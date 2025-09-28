CEC: 50% din secţiile de votare şi-au centralizat rezultatele
Bursa, 28 septembrie 2025 23:10
Rezultatele preliminare ale numărătorii voturilor din peste jumătate dintre secţiile de votare indică faptul că Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) se află pe primul loc, cu 42,4% din sufragii, urmat de Blocul Patriotic, care a obţinut 29,8% din voturi.
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 30 minute
23:30
În jurul orei 23:00, în faţa sediului Comisiei Electorale Centrale din Republica Moldova, a început un protest organizat de Blocul Electoral Patriotic, condus de copreşedintele Igor Dodon.
Acum o oră
23:10
Rezultatele preliminare ale numărătorii voturilor din peste jumătate dintre secţiile de votare indică faptul că Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) se află pe primul loc, cu 42,4% din sufragii, urmat de Blocul Patriotic, care a obţinut 29,8% din voturi.
23:00
Rezultatele preliminare ale numărătorii voturilor din peste jumătate dintre secţiile de votare indică faptul că Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) se află pe primul loc, cu 42,4% din sufragii, urmat de Blocul Patriotic, care a obţinut 29,8% din voturi.
Acum 2 ore
22:50
Declaraţia vine pe fondul incidentelor recente în care avioane şi drone ruseşti au fost acuzate că au încălcat spaţiul aerian al Poloniei şi Estoniei, relatează News.ro. Lavrov a vorbit în faţa Adunării Generale a ONU într-un moment tensionat, marcat de incidente aeriene atribuite Moscovei
22:40
Rezultate parţiale 22:30: PAS conduce cu 41%, urmat de Blocul Patriotic şi Blocul Alternativa # Bursa
Au fost numărate peste 300.000 de voturi.
22:20
După 16% de buletine numărate, în top se află Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), Blocul Politic Patriotic, Partidul Democraţia Acasă, Partidul Nostru şi Blocul Alternativa.
22:20
Trump denunţă un and #8221;nou atac ţintit împotriva creştinilor and #8221;, în urma atacului armat de la biserica mormonă din Michigan # Bursa
Preşedintele american Donald Trump denunţă and #8221;un nou atac ţintit împotriva creştinilor and #8221;, duminică, după ce un bărbat a deschis focul într-o biserică mormonă, în Michigan, un atac armat soldat cu cel puţin unor mort şi nouă răniţi, potrivit poliţiei.
22:00
Traian Băsescu: O guvernare socialistă la Chişinău ar transforma Republica Moldova într-un vecin incomod pentru România # Bursa
Fostul preşedinte Traian Băsescu este de părere că dacă forţele socialiste, loiale Federaţiei Ruse, ar câştiga majoritatea parlamentară în Republica Moldova şi ar forma Guvernul, ţara de peste Prut ar deveni and #8222;un vecin extrem de incomod având în vedere că socialiştii sunt total obedienţi fata de Putin and #8221;.
22:00
Primele rezultate anunţate de Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova arată că, după centralizarea voturilor din 158 de secţii (aproximativ 7% din total), Blocul Patriotic şi PAS conduc în clasament, potrivit CEC.
Acum 4 ore
21:50
Liderii Blocului Alternativa, după închiderea urnelor: mobilizare masivă, apel la responsabilitate şi promisiuni de unitate # Bursa
Liderii Blocului Alternativa susţin o conferinţă de presă după închiderea secţiilor de votare.
21:40
Igor Grosu, preşedintele PAS, după închiderea secţiilor de votare: and #8222;Rugăm răbdare şi calm and #8221; # Bursa
Preşedintele Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS), Igor Grosu, s-a adresat cetăţenilor din ţară şi de peste hotare duminică, 28 septembrie, imediat după închiderea secţiilor de votare din R. Moldova, la ora 21:00.
21:40
Renato Usatîi: and #8222;Partidul Nostru va fi una dintre surprizele acestor alegeri; Nu facem nunta nici cu ruşii, nici cu PAS and #8221; # Bursa
Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru, s-a declarat optimist în privinţa intrării formaţiunii sale în viitorul Parlament, afirmând că partidul său va fi una dintre and #8222;surprizele and #8221; acestor alegeri. and #8222;Nu facem nunta nici cu ruşii, nici cu PAS and #8221;, a subliniat el într-o conferinţă de presă susţinută după închiderea secţiilor de votare din ţară.
21:30
Primele rezultate ale alegerilor parlamentare de duminică din Republica Moldova vor veni din secţiile mici şi sunt irelevante, iar un tablou al rezultatelor se va contura abia după procesarea secţiilor mari, după ora 23:00, conform autorităţilor de la Chişinău.
21:30
Igor Dodon: and #8221;Guvernarea PAS este în panică, nu se aşteptau la astfel de rezultate and #8221; # Bursa
Fostul preşedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, susţine că Blocul Patriotic va organiza pentru luni, de la ora 12 un miting and #8221;paşnic and #8221; pentru and #8221;apărarea democraţiei and #8221;.
