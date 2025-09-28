Biserică incendiată în SUA după un atac armat. Cel puțin un mort și 10 răniți. Trump: Încă un atac împotriva creștinilor din America
ActiveNews.ro, 28 septembrie 2025 21:50
Trump: „Se pare că este vorba de încă un atac îndreptat împotriva creștinilor din Statele Unite ale Americii. Administrația Trump va ține publicul la curent, așa cum facem întotdeauna. Între timp, RUGĂȚI-VĂ pentru victime și familiile lor. ACEASTĂ EPIDEMIE DE VIOLENȚĂ DIN ȚARA NOASTRĂ TREBUIE SĂ IA SFÂRȘIT, IMEDIAT!”
• • •
Acum o oră
21:50
21:30
Acum 2 ore
21:20
21:00
20:30
Acum 4 ore
19:50
Coldea a dezvăluit la moartea aghiotantului lui că Dumbravă a fost promotorul logo-ului agramat al SRI ”Patria a Priori”, criticat de un latinist # ActiveNews.ro
Cu ocazia condoleanțelor, vrând să-l laude probabil, Coldea a amintit și de implicarea lui Dumbravă în „consolidarea rolului SRI” și în introducerea motto-ului „Patria a priori!”, care „reflecta crezul profesional al generalului”.
18:50
Cutremur în industria auto: Bosch disponibilizează 13.000 de locuri de muncă. Concurența Chinei și tarifele SUA, motive principale # ActiveNews.ro
Reducerea drastică a personalului acestui gigant al industriei auto, lider mondial în domeniul echipamentelor, a provocat furia principalului sindicat, IG Metall. Aproape 3% din personalul global este afectat de mii de disponibilizări care vor viza mai multe fabrici, în special în Germania.
18:40
Cuvântul Monahului: Libertatea, darul lui Hristos! Pentru apărarea ei urmați exemplul Părintelui Justin și al sfinților martiri - Arhim. Hariton Negrea de la Petru Vodă # ActiveNews.ro
ActiveNews deschide porțile publicistice vocilor celor mai puțini auziți în Cetate dar de care considerăm că toți cititorii noștri au nevoie acum, mai mult decât oricând. Profesioniști din toate
Acum 6 ore
18:00
17:40
Bossul Telegram, Pavel Durov: La fel ca în cazul României, serviciile secrete franceze mi-au cerut să mă implic în alegerile din Moldova pentru cenzurarea unor canale de știri # ActiveNews.ro
”Acum aproximativ un an, în timp ce eram blocat la Paris, serviciile de informații franceze m-au contactat printr-un intermediar, cerându-mi să ajut guvernul moldovean să cenzureze anumite canale de Telegram înaintea alegerilor prezidențiale din Moldova.
Acum 8 ore
16:10
Acum 85 de ani. Ion Antonescu: ”Orice le dau nemților, cu o singură condiție - să nu pierd independența politică și onoarea Neamului Românesc și să nu alterez fondul bogățiilor românești” # ActiveNews.ro
Mareșalul Ion Antonescu: „Nicio putere străină, n-are dreptul să se amestece în politica noastră internă” • Carl Clodius: „Exploatarea economică sistematică a țării eșuează din cauza rezistenței mareșalului”.
16:00
Lăcomia de averi și sărăcia de minte pe deasupra au făcut ca țara întreagă să se sature demult de acești pretinși aleși ai ei - Mihai Eminescu pe 28 septembrie 1882 # ActiveNews.ro
Mulți însă înclină a admite că această dezbinare nu este decât o farsă, cu totul neserioasă în esență, de vreme ce nici pe unii nici pe alții nu-i doare capul de îmbunătățirile și reformele ce le promit. În ajunul alegerilor însă e practic de-a se despărți în două
Acum 12 ore
14:20
Anchetatorii: Maia Grigorievna (Sandu), o matrioșkă sovietică de tip nou: Moldovenismul ca politică de stat # ActiveNews.ro
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu sau Maia Grigorievna cum îi spune Vladimir Putin, a devenit un fel de Elena Ceaușescu a Moldovei, iar toate agenturile de presă de peste Prut îi ridică ode și osanale. Fenomenul a trecut și Prutul peste care Maia Sandu dorește să mențină sârma ghimpată
14:00
Oricum, am învățat ceva, mult, din PLAHA. Jurnalismul a devenit inutil. Justiția este inutilă. Dacă ai ceva de spus și vrei să scapi de orice consecințe legale, fă un film, un serial. Oamenii vor crede, evident, tot ce apare acolo. Mai ales cetepeii și alții de asemănătoare speță.
