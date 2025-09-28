A început numărătoarea voturilor în Republica Moldova: primele rezultate / Blocul Patriotic are 39% după ce s-au numărat 7% din procesele verbale
G4Media, 28 septembrie 2025 21:50
Blocul Patriotic condus de fostul președinte Igor Dodon are un procent de 39,5% după numărarea a 6,6% din procesele verbale. Urmează PAS (32,8%), PPDA (7,19%)...
• • •
Acum 15 minute
22:10
Trei persoane, reținute în Republica Moldova / Sunt considerate lideri responsabili de coordonarea destabilizărilor și dezordinilor în masă # G4Media
Autoritățile din Republica Moldova desfășoară duminică seară acțiuni în cadrul unui dosar penal pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă, imediat după încheierea scrutinului electoral...
Acum 30 minute
22:00
Un raport recent, realizat de fostul angajat și avertizor de integritate Arturo Bejar, împreună cu patru organizații nonprofit, acuză Instagram că nu reușește să protejeze...
22:00
Trei persoane, reținute în Republica Moldova / Sunt considerați lideri responsabili de coordonarea destabilizărilor și dezordinilor în masă # G4Media
Autoritățile din Republica Moldova desfășoară duminică seară acțiuni în cadrul unui dosar penal pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă, imediat după încheierea scrutinului electoral...
Acum o oră
21:50
A început numărătoarea voturilor în Republica Moldova: primele rezultate / Blocul Patriotic are 39% după ce s-au numărat 7% din procesele verbale # G4Media
Blocul Patriotic condus de fostul președinte Igor Dodon are un procent de 39,5% după numărarea a 6,6% din procesele verbale. Urmează PAS (32,8%), PPDA (7,19%)...
21:30
Maia Sandu: ”Rugăm răbdare și calm pentru a urmări procesul electoral în continuare, în afara țării” / ”Am urmărit și am văzut și tentative de interferență în procesul electoral din partea grupărilor criminale susținute de Federația Rusă” # G4Media
Președinta Republicii Moldova a făcut apel la calm și a îndemnat la vigilență, în continuare, după ce urnele s-au închis la secțiile de vot din...
Acum 2 ore
21:20
Igor Dodon: ”Guvernarea PAS este în panică, nu se așteptau la astfel de rezultate, sperau ca votul din diaspora să fie altul, să fie mult mai multe voturi” # G4Media
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, susține că Blocul Patriotic va organiza pentru luni, de la ora 12 un miting "pașnic" pentru "apărarea democrației"....
21:10
Locul din București unde se găsește „banana nordului” / Este ecologică, iar un kilogram costă între 40 și 60 de lei / Ce gust are # G4Media
Un fruct exotic, cu gust de banană, mango și vanilie, poate fi găsit chiar în centrul Capitalei. Este vorba despre Asimina triloba, cunoscută și ca...
21:10
3 persoane, reținuți în Republica Moldova / Sunt considerați lideri responsabili de coordonarea destabilizărilor și dezordinilor în masă # G4Media
Autoritățile din Republica Moldova desfășoară duminică seară acțiuni în cadrul unui dosar penal pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă, imediat după încheierea scrutinului electoral...
21:00
Fondatorul Telegram susține că serviciile de informașții franceze i-au cerut să cenzureze pe aplicație unele voci din Republica Moldova / ”Lui Durov îi place să facă acuzaţii în timp ce sunt în desfăşurare alegeri” # G4Media
Pavel Durov, miliardarul fondator al aplicaţiei de mesagerie Telegram, a acuzat duminică serviciile de informaţii franceze că i-au cerut printr-un intermediar să cenzureze pe aplicaţia...
20:40
Producătorul spaniol de căști moto LS2 a prezentat noul său sistem de intercomunicare Spectrum, dezvoltat în colaborare cu Midland, companie specializată în sisteme de comunicare...
20:40
Dronă în apropierea Aeroportului Otopeni / Mai multe avioane au ateriza pe o pistă alternativă # G4Media
Piloții unui Airbus A330 Turkish Airlines care a aterizat la aeroportul „Henri Coandă" (Otopeni) din București au raportat controlorilor de trafic aerian prezența unei drone...
20:30
China și Coreea de Nord vor colaborare pentru a se opune „hegemonismului”, o referire la SUA / Sprijinul chinez este crucial în continuare pentru economia nord-coreeană # G4Media
Şeful diplomaţiei chineze Wang Yi i-a spus duminica aceasta omologului său nord-coreean Choe Son Hui că Beijingul vrea să îşi consolideze „cooperarea" cu Phenianul şi...
