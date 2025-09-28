Gurău, înger și demon Farul a avut penalty în prelungiri, dar Larie a ratat

Golazo.ro, 28 septembrie 2025 20:30

Farul Constanța - Unirea Slobozia 1-1. „Marinarii” au beneficiat de o lovitură de la 11 metri în minutul 4 al prelungirilor, dar Ionuț Larie (38 de ani) nu a reușit să îl învingă pe Ionuț Gurău (26 de ani).

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Golazo.ro

Acum 5 minute
20:50
Aur pentru România! Denisa Golgotă a câștigat finala de la sol la FIG World Challenge Cup 2025 Golazo.ro
Denisa Golgotă (23 de ani) a câștigat medalia de aur la finala la sol, în cadrul FIG World Challenge Cup 2025 Szombathely.
Acum 30 minute
20:30
Gurău, înger și demon Farul a avut penalty în prelungiri, dar Larie a ratat Golazo.ro
Farul Constanța - Unirea Slobozia 1-1. „Marinarii” au beneficiat de o lovitură de la 11 metri în minutul 4 al prelungirilor, dar Ionuț Larie (38 de ani) nu a reușit să îl învingă pe Ionuț Gurău (26 de ani).
Acum o oră
20:00
Gloria Bistrița - Metz 24 - 31  Elevele lui Carlos Viver au suferit prima înfrângere în Liga Campionilor Golazo.ro
Gloria Bistrița a pierdut împotriva celor de la Metz, scor 24-31, în runda #3 din Liga Campionilor EHF. Aceasta este prima înfrângere suferită de elevele lui Carlos Viver (52 de ani) în actuala ediție a competiției continentale.
Acum 2 ore
19:50
Ce au făcut Young Boys și Rakow Meciuri tari pe plan intern pentru adversarele din Europa ale lui FCSB și Universitatea Craiova Golazo.ro
Young Boys și Rakow, adversarele echipelor românești din cupele europene, au câștigat duelurile din acest weekend în campionatul din Elveția, respectiv cel din Polonia.
19:10
Gafă sub ochii lui Hagi FOTO. Buzbuchi a ratat complet ieșirea la golul egalizator în  Farul - Unirea Slobozia Golazo.ro
Farul - Unirea Slobozia. Alexandru Buzbuchi (31 de ani) a greșit la golul prin care ialomițenii au egalat, chiar sub privirile lui Gheorghe Hagi (60 de ani).
19:00
Rațiu, aproape să înscrie Fundașul român l-a surprins pe portarul Sevillei cu un șut de la 30 de metri Golazo.ro
Rayo Vallecano - Sevilla 0-1. Andrei Rațiu (27 de ani) a fost integralist în cea de-a patra înfrângere suferită de echipa sa în La Liga. Fundașul a fost aproape să înscrie un gol cu un șut spectaculos, de la peste 30 de metri.
Acum 4 ore
18:30
Chivu, dezlănțuit  Motivul pentru care antrenorul lui Inter a sărbătorit ca niciodată  golul lui Pio Esposito Golazo.ro
Cristi Chivu (44 de ani), antrenorul celor de la Inter, a sărbătorit cu patos reușita lui Pio Esposito (20 de ani), din duelul contra lui Cagliari, 2-0.
18:20
Marquez l-a egalat pe Rossi Legendarul pilot spaniol a ajuns între primii trei piloți din istoria motociclismului mondial Golazo.ro
Marc Marquez (32 de ani, Ducati) continuă să scrie istorie în MotoGP! Spaniolul a cucerit al 9-lea titlu din carieră și l-a egalat pe legendarul Valentino Rossi (46 de ani). Pilotul spaniol a câștigat din nou titlul mondial, după ce a încheiat Marele Premiu al Japoniei pe locul secund, în spatele coechipierului Francesco Bagnaia.
18:10
Xavi, înapoi în Golf? Fostul antrenor de la Barcelona este dorit de campioana Arabiei Saudite Golazo.ro
Xavi Hernandez (45 de ani), fostul antrenor al celor de la FC Barcelona, este dorit de Al-Ittihad.
18:00
Simeone renaște continuu Când se vorbește de plecarea lui de la Atletico, antrenorul revine. Cum a spulberat Realul: „Probleme în viață?” Golazo.ro
Diego Simeone are 55 de ani și antrenează din 2011 la Atletico. De fiecare dată, argentinianul s-a regăsit în clipele grele, urcând din nou cu echipa madrilenă
17:00
FIFA taie în carne vie Suspendare de un an pentru un fotbalist din La Liga și alți șase jucători, care au jucat pe fals! Golazo.ro
Facundo Garces (26 de ani), fundașul central al celor de la Deportivo Alaves, a fost suspendat de FIFA timp de un an, după ce și-a falsificat actele ca sa joace pentru naționala Malaeziei.