13:20
Gând de Duminică – Pescuirea minunată: Ascultarea lui Dumnezeu – chezășia biruinței asupra lumii # ActiveNews.ro
Prin veac ca un ecou ajung la noi cuvintele Mântuitorului: ”Cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze Mie!”. Dintru început, chemarea consfințește libertatea omului ca făptuire deplin conștientă a voii lui Dumnezeu. Fiind și Învățător, Hristos adaugă...
13:00
Cuviosul Hariton Mărturisitorul († 274) s-a născut în orașul Licaonia – Asia Mică. A fost prins în timpul împăratului Aurelian (270-275), supus supliciilor și întemnițat. Abia după moartea împăratului Cuviosul Hariton și-a redobândit libertatea.
13:00
Duminica a optsprezecea după Rusalii. ÎPS Bartolomeu Anania despre Pescuirea Minunată: Aruncați întotdeauna mreaja minții și sufletului vostru mai la adânc! # ActiveNews.ro
În duminica a optsprezecea după Rusalii, în cadrul Sfintei Liturghii oficiate în Biserica Ortodoxă este rânduit să se citească din Sfânta Evanghelie după Luca un fragment din capitolul al V-lea, versetele 1-11, în care Mântuitorul Iisus Hristos
Acum 24 ore
01:00
00:50
27 septembrie 2025
23:10
Mihnea Gheorghiu, cuvânt în memoria martirelor de la Mislea și o amintire cu IPS Teodosie de la sfințirea Paraclisului Nașterea Maicii Domnului din fosta Închisoare de femei # ActiveNews.ro
Florin Popescu: „L-am întâlnit pe IPS Teodosie în toamna lui 1994, pe data de 12 noiembrie, la sfințirea Paraclisului Nașterea Maicii Domnului de la fosta Închisoare de femei Mislea, amenajat de către doamnele trecute prin crunta temniță din perioada comunistă.
Ieri
22:20
22:20
Camelia Suruianu: Părintele ieromonah Adrian Făgețeanu – de la suferință la sfințenie. † 27 septembrie 2011, 14 ani de la trecerea sfinției sale la Domnul # ActiveNews.ro
În pofida tuturor greutăților, Părintele Adrian a ales să-și ducă crucea cu demnitate și răbdare. Cunoscându-l încă din copilărie, vă pot mărturisi, că iubea familia tradițională, copiii și bătrânii care trăiau aproape de duhovnicii noștri de prin mănăstiri. Aprecia spovedania curată și sinceră, a omului care, din tot sufletul recunoștea în fața lui Dumnezeu
22:00
Părintele Adrian Făgețeanu, mărturisitor al credinței și rugător pentru lume (+ 27 septembrie) # ActiveNews.ro
Ucenicii părintelui Adrian Făgețeanu aveau confort sufletesc și liniște știindu-l viu, prezent printre ei, rugându-se pentru ei, mijlocind la Dumnezeu și sfătuindu-i pentru luminare, mântuire și ajutor. Despărțirea de părintele Adrian în a fost un test de maturizare
22:00
”Copiilor și nepoților să nu le fie rușine să se numească români”. Execuția învățătorului Ion Pridon din Făgăraș, erou al Rezistenței Armate Anticomuniste - 27 septembrie 1952 # ActiveNews.ro
27 septembrie 1952 – execuția învățătorului Ion Pridon, conducătorul unuia dintre cele mai importante grupuri ale sprijinitorilor luptătorilor din rezistența armată anticomunistă din Munții Făgăraș
20:00
18:50
Alegeri în Republica Moldova. Lista formațiunilor politice excluse din alegeri și Lista posturilor de radio și televiziune cărora li s-a retras licența # ActiveNews.ro
Pe 28 septembrie 2025 vor avea loc alegeri parlamentare în Republica Moldova. Acum țara este condusă de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) care are majoritatea absolută în parlament și din care provine și președinta Maia Sandu.