21:30
Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova a anunţat că scrutinul parlamentar din 2025 se va desfăşura fără exit-poll-uri, din cauza lipsei solicitărilor şi a resurselor financiare pentru organizarea acestora, potrivit presei din Republica Moldova.
21:20
Secţiile de votare din interiorul ţării şi-au închis uşile.
21:20
Maia Sandu: and #8222;Mulţumesc moldovenilor de acasă şi din diasporă pentru participarea la vot! and #8221; # Bursa
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmi un mesaj de recunoştinţă către cetăţenii moldoveni care au participat la scrutinul parlamentar atât în ţară, cât şi peste hotare.
21:00
Dronă în apropierea Aeroportului Otopeni: aterizările temporar redirecţionate pe pista secundară # Bursa
Piloţii unui Airbus A330 Turkish Airlines care a aterizat la aeroportul and #8222;Henri Coandă and #8221; din Bucureşti au raportat controlorilor de trafic aerian prezenţa unei drone în apropierea aeroportului.
21:00
Mitropolitul Republicii Moldova : 'Este un moment de mare răspundere pentru fiecare dintre noi and #8221; # Bursa
După săvârşirea Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chişinăului, Mitropolitul Basarabiei şi Exarhul Plaiurilor, şi-a exercitat dreptul de vot la alegerile parlamentare, la o secţie din Chişinău.
20:40
Promo-LEX: 314 incidente confirmate la alegerile parlamentare, inclusiv materiale electorale lângă secţii de vot # Bursa
Până la ora 18:40, Promo-LEX a înregistrat 858 incidente în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, dintre care 314 confirmate.
20:40
Macron condamnă atacurile şi ameninţările cu moartea asupra magistraţilor după condamnarea lui Sarkozy # Bursa
and #8221;Atacuri şi ameninţări cu moartea, vechi sau recente, împotriva mai multor magistraţi sunt inadmisibile and #8221;, denunţă duminică pe X preşedintele francez Emmanuel Macron, reacţionând în urma unor ameninţări vizând-o pe preşedinta tribunalului care l-a condamnat pe fostul preşedinte Nicolas Sarkozy la cinci ani de închisoare în dosarul finanţării libiene.
20:20
Până la ora 20:00, peste 250.000 de cetăţeni moldoveni din străinătate şi-au exercitat dreptul la vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
20:00
Fostul ministru chinez al Agriculturii, Tang Renjian, condamnat la moarte după ce este găsit vinovat de corupţie # Bursa
Fostul ministru chinez al Agriculturii Tang Renjian a fost condamnat la moarte duminică, după ce a fost găsit vinovat de corupţie, cu o suspendare a pedepsei timp de doi ani, anunţă un tribunal din nord-estul Chinei
20:00
Peste 1,5 milioane de moldoveni au votat în alegerile parlamentare, până la ora 19.30, anunţă Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova, reprezentând peste 50.00% din totalul numărului de votanţi.
Acum 6 ore
19:50
La ora 19:00, la alegerile parlamentare din Republica Moldova şi-au exprimat votul 1.469.827 de cetăţeni, echivalentul a 48,52% din totalul alegătorilor.
19:30
Poliţia Naţională din Chişinău avertizează că deţine informaţii privind grupuri care ar plănui, începând de la miezul nopţii şi pe parcursul zilei de luni, and #8222;organizarea de dezordini şi destabilizări and #8221; în capitală, în cadrul unui protest anunţat pentru luni.
19:20
Până la ora 18:30, mai puţin de 4.000 de cetăţeni moldoveni şi-au exprimat votul în Rusia la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
19:00
Preşedinta Maia Sandu a făcut un apel public către tinerii moldoveni să iasă să voteze la scrutinul parlamentar.
19:00
Viktor Orban, alături de premierul Slovaciei: 'Este bine pentru noi să avem vecini normali and #8221; # Bursa
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat cu ocazia aniversării a 130 de ani de la inaugurarea podului Maria Valeria de la Esztergom, că este and #8222;bine să avem vecini normali and #8221;, subliniind importanţa relaţiilor bune cu ţările vecine.
19:00
Record în diaspora: Cea mai mare prezenţă la un scrutin parlamentar desfăşurat vreodată în R. Moldova # Bursa
Până la ora 18:00 (ora Moldovei), la secţiile de votare deschise în străinătate au votat 216 mii de alegători, mai mult decât au votat în total în diaspora la alegerile parlamentare din 2021. Se înregistrează, astfel, cea mai mare prezenţă la urne în diaspora în cadrul unor alegeri parlamentare desfăşurate vreodată în R. Moldova.
18:50
Kremlinul respinge ameninţări ale preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care i-a pus în gardă pe oficialii de la Kremlin să afle unde sunt adăposturile antiaeriene şi apreciază că Ucraina pierde războiul, iar poziţia acesteia de negociere se înrăutăţeşte.
18:30
Până la ora 18:00 au votat 1.375.314 de moldoveni, ceea ce reprezintă 45,74% din numărul total al alegătorilor.
