiv cu drone și rachete, considerat de observatori independenți unul dintre cele mai puternice de la începutul războiului de amploare al Rusiei.
08:40
Europa vrea să înarmeze cât mai rapid România şi aliaţii de pe flancul estic. Este vorba despre aşa-numitul zid împotriva dronelor ruseşti.
