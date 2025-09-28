Dronă în apropierea aeroportului Otopeni: traficul aerian întrerupt 40 de minute
Jurnalul.ro, 28 septembrie 2025 21:50
Duminică în jurul orei 14.26, echipajul unei aeronave aflate în faza de apropiere pentru aterizare pe pista 08R a Aeroportului Internațional „Henri Coandă” București a raportat controlorilor de trafic aerian prezența unei drone civile de mici dimensiuni în spațiul aerian din apropierea pistei.
• • •
Acum 15 minute
22:10
Nu este neobișnuit ca oamenii să aibă probleme în relația lor care par de nerezolvat. Dar problemele tale s-au înrăutățit atât de mult încât bănuiești că ai putea să te desparți?
Acum 30 minute
22:00
Urnele s-au închis la ora 21.00 în Republica Moldova. Președinta Maia Sandu îndeamnă la vot în țările în care secțiile sunt încă deschise.
Acum o oră
21:50
21:50
Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs duminică seara pe DN22, în zona lacului Tașaul din județul Constanța. În accident sunt implicate 10 persoane - 7 adulți și 3 copii.
21:50
Război în Ucraina. Atac aerian masiv al forțelor ruse asupra Kievului și a mai multor regiuni ale țării # Jurnalul.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a relatat, duminică, faptul că Rusia a lansat în cursul nopţii aproximativ 500 de drone şi peste 40 de rachete într-o serie de lovituri asupra Ucrainei, în urma cărora cel puţin patru persoane şi-au pierdut viaţa.
21:30
Specialiștii atrag atenția că momentul administrării suplimentelor alimentare contează la fel de mult ca și alegerea lor. Deși nu sunt periculoase în combinație, unele suplimente își reduc eficiența atunci când sunt luate simultan.
Acum 2 ore
20:50
Polițiștii de frontieră români participă la o nouă misiune Frontex în Marea Mediterană # Jurnalul.ro
Polițiștii de frontieră români au plecat într-o nouă misiune internațională desfășurată sub egida Agenției Europene Frontex.
20:30
Probabil ai observat că multe rețete cer „sare kosher”. Dacă te întrebi dacă este mai bună sau dacă numele are legătură cu religia, iată explicația completă:
Acum 4 ore
20:00
Viața este o călătorie presărată cu suișuri și coborâșuri, dar există persoane care par să se afle mereu la momentul potrivit și în locul potrivit. Experții astrologi susțin că trei luni de naștere au un dar aparte: atrag prosperitatea, conexiunile benefice și oportunitățile care transformă obstacolele în succese. Descoperă dacă luna ta de naștere se numără printre cele norocoase.
19:50
Situație tensionată în Partidul Laburist. Keir Starmer face eforturi disperate pentru a contracara ascensiunea partidului Reform UK # Jurnalul.ro
Premierul britanic Keir Starmer încearcă să consolideze sprijinul în interiorul Partidului Laburist, pe fondul nemulțumirilor interne și al presiunii exercitate de partidul de extremă dreapta Reform UK, condus de Nigel Farage, care conduce constant în sondaje.
19:30
Alege filmul perfect pentru un weekend de toamnă: comedii romantice, drame inspiraționale și animații care îți aduc zâmbetul pe buze.
19:00
Duminică, 28 septembrie 2025, Loteria Română au organizat noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Premiile puse la bătaie sunt consistente, iar jucătorii au noi șanse de a câștiga sume importante. La extragerile de joi, 25 septembrie, au fost acordate peste 22.400 de câștiguri, în valoare totală de peste 1,61 milioane de lei.
19:00
Peste 1,38 milioane de moldoveni au votat duminică, reprezentând 46,16% din totalul alegătorilor.
18:50
Tragedie la un miting în India. 39 de persoane au murit. Dosar penal împoriva liderilor partidului condus de actorul Vijay # Jurnalul.ro
Poliția indiană a deschis un dosar penal liderilor partidului Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK), condus de actorul Vijay, după busculada produsă sâmbătă la un miting electoral din statul Tamil Nadu, soldată cu 39 de morți și peste 50 de răniți, a declarat duminică un oficial de rang înalt.
Acum 6 ore
18:20
Descoperă ce înseamnă hygge, cum să creezi colțul perfect de relaxare și idei pentru seri cozy de toamnă – lumânări, băuturi calde și ritualuri simple.
18:10
Uneori îl folosim în glumă, alteori foarte serios.
17:50
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a descris situația de la Spitalul „Sf. Maria” din Iași ca fiind un „haos mai mare, administrativ și procedural” decât a văzut vreodată. Echipa sa a prelevat peste 40 de probe biologice.
