Traian Băsescu e convins că pro-europenii vor câştiga alegerile parlamentare în Republica Moldova. „Marea problemă este dacă le câştigă cu 50% plus 1 sau le câştigă cu 40%”, spune fostul preşedinte

Doi bărbaţi au fost reţinuţi de către poliţiştii din Bistriţa-Năsăud după ce au încercat să inducă în eroare Poliţia cu privire la un şofer care a produs un accident rutier şi a fugit de la locul faptei. Pentru că cel care se afla la volan avea permisul suspendat, un apropiat al acestuia a declarat în fals că el conducea maşina implicată în evenimentul rutier, lucru contrazis de imaginile surprinse la locul accidentului.