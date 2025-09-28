Asia Express, 28 septembrie 2025. Care au fost primele trei echipe care au ajuns la Irina Fodor. Cine intră în lupta pentru amuletă

22:20

Robert Lele și Andra Voloș s-au căsătorit civil în urmă cu un an, iar în această toamnă ar fi trebuit să facă și cununia religioasă. Din cauza unui eveniment nefericit al unor prieteni, în semn de respect, cei doi au amânat nunta, dar au reprogramat-o pentru anul viitor. În exclusivitate pentru Spynews.ro, cântărețul face dezvăluiri emoționante despre căsnicia sa cu soția și îi transmite un mesaj de mulțumire pentru tot ce face pentru el.