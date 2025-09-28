Republica Moldova și Ucraina au fost în centrul mesajului transmis de România la Adunarea Generală a ONU

19:00

Pe 12 noiembrie, era biletelor de îmbarcare pe hârtie se încheie pentru Ryanair. Cel mai mare transportator low-cost din Europa a anunțat că, începând din acea zi, cărțile de îmbarcare vor fi exclusiv digitale și emise în aplicația sa mobilă. Prin urmare, peste 200 de milioane de persoane pe an vor fi obligate să descarce […]