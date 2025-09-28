UPDATE: Alegeri în R. Moldova - Rezultate după procesarea voturilor din peste 50% din secţiile de votare - Creşte diferenţa dintre partidul Maiei Sandu şi Blocul Patriotic prorus / Surpriza: scorul partidului „Democraţia Acasă”

17:40

Situaţie tensionată la punctul de trecere Camenca–Sănătăuca. La bariera aflată pe malul drept al Nistrului, pe teritoriul controlat de Chişinău, s-au adunat câteva zeci de persoane, iar în zonă s-a format o coadă de circa 10–15 maşini. Autorităţilea precizează că secţia de votare din Sănătăuca ar putea fi minată. Şefa serviciului de presă al Inspectoratului General al Poliţiei, Diana Fetco, a menţionat pentru publicaţia NewsMaker că 14 locaţii din Zona de securitate sunt vizate de alerte cu bombă.