Acum 6 ore
16:50
Prima variantă a picat FRH, negocieri după demisia lui Pera: „Nu putem spune ce l-a deranjat” Golazo.ro
Constantin Din, președintele FRH, nu a reușit să-l convingă pe Florentin Pera să revină pe banca naționalei de handbal feminin.
16:30
Strategie perfectă Motivul pentru care FCSB e nevoită să-i plătească 400.000  de euro rivalei CFR Cluj! Golazo.ro
FCSB continuă să plătească pentru transferul lui Daniel Bîrligea (25 ani).
16:20
Înlocuitor surpriză Ruben Amorim ar putea fi demis! Varianta neașteptată luată în calcul de Manchester United Golazo.ro
Graham Potter, abia demis de West Ham United, l-ar putea înlocui pe Ruben Amorim pe banca lui Manchester United.
15:50
„Un model comunist” LPF, noi „săgeți” către FRF: „Hai să fim serioși!” » Ce a declanșat noul conflict Golazo.ro
Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, este de părere că actualul format din Liga 3 este demodat.
15:50
Ironizat de antrenor Susținut de patron, Blănuță a fost „înțepat” de propriul tehnician la Dinamo Kiev: „Asta e sigur!” Golazo.ro
Vladislav Blănuță a fost încă o dată titular la Dinamo Kiev (3-3 cu Karpati Lviv), deși fanii ucraineni îl contestă pentru postările pro-ruse. Comparația făcută de antrenorul Oleksandr Shovkovskyi la sfârșit
15:40
Decizie controversată Rusia și Belarus au scăpat de suspendare! » Reacția Ucrainei Golazo.ro
Comitetul Paralimpic Internațional a decis să ridice suspendările parțiale impuse Rusiei și Belarusului de a participa la competiții sportive.
15:20
În haine noi VIDEO+FOTO. Își inaugurează noul echipament la meciul cu FCSB Golazo.ro
FCSB - OȚELUL. Gălățenii și-au prezentat noul echipament, chiar înaintea duelul de pe Arena Națională.
15:20
„Canotajul românesc trăiește!”   Elisabeta Lipă, în extaz după ce România a mai obținut o medalie de aur la Mondialele de la Shanghai Golazo.ro
Elisabeta Lipă, președintele Federației Române de Canotaj, a fost foarte mulțumită de prestația sportivilor români de la Campionatele Mondiale de la Shanghai.
Acum 8 ore
14:30
Afară din Europa UEFA, sancțiune dură și după apel pentru echipa care a făcut blat în Conference League Golazo.ro
Arsenal Tivat rămâne suspendată din cupele europene. Corpul de Control, Etică şi Disciplină al UEFA (CEDB) a confirmat sancțiunea dictată inițial, dar a redus durata pedepsei.
14:20
FCSB - Oțelul Galați LIVE de la ora 20:30  » Campioana României nu își mai permite pași greșiți Golazo.ro
FCSB și Oțelul Galați se întâlnesc în cadrul etapei #11 din Liga 1. Partida este în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 20:30.
14:20
„Nu mi-a plăcut deloc” Antrenorul lui Gaziantep, supărat pe Sorescu. Prima dată când i se întâmplă așa ceva într-un meci Golazo.ro
Deian Sorescu, 28 de ani, a fost înlocuit neașteptat de repede la Gaziantep, 2-2 acasă cu Samsunspor. Scorul era 0-2 după nici 20 de minute. Antrenorul nu a mai așteptat pauza
14:10
MM Stoica, îngrozit Jucătorul care l-a lăsat mască după meciul din Olanda: „A venit mutilat complet” Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) președintele consiliului de administrație al FCSB, a oferit ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Mihai Lixandru (24 de ani).
13:20
Emoții pentru Lucescu  Un titular s-a accidentat și ar putea rata meciul crucial cu Austria din preliminariile CM 2026 Golazo.ro
Denis Drăguș (26 de ani) s-a accidentat în meciul lui Eyupspor cu Goztepe, 0-0, și ar putea rata meciurile României cu Moldova și Austria din octombrie.
