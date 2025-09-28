Liderii Blocului Alternativa, după închiderea urnelor: mobilizare masivă, apel la responsabilitate şi promisiuni de unitate

16:00

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a transmis în intervenţia României la Adunarea Generală a ONU un semnal de alarmă ferm privind situaţia din Republica Moldova, unde azi au loc alegeri parlamentare şi sprijin neclintit pentru suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei, precum şi angajamentul nostru pentru drepturile omului, lupta împotriva schimbărilor climatice şi dezvoltarea durabilă.