18:00
Parlamentul Slovaciei a aprobat o modificare constituțională care definește genul strict ca masculin și feminin, așa cum se cerea și în Referendumul pentru Familie de la noi boicotat de Rețeaua Soros din partide și instituții, în frunte cu intelectualii homofili din România
17:20
HAMAS AR FI CĂZUT DE ACORD CU PLANUL DE PACE AL LUI TRUMP: Ultimii 48 de ostatici în 48 de ore la schimb cu retragerea Armatei Israelului din Gaza # ActiveNews.ro
Hamas ar fi acceptat acordul lui Trump privind Gaza pentru eliberarea tuturor ostaticilor israelieni la schimb cu retragerea Armatei Israelului Tsahal din Fâșia răvășită de bombardamente și masacre.
15:50
Părintele Arhidiacon Mihail Bucă, protopsaltul Catedralei Naționale, la ceas aniversar. La Mulți Ani de la ActiveNews și Prof. Ilie Bădescu! # ActiveNews.ro
O întrebare la ceas de sărbatoare pentru Profesorul Ilie Bădescu, membru corespondent al Academiei Române, director al Institutului de Sociologie al Academiei Române, fost membru al Adunării Naționale Bisericești:
15:30
Mașina sport YangWang U9 fabricată de gigantul chinez BYD continuă să facă senzație.
15:20
Părintele Adrian Fagețeanu și Marea Resetare: NU PRIMIȚI NIMIC! Poziția sa despre Actele Electronice cu Cip și cum l-a întâlnit pe Ceaușescu la Mănăstirea Lainici și s-a rugat la cererea lui pentru sănătatea părinților dictatorului. VIDEO # ActiveNews.ro
Era mare agitație grozavă la poartă și din mașină a coborât Nicolae Ceaușescu. Îndreptându-se spre mine, m-a întrebat: „Dumneata ești preot?… Am venit cu părinții mei și aș vrea să le citești niște rugăciuni pentru sănătate”
15:20
Marina militară britanică se întoarce la nave cu pânze. Decizia, luată în urma unui experiment spectaculos # ActiveNews.ro
Într-o epocă în care se vorbește aproape exclusiv despre robotizare, drone și luptă infovalorizată, poate părea anacronic menținerea unei nave cu pânze în cadrul marinei militare.
15:00
Arhim. Mihail Stanciu: Toți creștinii ortodocși din neamurile românesc, georgian, grec, arab și slav, care l-au cunoscut pe Sfântul Antim Ivireanul, primesc mereu ajutorul și inspirația lui în sporirea râvnei pentru Dumnezeu și Biserică (27 septembrie) # ActiveNews.ro
Marele Ierarh Antim Ivireanu este prezentat în Ziarul Lumina de Părintele Arhimandrit MIhail Stanciu în lumina tuturor calităților pentru care și-a câștigat prețuirea poporului român, creștin-ortodox:
11:50
MAE rus: Zelenski pregătește operațiuni sub steag fals în România și Polonia – "Aproape de al III-lea Război Mondial" # ActiveNews.ro
Purtătoarea de cuvânt alMinisterului rus de Externe, Maria Zaharova, a tras un semnal de alarmă înlegătură cu intențiile Kievului de a escalada războiul.
03:50
Netanyahu a ”mințit vulgar” planeta despre Gaza, în fața unei săli goale, la ONU. Jeffrey Sachs: Israelul comite un genocid și Netayahu e un criminal în masă. Trump: ”Nu voi permite Israelului să anexeze Cisiordania. E de ajuns!” - FILMĂRILE ZILEI # ActiveNews.ro
„Israelul aplică mai multe măsuri pentru a minimiza victimele civile decât orice altă armată din istorie” - a spus azi premierul israelian Benjamin Netanyahu la ONU, ornat cu un cod QR în piept, în fața unei săli goale, după ce cei mai mulți ambasadori și reprezentanți ai statelor lumii s-au ridicat și ai părăsit sala zgomotos - VIDEO mai sus.
01:40
Jurnalista Ioana Popescu, fostă vedetă de televiziune cunoscută pentru aparițiile sale din anii 2000 și pentru cariera în presa mondenă, a murit la doar 45 de ani, transmite Click. Nu a murit din cauza vaccinului, despre care scria, chiar pe 23 august anul acesta:
00:50
27 septembrie: Sfântul Antim Ivireanul, cel mai mare tipograf al culturii vechi românești # ActiveNews.ro
Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul s-a născut în Iviria (de unde și numele de Ivireanul) - Georgia de astăzi - în 1650. Însă activitatea sa în slujba bisericii și-a desfășurat-o în Țara Românească.