13:20
„El a făcut tot!” Man, prima reușită după 102 minute la PSV. Surpriza antrenorului și reacția lui Dennis, la a doua atingere Golazo.ro
Dennis Man, 27 de ani, a fost prima oară decisiv după transferul la PSV Eindhoven, deși a jucat doar 20 de minute la 2-1 cu Excelsior
13:10
Hagi a șocat Legia Polonezii, bulversați de pretențiile lui Ianis: „Sume foarte mari! N-am oferit nimănui așa ceva” Golazo.ro
Michal Zewlakow, directorul sportiv de la Legia Varșovia, a dezvăluit motivul pentru care Ianis Hagi (26 de ani) nu a ajuns la formația antrenată de Edi Iordănescu.
Acum 12 ore
12:50
„A bătut câmpii!”  Tony, băgat în ședință după derapaj: „L-am avertizat deja!” Golazo.ro
Cornel Șfaițer (59 de ani), președintele lui Poli Iași, a vorbit despre derapajul lui Tony da Silva (44 de ani) după meciul cu CS Tunari, scor 2-0.
12:30
Vot de încredere Președintele Interului, cucerit de Chivu: „Depășește orice așteptare” Golazo.ro
Cagliari-Inter 0-2. Giuseppe Marotta, președintele „nerazzurrilor”, a venit cu laude la adresa lui Cristi Chivu.
12:10
Marquez, al 7-lea titlu mondial Legendarul pilot spaniol și-a recâștigat coroana după 6 ani: „Nu vreau să-mi amintesc tot ce am trăit” Golazo.ro
Marc Marquez (32 de ani, Ducati) continuă să facă istorie în MotoGP.
11:50
Încă un AUR pentru România Echipajul de 8+1 rame mixt, cursă perfectă la Mondiale! Câte medalii au obținut „tricolorii” la Shanghai Golazo.ro
Echipajul de 8+1 rame mixt al României a obținut medalia de aur în finală la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai.
11:30
Din nou decisiv  Ianis Stoica a ajuns la a doua reușită în Portugalia pentru Estrela Amadora Golazo.ro
Ianis Stoica a marcat din nou pentru Estrela Amadora în campionatul Portugaliei, în victoria cu AVS, scor 3-0.
11:20
Prima țintă a iernii Rapid transferă de la o rivală! Anunțul lui Victor Angelescu: „Îl aducem” Golazo.ro
Victor Angelescu, președintele de la Rapid, a anunțat că giuleștenii vor forța din nou, în iarnă, transferul lui Alin Fică (24 de ani), mijlocașul celor de la CFR Cluj.
10:50
Plan dejucat VIDEO. Unde au putut găsi jandarmii torțele ascunse de ultrașii Petrolului Golazo.ro
PETROLUL - RAPID 0-1. Jandarmeria a descoperit în instalația sanitară a stadionului „Ilie Oană” mai multe materiale pirotehnice ale fanilor ploieșteni.
10:40
Scene șocante: o femeie a fost lovită! Fanii Petrolului au aruncat cu sticle spre loja Rapidului! Angelescu: „Părea că vor să vină peste noi!” Golazo.ro
Petrolul-Rapid 0-1. O femeie a fost lovită după ce fanii ploieșteni au aruncat cu sticle spre loja adversă.
10:00
Pariul lui Chivu confirmă Toți ochii sunt pe jucătorul crescut de român la Inter: „Mă surprinde și pe mine!” Golazo.ro
CAGLIARI - INTER 0-2. Cristi Chivu (44 de ani) a vorbit despre victoria obținută de echipa sa în etapa #5 din Serie A.
09:30
„Am suferit” Ce l-a nemulțumit pe Gâlcă, după victoria de la Ploiești + îl apără pe Pașcanu Golazo.ro
Petrolul - Rapid 0-1. Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul oaspeților, și-a lăudat jucătorii pentru victoria de pe „Ilie Oană”.
09:30
Amenință cu demisia Antrenorul din Liga 1 își atacă jucătorii: „E de neimaginat, joacă la mișto! Nu pot continua în halul ăsta” Golazo.ro
UTA - Csikszereda 0-0. Robert Ilyeș (51 de ani), antrenorul formației din Miercurea Ciuc, și-a pus la zid jucătorii după ce elevii săi au ajuns la 10 meciuri fără victorie.
