Biserică incendiată în SUA după un atac armat. Cel puțin un mort și 10 răniți. Trump: Încă un atac împotriva creștinilor din America

23:20

Decizia 573 pare să pornească de la o frică teribilă: aceea că oamenii politici ar putea… să vorbească. Nu pe holurile Parlamentului, nu la conferințe de presă, ci acolo unde publicul îi poate asculta fără filtru: pe internet. De ce să le lăsăm cetățenilor libertatea de a da play sau stop unui clip, când putem să-i „protejăm” de tentațiile digitale?