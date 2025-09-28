CEC: 50% din secţiile de votare şi-au centralizat rezultatele

21:40

Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru, s-a declarat optimist în privinţa intrării formaţiunii sale în viitorul Parlament, afirmând că partidul său va fi una dintre and #8222;surprizele and #8221; acestor alegeri. and #8222;Nu facem nunta nici cu ruşii, nici cu PAS and #8221;, a subliniat el într-o conferinţă de presă susţinută după închiderea secţiilor de votare din ţară.