Acum 24 ore
00:50
Dobre, din nou în fața ultrașilor VIDEO.  Ce s-a întâmplat la Ploiești între căpitan și galerie, după scandalul din Giulești  Golazo.ro
Petrolul - Rapid 0-1. Alexandru Dobre (25 de ani), atacantul giuleștenilor, s-a împăcat cu suporterii după victoria de la Ploiești.
00:20
„Nu poți inventa așa ceva” Eugen Neagoe, furios după debutul la Petrolul: „Dacă a fost henț, sunt președintele României!” Golazo.ro
Petrolul - Rapid 0-1. Eugen Neagoe (58 de ani), antrenorul ploieștenilor, a contestat vehement arbitrajul lui Marcel Bîrsan.
00:10
A fost henț? VIDEO cu   faza controversată din care Rapid a reușit să câștige la Ploiești Golazo.ro
Petrolul - Rapid 0-1. Arbitrul partidei Mircea Bîrsan a fost în centrul atenției după ce a acordat o lovitură liberă controversată.
27 septembrie 2025
23:50
„Sunt și eu om!” VIDEO. Alex Dobre, dialog cu galeria Rapidului și la Ploiești + de ce a fost rezervă Golazo.ro
Petrolul - Rapid 0-1. Alex Dobre (27 de ani) a vorbit despre victoria prin care giuleștenii s-au apropiat la două puncte de olteni.
23:20
Papp, dezlănțuit! A ieșit la atac după decizia care a adus victoria Rapidului: „Arbitrul a prins ură pe mine! Să-mi tai mâna, ce să fac!?” Golazo.ro
Petrolul - Rapid 0-1. Paul Papp (35 de ani), fundașul gazdelor, a explodat la adresa arbitrului Marcel Bîrsan, care a dictat lovitura liberă care a dus la singurul gol marcat.
23:00
Contestat din nou în Ucraina Ultrașii lui Dinamo Kiev continuă să-l atace pe Blănuță! Ce mesaj a apărut la meciul cu Karpaty Lviv Golazo.ro
Karpaty Lviv - Dinamo Kiev 3-3. Vladislav Blănuță (23 de ani) a fost titular în runda #7 din campionatul Ucrainei. Atacantul a fost schimbat după 71 de minute în care nu a reușit să contribuie decisiv la niciunul dintre goluri. Fanii celor de la Dinamo Kiev au afișat și un banner la adresa atacantului român.
22:20
Neagoe, ceartă pe tunel Antrenorul Petrolului a făcut scandal la pauză! S-a dus după arbitrul Marcel Bîrsan Golazo.ro
Eugen Neagoe (58 de ani), noul antrenor al celor de la Petrolul, a explodat, la pauză, și i-a cerut explicații arbitrului Marcel Bârsan.
22:10
Scenografie cu tentă rasistă la Ploiești VIDEO. Mesajul ascuns din spatele bannerelor făcute de ultrașii Petrolului la meciul cu Rapid Golazo.ro
Petrolul - Rapid. Suporterii „lupilor” s-au pregătit serios pentru Primvs Derby cu două scenografii uriașe, cu tentă rasistă.
21:40
Cagliari - Inter LIVE de la 21:45, în runda #5 din Serie A » Titular surpriză în echipa de start Golazo.ro
Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu (44 de ani), joacă în această seară, de la ora 21:45, în deplasare cu Cagliari, în etapa #5 din Serie A. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.
21:30
Brest - CSM București 34-31 „Tigroaicele” s-au prăbușit după pauză și au fost învinse din nou în Liga Campionilor Golazo.ro
Brest Bretagne a învins-o pe CSM București, scor 34-31, în runda #3 din Liga Campionilor EHF.
21:00
Dinamo îi ironizează pe olteni FOTO. Imaginea postată de „câini” la 24 de ore după egalul cu Craiova Golazo.ro
U Craiova - Dinamo 2-2. La o zi distanță de remiza din Bănie, „câinii” și-a ironizat rivala pe rețelele de socializare.
Ieri
20:40
Probleme pe „Ilie Oană”! FOTO. Cum arată gazonul la derby-ul dintre Petrolul și Rapid Golazo.ro
Gazonul de pe stadionul „Ilie Oană” este deteriorat înaintea duelului dintre Petrolul și Rapid.
20:30
„Schemă brevetată” GOLAZO.ro are noi detalii de la afacerea care o putea costa 5 milioane de euro pe FCSB! Golazo.ro
Litigiul financiar dintre FCSB și Al Gharafa, referitor la transferul „cu cântec” al lui Florinel Coman, nu mai reprezintă o surpriză în lumea fotbalului.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.