18:20
Oana Ţoiu la ONU: 'România sprijină reforma organizaţiei şi acţiunea multilaterală eficientă and #8221; # Bursa
Cu ocazia celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), ministrul afacerilor externe Oana Ţoiu a avut o întrevedere cu Antonio Guterres, Secretarul General al ONU.
18:10
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis un mesaj către cetăţenii din Republica Moldova, cu câteva ore înainte de închiderea urnelor, la alegerile parlamentare, el îndemnându-i să iasă la vot şi afirmând că sunt alegeri decisive, cele mai importante din Republica Moldova după comunist.
Acum 8 ore
17:50
Trump: ' and #8221;Avem o şansă reală să ajungem la ceva măreţ în Orientul Mijlociu and #8221; # Bursa
Preşedintele american Donald Trump anunţă and #8221;ceva special, o premieră and #8221; în negocierile de pace în Orientul Mijlociu, cu o zi înaintea unei vizite a premierului israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă.
17:40
Inspectoratul General al Poliţiei: Mai multe locaţii, inclusiv Podul Rezina-Rîbniţa, ar putea fi minate # Bursa
Mai multe apeluri au fost făcute la poliţie pentru a semnala că mai multe locaţii ar fi minate, în preajma Zonei de Securitate, inclusiv Podul Rezina-Rîbniţa.
17:30
AFAD: Curtemur puternic de magnitudinea 5,4 în Turcia, la Simav, urmat de o replică de magnitudinea 4,0 # Bursa
Un cutremur puternic, de magnitudinea 5,4 a avut loc duminică în nord-vestul Turciei, determinând persoane să fugă din locuinţe, anunţă serviciul de urgenţă AFAD, precizând că nu s-au semnalat imediat victime.
17:20
MAE: Secţiile de vot din China şi Japonia s-au închis; peste 190.000 de moldoveni din străinătate au votat pana la ora 16:00 # Bursa
Secţiile de votare deschise în China şi Japonia pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova s-au închis.
17:20
Aripa armată a mişcării islamiste palestiniene Hamas, Brigăzile Ezzedin al-Qassam, anunţă duminică, într-un comunicat, că a pierdut contactul cu doi ostatici în oraşul Gaza, din cauza raidurilor israeliene
17:20
Prezenţa la vot se menţine, şi la această oră, mai mare faţă de alegerile parlamentare trecute, din 2021.
17:10
Promo-LEX: Cozi pe podul de acces din Transnistria spre Moldova, verificările durează peste 30 de minute # Bursa
Nicolae Panfil, şeful misiunii Promo-LEX, a declarat că, până la ora 14:30, 247 dintre cele peste 300 de incidente raportate în secţiile de votare din Republica Moldova şi din străinătate au fost verificate.
17:00
ZdG: and #8222;InfoLider and #8221; mobilizează and #8222;PATRIOŢII and #8221; pentru alegerile din Republica Moldova # Bursa
and #8222;Toţi PATRIOŢII, uniţi-vă! and #8221; - mesaj transmis de reţeaua rusă de dezinformare and #8222;InfoLider and #8221; în ziua alegerilor din R. Moldova.
16:50
Rogobete: 'Haos administrativ şi procedural fără precedent and #8221; la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi # Bursa
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, după controlul efectuat la Spitalul and #8222;Sfânta Maria and #8221; din Iaşi, unde şase copii au decedat din cauza unei infecţii bacteriene, că a constatat and #8222;un haos administrativ şi procedural fără precedent într-un spital and #8221;.
16:40
Ministerul Afacerilor Externe a raportat alerte cu bombă în mai multe secţii de vot din străinătate, inclusiv la Roma şi Genova (Italia), Bucureşti (România), Ashville (SUA) şi Alicante (Spania).
16:30
Danemarca urmează să interzică zborul tuturor dronelor civile săptămâna viitoare, pe teritoriul danez, pentru a asigura securitatea unui summit al Uniunii Europene (UE) care reuneşte şefi de stat şi de guverne la Copenhaga, anunţă duminică Ministerul danez al Transporturilor.
16:30
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a comentat alegerile parlamentare din Republica Moldova într-un briefing pe 27 septembrie, cu o zi înainte de scrutin.
16:20
Aproximativ 60.000 de persoane, potrivit poliţiei - respectiv 100.000, conform organizatorilor - au participat în acest weekend la Berlin la un marş prin care au cerut Israelului să oprească ofensiva militară din Fâşia Gaza.
16:20
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis duminică, într-un mesaj live pe Facebook, că procesul de votare este marcat de mai multe incidente atât în ţară, cât şi în diaspora.
16:10
George Simion, liderul AUR, a îndemnat alegătorii din Republica Moldova să voteze pentru partidul Democraţia Acasă, condus de Vasile Costiuc.
16:10
În municipiul Chişinău au votat peste 250.000 de persoane, adică aproximativ 37% din totalul alegătorilor înscrişi pe liste.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.