Acum 4 ore
20:10
Paul Pogba şi alţi 47 de sportivi cer UEFA să excludă Israelul din competiţiile sale / „Sportul trebuie să apere principiile justiţiei, echităţii şi umanităţii” / O decizie e așteptată săptămâna viitoare # G4Media
Sub sloganul „Athletes 4 Peace" („Sportivii pentru pace"), mai mulţi sportivi, printre care Paul Pogba (AS Monaco), marocanul Hakim Ziyech şi boxerul britanic Zak Chelli,...
20:00
Funicularul din Reșița devine zonă de promenadă la înălțime / Proiect de 8,6 milioane de euro / Furnicularul e inactiv de peste 30 de ani # G4Media
Funicularul din Reșița, inactiv de peste trei decenii, va fi transformat într-un spațiu destinat pietonilor și bicicliștilor, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio...
19:50
Studenții de la Medicină din Timișoara vor învăța cazuri clinice cu ajutorul inteligenței artificiale / ”Vom avea o bibliotecă cu inteligență artificială” # G4Media
Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara introduce o bibliotecă digitală bazată pe inteligență artificială, unde studenții și profesorii vor putea studia și simula cazuri...
19:40
Fostul ministru chinez al Agriculturii a fost condamnat condamnat la moarte / Tang Renjian, găsit vinovat de corupţie / Acuzatul şi-a mărturisit ”crimele” şi şi-a exprimat remuşcarea # G4Media
Fostul ministru chinez al Agriculturii Tang Renjian a fost condamnat la moarte duminică, după ce a fost găsit vinovat de corupţie, cu o suspendare a...
19:20
Un turist german s-a accidentat pe munte, are fractură la picior / Acțiune de salvare a salvamontiștilor maramureșeni # G4Media
Salvatorii montani maramureşeni au intervenit, duminică după amiază, pentru recuperarea unui turist german care a urcat pe munte cu motocicleta, accidentându-se la un picior, transmite...
19:10
Alegeri în Moldova: poliția anunță că sunt grupuri care vor să organizeze ample proteste după miezul nopții / ”Îndemnǎm cetǎțenii să-și analizeze deciziile și acțiunile” # G4Media
Poliția Națională din republica Moldova anunță cǎ deține informații în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenționa, începând cu miezul nopții și pe...
19:00
Atacurile teroriste realizate de stânga radicală din Statele Unite sunt pe cale să atingă niveluri record în acest an, ele urmând să le depășească pe...
18:50
Viața oamenilor este mai interconectată cu tehnologia ca niciodată, iar această dependență tot mai mare de sistemele digitale ne face extrem de vulnerabili. De la...
18:50
De ce mașina, GPS-ul și radarul poliției arată viteze diferite? / Un profesor universitare explică ce aparat arată viteza corectă / „Diferențele nu sunt mari, de obicei 2–4 km/h, însă nu reprezintă o valoare fixă” # G4Media
Mulți șoferi au observat că viteza afișată pe bordul mașinii nu se potrivește întotdeauna cu realitatea, fiind ușor mai mare. De multe ori, folosind GPS-ul,...
18:30
Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de Gimnastică de la Szombathely # G4Media
Gimnasta Denisa Golgotă a obţinut, duminică, medalia de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely. Ella Creţu Oprea şi Anamaria Mihăescu...
18:30
Viktor Orban, alături de premierul Slovaciei: „Este bine pentru noi să avem vecini normali” # G4Media
„Este bine că nu suntem singuri, este bine pentru noi să avem vecini normali", a declarat prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, duminica aceasta, la o ceremonie...
Acum 6 ore
18:20
Președintele Nicușor Dan merge la Timișoara, participă la ”Cities Summit 2025” / Întâlniri cu oameni de afaceri și vizită la Catedrala Mitropolitană # G4Media
Președintele României Nicușor Dan se va afla marți la Timișoara pentru a lua parte la evenimentul Timișoara Cities Summit 2025, reuniune la care aduce laolaltă...
18:20
Peskov, reacție după ce Zelenski a amenințat cu bombardarea Kremlinului / Încearcă să le demonstreze europenilor, că este curajos / ”E mai bine nici măcar să nu vorbească despre asta” # G4Media
Kremlinul respinge duminică ameninţări ale preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care i-a pus în gardă pe oficialii de la Kremlin să afle unde sunt adăposturile antiaeriene...
