Macron denunţă drept ”inadmisibile” ”atacuri şi ameninţări cu moartea” la adresa magistraţilor, în urma unor ameninţări vizând-o pe preşedinta tribunalului care l-a condamnat pe fostul preşedinte Nicolas Sarkozy

16:10

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, face un apel, duminică, către cetăţenii moldoveni, să meargă la vot în Franţa, în Spania, în Irlanda, în România, în toate ţările în care se găsesc astăzi, arătând că Moldova este ţara lor, nu a grupării criminale Şor. ”Haideţi să demonstrăm că noi suntem mai puternici decât banii lor murdari!”, spune Maia Sandu, care arată că au rapoarte despre transportarea ilegală a alegătorilor la secţii de votare din afara ţării, contra unor sume de bani, şi situaţii de alertă falsă cu bombă, în mai multe ţări dar şi cazuri de aşa zis carusel, când se încearcă scoatea buletinului de vot curat, din secţia de vot, pentru ca ulterior să fie introdus deja, cu ştampila pusă. În plus, spune Maia Sandu, sunt multe cazuri când oameni din reţeaua Şor încearcă să împiedice procesul de vot, mai ales în secţiile unde prezenţa este mare.