00:40
IPS Acad. Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, și cea mai bogată construcție simbolică a ortodoxiei # ActiveNews.ro
Acest an și această toamnă vin pentru academicianul Teodosie Arhiepiscopul Tomisului cu vești minunate. Sunt anunțate noi premii și recunoașteri internaționale din America și Italia. Câteva celebre biblioteci și arhive internaționale i-au pus la dispoziție în fotocopii color documente excepționale privitoare la vestitul Sinod de la Niceea
26 septembrie 2025
23:20
Decizia 573 pare să pornească de la o frică teribilă: aceea că oamenii politici ar putea… să vorbească. Nu pe holurile Parlamentului, nu la conferințe de presă, ci acolo unde publicul îi poate asculta fără filtru: pe internet. De ce să le lăsăm cetățenilor libertatea de a da play sau stop unui clip, când putem să-i „protejăm” de tentațiile digitale?
Mai mult de 2 zile în urmă
21:40
Pr. Bogdan Florin Vlaicu și Monahul Filotheu Bălan, în premieră ÎN DIRECT pe YouTube despre Apocalipsă - pedepsirea cetății Babilonului celui mare și tânguirea împăraților pământului - VIDEO # ActiveNews.ro
Începând cu această ediție, cursul va fi transmis în direct pe You Tube, pe contul Părintele Bogdan Florin Vlaicu, la acest link http://www.youtube.com/@ParinteleBogdanFlorinVlaicu dar și pe Facebook și pe Zoom.
21:20
26 septembrie: Adormirea Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Dumnezeu este Iubire # ActiveNews.ro
În ziua de 26 septembrie, Biserica pomenește: Adormirea Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, Cuvântătorul de Dumnezeu; pe Dreptul Ghedeon; pe Sfântul Voievod Neagoe Basarab; pe Sfânta Muceniță Hira.
21:20
A fost vlăstar domnesc, născut într-o familie evlavioasă. Tatăl său era din neamul Basarabilor, iar mama sa, temătoare de Dumnezeu, era din familia Craioveștilor. Neagoe a fost unul dintre cei patru copii ai părinților săi
21:00
Apa din America Latină, bună de răcit centrele de date ale BigTech. Google apasă mai mult pedala IA pe continent # ActiveNews.ro
Dezvoltarea inteligenței artificiale (IA) în America Latină este promițătoare, dar se lovește de o „lipsă de formare”, a declarat joi pentru AFP Adriana Noreña, una dintre responsabilele Google din regiune.
19:50
Va provoca Putin NATO? Armatele europene sunt un tigru de hârtie. De ce PIB-ul pentru apărare este un criteriu vag # ActiveNews.ro
„Tigru de hârtie.” Așa a descris Donald Trump Rusia în discursul său de marți la ONU, dar judecând după performanțele lor, această critică s-ar putea aplica la fel de bine și majorității aliaților Americii.
19:00
A murit "câmpul tactic" al SRI. Aghiotantul lui Coldea, generalul Dumbravă, s-a isprăvit la 53 de ani în Spitalul SRI # ActiveNews.ro
Generalul (r) SRI Dumitru Dumbravă a murit vineri, 26 septembrie 2025, la vârsta de 53 de ani, anunță Realitatea PLUS.
18:00
Cum a creat războiul o nouă clasă de mijloc în Rusia. Putin a reușit acolo unde mulți lideri occidentali au eșuat # ActiveNews.ro
În regiunile defavorizate ale Rusiei, afectate puternic de dezindustrializarea post-URSS, războiul din Ucraina a adus după sine un important reviriment economic.
18:00
Trump pornește o nouă ofensivă în războiul comercial: suprataxe de 100% pentru medicamentele importate. Ce alte produse mai sunt pe listă # ActiveNews.ro
Noile taxe vor intra în vigoare la 1 octombrie. Președintele american a anunțat, de asemenea, suprataxe de 50% pentru mobilierul de bucătărie și chiuvetele de baie, de 30% pentru mobilierul tapițat și de 25% pentru camioanele grele.
16:00
SUA se opun obiectivelor OMS. RFK Jr. acuză organizația că apără avortul și o ideologie radicală de gen # ActiveNews.ro
Statele Unite ale Americii se opun unei declarații a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) cu privire la maladiile cronice, semnalând, printre altele, și că această organizație apără avortul și o ideologie radicală de gen.
15:30
Ambasada Poloniei la Minsk a emis un avertisment urgent pentru cetățenii polonezi, cerându-le să părăsească imediat Belarusul.