18:10
STUDIU Programele specializate de canto pot îmbunătăți simptomele și calitatea vieții persoanelor cu boli pulmonare # G4Media
Cântatul poate îmbunătăți calitatea vieții persoanelor cu boli pulmonare și poate ajuta la reducerea simptomelor, potrivit unui studiu clinic de tip „randomizat-controlat" (cel mai ridicat...
18:10
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis duminică după-amiază un mesaj către cetățenii republicii Moldova, prin care îi încurajează pe aceștia să iasă la vot. "Dragi...
17:50
Donald Trump anunţă „ceva special” în negocierile pentru pace în Orientul Mijlociu / ”Toată lumea este gata pentru ceva special, o premieră. Vom reuşi!” # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a anunţat duminica aceasta „ceva special, o premieră" în negocierile pentru pace în Orientul Mijlociu, cu o zi înainte de vizita...
17:50
Moldova, cu un pas înaintea României în privința securității votului. Un exemplu aparent banal: cabina de vot # G4Media
Republica Moldova dovedește încă o dată că este cu un pas înaintea României în ceea ce privește măsurile luate pentru corectitudinea și transparența alegerilor. Spre...
17:40
Stellantis recheamă peste 123.000 de vehicule în SUA din cauza riscului de desprindere a unor elemente de caroserie # G4Media
Stellantis va rechema 123.396 de vehicule în Statele Unite după ce Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului pe Autostrăzi (NHTSA) a avertizat că anumite piese decorative...
17:40
Curtemur puternic de suprafaţă de magnitudinea 5,4 în nord-vestul Turciei, la Simav, în provincia Kutahya / A fost urmat de o replică de magnitudinea 4,0 / Seismul, resimţit la Istanbul, fără victime # G4Media
Un cutremur puternic, de magnitudinea 5,4 a avut loc duminică în nord-vestul Turciei, determinând persoane să fugă din locuinţe, anunţă serviciul de urgenţă AFAD, precizând...
17:20
Un britanic și-a construit o tribună cu șase locuri în grădina din spatele casei, vecină cu stadionul echipei favorite / A plătit 5.000 de lire, iar un abonament anual costă 120 / Fanii adverși cântă în timpul meciurilor „rich bastard sat in his stand” # G4Media
Un fan al fotbalului a cheltuit 5.000 de lire sterline pentru a construi o tribună cu șase locuri în grădina sa din spate, astfel încât...
17:20
China își extinde armata de roboți cu 300.000 în doar un an, mai mult decât toate țările lumii la un loc # G4Media
China și-a consolidat poziția de superputere industrială printr-un ritm fără precedent de instalare a roboților în fabrici, depășind atât Statele Unite, cât și restul lumii...
17:10
Alimentul surprinzător pe care cea mai în vârstă femeie din lume l-a consumat de trei ori pe zi / Maria Branyas Morera a trăit 117 ani și a avut o dietă aparte # G4Media
Maria Branyas Morera, o femeie născută în Statele Unite și stabilită în Spania, a murit în august 2024 la vârsta de 117 ani și 168...
17:10
Slovenia răsună din nou. Tadej Pogacar își revendică titlu de campion mondial după o lecție de ciclism pe șosea # G4Media
Ciclistul sloven Tadej Pogacar (UAE Team-Emirates) își menține titlul de campion mondial la ciclismul pe șosea și țara sa este din nou în extaz, odată...
17:00
Doi ostatici în oraşul Gaza, pierduți de Hamas / Organizația teroristă anunță că a pierdut contactul cu ei din cauza unor raiduri israeliene # G4Media
Ramura armată a mişcării islamiste Hamas a declarat duminica aceasta că a pierdut contactul cu doi ostatici în oraşul Gaza din cauza unor raiduri israeliene,...
17:00
VIDEO Urșii polari preiau controlul asupra unei stații de cercetare abandonate în regiunea arctică rusă # G4Media
Ursii polari au preluat o fostă stație sovietică de cercetare polară de pe o mică insulă de la extremitatea nord-estică a Rusiei. Vadim Makhorov, un...
16:50
Insulte şi securitate sportivă la Ryder Cup. Echipa de golf Europei, aproape de victorie în fața echipei Statelor Unite # G4Media
Comportamentul inadecvat al unor spectatori americani, în special insultele adresate lui Rory McIlroy, i-au determinat pe organizatorii Ryder Cup la golf să întărească măsurile de...
