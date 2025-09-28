Aterizările au fost suspendate temporar pe Otopeni, după ce o dronă a fost depistată lângă pistă

13:50

Președintele Nicușor Dan spune că rectificarea bugetară de săptămâna viitoare va însemna un plus de 25 de miliarde de lei la cheltuielile statului, cheltuieli care nu erau acoperite pe hârtie în bugetul inițial, deși ele existau în realitate. Dan mai spune că trebuie să dăm un semnal de seriozitate către investitori, inclusiv prin bugetul de anul viitor, în care deficitul ar trebui să se reducă.