17:30
Odată cu răcirea vremii și creșterea umidității, mucegaiul devine o problemă frecventă în locuințe, mai ales în zonele cu ventilație redusă. Specialiștii recomandă metode simple și eficiente pentru a preveni apariția acestuia.
17:20
Italia a învins Bulgaria cu 3-1 (25-21, 25-17, 17-25, 25-10) în finala Campionatului Mondial de Volei Masculin 2025, cucerind al doilea titlu mondial consecutiv.
17:10
Această săptămână deschide un nou capitol pentru toate zodiile. Află ce îți rezervă astrele în dragoste, carieră și plan personal.
16:50
Președinta Curții Constituționale, Elena-Simina Tănasescu, a participat la aniversarea a 194 de ani de avocatură în București, subliniind evoluția și rolul esențial al profesiei în statul de drept românesc.
16:40
Atac armat într-un bar din Carolina de Nord: 3 persoane au fost omorâte și 8 oameni sunt răniți # Jurnalul.ro
Un atacator a deschis focul, sâmbătă seara, dintr-o barcă asupra clienților unui bar de pe malul mării din Southport, Carolina de Nord, sâmbătă seara, omorând 3 persoane și rănind alț 8 oameni.
16:30
Criză umanitară de proporții în Gaza. Peste 66.000 de palestinieni au fost uciși. 90% din populație strămutată # Jurnalul.ro
Ministerul Sănătății din Gaza a anunțat, duminică, uciderea a peste 66.000 de palestinieni în războiul Israel-Hamas.
Acum 8 ore
16:10
Taifunul Bualoi face ravagii în sud-estul Asiei. Vietnam evacuează mii de persoane și închide aeroporturile # Jurnalul.ro
Vietnam a închis aeroporturi și a început duminică evacuarea a mii de persoane din zonele potențial afectate, pe măsură ce taifunul Bualoi se apropie de țară. Fenomenul a provocat deja cel puțin 10 decese și inundații extinse în Filipine.
15:50
Qatar va găzdui pentru al doilea an consecutiv faza finală a Cupei Intercontinentale de fotbal, a anunțat Federația Internațională de Fotbal - FIFA.
15:50
Duminică, de la ora 20:00, la Antena 1, Asia Express – Drumul Eroilor intră într-o nouă etapă spectaculoasă. Concurenții își iau rămas-bun de la Filipine și pășesc pe tărâm vietnamez, unde totul se schimbă: oamenii, cultura, obiceiurile și provocările. Pentru echipe, acomodarea rapidă devine cheia supraviețuirii – de la arta autostopului pe străzile aglomerate din Vietnam, până la găsirea unui acoperiș deasupra capului, fiecare pas aduce noi teste și emoții.
15:30
China uimește lumea. A fost inaugurat cel mai înalt pod din lume. Poate fi traversat în 2 minute # Jurnalul.ro
China a inaugurat, duminică, podul Grand Canyon de Huajiang, „cel mai înalt pod din lume”, suspendat la 625 de metri deasupra unei zone aflate în provincia muntoasă Guizhou, din sud-vestul țării.
15:20
Alegeri în Republica Moldova. Alerte cu bombă în București și alte 5 orașe din Europa și SUA # Jurnalul.ro
Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldova anunță că alerte cu bombă au fost primite în București și alte 5 orașe din Europa și SUA, conform avertismentelor transmise anterior, făcând parte din acțiunile Rusiei vizând perturbarea procesului electoral la scrutinul parlamentar, duminică.
15:10
Află dacă te numeri printre cele 6 zodii care își schimbă radical situația financiară în următoarele săptămâni – bani, negocieri și oportunități uriașe.
14:50
Încrederea nu se anunță prin gesturi mărețe sau proclamații de onestitate. Apare în alegerile mici, aproape invizibile, pe care oamenii le fac atunci când cred că nimeni nu le acordă atenție.
14:40
Alegeri în Republica Moldova. Peste 15.700 de cetățeni au votat în România până la ora 14:00 # Jurnalul.ro
15.706 persoane au votat în secțiile din România până la ora 14.00, la alegerile parlamentare din Republica Moldova, conform datelor comunicate de Comisia Electorală Centrală.
14:30
Setări simple, compoziție, culori, outfituri, locuri și editare — tot ce ai nevoie pentru fotografii de toamnă reușite.
Acum 12 ore
14:10
Alegeri Republica Moldova. Dorin Recean anunță atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale # Jurnalul.ro
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a declarat duminică faptul că infrastructura procesului electoral a fost vizată de mai multe tentative de atacuri cibernetice, îndreptate în special asupra site-ului Comisiei Electorale Centrale și a unor secții de vot din străinătate, dar au fost respinse.