16:30
Danemarca ”închide spaţiul aerian tuturor zborurilor dronelor civile” săptămâna viitoare / Vrea să asigure securitatea unui summit UE # G4Media
Danemarca urmează să interzică zborul tuturor dronelor civile săptămâna viitoare, pe teritoriul danez, pentru a asigura securitatea unui summit al Uniunii Europene (UE) care reuneşte...
16:30
Cozi pe podul de acces din Transnistria spre Moldova, verificările durează peste 30 de minute / Șapte cazuri de transport organizat al alegătorilor din Transnistria, transmite Promo-LEX # G4Media
Nicolae Panfil, șeful misiunii Promo-LEX, a declarat pentru G4Media, că, până la ora 14:30, în secțiile de votare din Republica Moldova și din străinătate, 247...
Acum 8 ore
16:20
Spectacol canin la Oradea: Rase spectaculoase pe scena festivalului, cu un exemplar rar de Border Collie (VIDEO) # G4Media
Pe scena festivalului din șanțul Cetății Oradea au urcat unele dintre cele mai spectaculoase rase de câini, alături de stăpânii lor. Publicul a avut ocazia să admire exemplare...
16:20
Ministrul Sănătăţii, după vizita la spitalul din Iaşi: Un haos mai mare, procedural și administrativ, eu nu am văzut de mult într-un spital / 6 copii au murit aici infectaţi cu o bacterie # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă, în urma controlului făcut la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, unde şase copii au murit după ce au fost infectaţi...
16:10
Să simți frică este un mecanism de supraviețuire pe care ni l-a dat evoluția. Unii oameni, foarte puțini, au o boală rară care îi face...
16:10
Maia Sandu: ”Avem înregistrate cazuri de așa zisul ”carusel”, când se încearcă scoaterea buletinului de vot curat din secția de vot pentru ca ulterior să fie introdus deja cu ștampila pusă” # G4Media
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu a anunțat într-o postare pe pagina sa de Facebook de faptul că se încearcă fraudarea votului în mai multe secții...
15:50
Xabi Alonso, desemnat principalul vinovat pentru eșecul usturător al echipei sale cu Atletico Madrid, scor 2-5: „Xabi s-a scufundat tactic în derby, Cholo l-a ridiculizat din acest punct de vedere” # G4Media
Real Madrid a suferit prima înfrângere a sezonului sâmbătă după-amiază pe Estadio Metropolitano în derbiul madrilen cu Atleti, scor 2-5, și presa spaniolă nu a...
15:50
România și Republica Moldova: peste 5 mii de firme, cifră de afaceri de aproape un miliard de euro și profit de 285 de milioane de lei / ”Să putem merge oricând în Moldova și cei de acolo să poată veni oricând…” # G4Media
O cifră de afaceri de aproape un miliard de euro (4,2 miliarde de lei) au societățile cu acționari din Republica Moldova în România, scrie Turnul...
15:40
Italia câştigă al cincilea titlu mondial la handbal masculin: 3-1 cu Bulgaria, în finală / România nu a trecut de grupe, după o prezență la mondiale după 43 de ani # G4Media
Naţionala Italiei a câştigat duminică, la Manila, al cincilea trofeu mondial, după ce a învins reprezentativa Bulgariei, scor 3-1. Bulgaria a jucat într-o finală mondială...
15:30
Zeci de mii de manifestanţi cer la Berlin sfârşitul Războiului din Fâşia Gaza / ”Majoritatea se opune politicii Israelului şi genocidului” / Mitingul a fost organizat de un partid radical de stânga # G4Media
Aproximativ 60.000 de de manifestanţi potrivit poliţiei – 100.000 potrivit organizatorilor – au defilat în acest weekend la Berlin pentru a cere Israelului să-şi oprească...
15:30
Compania Meta, interesată de investiții într-o țară de lângă România, în următorii ani. Ce ar putea construi # G4Media
Meta, compania care deține Facebook, Instagram și WhatsApp, este interesată să investească în Bulgaria după 2028, a declarat premierul Rosen Zhelyazkov, potrivit Novinite.
15:30
Șase dintre cele mai bune și relaxante vacanțe europene cu trenul: de pe plajele olandeze la un refugiu forestier lângă Paris # G4Media
De la o escapadă pe plajele olandeze la un refugiu forestier lângă Paris, aceste călătorii relaxante nu necesită nici avion, nici mașină și sunt perfecte...