13:50
Nicușor Dan, despre rectificarea bugetară: "Va aduce 25 de miliarde lei în plus pentru funcționarea statului" # Jurnalul.ro
Președintele Românei, Nicușor Dan, a declarat că rectificarea bugetară, care urmează să fie stabilită până la finalul săptămânii viitoare, va aduce 25 de miliarde lei în plus pentru funcționarea normală a statului.
13:40
Premieră pentru Polonia la Campionatul Mondial de volei masculin. A câșigat medalia de bronz # Jurnalul.ro
Polonia a obținut prima medalie de bronz din istoria sa la Campionatul Mondial de volei masculin, învingând echipa Cehiei, cu scorul de 3-1 (25-18, 23-25, 25-22, 25-21), în meciul pentru locul trei disputat duminică în Pasay City, Filipine.
13:30
Florile au fost dintotdeauna simboluri puternice ale emoțiilor noastre. De la romantica trandafirului până la energia solară a floarei-soarelui, fiecare floare transmite un mesaj.
13:20
Alegeri Republica Moldova. Peste 589.000 de alegători și-au exercitat dreptul la vot până la ora 12:00 # Jurnalul.ro
Peste 589.000 de cetățeni și-au exercitat dreptul la vot la alegerile parlamentare de duminică, potrivit datelor actualizate prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC). Procesul electoral decurge normal, fără incidente majore.
13:10
Anul 2026 va marca un punct de cotitură pentru umanitate deoarece vor avea loc alinieri speciale ale astrelor, care ne vor inspira să revenim la rădăcinile noastre și să ne găsim adevăratul scop.
12:50
Sorin Grindeanu a transmis un mesaj de susținere cetățenilor Republicii Moldova cu ocazia alegerilor parlamentare de duminică, afirmând că România sprijină în continuare aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și votul este o oportunitate de a alege calea valorilor comune europene.
12:20
Circulația rutieră pe DN1, în județul Ilfov, este restricționată duminică, din cauza unui incendiu de vegetație izbucnit în apropierea localității Tâncăbești.
12:10
Programul Festivalului National de Teatru, a 35-a ediție – program cultural strategic organizat de UNITER. „FNT 2025. TE PRIVEȘTE!” # Jurnalul.ro
Cea de-a 35-a ediție a Festivalului Național de Teatru, produs de UNITER – Uniunea Teatrală din România, va avea loc la București între 17 și 26 octombrie 2025.
11:50
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a subliniat, duminică, după ce a votat la alegerile parlamentare, că nu sunt alegeri simple și nu există cale de mijloc, țara având nevoie de o majoritate pro-europeană.
11:30
Top destinații de toamnă 2025: Un oraș din România, alături de New York și San Francisco # Jurnalul.ro
Un oraș din România a fost inclus într-un top internațional al celor mai atractive destinații din luna octombrie 2025, alăturându-se unor metropole celebre, precum New York și San Francisco.
11:20
Reprezentanții României la tenis de masă, Eduard Ionescu și Bernadette Szocs, au debutat în proba de dublu mixt la China Smash 2025, însă au pierdut la limită duminică dimineață.
11:10
Horoscop 29 septembrie 2025. Ziua de azi aduce energii puternice pe planul comunicării, introspecției și al relațiilor personale. Fiecare zodie primește oportunități de a-și reafirma direcțiile, de a construi armonie și de a pune bazele unor reușite viitoare.
11:00
Alegeri parlamentare în Republica Moldova. 40 de incidente la deschiderea secțiilor de vot # Jurnalul.ro
Misiunea de Observare Promo-LEX a alegerilor parlamentare din Republica Moldova a raportat că, până la ora 8:40, duminică dimineață, echipa centrală a prelucrat 73 de cazuri cu statut de incident, dintre care 40 au fost confirmate.
10:50
Marc Márquez (Ducati) și-a adjudecat, duminică, cel de-al șaptelea titlu mondial în MotoGP, primul după 2019, după ce a terminat pe locul al doilea în Marele Premiu al Japoniei, în urma coechipierului său Francesco Bagnaia. Joan Mir (Honda) a completat podiumul.
10:40
Patru persoane au fost agresate de agenți de securitate în dimineața zilei de duminică, într-un local din Sectorul 3, București, după izbucnirea unui conflict spontan.
10:20
Echipa României a reușit o performanță impresionantă la Campionatele Mondiale de Canotaj, de la Shanghai, din China, câștigând duminică dimineață medalia de aur la proba de 8+1 mixt, organizată în premieră la competiția mondială.
10:20
Moldova se pregătește să intre mâine într-unul dintre cele mai cruciale momente din istoria sa recentă. Pe 28 septembrie, cetățenii vor fi chemați la urne pentru alegerile parlamentare, miza fiind colosală: viitorul strategic al statului, oscilând între promisiunea europeană și nostalgia unei orbite rusești din ce în ce mai agresive.
